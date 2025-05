Google Voice waarschuwt gebruikers als oproep van vermoedelijke spammer komt

Google Voice, de telecomdienst van de internetgigant, kan nu laten weten of een beller vermoedelijk een spammer is. Google maakt die inschatting met kunstmatige intelligentie, maar gebruikers kunnen er zelf ook feedback op geven.

Indien een beller mogelijk een spammer is, verschijnt in de tekst 'suspected spam caller' in beeld, samen met een groot waarschuwingsbord, zo vertelt Google. Gebruikers kunnen alsnog opnemen indien gewenst. Ook kan ingesteld worden dat dat nummer altijd naar de voicemail gaat. Verder is het mogelijk om alle vermoedelijke spamoproepen onmiddelijk naar de voicemail te laten gaan zonder vereiste actie van de gebruiker. De oproepen van dergelijke nummers kunnen ook in een spamlijst geplaatst worden, zodat ze niet in de oproepgeschiedenis terecht komen.

Google Voice ondersteunt visual voicemail, voicemailtranscriptie, bellen over 4G en wifi en het sturen en ontvangen van sms-berichten. In bijvoorbeeld de VS is de dienst beschikbaar voor alle gebruikers, maar in Nederland is het beperkt tot klanten van Google Workspace, de dienstverlening voor bedrijven. Werknemers van Workspace-klanten kunnen Google Voice nemen als de werkgever ook de dienst afneemt bij Google.

Update, vrijdag 21.13: in dit artikel stond geschreven dat Google Voice niet beschikbaar is in België. Dit blijkt echter niet te kloppen. De zin in kwestie is verwijderd. Met dank aan duckenjill.