Door Mark Hendrikman, dinsdag 24 januari 2017 11:37

Submitter: svenvNL

Google heeft zijn Voice-dienst een update gegeven. De sms-voicechat-combinatie heeft een nieuwe interface op Android en iOS en is nu ook als webapplicatie aan te spreken. De vernieuwde versies worden getrapt opgeleverd aan gebruikers.

Het nieuwe ontwerp voor Google Voice, dat te zien zal zijn niet alleen in de apps, maar ook in de webinterface, verdeelt de functies in drie kolommen. Dat zijn sms-berichten, voicemails en telefoongesprekken. Er is nu ook ondersteuning voor mms-berichten in conversaties. Dat was een functionaliteit waarin Voice een lange tijd achterbleef op andere apps. Ook kan er nu vanuit een notificatie van een nieuw bericht direct een reactie opgesteld worden.

Google Voice is echter nog steeds alleen bestemd voor gebruikers in de VS en Canada. Voor de dienst is namelijk een Amerikaans of Canadees mobiele telefoonnummer vereist, waarna Google de gebruiker een ander, nieuw telefoonnummer toewijst. Deze kan dan gebruikt worden met de Google Voice-apps. Dat kan op meerdere apparaten tegelijk.

Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat Google een update voor Google Voice doorvoert. Het bedrijf belooft daarnaast dat er nog meer updates voor Voice aan zitten te komen in de toekomst. Met deze zet blaast Google nieuw leven in een van de vele communicatie-apps die het bedrijf biedt. Naast Google Voice kunnen gebruikers namelijk ook aan de slag met Allo, Duo, Hangouts en Google Messenger.