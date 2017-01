Door Arnoud Wokke, dinsdag 24 januari 2017 11:02, 36 reacties • Feedback

Submitter: Snikker

Samsung Benelux zegt dat het een schermprobleem met de S7 Edge, waarbij er een roze lijn over het display loopt, onder garantie repareert. Dat gebeurt alleen als er geen zichtbare valschade is. Er verschenen afgelopen tijd veel meldingen over dit probleem.

Het probleem met de roze lijn over het display, die van boven naar onder loopt, is bekend bij de fabrikant, zegt woordvoerster Anne ter Braak tegen Tweakers. "De paarse streep komt met name voor bij toestellen die door een val een gebroken display hebben. Het komt echter ook voor bij toestellen zonder gebroken display."

De roze lijn is zichtbaar bij veel gebruikers, zegt Myce. De site verwijst onder meer naar een 31 pagina's tellend topic op de supportsite van de Amerikaanse tak van Samsung. Het probleem doet zich ook voor in Nederland. Op V&A verscheen vorige week een advertentie van een tweaker die zijn telefoon met dit euvel aanbiedt.

De oorzaak van de paarse streep is volgens de fabrikant latente schade aan de interne circuits die de aansturing van het scherm regelen. "Dat gebeurt vaak na een valpartij. Dat is schade die op termijn kan leiden tot een verhoogde kans op zichtbare defecten, zoals dode pixels of lijnen. Als het toestel niet was gevallen, had het probleem zich niet voorgedaan." Het is echter mogelijk dat het probleem pas optreedt enige tijd nadat de val heeft plaatsgevonden.

Samsung repareert de schade onder garantie, mits het display niet zichtbaar gebroken is. De fabrikant rekent wel kosten voor reparatie als het scherm gebroken is. De fabrikant adviseert om een hoesje te gebruiken bij de S7 Edge. "Zodat het toestel minder kwetsbaar is bij een harde val."