Door Mark Hendrikman, dinsdag 24 januari 2017

Een nieuwe Yoga Book van Lenovo is verschenen bij de Amerikaanse webwinkel Amazon, compleet met foto's, specificaties en andere details. Het is niet duidelijk of dit gaat om definitieve informatie of niet. Het product is namelijk nog niet officieel aangekondigd door de fabrikant.

Op Amazon valt te zien dat deze Lenovo Yoga Book YB-Q501F-GG een 12,2"-scherm heeft met een resolutie van 1280 bij 800 pixels. Die resolutie en schermdiagonaal zijn alvast anders dan zijn voorganger, die een 10,1"-scherm heeft met een resolutie van 1920 bij 1200 pixels. Ook de prijs van dit nieuwe model wijkt af: bij Amazon staat 299 dollar genoteerd terwijl de dollarprijs van het vorige model volgens Android Police 499 tot 549 dollar is.

Aan boord zit een Intel-processor, waarschijnlijk een Atom, met een rekenkracht van 2,4GHz. Verder is er 2GB lpddr3-ram en 128GB opslaggeheugen. Het geheel draait op Android 6.0.1 Marshmallow. Van de vorige Yoga Book kwam ook een Windows-variant uit en is een Chrome OS-variant aangekondigd, dus die volgen in dit geval mogelijk ook nog. De 2-in-1-tablet heeft tot slot ook een enkele usb 3.0-poort. Het geheel is 20,6 bij 27,9 bij 1 centimeter groot en weegt net onder de 1 kilogram.

De Yoga Book van Lenovo heeft geen fysieke toetsen. In plaats daarvan is het toetsenbord vervangen door een aanraakgevoelig vlak waarmee in combinatie met een stylus met de hand aantekeningen gemaakt kunnen worden en waarop een soort touch-toetsenbord getoond wordt. Het 'halo-toetsenbord' van de 2-in-1 is dan ook grondig anders dan wat gangbaar is. Van de vorige Yoga Book heeft Tweakers ook een recensie gemaakt. Een releasedatum voor deze nieuwe Yoga Book is er nog niet.