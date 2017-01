Door Julian Huijbregts, dinsdag 3 januari 2017 09:01, 1 reactie • Feedback

Lenovo introduceert op de CES nieuwe modellen in zijn ThinkPad X1-serie. Zowel de laptop, convertible als tablet krijgen Intel-processors van de Kaby Lake-generatie. De X1 Carbon-laptop en X1 Yoga-convertible krijgen daarnaast thunderbolt 3-ondersteuning.

Volgens Lenovo is de vijfde generatie van de ThinkPad X1 Carbon-laptop weer een stukje compacter dan zijn voorgangers. De zakelijke laptop met behuizing van koolstofvezel is 15,95mm dik en het startgewicht is 1,12kg. Het gewicht kan afhankelijk van de configuratie verschillen. Er komen uitvoeringen met verschillende processors, welke dat zijn is nog niet bekend, maar er is ook keuze uit Kaby Lake-processors met vPro-ondersteuning. Lenovo voorziet de laptop van een Precision Touchpad, die Microsoft zelf gebruikt in zijn covers voor de Surface-tablets.

Op de behuizing zijn twee usb-c-poorten aanwezig met thunderbolt 3-ondersteuning. Ook heeft de laptop twee reguliere usb 3.0-aansluitingen, een hdmi-poort en een ethernetaansluiting. Lenovo stelt dat de accuduur is verbeterd en claimt dat de ThinkPad X1 Carbon het in de MobileMark 2014-benchmark 15,5 uur volhoudt op een lading.

De nieuwe X1 Carbon kan geleverd worden met een infraroodcamera voor gezichtsherkenning en ondersteuning voor biometrische authenticatie met Windows Hello. Eveneens optioneel is de vingerafdrukscanner. Het is een variant waarbij de vingerafdruk door een chip in de sensor zelf wordt opgeslagen. Ook de authenticatie staat volledig los van de rest van het systeem. Apple hanteert een vergelijkbare methode in zijn nieuwe MacBook Pro-laptops. Met de vingerafdrukscanner is het mogelijk om zonder wachtwoord in te loggen op diensten die gebruikmaken van de FIDO -techniek, waaronder PayPal.

Lenovo levert de ThinkPad X1 Carbon optioneel met een Qualcomm X7 LTE-A-modem, dat 4g-downsnelheden tot 300Mbit/s en upload tot 50Mbit/s ondersteunt. Naast een matzwarte uitvoering, komt er ook een zilverkleurige variant van de laptop op de markt. Vanaf februari is de nieuwe X1 Carbon leverbaar en prijzen beginnen bij 1349 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat ongeveer 1550 euro.

Lenovo komt ook met een nieuwe versie van zijn ThinkPad X1 Yoga-convertible. Net als de eerste generatie, die vorig jaar werd geïntroduceerd, is er een variant met een 14"-oledscherm met een resolutie van 2560x1440 pixels. Ook zijn er twee varianten met lcd's, een daarvan heeft dezelfde resolutie, de ander heeft een full-hd-scherm.

Lenovo brengt de nieuwe X1 Yoga in configuraties met Intel-processors van de Kaby Lake-generatie uit, maar welke chips de fabrikant precies zal aanbieden is nog niet bekendgemaakt. Het werkgeheugen bestaat uit maximaal 16GB lpddr3 en afhankelijk van de uitvoering is een sata-ssd of pci-e-ssd van 128GB tot 1TB aanwezig voor opslag.

De behuizing van de X1 Yoga is 17,04mm dik, de oledvariant is 17,4mm dik. Er zijn twee usb-c-poorten met thunderbolt 3-ondersteuning aanwezig, maar ook drie usb 3.0-poorten, een hdmi-aansluiting en een ethernetpoort. Net als zijn voorganger komt de nieuwe X1 Yoga met een stylus die in de behuizing opgeladen wordt. De pen heeft een nieuwe zachte tip gekregen, die voor meer frictie op het glas moet zorgen. Dat moet resulteren in betere eigenschappen om te schrijven op het scherm. Ook zegt Lenovo dat het toetsenbord is verbeterd.

Lenovo claimt dat de nieuwe X1 Yoga een accuduur heeft tot 16 uur. Voor de oledversie is dat tot 10,5 uur. Net als de X1 Carbon-laptop komt er van de X1 Yoga ook een zilverkleurige variant. Vanaf februari is de convertible leverbaar voor een adviesprijs van 1499 dollar. Omgerekend inclusief btw komt dat neer op zo'n 1723 euro.

In de ThinkPad X1-serie verschijnt ook een nieuwe tablet. Dit model heeft net als zijn voorganger een 12"-lcd met een resolutie van 2160x1440 pixels. Lenovo voorziet de tablet van onder andere processors van de Kaby Lake-generatie. Er is een usb-c-poort aanwezig, maar in tegenstelling tot de convertible en laptop biedt deze geen thunderbolt-ondersteuning. Begin maart komt de X1-tablet op de markt voor een prijs vanaf 949 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat ongeveer 1099 euro.

Tot slot komt Lenovo met de Miix 720, als opvolger van de Miix 700. De tablet wordt geleverd inclusief een toetsenbordcover en een actieve stylus, die tot 4096 verschillende drukniveaus kan herkennen. Het nieuwe model heeft een infraroodcamera voor authenticatie met Windows Hello. Ook krijgt de tablet een processor van de Kaby Lake-generatie.

Het 12"-scherm krijgt wat resolutie betreft een upgrade naar 2880x1920 pixels, vergelijkbaar met de Microsoft Surface Pro 4. Afhankelijk van de configuratie zit er maximaal 16GB ddr4-geheugen en een pci-e-ssd met opslagcapaciteit van maximaal 1TB in de tablet.

De tablet is 8,9mm dik en weegt 780 gram. Inclusief toetsenbordcover is de dikte 14,6mm en het gewicht 1,1kg. Naast een usb-c-poort heeft de Miix 720 ook een reguliere usb 3.0- en een usb 2.0-poort. Lenovo brengt de Miix 720 in april op de markt in champagne- en grijskleurige uitvoeringen, voor een adviesprijs van 1000 dollar. Dat is omgerekend inclusief btw ongeveer 1155 euro.