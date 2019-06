Een laptop is, traditioneel gezien, een mobiele desktopcomputer. Toetsenbord, muis en scherm zijn geïntegreerd, zodat het geheel gemakkelijk kan worden meegenomen. Met de komst van convertibles veranderde dat enigszins en kon je sommige laptops gebruiken als tablet of tekentableau. Met de Yoga Book C930 gaat Lenovo nog een stap verder, want die fabrikant heeft het toetsenbord nu helemaal weggelaten en vervangen door een e-inkscherm. Hoe handig is dat in de praktijk en is dit dan het moment om fysieke toetsenborden vaarwel te zeggen?

Het Yoga Book-concept komt niet helemaal uit de lucht vallen. Lenovo experimenteert al langer met de combinatie van inkt, papier en laptops. De eerste generatie Yoga Book werd dan ook geleverd met een blocnote, die magnetisch aan de convertible plakte en waarop je met pen kon schrijven. Wat je schreef, belandde op papier, maar ook op het scherm van de Yoga Book, die Android of Windows draaide. Van de tweede generatie, die we in deze review bespreken, is er alleen een Windows-versie en hij is ook duurder geworden, want de goedkoopste versie kost duizend in plaats van zeshonderd euro. Daar staan wel snellere hardware en natuurlijk dat e-inkscherm tegenover.

Het e-inkscherm is het interessantste onderdeel van de C930 en functioneert als volgt. Normaal gesproken werkt het in toetsenbordmodus, maar met een knop bovenin kun je wisselen naar de teken- en de e-readermodus. In de e-readermodus kun je een pdf- of epubbestand van de ssd openen en lezen. Omdat je toegang tot de ssd nodig hebt, werkt de functie alleen als je bent ingelogd in Windows. Dat heeft als nadeel dat je het systeem niet kunt uitschakelen of in slaapstand kunt zetten als je een boek aan het lezen bent. De software die het lezen van boeken mogelijk maakt, is vrij basaal; je kunt inzoomen en pagina's omslaan, maar daar blijft het bij. Het selecteren van andere lettertypen, lettergroottes en regelafstanden, wat losse e-readers wel ondersteunen, ontbreekt op de Yoga Book.

Het scherm heeft ook een 'tekenmodus', die wel werkt als de laptop niet in Windows is ingelogd, maar het systeem mag niet stand-by staan. In de tekenmodus kun je gebruikmaken van de bijgeleverde stylus of met een vinger op het e-inkscherm tekenen. Ook hierbij is de software vrij beperkt. Je kunt tekenen en wat je getekend hebt weer uitwissen, en dan heb je alle functionaliteit wel gehad. De belangrijkste optie is vervolgens om je tekening naar het klembord te kopiëren, zodat je er in andere software op de lcd weer mee verder kunt werken. Je kunt de aantekeningen ook koppelen aan een OneNote-account, zodat ze daarin verschijnen. Over het algemeen zouden we echter liever de lcd voor dit soort dingen gebruiken, want dat scherm heeft ook ondersteuning voor de stylus en daarbij ben je niet beperkt tot de elementaire software van Lenovo. Stel echter dat je je buitenshuis in de volle zon bevindt en een aantekening of schets wilt maken, dan is de lcd nauwelijks afleesbaar en komt het e-inkscherm juist van pas.

De derde mogelijkheid die het e-inkscherm biedt, is die van toetsenbord, voor als je de Yoga Book als gewone laptop wilt gebruiken. Daarbij is de toetsenindeling hetzelfde als op een gewone laptop, maar de touchpad is in de ovalen knop onder de spatiebalk verstopt. Zodra je die aanraakt, verandert het hele vlak, inclusief de spatiebalk in een touchpad. Als je vervolgens een van de alfanumerieke toetsen aanslaat, verandert de touchpad terug in een spatiebalk. Het wisselen tussen spatiebalk en touchpad levert geen problemen op, tenzij je met de touchpad je cursor op een plek hebt neergezet waar je een spatie wilt hebben. Je moet dan eerst een andere toets indrukken om de spatiebalk te laten verschijnen.

Het typen op het toetsenbord zelf is, zoals te verwachten, niet geweldig. Doordat je op een scherm typt, heb je geen toetsenfeedback en blind typen is vrijwel onmogelijk. Lenovo heeft weliswaar een trilmotor ingebouwd die feedback kan geven bij een aanslag, maar daarmee trilt uiteraard de hele laptop en niet alleen een bepaalde plek op het toetsenbord, waardoor het niet bijdraagt aan het toetsgevoel. De C930 tikt niet veel anders dan een tablet en het is dan ook aan te raden om een (bluetooth)toetsenbord te gebruiken als je langere stukken moet tikken.

Behuizing en aansluitingen

De twee schermen zitten in een behuizing die Lenovo bijzonder dun heeft weten te houden, elf millimeter in dichtgeklapte toestand om precies te zijn. De ontwerpers hebben de onderkant er hetzelfde uit laten zien als de bovenkant en dat betekent dat die uit glad plastic bestaat. Rubberen voetjes ontbreken en dat merk je als de C930 op een bureau staat. Hij heeft de neiging om te wiebelen doordat de bodem niet helemaal vlak is en op een glad oppervlak kan hij makkelijk wegglijden.

De behuizing wordt verder gekenmerkt door het 'Yoga-scharnier', dat beide helften bij elkaar houdt. Alleen de cilindervormige busjes aan de linker- en rechterkant maken overigens deel uit van het daadwerkelijke scharnier. De busjes in het midden zitten wat losser en lijken daardoor niet stevig te zijn, maar dat maakt voor de stevigheid van het scharnier niet uit.

Omdat de Yoga Book zo dun is, kun je nauwelijks je vingers tussen het scherm en de rest van de behuizing krijgen om de laptop open te klappen, maar gelukkig heeft Lenovo daar iets op bedacht. je kunt twee keer op het scherm kloppen en vervolgens klikt het scherm open. Wil je daarna snel inloggen in Windows, dan lijkt Lenovo daar ook rekening mee te hebben gehouden, want rechts boven het e-inkscherm zit een vingerafdrukscanner. Het blijkt helaas om een optische scanner te gaan, die niet alleen minder veilig is dan een capacitieve vingerafdrukscanner, maar ook nog eens slechter werkt. Tijdens het testen kwam het vaak voor dat de scanner drie keer achter elkaar een geregistreerde vinger niet herkende, waardoor we alsnog met een pincode moesten inloggen. Het maakt de scanner nutteloos en het inloggen frustrerend, zeker als je zojuist aantekeningen hebt gemaakt op het e-inkscherm en moet wisselen naar de toetsenbordmodus voordat je je wachtwoord of pincode kunt invullen.

Voor degene die een hoofdtelefoon op de Yoga Book wil aansluiten, is het wellicht ook vervelend dat die niet over een jackaansluiting beschikt. Er is wel tweemaal usb-c beschikbaar, aan de linker- en rechterkant van de laptop. Het gaat om 'gewone' usb-c met een maximale overdrachtssnelheid van 5Gbit/s en geen Thunderbolt-ondersteuning, maar je kunt er door middel van een hub wel externe schermen op aansluiten. Aan de linkerkant zit ook nog een houder voor een micro-sd-kaart en die is vooral handig bij de goedkoopste uitvoering van de C930, die een ssd van slechts 128GB heeft.