Lenovo heeft tijdens zijn presentatie op de CES 2017 een Alexa-smarthomeassistent met 'kwaliteitsspeakers', een nas van 6TB en een draadloos toetsenbord met capacitieve toetsen die ook als touchpad kunnen dienen aangekondigd.

De Lenovo Smart Assistant heeft ondersteuning voor Amazon's Alexa-spraakherkenningsservice. Hij beschikt over een microfoon die op een afstand binnen vijf meter gegarandeerd spraakcommando's kan opvangen, daarbuiten is goede herkenning niet gegarandeerd. Hij heeft een 5-watt-tweeter en een 10-wattwoofer om muziek mee af te spelen. De hardware van het apparaat bestaat uit een Intel Celeron N3060-processor, 2GB ram en 8GB opslagcapaciteit. Verder is hij voorzien van 802.11n-wifi en bluetooth 4.0. Lenovo brengt ook een speciale Harman Kardon-editie uit, die een extra 2"-opening heeft voor betere geluidskwaliteit. Het apparaat is vanaf mei 2017 beschikbaar voor een adviesprijs van 129,99 dollar, wat omgerekend en met btw ongeveer 150 euro is. De Harman Kardon-editie kost 179,99 dollar, ofwel 208 euro.

De Lenovo Smart Storage is in staat om draadloos met een 5GHz-netwerk verbonden te worden. Hij komt in een 2TB- of 6TB-variant en is net als de Smart Assistant voorzien van een Intel Celeron N3060-processor, 2GB ram en 8GB emmc-opslag voor het besturingssysteem. Verder beschikt het apparaat over een gigabit-internetaansluiting en twee usb 3.0-poorten. De nas kan bestuurd worden met de Lenovo Smart App. Voor welke besturingssystemen deze app beschikbaar komt, is niet bekend. De nas is vanaf mei 2017 verkrijgbaar voor een adviesprijs vanaf 139,99 dollar. Omgerekend is dat ongeveer 162 euro.

De Lenovo 500 Multimedia Controller is een klein toetsenbordje met ingebouwde touchpad. Het toetsenbord is van een klein formaat en moet met de duimen bestuurd worden. Het oppervlak van de toetsen is aanraakgevoelig en kan zodoende dienen als touchpad. Om ook in een ruime thuisbioscoop betrouwbaar te zijn, is het bereik twintig meter, belooft Lenovo. Het toetsenbordje is vanaf maart beschikbaar voor een adviesprijs van 54,99 dollar, wat omgerekend en met btw ongeveer 64 euro is.