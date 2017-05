Door Julian Huijbregts, dinsdag 23 mei 2017 19:50, 40 reacties • Feedback

Ikea heeft bekendgemaakt dat het zijn slimme verlichting van updates gaat voorzien zodat de lampen compatibel worden met de smarthomehubs van Apple, Google en Amazon. De updates zouden in de zomer en herfst moeten verschijnen.

In een persbericht maakt Ikea de komende ondersteuning bekend. Het bedrijf schrijft dat het deze zomer en herfst met firmware-updates komt voor zijn Trådfri-ledlampen en verbindingshub, waardoor deze compatibel worden met de stemassistenten van Apple, Google en Amazon.

Als de ondersteuning rond is, moet het mogelijk worden om de smarthome-apparatuur van Ikea te bedienen met de Apple Home-app op iOS-apparaten en met stembediening via Siri. Alexa-integratie zal zorgen dat lampen geschakeld kunnen worden met Amazon Echo-apparaten. Als er Google Assistant-ondersteuning komt, zijn de lampen ook te bedienen met de Google Home en de Pixel-smartphones.

Het is niet duidelijk wanneer Ikea de firmware-updates voor zijn lampen klaar heeft en of ondersteuning voor de smarthomeplatforms van Amazon, Apple en Google tegelijk komt of in fases. Ikea begon in april in Nederland met de verkoop van zijn slimme verlichting.