Slimme lamp van Ikea is compatibel met Philips Hue-bridge na firmware-update

Ikea heeft een firmware-update voor zijn Trådfri-lampen uitgebracht, die ze compatibel maakt met het Philips Hue-systeem. Ook meldt Ikea op zijn Zweedse website dat de lampen nu compatibel zijn met HomeKit, Alexa en Assistant.

Op het ontwikkelaarsforum van Philips Hue meldt een gebruiker dat de Trådfri-lamp samenwerkt met de Philips Hue-bridge nadat hij firmware-versie 1.2.217 voor de lamp installeerde. In de release notes spreekt Ikea over 'verbeterde ZigBee-interoperabiliteit met apparaten van derden'.

Daarnaast merkte een gebruiker op dat Ikea op zijn Zweedse website schrijft dat de Trådfri-lampen werken in combinatie met Apple HomeKit, Amazon Alexa en Google Assistant. Hij vroeg aan Ikea op Facebook of dit klopt en de meubelwinkel bevestigt dat de ondersteuning er nu is, maar dat daar binnenkort uitgebreide details over gegeven worden.

In mei maakte Ikea al bekend dat er ondersteuning voor de spraakassistenten zou komen, maar toen werd nog gezegd dat de update ergens in het najaar zou verschijnen. De bewoording van Ikea lijkt aan te geven dat die ondersteuning nu al op komst is. Woensdag werd bekend dat Ikea in oktober met een kleurenversie van zijn slimme lamp komt. De huidige versies geven alleen wit licht en zijn sinds april in Nederland te koop.