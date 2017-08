KlikAanKlikUit presenteert Trust-smarthomeproducten met Zigbee-ondersteuning

Elektronicamaker Trust heeft een nieuwe reeks domoticaproducten ge´ntroduceerd, die gebruik maken van Zigbee-technologie. De nieuwe producten vallen onder het merk KlikAanKlikUit en worden vooralsnog verkocht naast het reguliere assortiment van het bedrijf.

De nieuwe productenreeks, te herkennen aan de letter Z aan het begin van de productnaam, bestaat onder meer uit rgb-lampen en een nieuw controlestation. Ook meldt Trust dat in september draadloze bewegings- en contactsensors beschikbaar worden gemaakt. Het bedrijf claimt dat de nieuwe producten een groter bereik mogelijk moeten maken via de zogeheten meshing-technologie. Hierin fungeren de individuele producten ook als repeaters van hetzelfde signaal.

Volgens het bedrijf kunnen de producten door de Zigbee-standaard hun eigen status met elkaar communiceren. Zo kan de de gebruiker bijvoorbeeld via de KlikAanKlikUit-app controleren of lampen daadwerkelijk aan- of uitstaan en de kleuren van rgb-lampen aanpassen. Volgens het bedrijf kan het nieuwe controlestation ook verbinding maken met andere Zigbee-systemen zoals de Philips Hue-reeks.

Het oudere assortiment van KlikAanKlikUit werkt op de 433MHz- en 868MHz-frequentiebanden, echter werken de Zigbee-producten van het bedrijf op de 2,4GHz-frequentieband. Dit belemmert de samenwerking tussen de twee productlijnen. Volgens KlikAanKlikUit fungeert de ICS-2000 Control Station hier als een brug; het apparaat ondersteunt beide frequentiebanden en kan dus beide productlijnen aansturen.