Intel werkt met Delftse wetenschappers aan quantumchips

Delftse wetenschappers werken samen met Intel aan quantumdots. De bedoeling is dat Intel er grote hoeveelheden van gaat produceren, om gebruikt te worden voor simulaties van nieuwe materialen. Hiervoor hebben de onderzoekers van QuTech een efficiŽnte methode bedacht.

Wetenschappers van QuTech dragen bij de samenwerking hun kennis over de controle van quantumdots aan. De hoop is dat de combinatie met Intels ervaring op het gebied van chiptechnologie de ontwikkeling van quantumdots een duw in de rug krijgt.

Het team wetenschappers van prof. dr. Lieven Vandersypen van onderzoeksinstituut QuTech hoopt door de samenwerking grote hoeveelheden identieke qubits te krijgen: "Zo gaan ze quantumdots maken in hun cleanrooms, die extreem geoptimaliseerd zijn voor reproduceerbaarheid en controle, waardoor ze miljarden componenten feilloos kunnen integreren." De cleanroom in Delft zou hier niet toereikend voor zijn. Zijn team werkt ook nauw samen aan integrated quantum circuits, waarbij grote hoeveelheden qubits op een chip geïntegreerd zijn.

De samenwerking is onderdeel van een omvangrijke deal die in 2015 werd gesloten. QuTech en Intel werken daarbij nauw samen aan onder andere supergeleidende qubits, cryogene elektronica, interconnects en de architectuur van een quantumcomputer. Het gezamenlijke onderzoek kreeg een nieuwe impuls door een methode die wetenschappers van QuTech, het Kavli Instituut voor Nanowetenschappen in Delft en TNO en Zwitserse en Amerikaanse collega's hebben bedacht voor het controleren van elektronen in quantumdots.

Bij quantumdots zijn individuele elektronen gevangen op een chip. Als wetenschappers de elektronen gecontroleerd tussen de quantumdots kunnen verplaatsen, kunnen ze elektronische eigenschappen van nieuwe materialen simuleren. "Zo hopen we bijvoorbeeld inzicht te krijgen in hoe je een supergeleider bij kamertemperatuur kan maken, al tientallen jaren een heilige graal, die voorlopig onbereikbaar blijft, omdat het zo moeilijk is uit te rekenen met conventionele methodes. Zo'n materiaal zou kunnen zorgen voor transport van elektriciteit zonder verliezen, voor efficiëntere elektromotoren, enzovoort", aldus Vandersypen.

De methode van de onderzoekers maakt het vergroten van het aantal elektronen in de dots en de relatieve interacties ertussen mogelijk ten opzichte van eerdere onderzoeken. "Het is alsof we kuiltjes maken in het zand, waarin we kleine balletjes, de elektronen, kunnen vangen. Door gecontroleerd zand weg te halen of toe te voegen, passen er meer of minder balletjes in de kuiltjes, kunnen de balletjes van het ene naar het andere kuiltje rollen, of kunnen we kuiltjes laten samensmelten", meldt de QuTech-onderzoeker.

De wetenschappers van QuTech, het Kavli Instituut voor Nanowetenschappen in Delft en TNO, in samenwerking met in samenwerking met de ETH Zurich en de University of Maryland publiceren hun werk woensdag onder de noemer Quantum simulation of a Fermi-Hubbard model using a semiconductor quantum dot array in Nature.

Met behulp van voltage op de 'gates' (witte lijnen) kunnen elektronen (blauwe en rode pijltjes) worden gevangen in quantumdots. Het potentiaallandschap (blauwe lijn) bepaalt de plekken waar de elektronen worden gevangen. Met een extra grote quantumdot (het oog) kan de informatie worden uitgelezen.