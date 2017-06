Door Olaf van Miltenburg, donderdag 1 juni 2017 17:47, 5 reacties • Feedback

Microsoft heeft Station Q Delft in gebruik genomen, een laboratorium waar onderzoekers van het bedrijf samen met die van de TU Delft bouwen aan een schaalbare quantumcomputer. De wetenschapper Leo Kouwenhoven gaat het laboratorium leiden.

Microsoft stationeert onderzoekers en hardwareengineers in het laboratorium en het bedrijf investeert in apparaten en andere faciliteiten, waaronder tools voor nanofabricage. Bij het lab komen verder promovndi en postdoconderzoekers van de TU Delft te werken. Station Q Delft is een aanvulling op QuTech, het quantuminstituut van de TU Delft.

Het is niet het eerste quantumlaboratorium van Microsoft. Het concern heeft al laboratoria bij de Purdue University in de VS en bij de universiteit van Sydney in Australië. Daarnaast is er een Microsoft Quantum Computing-team in Redmond en een in Santa Barbara.

Station Q Delft komt onder leiding te staan van wetenschapper Leo Kouwenhoven, die inmiddels als Microsoft Science Director bij het bedrijf werkt, naast zijn functie bij de TU Delft. Hij is een toonaangevende onderzoeker die als onderdeel van zijn quantumonderzoek onder andere het bestaan van het Majorana-deeltje bewees, dat kan helpen qubits minder gevoelig te maken voor verstoringen van buitenaf. Microsoft hoopt tot een robuuste en schaalbare quantumcomputer te komen en te werken aan software voor zo'n machine.

Microsoft-video met korte uitleg over quantumcomputers