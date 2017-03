Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 3 maart 2017 10:45, 5 reacties • Feedback

Wetenschappers uit Delft hebben een kleine en efficiŽnte maser-op-een-chip ontwikkeld die stabiel presteert. De on-chip-maser is gebaseerd op Josephson-juncties en kan onder andere dienstdoen bij de controle van qubits in een quantumcomputer.

Microgolven spelen een grote rol bij onderzoek naar quantumcomputers omdat ze de quantumstaat niet verstoren. Wetenschappers gebruiken ze om quantuminformatie uit te lezen en voor foutcorrecties waarmee de levensduur van qubits te verlengen is. Veel bronnen van microgolven zijn duur en niet efficiënt, en onderzoekers van QuTech zochten daarom een alternatieve maser, of microwave amplification by stimulated emission of radiation. Die vonden ze in de vorm van een koppeling van een Josephson-junctie met een supergeleidende microholte.

"Quantumchips werken op een heel lage temperatuur. Alle apparatuur om bijvoorbeeld qubits te controleren staat buiten die opstelling en wordt wel warm. Het genereren van signalen naar de chips toe is daarom niet efficiënt", legt Julia Cramer van QuTech aan Tweakers uit. De on-chip-maser is klein, wordt niet warm en werkt bij de lage temperaturen. "Je kunt ze naast de qubits zetten."

De junctie is gebaseerd op een effect dat Brian Josephson in de jaren zeventig ontdekte; tussen supergeleiders die onderbroken zijn door een zwakke isolator, kunnen ladingsdragers tunnelen. Dit effect is te gebruiken om een spanning om te zetten in specifieke frequenties, zoals die voor microgolven.

Door nu gelijkspanning op de Josephson-junctie aan te brengen, kunnen de QuTech-onderzoekers microgolven genereren die resoneren in de microholte. Door de chip af te koelen naar temperaturen tot minder dan 1 kelvin, stralen de microgolven uit de uitgang van de kleine holte.

Het voordeel van de chip is dat de zo ontstane maser goed te controleren is en dat er aanpassingen aan door te voeren zijn door het ontwerp van de junctie aan te passen. Zo willen de Delftenaren nu Josephson-juncties op basis van nanodraden ontwerpen die korte pulsjes uit kunnen sturen. Hiermee kunnen ze in theorie meerdere qubits controleren. Daarnaast kunnen toekomstige chips werken met nog kleinere intensiteitsfluctuaties.

"Daarmee kun je qubits nog preciezer controleren, wat belangrijk is voor quantumberekeningen", zo vertelt Cramer. Een qubit is een continusysteem. Als je niet heel precies kunt controleren, ontstaan kleine fouten. Dat is bij een enkele qubit een probleem, maar het bouwt zich op naarmate er meer qubits zijn.

Het onderzoek vond plaats onder leiding van Leo Kouwenhoven en is onder andere uitgevoerd door Maja Cassidy. Het werd gehouden bij QuTech en het Kavli Institute of Nanoscience bij de Technische Universiteit Delft en onder andere door Microsoft gesponsord.

De onderzoekers publiceren hun werk onder de noemer Demonstration of an AC Josephson junction laser bij het wetenschappelijke tijdschrift Science.