Door Arnoud Wokke, vrijdag 3 maart 2017 08:31

Googles onscreen-toetsenbord Gboard krijgt een ingebouwde vertaalfunctie. Daarmee kunnen gebruikers tekst vertalen zonder een volledige Translate-app te hoeven openen. De functie zit in een online verschenen bŤta van de app.

De Translate-functie is bereikbaar via een knop op de knoppenbalk aan de bovenkant van Gboard. Vervolgens vraagt de app toestemming om input in het tekstveld naar servers van Google te sturen. Volgens Android Police gaat het daarbij alleen om input die gebruikers invoeren bij het gebruik van de vertaalfunctie.

Tekst die gebruikers invoeren wordt door het toetsenbord vertaald en vervolgens in het tekstveld geplakt dat de gebruiker had geselecteerd. De functie moet het onder meer sneller en makkelijker maken om te chatten in talen die de gebruiker niet machtig is.

De functie zit in Gboard 6.1, een bèta-versie van het toetsenbord. Het verschijnen van de functie in de bèta wijst erop dat Google de ingebouwde vertalingen binnenkort wil introduceren in de stabiele versie van de applicatie. Gboard 6.1 is te installeren door in de Play Store tester te worden van de app via deze link. De functie werkt vooralsnog alleen op Android en niet in de iOS-versie van de app.