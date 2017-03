Door Arnoud Wokke, woensdag 22 maart 2017 17:41, 13 reacties • Feedback

Het Nederlandse bedrijf Travis is begonnen met zijn crowdfundingcampagne voor een compacte vertaalmachine, die offline en online direct gesprekken kan vertalen. Het apparaatje zou tijdens gesprekken tussen mensen die elkaars taal niet spreken op tafel moeten komen te liggen.

De Travis Translator moet offline gesproken tekst kunnen vertalen in twintig talen, terwijl met online databases er tachtig talen zijn om uit te kiezen. Het apparaat zelf past in de palm van een hand en bevat een set aan microfoons om omgevingsgeluid en spraak van elkaar te scheiden. De internetverbinding verloopt via wifi, bluetooth of via 3g met een simkaart.

Het apparaatje heeft een speaker, maar de vertaling kan ook lopen via een headset die via bluetooth of een 3,5mm-jack is aangesloten. Voor een snelle verwerking van de spraak heeft het apparaat een eigen 'voice dsp ' waarop Travis naar eigen zeggen patent op heeft aangevraagd en een reguliere quadcore-processor. De accu houdt het tot zes uur vol met een internetverbinding en tot twaalf uur bij offline vertalingen. Het vertalen werkt via eigen databases en gebruikers kunnen de microfoons aanzetten met een druk op de knop. Het selecteren van de talen gebeurt handmatig via het display van 240x240 pixels op het apparaat.

Travis stond begin deze maand op telecombeurs Mobile World Congress, op een paviljoen met Nederlandse start-ups. Daarbij toonde het bedrijf een niet-werkend prototype van het apparaat. Daarbij vertelde oprichter Lennart van der Ziel aan Tweakers dat het ontwerp voor het Rotterdamse bedrijf belangrijk was. "Het is bij uitstek een apparaat dat bij gesprekken op tafel ligt."

Het bedrijf heeft een samenwerking met Open Learning Exchange, waarbij klanten een tweede Travis kunnen doneren aan iemand in een ontwikkelingsland via OLE. De Travis Translator staat op Indiegogo en het bedrijf wil het apparaatje leveren vanaf juni. Backers kunnen hem krijgen vanaf 99 dollar.