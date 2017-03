Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 maart 2017 16:40, 33 reacties • Feedback

De energielabels krijgen een koppeling met een online productdatabase, waarin consumenten meer informatie kunnen vinden en eenvoudig vergelijkingen tussen apparaten kunnen maken. Ook komt er een update waarbij de '+'-indicaties voor de A-klasse gaan verdwijnen.

Het Europese Parlement en de Europese Raad zijn overeengekomen dat energielabels een update moeten krijgen, om op peil te blijven met de 'technologische vooruitgang'. Consumenten zouden via de labels eenvoudig toegang moeten krijgen tot een gedetailleerde database met meer informatie over het verbruik van producten. De EU speculeert dat consumenten de database via qr-codes, links of apps kunnen benaderen. Naast inzicht in het verbruik, moet de database het vergelijken van producten makkelijk maken.

Een nieuw schema voor energielabels zonder de A+-, A++ en A+++-aanduidingen komt er op zijn vroegst eind 2019. Volgens de EU moet verder een nieuwe, strengere indeling die doorloopt tot G in plaats van D ingevoerd worden als 30 procent van de in de EU verkochte producten binnen de A-klasse valt, of de helft in de A- en B-klasse. Niet bekend is hoe die verdeling nu gemiddeld is.

Op basis van de overeengekomen voorlopige regels moet de Europese Commissie de database met een online portaal opzetten en richtlijnen opstellen voor het testen en uitwisselen van informatie over de producten. In de toekomst kunnen consumenten wellicht hun geld terugkrijgen en in aanmerking komen voor compensatie als het verbruik niet overeenkomst met de vermelding op het energielabel, is de overweging.

De energielabels zijn in de EU verplicht voor een reeks apparaten, waaronder televisies, stofzuigers, lampen, wasmachines en drogers.