Op 22 september 1992 heeft de Europese Unie een richtlijn uitgevaardigd die, drie jaar later, leidde tot de invoering van het energielabel zoals we dat allemaal kennen. Sindsdien moeten auto's en witgoedapparatuur die ter verkoop of verhuur worden aangeboden, voorzien zijn van het Europese energielabel. Het label was in het leven geroepen om het voor de consument eenvoudiger te maken om een bewuste keuze te maken tussen verschillende producten. Als zaken als energieverbruik, waterconsumptie, geluidproductie enzovoort duidelijk worden vermeld, kunnen de eigenschappen van verschillende apparaten eenvoudig worden vergeleken.