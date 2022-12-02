EU handhaaft strengere energielabels die volgens fabrikanten 8k-tv's das omdoen

De Europese Commissie heeft laten weten dat het de voorgestelde plannen voor strengere energielabels voor televisies niet opnieuw gaat herzien. Volgens de industrieorganisatie betekent dat dat met name 8k-tv's en microleddisplays wellicht niet meer uit mogen komen in Europa.

De Europese Commissie had conform de regels uiterlijk op 25 december de nieuwe vereisten moeten evalueren, de bevindingen moeten voorleggen aan een overlegforum en eventueel met een ontwerpherziening kunnen komen. De Commissie heeft aan een Italiaanse website laten weten dat de eerder voorgestelde, strengere eisen niet opnieuw worden bekeken en dus vanaf 1 maart van kracht zullen worden.

De energievereisten voor televisies golden tot nu toe niet voor 8k-tv's en microledschermen; deze twee categorieën waren in de in 2021 geïntroduceerde regels nog uitgezonderd. Vanaf 1 maart volgend jaar moeten deze twee categorieën voldoen aan dezelfde maximale verbruiksparameters waar ook bijvoorbeeld 4k-televisies aan moeten voldoen. Voor het berekenen van het maximale verbruik conform de vereisten mag een zuinige standaardmodus gebruikt worden waarin de tv wordt geleverd, waarbij het gemiddelde vermogen gedurende 10 minuten maatgevend is.

Onder meer de 8K Association is niet blij met de strengere regels. Volgens de organisatie leiden de nieuwe regels ertoe dat er straks geen 8k-tv's meer verkocht mogen worden in de EU. De organisatie neemt aanstoot aan de rekenmethode; ze vindt dat de limiet voor 8k- en microledschermen arbitrair is vastgesteld en dat de rekenmethode en daarmee de vereisten redelijk waren tot en met 4k, maar niet voor 8k en microled. De 8K Association vindt dat geen rekening is gehouden met de aanzienlijk hogere pixeldichtheid van 8k-schermen en hoe dat onherroepelijk leidt tot een hoger verbruik. Het is zo dat 8k-tv's het backlight harder moet werken doordat er minder licht door de schermen komt.

De Italiaanse website heeft aan de Commissie gevraagd om in te gaan op deze zorgen van de 8K Association. Volgens de Commissie leiden de nieuwe regels er niet toe dat 8k-tv's zullen verdwijnen van de Europese markt: "De informatie waar de Commissie over beschikt, bevestigt dat het voor fabrikanten mogelijk zal blijven om in sommige gevallen compatibele 8k-tv's aan te bieden nadat fabrikanten technische of softwarematige verbeteringen hebben doorgevoerd."

Met dit statement lijkt de Commissie te bevestigen dat het een stuk lastiger voor 8k-tv's zal worden. Waarschijnlijk betekent dat dat fabrikanten naast een algehele verbetering van de energie-efficiëntie wellicht ook iets zullen moeten doen aan het verbruik in de standaardinstelling in sdr waarin de televisies geleverd worden; het is wel toegestaan dat het verbruik toeneemt in andere, minder zuinige beeldmodi. Overigens kunnen op papier ook sommige 4k-tv's in de gevarenzone komen.

Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de uitdagingen waar 8k-tv's mee te maken hebben en ging daarbij dieper in op het energielabel.

Formaat (diagonaal) Maximaal vermogen voor 4k- en 8k-tv's per 1 maart 2023
40" 48W
42" 53W
48" 66W
55" 84W
65" 112W
75" 141W
77" 148W
83" 164W
85" 169W
88" 178W

Door Joris Jansen

Redacteur

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hooibergje 2 december 2022 08:47
Wat ik dan niet begrijp:

Ik koop electriciteit, en daar betaal ik behoorlijk wat belasting voor.
Wat ik daar vervolgens mee doe is helemaal mijn eigen ding.
Of ik nou bitcoins mijn, het hele huis vol hang met kerstlampjes, alles was op 90 graden, kook met inductie, of televisie kijk op een scherm dat flink wat stroom pakt, dat maakt toch in principe niet uit?

Hoe meer mijn apparatuur verbruikt, hoe duurder het voor me is. De vervuiler betaalt. Op een gegeven moment kan de stroom zo duur worden dat ik daardoor wordt aangemoedigd om een zuinigere televisie te kopen...
DNN!S @hooibergje2 december 2022 09:36
Probleem is een beetje dat "we" als mens dat gedrag gewoon niet laten zien zonder regelgeving. Zie bijvoorbeeld de nieuwe verpakkingsafvalregels die afgelopen dagen is gepresenteerd. Als we gewoon netjes ons afval in bakken zouden stoppen waren plastic rietjes, chiness-eten-bakjes en plastic zakjes niet verboden geworden.
Andros @DNN!S2 december 2022 09:56
Wat ik daar van echter niet begrijp is dat wij hier in Europa al jaren alles sorteren en dat al dat plastic om de een of andere duistere reden in de STILLE oceaan terecht komt. Als het nou in de Atlantische lag, tot daar aan toe maar dat plastic continent ligt aan de andere kant van de planeet. Dat kan toch nooit onze troep zijn?
jwal @Andros2 december 2022 10:19
Het is ook niet dat ons plastic het grote probleem is. De meeste troep in de oceanen komt van slechts een paar rivieren in Azie, met als koploper Jangtze in China.

https://www.weforum.org/a...itting-rivers-50fa978a87/
laurxp @jwal2 december 2022 12:54
Daarbij moet je wel de kanttekening plaatsen dat de Jangtze één van de grootste rivieren ter wereld is, en een drainagebekken heeft met een populatie van 300 miljoen mensen, en de Ganges heeft er 500 miljoen. Ter vergelijking, de Rijn heeft een populatie van 58 miljoen.

Als je kijkt naar watervolume, stroomt er gemiddeld 30,146 m3/s door de Jangtze, 16,648 m3/s door de Ganges, en 2,900 m3/s door de Rijn. De Jangze en Ganges hebben ook een significant hoger piekvolume, wat door overstromingen zorgt voor een buitenproportionele hoeveelheid weggespoeld plastic.

Al met al is het dus niet héél gek dat het absolute volume van plastic in de Jangtze vrij hoog is. Voor een goede vergelijking zou je moeten kijken naar de plastic-concentratie, of de hoeveelheid plastic per inwoner.

Het idee dat de "meeste troep komt van slechts een paar rivieren" is achterhaald, uit nieuwer onderzoek blijkt dat juist kleine rivieren een significante rol spelen. De top-10 rivieren zorgen voor "slechts" 18% van het plastic (zie dit artikel), en de Jangtze blijkt niet eens in de top-10 te staan! Het blijft wel nog steeds een grotendeels Aziatisch probleem.

[Reactie gewijzigd door laurxp op 23 juli 2024 06:57]

AMD1800 @laurxp2 december 2022 14:37
En vergeet niet dat onze spullen ook in China worden geproduceerd. Het kan dus goed zijn dat afvalproducten van de productie voor ons, daar in een rivier komen te liggen. Dat komt dan niet alleen door die Chinezen maar ook door ons.
AMD1800 @dimitrios0074 december 2022 16:04
Ik heb net Xi Jinping gebeld. Ik heb ff voor je geregeld dat jij geen producten meer krijgt uit China.
dimitrios007 @AMD18004 december 2022 22:59
Op je hoofd
jwal @laurxp2 december 2022 15:44
Interessant. Dus die oude data was gebaseerd op een low res modellering en die nieuwe op data die meer factoren meeneemt. Maar geen van beide meet daadwerkelijk het plastic in de rivieren met sensors. Het zijn allebei slechts modellen. Die kunnen best goed zijn hoor, maar ik had aangenomen dat men direct zou meten.

Het grappige (voor ons) is wel dat in dit nieuwe onderzoek deze grafiek staat:
https://ourworldindata.or...ica~North+America~Oceania
Daarin geven ze aan dat 80% van de vervuiling uit Azie komt.
Europa draagt voor 0.6% bij, waarschijnlijk vanwege onze betere afvalverwerking.

Als je echter inzoomt op de Europese kaart:
https://ourworldindata.or...o-the-ocean?region=Europe
dan valt Nederland best hoog uit in vergelijking met andere Noord Europese landen, muv Engeland.
wiseger @jwal3 december 2022 14:20
Nederland importeert via de rivieren en de Antwerpse haven ook veel vervuiling. Het is zeer lastig om alleen het Nederlandse aandeel te bepalen
dmantione
@laurxp2 december 2022 13:39
Ik weet niet hoe jij telt, maar je kunt natuurlijk niet alleen de Rijn zelf nemen, je zult ook het stroomgebied van belangrijke zijrivieren als de Neckar, Main, Moezel, Nahe e.d. moeten meenemen. Alles daarvan komt immers in de rijnmonding terecht. Dan kom je op een groot deel van Duitsland uit en ga je met groot gemak over die 58 miljoen heen.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 23 juli 2024 06:57]

klaasraak @laurxp2 december 2022 17:06
En vergeet india ook niet, als je daar naar een rivier kijkt is het vaak moeilijk om het water te zien tussen alle plastic/bankstelen/alles wat je maar kan bedenken wat mensen er dumpen in de rivier... dat is hier lang niet zo normaal als daar..
Tizdale @klaasraak2 december 2022 20:39
Dat is de Ganges.
SherlockHolmes @jwal2 december 2022 10:56
Dit is echt heel belangrijk om inderdaad te realiseren. Natuurlijk heeft ieder individu zijn verantwoordelijkheid, maar als je onze kartonnen rietjes naast een Yangtze legt....dat is toch wel een eng verschil.
Andros @jwal2 december 2022 11:16
Exact mijn punt ;) . Waarom dan zoveel campagnes en schuld geven aan west-Europa? We doen het hier al goed!
Neruo @Andros2 december 2022 12:14
Exact mijn punt ;) . Waarom dan zoveel campagnes en schuld geven aan west-Europa? We doen het hier al goed!
Minder energie-afhankelijk zijn heeft ook inherent geopolitiek voordeel.

Lokale vervuiling is een probleem (zeker zolang we kolen centrales hebben).

En ja, we mogen ook wel een goed voorbeeld stellen als Europa. Waar lees je iets over "schuld"? Je springt zelf nogal in de slachtoffer-rol. Het lijkt me sterker om je niet zorgen te maken over "ja maar de andere dan" maar je primair op jezelf te focussen, als mens/natie/federatie.
smiba @Andros2 december 2022 13:00
Waarom dan zoveel campagnes en schuld geven aan west-Europa? We doen het hier al goed!
We doen het hier beter, of we het goed doen is een andere vraag :)

Ook wij hebben nog veel te verbeteren, om dan naar andere te kijken van "maar hun doen het nog slechter" is de verkeerde manier
iew @smiba4 december 2022 16:34
Waarom moet Nederland als postzegel op de wereld overal het beste jongetje in de klas zijn over de rug van de burgers ?
'sommige doen het slechter', er zijn zelfs landen bij die helemaal niets doen, laat een ander nu maar eens het voortouw nemen, wanneer het jou niet echt raakt is het makkelijk kletsen uit een ander z'n portemonnee, hier word ik echt een beetje misselijk van dat soort egoïsme.
Argantonis @Andros2 december 2022 15:48
Dit gaat specifiek over plastic. Qua klimaatveranderingsimpact is West-Europa (PER CAPITA, de enige nuttige metriek) juist koploper.
Óglaigh @Tim AtSharp2 december 2022 13:44
Net als jezelf beter wanen dan de rest van de wereld, terwijl een betere wereld toch echt bij jezelf begint. Daarom goed dat de EU zulke maatregelen neemt: dan heeft het in elk geval niet aan ons gelegen.
cratyz @Óglaigh2 december 2022 19:24
"een betere wereld/milieu begint bij jezelf"

Dit is een van de meest onzinnige slogans die al jaren wordt uitgesproken. Dit is namelijk helemáál niet het geval. Wat mij betreft begint het bij de grote bedrijven die niet kiezen voor de milieuvriendelijke oplossing maar voor de meest winstgevende oplossing. Het individu koopt slechts wat er wordt aangeboden en een verandering zal pas plaatsvinden als íedereen het andere/milieuvriendelijkere product koopt. Dit laatste zal niet zo snel gebeuren omdat er veel te veel verschillende individuen/motieven zijn en het dus vrijwel onmogelijk is om iedereen "over te halen" naar een groene denkwijze. Het is niet effectief dus om te vertrouwen op de koopkeuze van de burger. Oplossing: wetgeving/regelgeving zodat het probleem bij de bron wordt aangepakt.
LOTG @cratyz3 december 2022 12:56
Hier ben ik het 100% mee eens. Als je kijkt naar al het falende beleid heeft het dus allemaal niet geholpen om het maar bij de burgers te gooien. Iedereen is verantwoordelijk, dus niemand is verantwoordelijk.

Subsidies en belastingen werken alleen maar in de hand dat regels alleen gelden voor de mensen die het minste hebben. Ben je rijk, dan mag je alles.

Sowieso begrijp ik het ontmoedigingsbeleid niet waar je aan de andere kant bedrijven hun gang laat gaan, terwijl je foei zegt tegen burgers.

Zelfregulatie werkt ook voor geen meter blijkt vaak.

Dus welke beslissingen hebben de afgelopen jaren geleid tot verbetering? Juist, regulatie vanuit de overheid. Wil je dat men het niet koopt, dan bied het niet aan. Heel simpel.

Dus, groei een ruggengraat en reguleer al die shit. We zitten nu met de gevolgen van jaren naar de burgers wijzen om de klimaat crisis op te lossen, en de energie crisis gaan we ook niet redden met 8K tv's die meer energie gebruiken omdat men geen zin heeft een oplossing te verzinnen.

Dus, ik ben blij met al die regels richting bedrijven. Laat ze daar maar met een oplossing komen, alle geld gaat daar ook heen.
Ook qua computer spul. Zet maar een rem op de als maar meer watt trend. Een maximum voor gpu's dan kunnen ze de komende jaren eens focussen op betere performance per watt, in plaats van meer watt voor performance.

Samen kunnen we het inderdaad doen, maar dan moet je wel niet constant legaal verleid kunnen worden het niet te doen.
jwal @cratyz3 december 2022 23:26
Dictatuur is ook effectiever dan democratie, maar die effectiviteit gaat ten koste van vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Mensen die daar lichtzinnig overheen stappen, zoals een aantal volksvertegenwoordigers, verkiezen doeltreffendheid boven vrijheid van het individu.
Daar kan natuurlijk voor gekozen worden, maar dan hebben we geen liberale democratie meer.
Tim AtSharp @Óglaigh2 december 2022 16:54
Mooi. Als 'het niet aan ons ligt' is het probleem opgelost. Is dát even een geruststelling!
XhaiKhaL @Andros2 december 2022 10:25
En naast wat @chrisboers zegt: wij exporteren onze plastic troep op grote schaal naar het buitenland om het daar te laten "recyclen" i.p.v. die troep die de verpakkingsindustrie hier produceert, ook hier te recyclen. De reden dat dit voor ons zo goedkoop is, is natuurlijk niet omdat ze daar zoveel beter zijn in recyclen en zo belandt alsnog ontzettend veel van ons afval in de natuur.

[Reactie gewijzigd door XhaiKhaL op 23 juli 2024 06:57]

Verwijderd @XhaiKhaL2 december 2022 12:39
Goed punt. Eerder was ik ook de volgende nieuwsitem tegengekomen:
https://nos.nl/video/2449...tad-adana-ligt-er-vol-mee

Hierin wordt er punt gemaakt van het feit dat de grootste deel van het afval die geëxporteerd wordt in feite niet recyclebaar is en dat er dus geen andere opties overblijven dan deze te verbranden.
theobril @XhaiKhaL2 december 2022 17:06
Hier boven stelt iemand: "En vergeet niet dat onze spullen ook in China worden geproduceerd. Het kan dus goed zijn dat afvalproducten van de productie voor ons, daar in een rivier komen te liggen. Dat komt dan niet alleen door die Chinezen maar ook door ons."
Als wij verantwoordelijk zijn voor de verpakkingen van wat wij hier produceren (waar ik het mee een ben) waarom zijn wij dan ook nog verantwoordelijk voor de verpakkingen van wat Chinezen voor ons produceren? Ik bedoel: als er in Duitsland een machine voor China inclusief verpakkingsafval gemaakt wordt. Dan is Duitsland toch verantwoordelijk, niet China? Waarom zijn wij dan wel verantwoordelijk met hoe China haar producten voor ons verpakt en hoe ze met het afval omgaan? De behoefte om west-Europa hoe dan ook, en het liefst dubbel, van van alles de schuld te geven, snap ik niet helemaal.
Audione0 @theobril2 december 2022 17:12
Iets van beste jongetje van de klas oid...
Proliges @Andros2 december 2022 10:22
Het probleem is dat de EU momenteel focust op het individu, terwijl industriële visserij het grote probleem is. Great Pacific Garbage Patch bestaat volgens onderzoekers voor (minimaal) 46% uit achtergelaten (plastic) visnetten, dat is een ruwe schatting.

Terwijl ook hier in de EU de visserij grotendeels buiten schot blijft en innovaties zoals pulsvissen zelfs actief wordt tegengewerkt door onder andere Frankrijk.

Jij en ik gooien ons plastic rietje niet in de Noordzee. Ik heb meer het idee dat het een soort van bewustwordingscampagne is voor de consument en dat de industrie later aangepakt gaat worden als de publieke opinie anders is.

[Reactie gewijzigd door Proliges op 23 juli 2024 06:57]

Sjekster @Proliges2 december 2022 10:47
Maar zeg je dan dat ze zich niet moeten focussen op het individu, maar alleen op de visserij? Ik zeg: allebei. Iédereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De praktijk leert ons dat we dat gewoonweg niet uit onszelf doen, dus dan moeten er (helaas) regels voor bedacht worden. Ik kan iig geen dag rouwig zijn om het uitblijven van 8K consumenten televisies, waar heb je die nou voor nodig? Als we een zinnige bijdrage aan klimaat willen leveren, zullen we soms wat luxe moeten opgeven.

Dus: blij leren zijn met wat je hebt :)
Proliges @Sjekster2 december 2022 11:01
Nou om het even in perspectief te zetten:

Het aantal plastic rietjes op alle stranden wereldwijd (dus niet de EU) wordt geschat op ongeveer 8,3 miljard. Dat lijkt heel veel te zijn. Maar als al die rietjes nu allemaal tegelijk magisch de zee in stromen dan is dat goed voor ongeveer 0,03% van al het plastic afval dat per jaar de zeeen en oceanen in stromen!

Terwijl de visserij en overige industrie gigantisch veel meer vervuild en totaal buiten schot blijft. De focus op plastic wegwerpverpakking komt van een onderzoek dat zegt dat 70% van al het afval op de stranden van de EU (dus niet de EU wateren zoals veel journalisten (al dan niet onbewust) verkeerd overnemen) plastic wegwerp verpakkingen en visnetten zijn. Waarbij de verhoudingen tussen kustlijn en zee helemaal buiten schot blijft.

En natuurlijk moet het individu gewoon zijn best blijven doen en gestimuleerd worden om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken onder het mom van "alle kleine beetjes helpen" maar alle grote beetjes (de industrie dus) werkt niet mee, daar zou de EU zich op moeten focussen om flinke stappen te maken.

Ik reageer overigens alleen op het plastic gebruikt van de post waar ik initeel op reageer. Energieverbruik is natuurlijk een andere tak van sport. Maar het zal mij ook niet boeien als er geen 8k tv komt. Het is nutteloze luxe om de luxe naar mijn idee.

[Reactie gewijzigd door Proliges op 23 juli 2024 06:57]

johnbetonschaar @Proliges2 december 2022 11:28
Het aantal plastic rietjes op alle stranden wereldwijd (dus niet de EU) wordt geschat op ongeveer 8,3 miljard. Dat lijkt heel veel te zijn. Maar als al die rietjes nu allemaal tegelijk magisch de zee in stromen dan is dat goed voor ongeveer 0,03% van al het plastic afval dat per jaar de zeeen en oceanen in stromen!
Inderdaad… Ik stoor me persoonlijk ook mateloos aan dooddoeners als ‘iedereen moet zijn steentje bijdragen’ en ‘alle beetjes helpen’. Je conditioneert hier een volkomen verdraaid beeld van bij mensen waar de echte problemen nu eigenlijk zitten en welke maatregelen daadwerkelijk zinvol zijn. Dat je tegen mensen gaat vertellen dat ze een minuutje korter moeten douchen en alle laders uit de stopcontacten moeten gaan trekken bijvoorbeeld. Volkomen zinloos in het grote geheel der dingen, de volgende dag stappen die mensen zelfvoldaan weer in hun auto naar het werk en verbruiken in 1 ritje van 15 minuten een 100-voud aan de energie die je met een heel jaar bespaart met dat soort ‘energie besparende maatregelen’ (edit: bij wijze van spreken, hoewel ik denk dat het er nog niet eens heel ver van af zal liggen :+)

Dit hele 8k TV verhaal is ook weer zo’n voorbeeld van beleid dat volledig symbolisch en voor de beeldvorming is. Dan krijgen we straks ‘zuinige TVs’ die je met 1 instelling op een andere beeld modus kan zetten die meer gebruikt en wat is er dan bereikt? Misschien zou de overheid eerder beleid kunnen proberen te verzinnen om te zorgen dat mensen de TV’s wat vaker uit zetten? Als ik naar huis fiets vanuit werk dan staat in zo ongeveer elke huiskamer standaard een enorm beeldscherm rommel de huiskamer in te stralen, en gezien de kwaliteit van het aanbod kan ik me nauwelijks voorstellen dat elke minuut daarvan daadwerkelijk aandachtig bekeken wordt. Bewegend behang. Lijkt me dat dat een stuk meer invloed heeft dan een paar TV enthusiasts die een paar uur per week een film kijken of gamen op een 8K TV die een paar procent meer energie verbruikt?

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 23 juli 2024 06:57]

mbbs1024 @johnbetonschaar2 december 2022 22:17
Dat "iedereen moet zijn steentje bijdragen" en "alle beetjes helpen" zijn helemaal geen dooddoeners.
Jij wil eerder de last van jou afwentelen, liever zelf niets doen, en alles op de industrie, visserij, landbouw, kortom op anderen afschuiven.
Vergeet niet waar de output van de industrie en andere sectoren naartoe gaat, naar de consument, jij en ik dus.
Het is dus wel degelijk belangrijk om keuzes te maken in je consumptiegedrag, geen overbodige spullen gaan kopen, die praktisch onmiddellijk weggegooid worden, sterk vervuilend zijn, of energieslurpers zijn.
Consuminderen en goede keuzes maken hebben wel degelijk een impact.
Als alle 8 miljard mensen die de aarde bevolken bewust met middelen omgaan helpen 8 miljard beetjes wel degelijk wat.
Sjekster @johnbetonschaar2 december 2022 11:36
Ik vind het geen dooddoener. Wat jij zegt is: de grote winst zit bij de bedrijven, dus die moeten het oplossen, dan kan ik (op kleine schaal) lekker blijven vervuilen. Niet voor niets zeg ik dat íedereen gewoon moet bijdragen. Ja, het is idd van de zotte dat de bedrijven buiten schot blijven, daar moet direct wat aan veranderen. Tegelijkertijd vind ik dat de maatregelen die wij moeten nemen gewoon moeten blijven.
johnbetonschaar @Sjekster2 december 2022 11:46
Waar het mij om gaat is dat de meeste mensen oprecht denken dat ze goed bezig zijn voor het milieu omdat ze dit soort onbenullige adviezen volgen, dat wordt ze namelijk elke keer verteld door de overheid en ze krijgen er zelfs schouderklopjes voor. Dat is contra-productief. Ik vind natuurlijk dat de overheid zich in de 1e instantie op de industrie moet richten, daar is de grootste winst te halen, maar consumenten mogen ook zeker iets bijdragen hoor, maar dan wel nuttige dingen en wat mij betreft zou de sturing daarop gewoon via beprijzing kunnen. Dat gebeurt ook al wel maar mag wat mij betreft best extremer, denk aan een variabel electriciteitstarief als je boven de gemiddeldes komt, veel hogere prijzen voor plastic verpakkingen, wegwerp artikelen etc. Daarmee stuur je gedrag, niet door te gaan doen alsof plastic rietjes de bron van de pacific garbage patch zijn, of 1 minuut korter douchen per dag een zinvolle besparing op je gas rekening gaat zijn (ik meet het hele jaar rond het gas verbruik en in mijn huishouden van 2 is douchen en warm water nog geen 5% van het totaalverbruik, en ja we douchen gewooon elke dag ;-)). Toch is dat 1 van de 3 adviezen die onze overheid in hun spotjes voor ons in heeft om ‘energie te besparen in deze moeilijke tijden’. Ik kan dat niet serieus nemen.

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 23 juli 2024 06:57]

GaryFaceman @Sjekster2 december 2022 12:20
Hoewel er niets mis is met zelf 'schoon' en 'zuinig' leven (ik ben zelf ook een vegetariër, of zoals mijn vrienden zeggen, ik eet het eten van hun eten), is dit vergeleken met wat multinationals aan vervuiling veroorzaken bijna niet eens het noemen waard. Het klimaat wordt gesloopt door de overweldigende hopen rotzooi en verspilling van gigantische industriële complexen. Het wijzen naar het volk en zeggen "tut tut, zet je douche en verwarming eens wat lager jij verspiller" is een taktiek die al jaar en dag toegepast wordt zodat men de schuld niet massaal op de schouders van industriële giganten legt (want hier is natuurlijk ook giga veel geld mee gemoeid).
Sjekster @GaryFaceman2 december 2022 12:25
Ben ik echt helemaal met je eens hoor. Die lobby van de multinationals maakt beetje bij beetje alles kapot. Maar dat zou eigen initiatief om het beter te doen niet in de weg moeten staan natuurlijk. Ik geef graag het goede voorbeeld aan mijn kinderen wat betreft dingen die ik tijdens mijn leven misschien niet zo goed heb gedaan als zou kunnen. Er komt een moment dat onze kinderen bij diezelfde grote industrie komen te werken, het zou fijn zijn als zij dan wél een andere mindset hebben.

Dus nee, ik vind niet dat we onze eigen inbreng moeten bagatelliseren.
divvid @GaryFaceman2 december 2022 14:22
precies dit, zo'n 3M in de westerschelde b.v. had natuurlijk stante pede gesloten moeten worden toen al jaren geleden bekend was wat de gevolgen van pfas zijn, maar nee... centjes en politieke besluitvorming gaan niet samen.
Anman @Sjekster2 december 2022 12:16
Wat we ons allemaal ook zouden moeten realiseren is dat we allemaal bij bedrijven werken dus naast prive ook in ons werkzame leven initiatieven kunnen opstarten / vragen stellen om die bedrijven in beweging te krijgen.
Vaak kun je daar (afhankelijk van waar je werkt) aanzienlijk meer bijdragen aan verbeteringen van milieu problematiek dan je prive voor elkaar krijgt.

[Reactie gewijzigd door Anman op 23 juli 2024 06:57]

wankel @Sjekster2 december 2022 12:42
Ik vind het geen dooddoener. Wat jij zegt is: de grote winst zit bij de bedrijven, dus die moeten het oplossen, dan kan ik (op kleine schaal) lekker blijven vervuilen. Niet voor niets zeg ik dat íedereen gewoon moet bijdragen.
Zelfs als de individuele feitelijke besparingen in het niet vallen, helpt de aangeleerde mindset wel in het grotere plaatje. Waar ik jaren geleden de enige op kantoor was die m'n monitor uitschakelde en anderen (vergeefs) aanmoedigde datzelfde te doen, gebeurt dat nu vanzelf.

Met een dergelijke mindset zal iemand op een vrachtschip misschien ook de motor uitzetten als hij een paar uur aangemeerd ligt, in plaats van hem stationair te laten draaien (geen idee of dat ueberhaupt een bestaand voorbeeld is; automobilisten bij supermarkten zie ik vaak vanaf het moment dat ik de winkel inga tot ik terugkom stationair voor op de parkeerplaats staan draaien ).
Mijzelf @johnbetonschaar2 december 2022 12:22
Dat je tegen mensen gaat vertellen dat ze een minuutje korter moeten douchen en alle laders uit de stopcontacten moeten gaan trekken bijvoorbeeld. Volkomen zinloos in het grote geheel der dingen, de volgende dag stappen die mensen zelfvoldaan weer in hun auto naar het werk en verbruiken in 1 ritje van 15 minuten een 100-voud aan de energie die je met een heel jaar bespaart met dat soort ‘energie besparende maatregelen’ (edit: bij wijze van spreken, hoewel ik denk dat het er nog niet eens heel ver van af zal liggen :+)
Het ligt er wèl ver vanaf. In dat ritje van een kwartier zul je iets in de orde van 1 liter benzine verbruiken, wat overeenkomt met ongeveer 10kWh. Een honderdste daarvan is 100Wh. Om dat in een jaar te besparen moet je gemiddeld 0.01W minder gebruiken. Dat haal je al door één ongebruikte lader uit het stopcontact te trekken.
Dat minuutje korter douchen alléén is al goed voor 1/3kWh. (10l * 4.2kJ/graad * 30graden). Hoewel het inderdaad meer zoden aan de dijk zet als je gewoon op de fiets naar je werk gaat, moet je sluipverbruik en douchewater niet onderschatten.
johnbetonschaar @Mijzelf2 december 2022 12:47
Dat haal je al door één ongebruikte lader uit het stopcontact te trekken.
Dan zat ik er wat mij betreft dus nog best dicht bij eigenlijk, en komt het voor al mijn adapters in huis (een stuk of 10 misschien) voor een heel jaar dus neer op 10 ritjes van een kwartier, ofwel 1 werkweek heen-en-terug :+
Dat minuutje korter douchen alléén is al goed voor 1/3kWh. (10l * 4.2kJ/graad * 30graden)
Ik heb geen idee of die getallen kloppen maar ik kijk gewoon naar de grafiek van mijn gas verbruik en zie dan dat ik over een heel jaar rond de 1300 kuub gebruik, waarbij het gemiddelde verbruik in de maanden dat de verwarming uit staat neerkomt op ~0.25 kuub per dag, dus ~90 kuub per jaar = 7% van het totaalverbruik (ok, ik zat er dus een 2 procentpunt naast met met schatting). En daar zou ik dan misschien een kwart op kunnen besparen door korter te douchen, ofwel maximaal een kleine ~10 kuub per jaar als je bedenkt dat een deel van dat verbruik ander warm water is. Dat gebruik ik in de wintermaanden op sommige dagen in 1 dag als het buiten koud is…
… moet je sluipverbruik en douchewater niet onderschatten.
Dat is dus wat mij betreft gewoon onjuist en jouw eigen voorbeelden bevestigen dat… Op het totale energieverbruik is het echt totaal niet interessant om hier op te focussen… Sluipverbruik is bepaalde gevallen zeker een ding, zo kwam ik er een jaar geleden achter dat een AV receiver met 2 zones in de standby stand gewoon 1 zone actief liet en continu 100W gebruikte, dat zijn dingen waar je mensen op attent zou kunnen maken. Niet op ladertjes of korter douchen. Leer mensen liever hoe ze zelf hun verbruik kunnen meten en analyseren in plaats van platitudes als ‘alle beetjes helpen, trek die laders die elk 0.01W gebruiken eruit’

[Reactie gewijzigd door johnbetonschaar op 23 juli 2024 06:57]

Pietervs @johnbetonschaar2 december 2022 13:49
“Alle beetjes helpen” vond ik ook een beetje onzin, tot ik eens een paar dagen collecteerde voor het Astmafonds (nu Longfonds). Ik zag de dubbeltjes en 20 cent stukken erin gegooid worden en dacht “dat schiet ook niet op”. Tot na een dag of 4 de bus opengemaakt werd en bleek dat er 250 euro in zat. En geloof me: ik heb iedere dag niet meer dan een uur of 2 gecollecteerd. Dan zie je ineens dat alle kleine beetjes samen toch 1 grote hoop maken.

Is het betuttelend? Ja. Maar helaas lopen er teveel figuren rond die het snel verdienen van een paar knaken altijd belangrijker zullen vinden dan het welzijn van anderen of het verbeteren van de wereld. Dus jammer genoeg is het nodig.
johnbetonschaar @Pietervs2 december 2022 14:06
Niks ten ongunste van jouw inspanning natuurlijk, en €250 euro is zeker een mooi en nuttig bedrag, maar ik neem toch aan dat je het met me eens bent dat het een heel stuk efficiënter was geweest als je in 1 uurtje klaar was geweest omdat mensen €2 in de bus hadden gegooid in plaats van €0.20 O-). De kans dat iedereen die iets in de bus heeft gegooid nu nog elders een grotere contributie voor het longfonds gaat maken is waarschijnlijk klein, want ‘ze hebben inmiddels toch al gedoneerd?’. Hopelijk is dat niet zo, maar ik betrap mijzelf ook regelmatig op deze manier van denken, en ik zal vast niet de enige zijn.

Dat is het een met de ‘alle kleine beetjes helpen’ mentaliteit, en heel veel andere dooddoeners als ‘baat het niet dan schaadt het niet’ etc. Ze zijn vaak gewoon niet waar en alleen maar op een gevoel of idee gebaseerd.
Pietervs @johnbetonschaar2 december 2022 14:55
Ik probeer juist aan te geven dat naar mijn idee alle kleine beetjes dus wel degelijk helpen. Kan het efficiënter? Ja: door zaken te verbieden. En dat gebeurt nu dus ook, maar niet met de big bang die jij waarschijnlijk graag ziet (bijvoorbeeld een volledig verbod op alle vormen van plastic voor consumenten), omdat dat te veel impact heeft. Dus gaat het stapsgewijs. En dan zie je dat over een aantal jaren er een aantal kleine stapjes zijn gezet die samen een heleboel schelen.
Tim AtSharp @Proliges2 december 2022 11:58
Het is nutteloze luxe om de luxe naar mijn idee.
Ik denk dat naar zowat elke technologie ooit zo gekeken wordt voor die gemeengoed wordt.
Dus ik denk niet dat dat argument overeind blijft...
chrisboers @Andros2 december 2022 10:04
Oceaanstromen gaan letterlijk de hele wereld over. Ons relatief warme klimaat hebben we grotendeels te danken aan een golfstroom vanuit Mexico.
Zoek maar eens op de golfstroom (ok, heb ik al voor je gedaan) dan zie je dat al die rotzooi de hele wereld over stroomt.
DNN!S @Andros2 december 2022 10:31
Kleine anekdote van mijzelf: Ik kom voor werk in de meest afgelegen gebieden van de jungles in Zuid Amerika en woestijnen in het middenoosten. Loop je door stukken waarvan je denkt hier is nooit een mens geweest en toch zeggen mijn collega’s en ik als we naar de grond kijken altijd: één zekerheid van het leven…. CocaCola en Chinees-eten hebben ze gelukkig overal.
SpiceWorm @DNN!S2 december 2022 12:07
Wat voor werk doe je als ik vragen mag?
DNN!S @SpiceWorm2 december 2022 13:24
Certificering van bedrijven die daar werken.
fire-breath @Andros2 december 2022 11:28
Je hebt nog niet echt veel programma's over de plastic soep gezien merk ik.
Je wilt niet weten hoeveel nederlandse producten er in China liggen.

Allereerst. Wij gebruiken zoveel plastic dat onze eigen systemen het allemaal niet kunnen verwerken. En dus besteden we dit uit aan landen in Afrika en Azië. Waar het vaak door relatief kleine en helaas ook vaak louche bedrijven verwerkt wordt.
Zo was er laatst nog een heel artikel over hoe vaak er een 'whoops er is brand'-moment was in een Chinese stad.

Daarnaast sorteren wij het plastic niet zo netjes als je wellicht denkt. Ik heb gistermiddag maar weer even wat ronddwarrelend plastic van de weg geplukt en in een container gedaan. Moet je voor de grap eens een stukje gaan fietsen en je ogen op de berm gericht houden. Is om te janken soms.

Om het probleem nog leuker te maken. Wanneer wij plastic inleveren kan het soms niet eens verwerkt worden omdat het vervuild is, dan wel van 'het verkeerde soort' is.

Dus tja ...... Tijdens het boodschappen doen heb ik best veel 'plasticschaamte'.
Appeltaard @Andros4 december 2022 11:47
Ik heb gecent op RTLZ een redelijk schokkende documentaire gezien over hoe Engels plastic dus wel degelijk naar de andere kant vd wereld getransporteerd werd voor "recycling" in de natuur gedumpt werd op enorme ten dele illegale vuilnisbelten en via die route in beekjes en uiteindelijk de zee kwam.

Deed me wel wat. En je mag hopen dat dat voor "ons" plastic niet geldt maar je weet maar nooit.
Frame164 @Andros2 december 2022 12:08
Dat komt dan weer omdat de wetgeving niet ver genoeg gaat. Wij kunnen recyclen maar als de afvalverwerkers het dan aan landen ver weg kunnen verkopen verschuif je het probleem alleen maar. Ik ben helemaal niet voor veel regels maar het lijkt me prima als afvalverwerkers gewoon verplicht worden om het in de EU aantoonbaar en traceerbaar verwerken.
Ryuukami @Andros2 december 2022 16:28
Omdat dat een van de grootste oplichterij is van subsidies en afval verwerkers.
https://www.trouw.nl/opin...3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Verwijderd @DNN!S2 december 2022 10:54
Dat doen we gewoon voor 99,9% hoor. Europa was in 2019 verantwoordelijk voor 0,6 procent van de plastic soep in de oceanen.
DNN!S @Verwijderd2 december 2022 11:00
Wij in Europa zien door alle opgelegde regels sinds de tijd van zeg de eerste statiegeldfles wel in dat afval gewoon waarde heeft. Maar zo kijken ze niet overal naar afval. Ook dat bewijst weer dat regels helaas nodig zijn omdat we het zelf gewoon niet kunnen.
chime @Verwijderd2 december 2022 11:14
Die 0,1% maakt het hier op straat dan toch al vuil genoeg.
desmond @Verwijderd2 december 2022 11:41
beetje offtopic: met de consumptie van geimporteerde goederen EXporteren wij afval. Een substantieel deel van het gegenereerde afval in vervuilende landen zal te herleiden zijn naar productie van door ons aangeschafte waar. De 'ik ben toch niet gek'-doctrine helpt met deze race to the bottom

[Reactie gewijzigd door desmond op 23 juli 2024 06:57]

Lothlórien @DNN!S2 december 2022 13:10
Het werkt zelfs averechts, mensen hebben elkaar jarenlang vreemd aangekeken als je (op eigen kostten), iets probeerde te doen aan het hoge energieverbruik van je huishouden.
Dat is niet echt productief natuurlijk in een wereld waar het langzaamaan begint door te dringen dat we toch iets moeten doen aan het exorbitante verbruik van fossiele brandstoffen.

ontopic: plasmaschermen zijn ook al lang vervangen door energiezuinigere methoden, ik hoor een hoop geklaag maar wie heeft er nu daadwerkelijk bioscoopformaat nodig op zijn tv?
GamingZeUs @DNN!S2 december 2022 14:03
Als je bij wet iets voorkomt kan het maar beter behoorlijk fout zijn. Een TV die 2x zoveel verbruikt als de volgende is bepaald niet kritisch.

Niet willen snappen dat een 8k decoder heel veel meer te doen heeft is bizar.

Enige waar dit toe leidt is HDR televisie kan niet - dat extra licht zal te duur zijn. We krijgen straks allemaal geknepen lichtopbrengst televisies die je dan weer zal moeten unlocken. En we mogen verwachten dat differentieerend vermogen zoals in Sony's geleverd wordt met post-processing ook een lager pitje krijgt.

Echt troep dat dit soort wetgeving Europees word uitgedragen.
ad random @DNN!S2 december 2022 11:46
Probleem is een beetje dat "we" als mens dat gedrag gewoon niet laten zien zonder regelgeving. Zie bijvoorbeeld de nieuwe verpakkingsafvalregels die afgelopen dagen is gepresenteerd. Als we gewoon netjes ons afval in bakken zouden stoppen waren plastic rietjes, chiness-eten-bakjes en plastic zakjes niet verboden geworden.
Het probleem is vooral dat jij dat denkt en geneigd ben mee te gaan in deze verregaande inmenging van de overheid over wat jij thuis doet.
Als dat in China gebeurd vinden we het vreselijk en mensonterend, hier is het "goed voor ons".
|:(

Regelgeving is prima, maar er zijn grenzen in hoe ik mijn leven leef. Daar heb ik echt geen overheid voor nodig.

Edit: Quote

[Reactie gewijzigd door ad random op 23 juli 2024 06:57]

DNN!S @ad random2 december 2022 13:31
In China hebben ze ook gewoon regels om het milieu te beschermen omdat de bedrijven en inwoners het niet uit zichzelf doen, weinig mensonterends aan.
secret17 @DNN!S2 december 2022 12:18
Wat betreft afval moeten we denk ik gewoon toe naar een situatie waarin de producent in beginsel verantwoordelijk is voor het verwerken van zijn eigen producten na gebruik, waarbij er ook eisen worden gesteld aan hoe het afval wordt verwerkt zodat het niet in een rivier terechtkomt of gewoon wordt verbrand omdat dat het goedkoopste is. Daarmee wordt je als bedrijf echt geprikkeld om dingen te maken van goed recylclebaar spul, omdat anders je kosten te ver oplopen, je producten te duur worden en daarmee onaantrekkelijk worden.

In die zin vind ik het ook goed dat de EU gaat kijken naar de energiezuinigheid van producten, bijvoorbeeld om bedrijven te prikkelen hun producten zo energiezuinig mogelijk te maken. Echter, het probleem is hier dat ze een keihard verbod opleggen als het energieverbruik een bepaalde waarde overschrijdt, en die waarde is kennelijk veel te streng gesteld. Daarbij voelt het heel arbitrair: mogen we dan ook geen auto’s meer kopen met veel vermogen? Moeten we mensen maar uit hun huis zetten als het label E of lager is? En hoe zit het met versterker en dolby atmos systemen in de huiskamer, die verbruiken ook wat…? Kortom, ik ben het eigenlijk wel eens met de kritiek. Aansturen op zuinig leven, prima, maar vind daar algemene regels voor uit met belasting voor slecht gedrag zodat marktwerking de rest doet. Verbieden doe je alleen bij zaken die direct schade leveren, zoals fijnstof, lozen in de rivier of dumpen in de natuur.

Persoonlijk denk ik dat we qua energie toemoeten naar een progressief stelsel qua belasting: tot x kWh per huishouden is laag belast, tussen x en y gemiddelde en alles daarboven hoog. Waar je dat dan aan besteed mag je lekker zelf weten, en hoe zuiniger hoe goedkoper, maar energievreters worden wel afgestraft. Dan kan de een genieten van een 100” 8K tv als hij verder altijd de kachel laag heeft staan en een ander wil er warmpjes bij zitten maar vind een 40” lcd prima.
terradrone @DNN!S2 december 2022 14:54
Fiets voor de grap maar 's een uurtje buiten de bebouwde kom, en kijk wat er in de bermen en in de struiken hangt wbt afval. De tranen schieten je in de ogen. (veel) mensen smijten nog steeds hun troep zonder na te denken zo in de berm. Dan kunnen er wel allerlei regels en initiatieven bestaan voor het scheiden en verwerken van verschillende afvalstromen (gelukkig zijn die er ook), de vervuiling blijf gewoon doorgaan. Kwestie van gedrag veranderen wat veel mensen niet willen (of kunnen?).
Scrambler @DNN!S2 december 2022 15:02
Zie bijvoorbeeld de nieuwe verpakkingsafvalregels die afgelopen dagen is gepresenteerd.
De nieuwe regels van onze eigen Frans Timmermans met Diederik Samsom als milieuterrorist, uh... bedoel adviseur. Ik ben van mening dat de politici zelfs is moeten laten zien hoe het dan wel moet, de klimaattop in Egypte is dus geen goed voorbeeld. Waarom laten de politici niet zien hoe je zoiets wel kan organiseren met het oog op milieu en klimaat? Nodig bijv. maar 300 mensen uit die uiterst belangrijk zijn, de rest kan via video of webcam meedoen (bijvoorbeeld). Dan laat je als politici gelijk zien dat het serieus is. Daarnaast, de op en neer verhuizing van Brussel naar Straatsburg is mij nog steeds een doorn in het oog! Vliegtuig uitstoot telt nog steeds niet mee na 900m. Wat dat betreft ben ik heel sceptisch!

De chinese bakjes zie ik niet als zwerfafval op straat liggen, net als de koffiemelk cupjes die ook verboden gaan worden. Wat ik tegenwoordig wel zie liggen zijn de koffiebekers van papier. Dus de nieuwe regels hebben niks met zwerfafval te maken. Eerder met het verminderen van onze plastic gebruik.

In 2035 mag in de EU alleen nog emissieloze auto's verkocht worden. Ik neem aan dat dat vooral elektrische auto's worden, die vragen straks giga vermogens waarvoor onze hele stroomnetwerk moet worden aangepast! En dan gaan onze politici een beetje moeilijk zitten doen over een paar Watt extra wat een televisie verbruikt :+

Nou ik dit zo type, ik krijg zowat de slappe lach en moet tegelijkertijd huilen. Zo absurd is dit
ilaurensnl @DNN!S2 december 2022 23:34
Is dit echt een probleem van de mens zelf? volgens mij zijn veel plastics niet meer te verwerken en worden dan uitbesteed aan het buitenland om ervan af te komen, en zelfs als we een re-purpose hebben voor dat plastics dat vergt ook energy.
al76 @DNN!S3 december 2022 03:38
Je bedoelt dat de gescheiden afval netjes in de natuur in o.a. Indonesië wordt gedumpt itt het verbranden van de rest afval stroom hier in nl? Juist door het scheiden van afval dragen wij bij aan de plastic soep in de oceaan.plastic rietjes verbieden is zoals gebruikelijk puur symbool politiek en levert niets op.
Andyk125 @DNN!S6 december 2022 19:32
Dat is natuurlijk onzin, er zijn heel veel mensen die hun gedrag wel willen aanpassen maar dat gewoon niet kunnen. Het is niet goedkoop om duurzaam te leven, of dit nu met levensmiddelen is of met producten. Energiezuinige producten zijn over het algemeen duurder en wordt net zo veel % belasting op geheven als niet zuinige producten. Welke over het algemeen een stuk goedkoper zijn. En dit geld voor zo goed als alle soort producten.

Het probleem is dat we een sameleving hebben gecreerd die gebouwd is op massaconsumptie en waarbij bedrijven alleen maar gericht zijn op geld verdienen. Dit geld trouwens voor elk land en economie ook, dus overheden zijn zelf een grote oorzaak van het probleem.
Ik vindt het prima dat er bepaalde regels komen om daarbij de cosumptie van bijv. elektriciteit te verminderen, maar als je vergelijkt wat alle huishoudens verbruiken in vergelijking met de industrie dan is dit gewoon een lachertje (14% t.o.v. 40%). Waar het bij mij mis gaat is dat bedrijven en vooral grote internationale bedrijven geen enkele bijdrage leveren op dit gebied. Ze hebben zelfs afspraken waarbij men helemaal geen energiebelasting betaald (Tata Steel bijv.) En zo is dit in heel veel landen het geval.

https://www.clo.nl/indica...totale%20energieverbruik.

Het is niet vreemd dus dat het draagvlak voor dit soort maatregelen steeds minder wordt. Helemaal als je bekijkt dat deze bedrijven met enorme winsten naar huis gaan. Op papier zijn zelfs sommige bedrijven misschien wel "groen" maar ze hebben helemaal niets bijgedragen. Alleen maar "groene" stroom opkomen van windmolens die bijv. gefinancierd of gesubsideerd zijn door de belastingbetaler teldt niet. In ieder geval niet in mijn ogen. Dit is uiteindelijk iets waar de overheid en de EU naar moet kijken en niet die veel te strenge regels omtrent producten.
Klaus_1250 @hooibergje2 december 2022 09:11
Dat is in theorie hoe we ooit onze maatschappije hebben uitgedacht. Kapitalitsch, vrije markt. Je financiele middelen bepalen je vrijheid en wat je kan kopen. En tot op een zekere hoogte moet iedereen de vrijheid hebben om te bepalen hoe hij zijn of haar geld besteed.

Maar, een paar problemen.
- De vervuiler betaalt niet. Er zijn misschien belastingen en CO2 heffingen, maar die dekken bij lange na niet de vervuiling of schade. Sowieso is er eigenlijk nog maar een heel beperkt beeld van de schade die energie opwekking met zich mee brengt, over methaan emmissie's kan men het bijvoorbeeld nog altijd niet eens worden.
- Ongelijkheid. Inkomens zijn dusdanig ongelijk verdeelt, dat de lagere inkomens te weinig inkomsten hebben om noodzakelijke energie te kopen (zeker als je echt alle negatieve externaliteiten in de kostprijs verekend) terwijl voor sommige de kosten voor energie kruimels zijn. Energie armoede in Nederland bestaat echt en er zijn ook tal van mensen die hun schouder ophalen van een ernergie rekening per maand ter hoogte van een minimumloon.
- beperkt aanbod. Er is maar zoveel energie dat we kunnen opwekken en dat moeten we met zijn allen delen. Grootverbruikers die heel inefficient met hun energie omgaan, nemen dus energie weg voor anderen. Komende 30 jaar zullen we gebukt blijven gaan onder energie-schaarste.
kozue @Klaus_12502 december 2022 10:21
- Ongelijkheid. Inkomens zijn dusdanig ongelijk verdeelt, dat de lagere inkomens te weinig inkomsten hebben om noodzakelijke energie te kopen
Gaat iemand met een lager inkomen dan uberhaupt een 8K TV kopen? Sinds wanneer is een 8K TV een eerste levensbehoefte? Of een TV in het algemeen? Ik zou zelfs willen stellen dat 4K voor de meeste mensen een redelijk nutteloze upgrade was tov 1080p. Hoeveel verbetering levert het in de praktijk nou echt op, met je 50" scherm aan de andere kant van de woonkamer? Waarom zou iemand met een laag inkomen dan nog extra willen betalen (zowel in aanschaf als energie) voor 8K? Wellicht moeten ze de 1080p TV weer terug brengen als goedkoop en energiezuinig alternatief voor de lagere inkomens, ipv alleen maar geforceerde schijn-vooruitgang?
- beperkt aanbod.
Dat wordt steeds minder relevant, met de opkomst van zonnepanelen en thuisaccu's. Ik denk dat huizen steeds meer zelfvoorzienend gaan worden en het energienet alleen gebruiken bij ondercapaciteit. Natuurlijk moet je dan wel het geld hebben voor dat soort dingen, maar hoe meer de rijkere mensen hun eigen energievoorziening aanleggen, hoe meer er van het energienet overblijft voor degenen die niet hierin kunnen investeren.

En misschien moeten we onszelf nou eens achter de oren gaan krabben over wat we nou eigenlijk aan het doen zijn? Huizen worden in rap tempo volgepropt met nutteloze gadgets die allemaal permanent stroom vreten. Wifi lampen, "slimme" spyware speakers en deurbellen, overdreven resolutie in TV's, overal leds in stoppen als bij-functie, en het wordt ieder jaar erger. Misschien eens tijd om dat onder de loep te nemen en kijken of we dat nou wel echt nodig hebben en meer terug gaan naar de basis? We hoeven onze planeet niet perse op te stoken aan overbodige luxe.
Madrox @kozue2 december 2022 11:06
Wat moet je met 8k tv als ze. Nu al 4k afknijpen met lagere bitrates. Dat is nml. Het addertje onder het gras. Hogere resoluties leveren met lagere bitrates. Ook daar word je niet vrolijk van.
Arrigi @Madrox2 december 2022 13:39
Laat staan het kunnen zien.

Doe een test, die moet niet eens blind zijn. Zet een mooie pure high-bitrate of lokaal gerenderd iets op je 4K paneel. Begin met 1080p. Doe dan 1440p. Dan 4K. Kijk telkens wanneer je de pixels nog kan onderscheiden, wanneer het voordeel van meer detail naar voor komt.

Extrapoleer dan naar 8K. Hoe dicht zou je moeten zitten? Hoe groot zou je scherm moeten zijn?
micla @Arrigi3 december 2022 11:17
Laat staan het kunnen zien.
Ik kan dit anders op 10 meter afstand van mijn 55 inch 4K TV nog prima zien.
Arrigi @micla3 december 2022 20:22
Absoluut niet. Echt niet. No way Jose. Kan niet.

Waarschijnlijk is het dit:
Enabling anti-aliasing can create a "beads" effect on thin lines.
Zo kon ik ook héél wat verder "detail" zien, maar de test legt uit dat dat foutief is.

Je ogen zijn 4x beter dan het best mogelijke menselijke oog. Kan niet.

Per Wikipedia:
The maximum angular resolution of the human eye is 28 arc seconds or 0.47 arc minutes,[19] this gives an angular resolution of 0.008 degrees, and at a distance of 1 km corresponds to 136 mm.
Jij beweert een detail van 0,3mm te zien op een afstand van 10 meter. Bovenstaande komt overeen met een detail van 1,36mm op 10 meter afstand. Echt, het kan niet.

[Reactie gewijzigd door Arrigi op 23 juli 2024 06:57]

micla @Arrigi3 december 2022 21:20
Je hebt het geprobeerd?
Arrigi @micla3 december 2022 23:03
Ik heb het geprobeerd, als je die anti-aliasing aan hebt staan zie je dat beschreven "parelend" effect. Hierbij worden de bulten tot wel 100 pixels lang. Nogal wiedes dat je die misschien wél kan zien.

Ik heb het berekend. Een 55" scherm is ~124cm breed, give or take. Deel dat door 3840 pixels en elke pixel is 0,3mm. En jij ziet dat duidelijk vanop 10 meter.

Leg gerust een meetlat neer met millimeteraanduidingen. Ga 10 meter verder staan en zeg nog eens droogweg dat je elke afzonderlijke millimeteraanduiding ziet.
Je ziet die toch? Met gemak zelfs, want jij ziet zelfs dingen van 0,3mm op die afstand. Met gemak!

Tenzij je natuurlijk het parelend effect het en alles tig keer zo groot wordt. Plots is het een wit-op-zwart bult van 2+cm. Ja, die zie je misschien wel.
micla @Arrigi4 december 2022 00:26
Allemaal een heel mooi verhaal, maar het punt is dat je het dus wel ziet. Het hele alliasing treed enkel op door gebrek aan resolutie. Zou de resolutie toereikend zijn, zou je dit effect niet hebben. Period.
Immanent Ike @kozue2 december 2022 11:23
De energieprijs wordt niet of nauwelijks gebaseerd op hoeveel je vervuild. Het gaat erom dat de energieprijs omlaag gedrukt wordt omdat ook de armere huishoudens er gebruik van moeten kunnen maken. Dus de rijkere mensen profiteren van het feit dat er arme mensen zijn. Hetzelfde principe gaat op voor het bedrijfsleven, daar moet de energieprijs gedrukt worden om de concurrentie positie te waarborgen en zodat het mkb het kan bekostigen.

Je hebt het ook over dat arme mensen profiteren van het feit dat rijke mensen zelfvoorzienend zijn, maar de arme mensen zonder zonnepanelen subsidiëren juist de saldering van de huizenbezitters met eigen dak. In de toekomst ligt dit wellicht anders maar nu nog niet.
RJG-223 @kozue2 december 2022 11:26
Gaat iemand met een lager inkomen dan uberhaupt een 8K TV kopen?
Ja, dus. Zat mensen die dure TVs kopen, of dure telefoons, dure merkkleding, terwijl ze het zich eigenlijk niet kunnen veroorloven, en het ook helemaal niet nodig hebben. Sterker nog: (bijna ?) niemand heeft een telefoon van boven de 1000 euro nodig. En ook niemand heeft dure merkkleding echt nodig.
kozue @RJG-2232 december 2022 22:16
Ik snap je punt niet. Wat wil je daar nou mee zeggen? Dat het allemaal super ok is dat er mensen zijn die boven hun stand proberen te leven en daarmee zichzelf in de nesten werken zodat ze in het sociale stelsel terecht komen en we daar met z'n allen weer voor kunnen betalen via de belasting? Mensen die het zich niet kunnen veroorloven, moeten ook geen dure meuk kopen. Als ze dat wel doen, moet dat hun eigen probleem zijn. We hoeven niet ons systeem in te richten op het helpen en ondersteunen van mensen die zichzelf moedwillig in de nesten werken.
RJG-223 @kozue4 december 2022 15:03
Wat wil je daar nou mee zeggen? Dat het allemaal super ok is dat er mensen zijn die boven hun stand proberen te leven en daarmee zichzelf in de nesten werken
Nee. Beslist niet.

Maar of je het nu OK vindt of niet, het is een feit dat het gebeurt. Net zoals er mensen zijn die zich spullen toeeigenen die niet van hun zijn. Daar ben ik het ook niet mee eens, maar dan is het zinloos en naïef om te doen alsof het niet gebeurt. ]e kunt er moeilijk over doen wat je wilt, maar mensen kunnen zelf beslissen of ze verstandig zijn, of onverstandig, en iedereen is wel eens onverstandig. Jij ook !

En daarbij: misschien is het ook wel engiszins te begrijpen dat sommige mensen te dure spullen kopen. En 'rijke' mensen doen echt niet anders. Niet allemaal natuurlijk, net zoals 'arme' mensen niet allemaal zo doen. 'Rijke' mensen komen er alleen minder snel door in de problemen, maar er zijn er voldoende die door hun uitgaven ook in de problemen komen...

En overigens: jij doet het voorkomen of iedereen die te dure spullen koopt daardoor zozeer in de problemen komt dat de maatschappij ze eruit moet helpen. Dat is beslist niet zo. Een deel van de mensen die niet verstandg met geld om kan gaan, is wel verstandig genoeg om niet echt in de problemen te komen, en een ander deel wordt door het systeem (BKR, banken, etc. etc.) ervoor behoed. En daarmee hebben we in feite ons systeem zo ingericht dat we mensen helpen om niet in de problemen te komen...

En ja, mensen die expres domme dingen doen, die moeten zelf de gevolgen accepteren en dragen. Maar veel mensen doen het ook niet expres. Ze kúnnen het gewoon niet. Triest maar waar.
wankel @kozue2 december 2022 12:32
- Ongelijkheid. Inkomens zijn dusdanig ongelijk verdeelt, dat de lagere inkomens te weinig inkomsten hebben om noodzakelijke energie te kopen

Gaat iemand met een lager inkomen dan uberhaupt een 8K TV kopen?
Het verbod op energieslurpers is er niet om mensen met een krappe beurs voor hoge kosten te behoeden, maar om (onder andere) zoals @Klaus_1250 vrij duidelijk verwoorde de schaars beschikbare energie voldoende te laten zijn.
SpiceWorm @Klaus_12502 december 2022 12:12
Dat is in theorie hoe we ooit onze maatschappije hebben uitgedacht. Kapitalitsch, vrije markt.
Dat is niet bedacht, dat is wat natuurlijk en vanzelf ontstaat.
Komende 30 jaar zullen we gebukt blijven gaan onder energie-schaarste.
Dat zou een politieke keuze zijn. Dat hoeft namelijk niet.

[Reactie gewijzigd door SpiceWorm op 23 juli 2024 06:57]

menne @hooibergje2 december 2022 09:33
Neem even stofzuigers als voorbeeld. Zonder de huidige regels waren fabrikanten alleen maar onzuinigere stofzuigers aan het maken omdat de consument dacht “hoe hoger het wattage hoe beter de stofzuiger zuigt”. 700watt! 900watt! Etc. Maar dat was helemaal niet het geval, ze werden gewoon nutteloos onzuiniger gemaakt omdat de consument dacht dat het beter was. Inmiddels zit er gewoon een cap op en doen ze het net zo goed. Ik heb dat liever dan dit soort loopholes aan de markt over te laten. En zoals iemand anders al zei, dit stimuleert/dwingt ook innovatie af.
GAIAjohan @menne2 december 2022 22:32
Niet echt.. ik vond mijn oude 1900W AEG beter werken dan mijn huidige 750W Bosch..

Beide zakloos. Enig voordeel is dat de Bosch veel lichter is.

Tevens staat het ding nou ook niet zo heel veel aan dat de stroombesparing echt gigantisch is..

[Reactie gewijzigd door GAIAjohan op 23 juli 2024 06:57]

sleiN13 @hooibergje2 december 2022 09:18
Ik denk dat je de rede achter de regels net verkeerd begrijpt. Die zijn er vooral om de industrie te stimuleren om meer te innoveren op gebied van energie verbruik.

Dit soort zelfde regels hebben er onder andere voor gezorgt dat auto's in euro een stuk zuiniger zijn dan in bijvoorbeeld Amerika waar die regels niet geldde.

Een bedrijf maakt altijd de afweging hoe hij zo goedkoop mogelijk zo veel mogelijk geld kan maken. Als je als maatschappij ook nog graag hebt dat er op andere factoren worden gelet moet je dat afdwingen met regels zodat het speelveld voor alle fabrikanten hetzelfde is. Dat geld voor brandveiligheid en dat geld voor energie verbruik.
pietjuhhh1990 @sleiN132 december 2022 09:49
Dan is een belasting op een staffel basis een beter idee, gezien je in sommige gevallen gewoon echt meer kracht nodig hebt om te leveren. Dit soort beperkingen zijn juist hinderlijk voor ontwikkeling want soms moet je echt eerst een minder zuinige versie hebben en na x iteraties kun je het efficiënt maken.

Voor mij is 8K echt overbodig want 4K op 75 inch is een goede resolutie, zolang je niet met je neus op het scherm zit (en dan heb je geen 75 inch TV) zie je geen pixels.

Misschien voor een 100 inch+ dat 8K interessant is, maar dat is wel een heel erg nicè markt.
Yariva Moderator internet & netwerken @pietjuhhh19902 december 2022 10:19
Een beter voorbeeld hiervan is stofzuigers. Voor de EU maatregelen trokken die dingen alleen maar meer energie. Een 400W stofzuiger zal toch wel veel beter zijn dan een 250W stofzuiger. Of zelfs een 600W stofzuiger, die moet je echt hebben!

Echter kwam hier totaal geen waarde uit, alleen maar inefficiënte stofzuigers waarbij het doel was om het hoogste nummer op de doos te plakken.

Na de regelgeving zijn de stofzuigers beter, efficiënter en goedkoper geworden. En verbruiken minder stroom. Echt het perfecte voorbeeld van goed toegepaste regelgeving.
pietjuhhh1990 @Yariva2 december 2022 10:23
Voor het voorbeeld wat u aanhaalt met stofzuigers geeft u aan dat niet het verbruik maar de aanprijzing het probleem is. Niet het wattage maar de zuigkracht gebruiken.

Voor televisies zou je wattage vs performance kunnen gebruiken.
Skajetolaf @pietjuhhh19902 december 2022 10:57
En het is precies dit waar de energielabels en de ondergrens daarvan een antwoord op proberen te geven. Voor stofzuigers en koelkasten is dat wat makkelijker te doen misschien dan voor tv/beeldschermen want hoe bepaal je daarvan de "performance"? Prima dus als hier en daar wat discussie over de meet methode komt.

De labels zorgen er wel voor dat er een standaard methode is voor de consument om te zien hoeveel energie een dergelijk apparaat gebruikt en om tussen vergelijkbare apparaten energie mee te kunnen laten tellen.
RJG-223 @pietjuhhh19902 december 2022 11:21
Niet het wattage maar de zuigkracht gebruiken
Als de consument het in z'n hoofd gehaald heeft dat meer watt = meer zuigkracht (wat helemaal niet onredelijk is), dan is het veel makkelijker om een stofzuiger met meer watt te produceren, dan om diezelfde consument te overtuigen dat jouw stofzuiger met minder watt toch meer zuigkracht heeft dan de concurrent. Zeker als de meeste concurrentie die zuigkracht niet vermelden, omdat ze weten dat ze dan bagger scoren,

Bijkomend probleem, is dat er geen standaard-methode is om de zuigkracht te bepalen. Genoeg mogelijkheden dus voor fabrikanten om de eventuele getallen te manipuleren.

En dat kan allemaal wel opgelost worden, maar het is dan toch veel makkelijker en goedkoper (voor de fabrikant) om gewoon meer watt in de stofzuiger te stoppen. Zeker als de consument liever een stofzuiger van 50 euro minder koopt, die over zijn levensduur wél 100 euro extra aan stroom gebruikt. Veel consumenten hebben moeite met het uitgeven van grote bedragen. Ze betalen liever elke maand een klein bedrag, dan ineens een groter bedrag, zelfs als ze daarmee op de langere termijn geld besparen. Nog afgezien van het feit dat veel mensen überhaupt niet in staat zijn om een groot bedrag te sparen: ze geven het geld liever geld uit, als ze het hebben.
SpiceWorm @Yariva2 december 2022 12:11
Ik heb zo'n nieuwe energiezuinige, efficiente stofzuiger met zelfs een continue automatische power regeling afhankelijk van wat je doet.

Hij staat sinds een week na de aankoop, standaard op MAX. Aangezien de grootste zuigkracht het fijnste en snelste werkt.

En zuigt hij goed? Mweh. Doe mij maar een goede oude nilfisk.
GamingZeUs @Yariva2 december 2022 14:08
Een stofzuiger heeft een electromotor. Die motor produceert een verplaatsing. Meer motor betekent meer verplaatsing. Daar is weinig aan te doen.

Ik snap dat je een motor een verspiller kan maken, maar ik kan er niet bij dat je beweert dat er ineens allemaal vermogen uit de lucht komt vallen wegens wetgeving.

Was het te moeilijk om de motoren te demonteren en qualitatief te testen? Zaten er enorme verschillen in de verdere zuiger assemblage?

Vet kans dat je nooit een goeie stofzuiger hebt gehad. Grote kans dat er nu kwetsbaardere ontwerpen gepushed worden (die makkelijker vol lopen met stof).
Ed Vertijsment @pietjuhhh19902 december 2022 12:16
Maar je wilt niet dat mensen die meer betalen voor hun energie, je wilt dat mensen minder gebruiken.
Tim AtSharp @sleiN132 december 2022 12:00
dat auto's in euro een stuk zuiniger zijn dan in bijvoorbeeld Amerika waar die regels niet geldde.
Klopt. Maar ook duurder. En de brandstof is duurder. Hap uit het budget voor 'verplaatsing' is in EU dan ook veel groter dan Amerika... Of we dat dan als 'winst' moeten zien, hangt van het objectief af...
machiel @sleiN132 december 2022 14:07
Precies, de EU doorbreekt hiermee het verbond consument en fabrikant: consument koopt een relatief goedkope TV (win) die stiekem veel verbruikt en de fabrikant hoeft niet een extra stap hoeft te zetten mbt ontwikkeling (win). Bij auto's is de race om PKs door EU regels gestopt en is de norm een bepaalde mate van zuinigheid.

Ook een mooi voorbeeld zijn de stofzuigers, dat waren ook jaren lang steeds meer Watt verslindende machines (ook weer zo'n watt-race). Blijkt dat het prima met minder vermogen kan en niemand klaagt over smerige vloeren.
n4m3l355 @hooibergje2 december 2022 08:59
Blijkbaar verbruikt een 8k scherm 50% meer energie dan een 4k scherm. Als dan de bovengrens slechts 178W is of 2 dikke 100W lampen in het plafond lijkt het me toch wel heel scherp wat de overheid hier zomaar vereist. Ik ben het helemaal mee eens dat we allemaal minder moeten verbruiken en er zullen best wel veel TV's in de EU zijn, maar ik vraag me toch wel erg af of dit de juiste benadering van het probleem is en dat er niet meer te halen valt bij (zware) industrie.

En hoewel 8k nog erg ver is voor de mainstream gebruiker, door het preventief de kop in te drukken is ook geen gezonde ontwikkeling zowel voor de eindgebruiker, maar dit lijkt me slecht voor de potentiele film industrie binnen de EU als je toch al weet dat dit jou markt niet wordt.
josh-hill @n4m3l3552 december 2022 09:27
2 dikke 100W lampen in het plafond steken is toch niet normaal? Dat is ook niet de bedoeling. Geen idee ook of je die überhaupt nog kunt kopen (en hetzelfde geldt dus voor TVs: exemplaren die te veel verbruiken kun je niet meer kopen). Een LED lamp verbruikt maar een paar Watt.

Ik neem aan dat je hetzelfde had gezegd over koelkasten en wasmachines en dergelijke toen ze met de energielabels kwamen. Maar dit heeft er uiteindelijk wel voor gezorgd dat fabrikanten deze apparaten veel en veel zuiniger gingen maken. En dat is precies ook de bedoeling van deze nieuwe regels.
wankel @josh-hill2 december 2022 11:55
2 dikke 100W lampen in het plafond steken is toch niet normaal? Dat is ook niet de bedoeling. Geen idee ook of je die überhaupt nog kunt kopen (en hetzelfde geldt dus voor TVs: exemplaren die te veel verbruiken kun je niet meer kopen). Een LED lamp verbruikt maar een paar Watt.
Het maas in de wet is natuurlijk om zo'n TV aan te bieden als electrische radiator met 8k informatiescherm...
micla @josh-hill3 december 2022 11:27
Geen idee ook of je die überhaupt nog kunt kopen
Geen probleem
Akino @josh-hill3 december 2022 13:21
Een daglicht?led paneel..van zelfde oppervlaktes gebruikt net zoveel stroom of meer als een TV als het op volle sterkte licht geeft.

voorbeeld,ledpaneel 4000K van 62 x 62 cm zit al op 36 watt

Weer politiek gekonkel waar de burger mee opgescheept word...zie op m'n werk ..petro chemie een/of jachtenbouw..de megawatts om de oren vliegen alsof het niets is.
djwice @n4m3l3552 december 2022 09:17
Twee dimbare 1500 lumen lampen samen gebruiken 19W onder label C en niet meer 200W, juist dankzij de energielabels.

Met één lamp van 1500 lumen verlicht je een ruimte van 150m³ zonder problemen.

Waarom zou je 18x zoveel energie nodig hebben om die verlichting van kleurtjes te voorzien?

De energielabels houden rekening met wat er technisch mogelijk is en fabrikanten worden vooraf actief betrokken bij het haalbaarheidsonderzoek.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 06:57]

Indy81 @n4m3l3552 december 2022 09:37
Oneens.
8K is een belachelijk hoge resolutie die alleen tot z'n recht komt op enorm grote schermen.
Laten we zeggen: een Samsung 85" scherm. Als zo'n 8K scherm kan 475W verbruiken, en een film 2 uur duurt, kost je dat bijna 1 kWh. Volgens mijn Essent rekening kost me dat nu al 0,88ct om 2 uurtjes TV te kijken.
Tel daar een beetje stroom voor audio bij op, en je zit op 1 euro per film... om thuis te kijken.
Sterker nog, de gemiddelde Nederlander kijkt 2,5 uur per dag naar een tv/streaming. Met zo'n groot scherm gaat dat 400 euro per jaar kosten. Iets dat 120 euro zou kosten met een tv die net zo groot is, maar dan op 4K draait.

Ik denk niet dat 'mainstream' bereid is om 250 euro per jaar extra te betalen voor het verschil tussen 4k en 8k.
Door deze beslissing, worden de fabrikanten geforceerd om zuinigere methoden te ontwikkelen, zodat het uiteindelijk wèl mainstream kan worden. Beter nu al aanpakken voordat het straks al overal op de markt ligt.
_Pussycat_ @Indy812 december 2022 15:22
Die tot zijn recht komt bij grote schermen en stilstaande beelden!! Door motion blur blijft er van de resolutie niks over zodra er 24 fps geschokt wordt.
porky-nl @n4m3l3552 december 2022 09:08
8k zal denk ik nooit mainstream worden je ziet geen verschil op normale kijk afstanden.

als je alleen al kijkt wat het extra stroom verbruik is tov van een 4k model. ik zit op +/- 1.5 kw per dag voor tv kijken ( oled 65 ) zo'n 45 euro per maand als 8k dan 90 wordt en je ziet ook nog geen eens verschil. waarom zou je dan 500 extra per jaar uitgeven?

Kun je dat bedrag beter investeren in een betere tv.

Tv gaat +/- 10 jaar mee en ben je dus dikke 5000,- extra kwijt.
n4m3l355 @porky-nl2 december 2022 09:11
Echter hoeveel mensen hadden een 65" scherm 10 jaar geleden? Dus ja nu zal er weinig vraag zijn naar 88" 8k schermen maar ik kan me goed voorstellen over een jaar of 5 a 10 dat dit toch wel anders is. En wellicht heb je gelijk en is het voor 80% van de bevolking niet relevant, maar 20% die wel graag een filmpje kijkt, die (zoals sommige van mijn vrienden) een film kamer hebben, is het toch wel jammer dat aan hun voorbij gaat. En last but not least, hoezo zou een overheid ons moeten betuttelen wat ik wel of niet kan kopen?
porky-nl @n4m3l3552 december 2022 09:14
je mist het stukje uit mijn tekst waarbij ik dus aangaf dat je geen verschil ziet.

hoe groot moet je tv wel niet zijn om het verschil te kunnen zien?

250-300 bij een normale kijkafstand.

ik verwacht echt niet dat mensen opeens wel super grote tv willen.

meestal is 55 inch de keuze voor de meesten en als je je partner wel zo gek kunt krijgen voor zo'n grote zwarte plaat dan lijkt me een 100-110 inch wel een hele grote stap.
Madrox @n4m3l3552 december 2022 11:08
Dat is knap , terwijl er met 8k vier maal zoveel pixels zijn.
R4gnax @n4m3l3552 december 2022 12:43
Die "2 dikke 100W lampen" kun jij al lang niet meer kopen. Wat je koopt is allemaal "100W equivalent" cq. heeft de lichtopbrengst van wat vroeger bij een ouderwetse energie-verslindende gloeilamp 100W kostte.
Een moderne LED lamp die 100W-equivalent is, gebruikt meen ik maar rond de 18W.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 06:57]

micla @R4gnax3 december 2022 11:31
Die "2 dikke 100W lampen" kun jij al lang niet meer kopen.
Euh..
R4gnax @micla5 december 2022 08:42
Klassieke gloeilampen mogen sinds 2012 niet meer in handel gebracht worden.
Enkel de bestaande restvoorraden mogen nog verkocht worden, zolang de voorraad strekt.

Als je in 2022 nog gloeilampen ergens kunt kopen; heb je of te maken met een winkel die hele; hele diepe voorraden heeft; of - wat in zo'n geval waarschijnlijker is - een winkel die maling heeft aan regels en aan grijze dan wel niet zwarte import doet.
micla @R4gnax5 december 2022 10:41
Ging er om dat je ze volgens jou niet meer te koop waren.. Tegendeel is waar.
R4gnax @micla5 december 2022 10:50
Ging er om dat je ze volgens jou niet meer te koop waren.. Tegendeel is waar.
Dat legde ik dus net uit: de intentie is dat je ze niet meer hoort te kunnen kopen.
Maar fijn dat je lekker op de letter door blijft zagen en zo.
micla @R4gnax5 december 2022 14:28
Ja, dat leg je dus uit NADAT iemand je corrigeerd. Je kunt ook gewoon zeggen dat je verkeerd zat. Goedendag..
redslow @hooibergje2 december 2022 09:01
Wat mij vooral opviel is het hoge verbruik van de tv’s in idle. Door de stekker eruit trekken bespaar ik al een hoop per dag. Bijna een kilowatt

Ik heb een Sony 55 inch bravis uit 2017. Misschien dat mee speelt maar echt bizar
cptingreenfield @redslow2 december 2022 09:11
Ik weet niet of dat een OLED is?
Als het een OLED tv betreft is het namelijk niet goed om de stekker er uit te halen.
pookie79 @cptingreenfield2 december 2022 09:34
Want? (Ik kan er zo snel niet echt iets betrouwbaars over vinden en ik vind het wel interessant om het te weten)
RienBijl @pookie792 december 2022 09:44
Pixels in een OLED worden slechter mettertijd, in standby modus draaien OLED-tv's refreshes voor de pixels om dit te compenseren.
johanneslol @pookie792 december 2022 09:46
Oled tv passen verschillende technieken toe om screen burn-in te verminderen. Dit doen ze wanneer de tv in idle state is.
cptingreenfield @pookie792 december 2022 09:47
Ik heb even geen tijd om het op te zoeken, maar mijn tv (phillips 65" OLED uit 2017/2018) geeft de melding dat je de TV in standby moet laten staan zodat er beeldherstellingsprogramma op de achtergrond kan draaien. Af en toe in standby draait er op de achtergrond iets wat geloof ik goed is tegen inbranding en dergelijke.

Overigens gebruikt mijn TV minder dan 1 Watt gemiddeld in standby (alleen dus af en toe een half uurtje 15 Watt als die bezig is met bovenstaande). Op jaarbasis stelt het niets voor in elk geval dus voor mij ook geen reden om de stekker er uit te halen (als ik op vakantie ga wel overigens).
Immanent Ike @cptingreenfield2 december 2022 11:26
Precies, uiteindelijk gaat je tv ook langer mee dus die extra kosten haal je er wel uit, ook ecologisch gezien. Ik zet hem overigens wel helemaal uit als ik weet dat ik hem langer dan een dag niet ga gebruiken.
NotSoSteady @pookie792 december 2022 09:59
Onderhoud van het paneel. Als je dat iedere keer doet dan hoef je ook niet te rekenen op garantie.
Dracula @cptingreenfield2 december 2022 10:12
Misschien handig dit wat toe te lichten.

Ja na het uit doen van de tv kan er een pixel refresh / conditioning plaats vinden.

Dit duurt gemiddeld een minuut of tien en is meestal zichtbaar door dat het status lampje van de tv een andere kleur heeft als rood of groen.

Als die refresh klaar is kan de stroom er prima af.

Om de 1000 uur ongeveer vind een “deep” refresh plaats welke langer duurt maar meestal bij het uit zetten van de tv meld de tv dat zelf al.

Hier kan je dus prima rekening mee houden met stroom eraf gooien.
bartvl @redslow2 december 2022 09:16
Met kilowatt bedoel je denk ik kilowattuur? Dat zou overigens betekenen dat je tv ca 40W in standby verbruikt. Dat zou wel heel bizar zijn ja.
leon0013 @bartvl2 december 2022 10:39
Ik had jaren geleden zoiets met mijn Onkyo receiver.

Het was me opgevallen dat m'n reveiver altijd warm was, ook al had ik 'm dagen niet aangehad. Daarop maar eens een rondje met de verbruiksmeter gedaan om e.e.a. in kaart te brengen.

De boosdoener was de HDMI-CEC waardoor hij aanschakelde en bediend werd via de TV. Voor die reveiver hield dat in dat standby betekende dat hij ook continue de voeding aan had staan om de HDMI kaart te voeden. Dat was ca. 40W standby verbruik, scheelde geen 5W met gebruik bij mijn normale afspeelvolume. Geen wonder dat ie altijd lekker warm was.
Uitschakelen van die optie leverde een standby verbruik van 2-3W.

Wellicht dat zo'n optie in de TV ook de hele electronica wakker houdt terwijl hij aan het luisteren is voor signalen, telemetrie, Alexa/Siri/Googleassistant etc.
bartvl @leon00132 december 2022 10:42
Op zich zou dat kunnen, maar dan nog is 40W erg veel voor een TV.
Voor een versterker is dat (afhankelijke van het type versterker, A/B klasse bijvoorbeeld) wat gebruikelijker.
The__Virus @redslow2 december 2022 09:28
Kijk even op het forum hier. Grote kans dat je daar wat optimalisaties kunt doorvoeren. Mijn Sony met Android TV uit 2015 had ook issues met standby verbruik van wel 20W, maar paar settings veranderen in Android TV zorgt ervoor dat de TV gewoon netjes in de standby modus gaat zoals het bedoeld is.
aequitas @The__Virus2 december 2022 10:50
Ik had dit probleem ook. HomeKit in stand-by gaf standaard 20W. Nadeel alleen is dat die optie uitzetten niet werkte. Ik moest een factory reset doen en de optie daarna niet meer aanraken. Beste is om het met een slimme plug te meten zodat je zeker bent dat apparaten ook echt stand-by blijven.
ADT_Phantom @redslow2 december 2022 09:13
Misschien even in het menu kijken of er een optie is om in diepe slaap te gaan, in plaats van de "snel aan" of "korte opstarttijd".
TD-er @redslow2 december 2022 09:29
Wat mij vooral opviel is het hoge verbruik van de tv’s in idle. Door de stekker eruit trekken bespaar ik al een hoop per dag. Bijna een kilowatt
In principe zou dat niet moeten kunnen.
Apparaten moeten namelijk al best wel een tijdje een max. stand-by verbruik hebben van 0.5 Watt.
Uitgezonderd zijn apparaten met een klok erin, dus mocht je je afvragen waarom er tegenwoordig overal een klokje in lijkt te zitten...

Probleem met dit soort idle-verbruik is dat je het niet goed kunt meten met een goedkope kWh-meter.
Dit omdat dit verbruik nogal "piekerig" is.

Dit soort verbruik met van die korte pieken is trouwens wel een probleem voor het net.
Best veel LED lampen hebben ook dit soort gedrag waardoor het max. stroomverbruik veel hoger is dan je zou verwachten puur gelet op het verbruik aan energie.

Maar goed, puur gelet op het energieverbruik (in kWh) zou het meer in buurt van 4 a 5 kWh per jaar moeten zijn.
thomaskoel @redslow2 december 2022 09:45
Dat lijkt me wel heel sterk. Dan is er 100% iets mis met je TV, geen enkele TV gebruikt in stand-by ~40 watt...
Robbaman @redslow2 december 2022 10:06
Een kilowatt is niet de juiste eenheid in deze context. Ik neem aan dat je een kilowattuur bedoelt, een tv die een kilowatt gebruikt in idle is een billboard :)

Overigens is een kWh voor een TV in idle inderdaad wel erg veel, dat is 42w dat je TV verstookt. Ik neem daarbij aan dat je dit hebt gemeten op een dag dat je de hele dag geen TV gekeken hebt.
psy @redslow2 december 2022 11:55
Mijn Panasonic plasma (uit 2013) verbruikt 0,3 Watt in standby...stekker eruit heeft dan vrijwel geen enkel nut meer.
SpiceWorm @redslow2 december 2022 12:14
Dat zou betekenen dat je tv uit 2017 40 watt verbruikt op standby. Of je meting klopt niet of je tv is stuk.
R4gnax @SpiceWorm2 december 2022 12:49
Of je meting klopt niet of je tv is stuk.
Hoeft niet. Met name eerdere generaties van Android TV van Sony waren enorm buggy mbt slaapgedrag en alle 'smart' elektronica werd om de 5 seconden wakker gemaakt voor telemetrie; status-updates van server backends; etc.

(Ze stuurden ook een bulk data over-the-wire terug waar de GDPR schaamrood van tot op de kaken zou krijgen.)

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 06:57]

CptMeatball @hooibergje2 december 2022 08:57
En zo heb je dus een maatschappij waarbij de rijke maar lekker doen wat ze willen en de minder bedeelde op de blaren mogen zitten. ;)
DeltaJuliett @CptMeatball2 december 2022 09:00
Dat klopt toch niet. Trickle Down Economics zegt dat al het geld wat naar de rijken gaat naar beneden vloeit zodat er meer rijken komen waar het geld weer naar beneden vloeit,
Een waterval van geld zodat iedereen het goed heeft, evenveel heeft, er geen mensenrechten schendingen meer zijn.

/* Dit was overduidelijk sarcasme */

Boetes en diversen zouden procentueel moeten zijn, zodat iedereen ze even hard voelt.
Anders is het gewoon de kosten van zaken doen.

[Reactie gewijzigd door DeltaJuliett op 23 juli 2024 06:57]

JustHuman @DeltaJuliett2 december 2022 09:05
Van Trickle Down Economics is al bewezen dat het niet werkt zie linkje naar studie van de london school of economics waar gekeken word naar 18 landen om te kijken wat er gebeurd naar de verdeling van geld. study

[Reactie gewijzigd door JustHuman op 23 juli 2024 06:57]

DrPoncho @JustHuman2 december 2022 09:34
Vandaar z'n /s, hij was sarcastisch. Not gonna lie though, they had us at the first half :p
R4gnax @DeltaJuliett2 december 2022 09:26
@Bartske
@JustHuman
@djwice
@FreezeXJ
@gedonie
@josh-hill
Jullie hebben allemaal de "/s" 'sarcasme' gemist of zo?
Leek me toch vrij duidelijk gezien DeltaJuliett afsloot met het feit dat boetes e.d. procentueel moeten zijn omdat anders de rijken der aarde gewoon schijt hebben aan alles.
josh-hill @R4gnax2 december 2022 09:28
Ok, sorry. /s kende ik nog niet. :)
JustHuman @R4gnax2 december 2022 11:23
Het stuk over boetes stond er niet toen ik mijn reactie plaatsten, maar is later geëdit.
DeltaJuliett @JustHuman5 december 2022 08:53
Dat is onjuist.
De edit die gemaakt is, is puur de /s is vervangen door een block comment die verduidelijkt dat het eerste deel sarcastisch bedoelt was.
Mijn inziens was dit duidelijk maar ik had me vergist.
djwice @R4gnax2 december 2022 11:50
Ik heb de /s aan het begin van de tekst inderdaad gemist. Een <sarcasm> tag aan het begin en </sarcasm> aan het eind kan ook werken. ;)
josh-hill @DeltaJuliett2 december 2022 09:13
Trickle Down Economics is een excuus om rijken rijker te maken. In de praktijk blijkt deze theorie helemaal niet zo te werken. Rijken meer geld geven heeft geen positieve bijdrage aan de economie als geheel. Integendeel, belastingverlaging voor de rijken, zorgt enkel voor grotere inkomensongelijkheid.

https://www.washingtonpos...x-cuts-rich-trickle-down/
Verwijderd @josh-hill2 december 2022 09:27
Maar wat is nou werkelijk het probleem met inkomensongelijkheid?

Vergeleken met Willem-Alexander van Oranje-Nassau verdien ik werkelijk niets. Ondervind ik door die inkomstenongelijkheid werkelijk hinder?

Als we een zwerver met diverse problemen (gezondheid, verslaving) nou eens naast Wim-Lex zetten en zijn inkomsten afpakken tot het nivea van de eerder genoemde zwerver, zijn de problemen van de zwerver dan ineens opgelost?
KoffieAnanas @Verwijderd2 december 2022 10:16
Het is altijd makkelijk om uitersten te pakken. Het gaat niet om de hele kleine minderheid hier. Het gaat om een brede onderstroom in de samenleving die werkt, soms 2 banen hebben, en toch moeite hebben met rondkomen.

Al met al zijn we de laatste decennia in Nederland allemaal rijker geworden. Echter, tegelijk is ook de ongelijkheid toegenomen. Dit leidt tot oneerlijke ongelijkheid in de maatschappij, en sociale armoede. De brede onderstroom die met moeite kan rondkomen, heeft geen geld over voor 'sociale' bezigheden, zoals een bezoek aan een pretpark, of op vakantie gaan. Kinderen uit deze gezinnen staan direct 3-0 achter in onze maatschappij. Dit is een van de serieuze problemen. Niet het vergelijk tussen onze koning en een zwerver.
Verwijderd @KoffieAnanas2 december 2022 10:20
armoede
Maar armoede is geen ongelijkheid.

Je kan Wim-Lex belasten tot zijn inkomsten gelijk zijn aan de eerdere zwerver, maar dat lost de problemen van de zwerver niet op.
Jron667 @Verwijderd2 december 2022 10:17
Als je het geld van WimLex zou verdelen over alle zwervers dan zouden er in Nederland een stuk minder zwervers zijn.
Verwijderd @Jron6672 december 2022 10:32
... waarmee je dus impliciet beweert dat het onderliggende probleem armoede is en niet de inkomstenongelijkheid.

Overigens lost dat weinig op want de meeste leiden een zwervend bestaan door onderliggende problemen zoals verslaving, schulden, gezondheidsproblemen, etc.
Jron667 @Verwijderd2 december 2022 11:23
Een zwerver heeft geen inkomen dus er is geen inkomstenongelijkheid (of juist een hele grote).
Snowfall @Jron6673 december 2022 19:14
Is onzin. Herverdeling van vermogen heeft nooit gewerkt omdat dat geld automatisch terug naar rijken gaat. Dat herverdeling een oplossing is net zoals dat puur socialisme werkt een sprookje. Vooral omdat juist de mensen die uit die herverdeling ontvangen niet weten hoe geld werkt en hoe je ermee om moet gaan. Die lossen misschien een schuld af, gaan dan op vakantie, kopen nieuwe televisie of een auto en zijn jaar later gewoon weer arm. Of ze gooien het op een spaarrekening waar het wordt weg gevreten door inflatie.

Ik heb een paar jaar geleden meegewerkt aan een project waar arme mensen en daklozen een nieuwe kans kregen door scholing en 5000 euro start kapitaal. Van de 500 mensen die we hielpen belande over de 470 weer op straat. Dit is puur omdat mensen die niets hebben en vaak niet met geld om kunnen gaan en zogauw ze geld hebben gaan consumeren.

En dat is de grote Achilles hiel van vermogen herverdeling. Is het zelfde als je SP stemmers, die over het algemeen de onderkant van de samenleving presenteren ieder nu 10.000 euro geeft. Het overgrote deel zal binnen 1 jaar weer moeite hebben om rond te komen. Puur omdat ze geld of Valuta niet begrijpen.
Jron667 @Snowfall4 december 2022 11:36
Het hoeft ook geen complete herverdeling zijn maar je kan je maatschappij wel zo inrichten dat er minder mensen aan de onderkant van de samenleving zitten.
GamingZeUs @josh-hill2 december 2022 14:27
Je artikel heeft geen significante data als bron, en laat eigenlijk zien dat 'na een tax cut gaan dingen beter' (de confidence intervals schuiven naar boven).

Je kan je ook afvragen of 'tax cuts' nog een verschil maakte, de grootbezitters blijven de grootbezitters. Die doen al moeite dat goed te houden.

Grootste verschil zal zijn geweest hoeveel geld er op de investeringsmarkten beschikbaar was.

Ik zou denken dat het zou helpen om iets dieper op het materiaal in te gaan, en een mooie verdeling te bewerkstelligen, ook tussen de rijken. Een bepaalde ratio zou kunnen leiden tot betere (economically minded) beslissingsvorming.

Inkomensongelijkheid is geen enkele relevantie voor de koopkracht van de lagere lagen van de maatschappij. Je wil weten of de koopkracht (meer) verbetert in landen met hogere hoogtes (relatieve cijfers), dat is de centrale belofte van trickle down economics zoals ik het begrepen heb. De macht van het individu moet misschien al niet teveel afhangen van het bezit.
djwice @DeltaJuliett2 december 2022 09:07
Controleer de tickle down eens.

Heeft iedereen in Nederland te eten?
Zijn er geen kinderen meer die zonder ontbijt naar school gaan?

Zijn de huizen van de minder rijke en armen net zo comfortabel als die van de top van de economie?

Nee? Dan is er niet genoeg down stream in de werkelijkheid om het 'tickle down' economische model toe te passen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 06:57]

FreezeXJ @DeltaJuliett2 december 2022 09:08
En die trickle down werkt dus niet zoals geplanned, want we zien ongeacht wat dat de rijken steeds rijker worden (tenzij ze Twitter kopen of Facebook bezitten) en de gemiddelde burger betaalt stiekem meer (inflatie was 0, maar m'n postzegels zijn duurder) en blijft netjes op niveau. Trickle down zou gelden als geld maximaal een jaar houdbaar was, of als het speelveld gelijk is. Echter geldt nu juist Trick-em-up, rijken gebruiken hun dollars om voordeeltjes te kopen/af te dwingen, en worden daarmee rijker.
DeltaJuliett @FreezeXJ2 december 2022 10:09
Het werkt totaal niet. Omdat de huidige staat van kapitalisme lijkt op de endgame van Fishy.
Er is een enorme scheefgroei waarbij de rechterlijke, controlerende en uitvoerende macht + de media in handen is van de allerrijksten. Deze hebben helaas andere doelen voor ogen dan de gemiddelde mens.

Het geld wat ze uitgeven dient een doel. En dat doel is niet de kwaliteit van ons leven beter maken of de economie verbeteren. Het is meer geld binnen halen dan er uit gaat.
gedonie @DeltaJuliett2 december 2022 09:10
Als deze theorie zou kloppen zou het niet zo zijn dat het gat tussen rijk en arm steeds groter wordt. En nog bijzonderder als je de theorie gelooft, dat er meer arme mensen bij komen dan rijke mensen. Het enige wat je ziet in de wereld is dat de middenklasse verdwijnt en je dadelijk alleen maar rijken en arme mensen overhoudt.

Je theorie zou alleen maar werken als de rijken inkomsten via loon hadden, maar voor het overgrote deel zijn de inkomsten uit vastgoed, dividend of aandelen (waar significant minder belasting over betaald hoeft te worden). Belastingtechnisch (en dus ook geld verdeel technisch) betalen arme en middenklassen verhoudingsgewijs meer belasting dan de super rijke mensen.

[Reactie gewijzigd door gedonie op 23 juli 2024 06:57]

Bartske @DeltaJuliett2 december 2022 09:03
Vraag maar aan Liz Truss hoe goed die trickle down economics werken.
Robbaman @DeltaJuliett2 december 2022 10:04
Trickle Down Economics? Daar is volgens mij nog nooit een goed werkend voorbeeld van geweest.

Geef je iemand met 100 miljoen er nog eens 100 miljoen bij, dan gaat die dat echt niet allemaal in de economie stoppen. Geef je echter de 10 miljoen armste mensen een tientje, dan is de kans zeer groot dat al deze tientjes weer de economie in gaan.

Nog even los van het feit dat die armsten echt een wezenlijke verbetering van hun kwaliteit van leven zullen zien, waar die ene rijke het verschil nauwelijks zal zien.
YGDRASSIL @CptMeatball2 december 2022 11:44
De 'minder bedeelde' betaald vrij weinig belasting terwijl de 'rijke' voor de extra inkomsten toch zo'n 50% aan het rijk afdraagt. Dat wordt gebruikt voor allerlei zaken waar de minder bedeelde over het algemeen meer van krijgt dan de rijke.
djwice @YGDRASSIL2 december 2022 11:58
Bedoel je als voorbeeld hiervan dat de minder bedeelde geen auto hebben en dus meer fietspaden en de stoep gebruiken en de rijken met name de infrastructuur voor auto's en vliegtuigen?

Of heb je het meer over het kleingeld (paar honderd euro per maand subsidie ~= een uur loon voor een rijke) dat de rijken niet krijgen en de minder bedeelden wel?
mrbullet @hooibergje2 december 2022 10:13
Dat is wel zeer egoistisch geredeneerd.
Dat je geld hebt, geeft je niet het recht om de leefomgeving van anderen naar klote te werken.

Het is goed dat de EU dit soort maatregelen neemt om mensen en milieu in bescherming te nemen. Het dwingt de producenten tot effiente en schone productie.

Zonder dit soort maatregelen zaten we zonder een ozonlaag, iedereen had astma en leefden we op een chemische vuilnisbelt zoals in China en India.
GamingZeUs @mrbullet2 december 2022 14:38
Het is niet goed dat de EU bepaald dat je niet meer vrij bent producten te maken zoals je goeddunkt.

Of je dan een asmatische vuilnisbelt bevordert met je economie is een heel ander onderwerp.

Dit soort maatregelen zijn nodig als je het economisch mechanisme niet wil snappen.
mrbullet @GamingZeUs2 december 2022 16:24
Wel even goed lezen, de EU beperkt je niet om 8k panelen te produceren. Enkel dat ze niet meer mogen verbruiken dan x hoeveelheid elektriciteit.

Net zoals dat koelkasten geen cfk gassen mogen gebruiken.

Hoezo is het een ander onderwerp dat de EU vanuit milieu redeneert en deze beperking oplegt?
Dit soort maatregelen zijn nodig als je het economisch mechanisme niet wil snappen.
Ik lees hier wartaal.
GamingZeUs @mrbullet5 december 2022 00:24
Je kan een economisch voordeel geven voor minder energieverbruik. Verbannen van 100w meer verbruik, voor bijvoorbeeld een geadvanceerde beeldverwerking, is totaal stupide.

Energieverbruikers zouden moeten betalen voor de ecologische impact, per kilowatt. Het beperken van het totaalgebruik is redelijk zot.
jemson @hooibergje2 december 2022 09:01
Is het zo het dat energie ook niet te duur gemaakt kan/mag worden? Voor iemand die een riant salaris heeft zijn de energieprijzen misschien makkelijk te betalen en is er geen belemmering om te doen wat je wilt. Maar voor de lagere inkomens is het mogelijk wat lastiger rondkomen.
cmegens @hooibergje2 december 2022 09:02
Je hebt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als we de stroom tot kosten verhouding exponentieel Ipv lineair maken dan zou het beter uitkomen. Dan zouden vervuilers echt betalen. En als jij dan 100 euro per maand wil betalen voor je 77 inch 8k tv dan moet je dat dan inderdaad lekker zelf weten.
The__Virus @cmegens2 december 2022 09:29
Daar ben ik het niet mee eens. Dan benadeel je direct de mensen die elektrische auto's thuis laden en warmtepompen installeren. Van die technologie kun je van alles vinden, maar ze worden wel steeds meer mainstream met het idee om steeds meer duurzame energie i.p.v. fossiele energie te gebruiken.
cmegens @The__Virus2 december 2022 09:40
Maar voor de elektrische auto hebben we daar al een oplossing voor: een slimme laadpaal. Die weet hoeveel elektriciteit je in je auto stopt. Dan kun je daar dus een ander tarief voor rekenen.
MiesvanderLippe @hooibergje2 december 2022 09:08
Dat is niet goed gegaan bij stofzuigers, wasmachines en koelkasten. Daar is regelgeving over gekomen en die regelgeving heeft een gigantische klimaatimpact gehad. Daarom hebben we regels, omdat marktwerking niet altijd voldoet.
K0L3N @hooibergje2 december 2022 09:14
Naast het punt wat de andere commenters aanhalen, is het ook belangrijk om het vanuit de andere kant te bekijken. Als de fabrikant niet gedwongen word om het stroomgebruik van hun apparaten te beperken, dan houden ze daar simpelweg minder rekening mee. Zie ook de stofzuigers van vroeger.
Dus het is niet perse voor de consument, maar vooral om de fabrikanten te dwingen om aan hun stroomverbruik te werken. Dat het in dit geval ervoor zorgt dat het hele product niet mogelijk is is natuurlijk zuur, maar als het belangrijk genoeg is dan kunnen ze er vast iets op verzinnen.
ikweethetbeter @hooibergje2 december 2022 09:41
Wat ik dan niet begrijp:

Ik koop electriciteit, en daar betaal ik behoorlijk wat belasting voor.
Wat ik daar vervolgens mee doe is helemaal mijn eigen ding.
Of ik nou bitcoins mijn, het hele huis vol hang met kerstlampjes, alles was op 90 graden, kook met inductie, of televisie kijk op een scherm dat flink wat stroom pakt, dat maakt toch in principe niet uit?

Hoe meer mijn apparatuur verbruikt, hoe duurder het voor me is. De vervuiler betaalt. Op een gegeven moment kan de stroom zo duur worden dat ik daardoor wordt aangemoedigd om een zuinigere televisie te kopen...
Ja, dat lijkt heel redelijk, jij vervuilt en jij betaalt.

Maar wij hebben als gemeenschap de opdracht om minder te consumeren, minder CO2 uit te stoten, minder ...., samenvattend minder zwaar op de schaarse middelen van de aarde te leunen.

Jij als rijke gaat dan meer verbruiken, dus leg je het probleem bij de armere mensen neer. Niet zo sociaal!

Het is bijvoorbeeld ook een gegeven dat miljardairs zeer vervuilend zijn door hun consumptiegedrag (bootjes, privé jet, ...).
LurkZ @hooibergje2 december 2022 09:43
Hoe meer mijn apparatuur verbruikt, hoe duurder het voor me is. De vervuiler betaalt.
De bezuiniger betaald ook. Gisteren in de krant:
Mede vanwege de hoge gasprijs douchen mensen korter en verbruiken minder water. Minder verbruik is minder inkomsten voor het waterleidingbedrijf, dus een gat in hun begroting. Dus gaat de waterprijs omhoog.
RJG-223 @LurkZ2 december 2022 12:33
Mede vanwege de hoge gasprijs douchen mensen korter en verbruiken minder water. Minder verbruik is minder inkomsten voor het waterleidingbedrijf, dus een gat in hun begroting. Dus gaat de waterprijs omhoog.
Ja en ??

Je bedoelt dat je waterrekening omhoog gaat omdat je water bespaart ?. Kun je dat onderbouwen ?
De bezuiniger betaald ook
...of wil je alleen ergens tegenaan schoppen ? Of wilde de journalist ergens tegenaan schoppen ?

Hoe werkt de waterprijs:

De kosten van water zijn deels variabele kosten, en deels vaste kosten. Voor elke kuub extra die er verbruikt wordt, moet het waterleidingbedrijf extra kosten maken (o.a. zuivering, ...). Die extra kosten (variabele kosten) vervallen als er minder water verbruikt wordt. Bijvoorbeeld 50 cent per kuub. Er zijn ook vaste kosten. Het leidingnet moet onderhouden worden, de zuiveringsinstallatie moet onderhouden worden, en moet draaiende gehouden worden. Die kosten worden niet minder, zelfs al wordt er minder water gebruikt. Stel dat is nu ook 50 cent per kuub bijvoorbeeld. Of eigenlijk dus, bij een totaal verbruik van bijvoorbeeld 10 miljoen kuub, 5 miljoen euro. In deze situatie betaat iedereen dus 1 euro per kuub: 50 cent variabele kosten, en 50 cent vaste kosten van de watermaatschappij. Jouw aandeel in die 5 miljoen euro is, bij een verbruik van 100 kuub per jaar (bijvoorbeeld): 50 euro. Totaal per jaar dus: 50 euro variablele kosten, plus 50 euro vaste kosten. Samen 100 euro.

Als alle mensen nu minder water gaan gebruiken, waardoor het totale verbruik daalt van 10 miljoen kuub naar 8 miljoen kuub, dan zijn de variabele kosten (die eerste 50 cent) nog steeds hetzelfde per kuub, maar die 5 miljoen euro vaste kosten, die veranderen ook niet. En die moeten nog steeds betaald worden. Als jij 20 kuub bespaart, en nu 80 kuub gebruikt, is jouw aandeel in de vaste kosten nog steeds 50 euro. Daarnaast heb je ook de variabele kosten van 50 cent per kuub. Totaal betaal je dus 50 euro + 80*0.50 = 90 euro per jaar. Dus betaal je minder. Maar de prijs per kuub is wel omhoog gegaan van 1 euro naar 1.125 euro: 62.5 cent voor de vaste kosten (5 miljoen gedeeld door 8 miljoen), en 50 cent voor de variabele kosten. Dus je kosten gaan nog steeds omlaag, maar niet zoveel als jij dacht.

En dan heb je natuurlijk de mensen die meer besparen dan 20 kuub, en mensen die minder besparen. Mensen die meer besparen, die zijn nog goedkoper uit (duh!). Mensen die niet meedoen met besparen, of die niet zo veel besparen, die zijn misschien wél duurder uit. Mensen die niet besparen betalen dan 112,50 euro ipv 100 euro voor 100 kuub. Dát zijn de mensen die écht betalen. Die zijn echt duurder uit. Mensen die bijvoorbeeld slechts 10 kuub besparen, betalen 90*1.125 = 101.25. Amper meer.

Dus: de mensen die evenveel besparen als gemiddeld, die zijn normaal goedkoper uit. Mensen die wat minder besparen, die betalen misschien ongeveer evenveel, en mensen die weinig besparen, zijn dan duurder uit.

Natuurlijk liggen de getallen anders dan in mijn voorbeeld. Hoe hoger het aandeel vaste kosten in de waterprijs, hoe minder zin het heeft om water te besparen (*). Afgezien natuurlijk van de electriciteit of gas die je óók bespaart als je minder lang doucht. Je kunt er in ieder geval vanuit gaan dat als je evenveel bespaart als gemiddeld, jouw kosten voor water lager zullen zijn. En als je niet bespaart, zullen de kosten hoger zijn. Dit alles is natuurlijk afgezien van de prijzen van energie. Daardoor zijn de kosten van waterzuivering en -transport ook hoger. Maar dat is ook zo als niemand water bespaart.

(*) Net zoals het geen zin heeft om minder met de trein te reizen als je een jaarkaart hebt. Daar bespaar je niets mee. Behalve als je de jaarkaart dan kunt opzeggen. Maar niemand gaat z'n wateraansluiting opzeggen...
SunnieNL @hooibergje2 december 2022 10:23
Maar als er geen wetgeving is op het verbruik van een TV, waarom zouden de fabrikanten van die TV's dan hun best gaan doen om de TV's zuiniger te maken? Jij kan dan wel willen overstappen op een zuinigere TV, maar die zijn dan niet meer te vinden omdat alle fabrikanten geen geld gaan steken om de technieken zuiniger te maken.
Je zit nu al dat vrijwel alle oled TV's in de meest onzuinige categorien vallen met SDR beeld, laat staan in HDR.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 06:57]

hooibergje @SunnieNL2 december 2022 13:48
Als potentiele klant kun je ook stellen 'Ik wil geen televisie die een kilowatt slurpt! Als er niks zuinigers op de markt is, dan neem ik geen televisie.' De eerste fabrikant die dan wel de innovatie uitvoert om zuinige televisies te maken kan dan een nieuwe groep klanten genieten.
SunnieNL @hooibergje2 december 2022 14:49
Ik vrees dat die hoeveelheid mensen maar op 1 hand te tellen is…
RJG-223 @hooibergje2 december 2022 16:21
Als potentiele klant kun je ook stellen 'Ik wil geen televisie die een kilowatt slurpt! Als er niks zuinigers op de markt is, dan neem ik geen televisie
Klinkt veel, 1 kilowatt. Maar als je het dan uitlegt: 40-70 cent electriciteit voor een uurtje TV kijken (afhankelijk van de energieprijs), dan zullen weinig mensen dat een probleem vinden. Voor de prijs van een hele avond TV kijken, kun je in de stad nog geen biertje krijgen. En ook de film die je gehuurd hebt is al duurder, en ook de chips, en andere versnaperingen die je ondertussen zit te eten. En als je tijdens het kijken een sigaretje minder rookt (áls je rookt), dan heb je het geld ook al terugverdiend.

Overigens is de limiet voor (bijv.) een 88'' TV dus minder dan 200 watt. Dus tegenwoordig misschien 10-15 cent per uur voor een gigantisch grote TV. Mensen gaan echt geen TV kopen die 25% minder gebruikt, als dat maar een paar cent per uur scheelt. Dan bepalen ze hun keuze eerder op basis van andere features. En als je toch wilt besparen, dan kun je beter een kleinere TV kopen. Met een 42'' TV ipv 88'' bespaar je wel 70% stroom !
hooibergje @RJG-2232 december 2022 18:05
Dan zou electriciteit duurder moeten worden.
Als er blijkbaar zo'n schaarste is aan energie, dan moet er van het geld wat eraan verdiend wordt meer capaciteit bijgebouwd kunnen worden. Blijkbaar is dat niet de werkelijkheid.
RJG-223 @hooibergje2 december 2022 19:36
Dan zou electriciteit duurder moeten worden.
Als er blijkbaar zo'n schaarste is aan energie, dan moet er van het geld wat eraan verdiend wordt meer capaciteit bijgebouwd kunnen worden. Blijkbaar is dat niet de werkelijkheid.
Het zijn andere mensen die er aan verdienen. Zoals bijvoorbeeld Rusland ... Die gaan hier echt geen capaciteit bijbouwen, en zelfs als ze dat deden: er is capaciteit zat. We hadden voorheen ook genoeg. Het is niet de energie die schaars is, het is de olie en gas die duur is. Dat los je niet op met meer centrales. Dat los je op met windparken, zonneparken, waterkrachtcentrales, en eventueel andere bronnen van gas en olie aanboren. Of door minder energie te gebruiken...

De reden om voor zuinigere apparatuur te kiezen, is overigens niet dat olie en gas duur is, of dat energie schaars is. De reden is dat we met ons energieverbruik (en CO2 produktie) het klimaat, en dus onze leefomgeving in de vernieling helpen. Daarom willen we dus minder energie gebruiken, en minder schadelijke stoffen produceren. Dat is al jaren bezig. Dat heeft niets te maken met de situatie van het afgelopen jaar.
uncle_sjohie @hooibergje2 december 2022 10:55
Als je dit gedrag x 8 miljard mensen doet, dan maakt het ineens juist erg veel uit.

En dan komt de politiek, onze gekozen volksvertegenwoordigers, om de hoek. We willen immers ook een acceptabel leefklimaat, en los van een discussie of het huidige al te slecht is, of nog acceptabel genoeg is om als nulpunt te dienen, met nog meer energie verbruiken zal dat realiseren alleen maar lastiger worden. En 8K ipv 4K is niet echt een eerste levensbehoefte, als dit nou iets is wat wij in de 1e wereld landen kunnen "laten", zodat ze met datzelfde stroomverbruik in zeg Burkina Faso een heel huis met led's kunnen verlichten, kan ik er wel mee leven.
GamingZeUs @uncle_sjohie2 december 2022 14:40
Dit is inderdaad het 'anti-advancement' gedachtegoed waar hiermee verbonden wordt.

"Je hoeft toch geen vaatwasser"
kiang @hooibergje2 december 2022 11:11
Jij mag dan ook een onzuinige tv gebruiken, jou wordt geen beperking opgelegd. Net zoals jij ook nog altijd gloeilampen mag gebruiken als je die hebt.

Maar de fabrikanten? Die hebben de verantwoordelijkheid om zuinig te denken, en het aanbod wordt dus aangestuurd door deze regels.

En dat is GOED. Kijk maar naar stofzuigers: voor de eu regels had je absurde 2300W stofzuigers, want ja: groter nummer is beter, was de (foute) logica van de consument. Echter mogen die krengen niet meer gemaakt worden dankzij EU regels, en nu worden stofzuigers eindelijk niet meer verkocht met reclame die roeptoeters hoeveel watt ze wel niet verbruiken. Stofzuigers nu zijn daardoor absurd veel efficiënter geworden, en zuigen gewoonweg beter.

Dit soort regels van de EU zijn gewoonweg goed.
GamingZeUs @kiang2 december 2022 14:41
Dus jij kocht geen absurde stofzuiger, maar eentje die al voldeed aan efficiente constructie.

Right?
kiang @GamingZeUs2 december 2022 16:11
Ik heb mijn eerste stofzuiger gekocht nadat die regels van kracht zijn gegaan.

Maar onderzoek na onderzoek toont aan dat zuinigere stofzuigers even goed schoonmaken als de luidere energieslurpende oude modellen: https://www.which.co.uk/r...uum-cleaners-abpwO0z6wv1C
FalconerHG @hooibergje2 december 2022 11:17
Wat je niet begrijpt is dat de EU probeert om jou, en mensen zoals jou, en iedere andere persoon op deze planeet te beschermen. Dat jij zelf niet snapt hoe en waarom, daar kun je hun de schuld niet van geven.
kahobro @hooibergje2 december 2022 11:55
Het is helaas niet zo dat individuele acties alleen ten koste gaan van jouw portemonnee.
De resources zijn beperkt en daar ebruiken we al meer dan ons deel van (ik begrijp mezelf hierbij in).

Zonder regels/beprijzing gaan te weinig mensen zich matigen (en ook ik ben schuldig) en verbruiken we teveel en stoten we teveel uit.
Fabbie @hooibergje2 december 2022 11:58
Je kunt dan inderdaad aangemoedigd worden om een zuinigere TV te kopen, maar die is er niet want de fabrikanten hoeven geen zuinige TV's te maken in een wereld zonder die energielabels.

Dus ik snap je punt, maar je eindconclusie klopt niet.
Frame164 @hooibergje2 december 2022 12:12
Maar we hebben gezien dat de prijselasticiteit voor energie heel erg groot is. Toen de benzine 2,50 was werd er geen kilometer minder gereden. Ook niet voor pretritjes om te gaan winkelen. Dus dat is hier niet anders. Niemand kijkt naar het elektriciteitsverbruik als er een nieuwe televisie wordt gekocht. Wel naar de schermgrootte en de nieuwste technologie. Maar als we dat met z'n allen blijven doen dan lossen we grotere problemen niet op.

Dus of we gaan zelf energiebewust producten kopen, dan is er geen wetgeving nodig. Of we accepteren wetgeving. Maar wetgeving heeft wel aangetoond dat het een effectieve manier is om producten te verbeteren. Zonder wetgeving voor auto's hadden we een middenklasser nog steeds 1 op 8 gereden.
Belboer @hooibergje2 december 2022 12:27
Je betaald inderdaad belasting over energie en dat helpt om mensen te letten op hun verbruik. Wat er in je redenatie mist is dat je alleen kan kopen wat er op de markt beschikbaar is. Fabrikanten willen zo veel mogelijk winst maken. Als ze een 8K scherm hebben wat werkt maar veel energie verbruikt is er weinig motivatie voor hen om geld in de ontwikkeling van een zuinig scherm te stoppen. Daardoor komen die zuinige schermen niet op de markt en kan de consument daar ook niet voor kiezen. Met regelgeving kan een overheid forceren dat fabrikanten toch zuiniger schermen gaan maken. Dat vinden fabrikanten natuurlijk niet leuk want dat kost hun winst.
Niemand_Anders @Belboer2 december 2022 14:51
Maar dan kun je toch ook stellen dat bij de aankoop van apparaten welke een energielqabel van C of hoger hebben, je een bepaald percentage van het aankoopbedrag direct moet afrekenen (als consument) als een vorm van energiebelasting vergelijkbaar met BTW...

Label C heeft een een extra tax van 10%
Label D 25%
Label E 55%
Label F 85%
Label G 115%

Koop je een 8K TV met label G en is de advies prijs 2699, dan zul je bij de kassa dan ~5802 euro moeten betalen. Een vergelijkbare TV met label E kost dan slechts ~ 4183 euro waardoor je ruim 1600 euro bespaard door te kiezen voor een zuiniger exemplaar. Echter die onzuinige TV is nog wel te koop, terwijl dat onder de nieuwe wetgeving niet mogelijk lijkt.

Als je wilt kun je ook een Bugatti Chiron halen. Het is niet alsof daarin een 1.0 liter 3 cilinder motortje ligt...
RJG-223 @Niemand_Anders2 december 2022 16:34
Helemaaaal geen slecht idee !

Direkt afrekenen hoeft dan niet, maar gewoon een extra belasting lijkt me prima, af te rekenen door de fabrikant (in NL/EU) of de importeur voor produkten van buiten de EU. Accijns op brandstof of alcohol wordt ook door de fabrikant/importeur doorberekend. Wat je dan waarschijnlijk ook zult zien, is dat de (onzuinige) TVs hier relatief goedkoper worden dan in landen zonder zo'n belasting. De consument betaalt wel wat meer (inclusief belasting), maar de fabrikant neemt ook genoegen met minder winst. Die mindere winst, komt dan netto in onze schatkist terecht, in plaats van in de zakken van de fabrikant. Zo schijnt het ook te zijn met auto's en BPM...
VNA9216 @hooibergje2 december 2022 12:33
Laat ze liever eens aanpakken dat bijna overal waar ik kom de TV de hele dag aanstaat op een radio zender, met als gevolg dat mensen de hele dag door 100 watt staan te verstoken met een beeldscherm dat de hele dag aan staat om wat achtergrond geluid te hebben.. En die mensen maar zeuren dat ze zo veel aan energie kwijt zijn. En dan is die tv ook nog eens na een paar jaar klaar voor het vuilnis omdat de tv weer stuk is. |:(
Zelfs mn oude versterkers/tuners uit de jaren 70-80 komen al amper boven de 30 watt verbruik uit op (voor mijn doen) luid volume.
Net zoiets als dat de EU toendertijd stofzuigers die een paar uur per week gebruikt worden besloot te begrenzen, maar ondertussen het kopen van tesla's die geparkeerd in stand-by gewoon 24/7 150-250 watt staan te verstoken aanmoedigen met subsidies omdat het zo groen is. 8)7
Cergorach @hooibergje2 december 2022 12:41
Ik ben je buurman en verbrand graag giftig afval in mijn tuin, daar betaal ik voor... Als die boete maar hoog genoeg wordt stop ik er vanzelf wel mee...

Hier haakt men in op een systeem dan niet voldoende blijkt te werken en moet aangevuld worden (in de EU) met extra maatregelen. Een 'rijke' persoon kan veel meer geld uitgeven aan energie dan een arm persoon, maar de stroom wordt duurder door het hoge verbruik van een 'rijk' persoon, maar de energieprijs gaat omhoog voor iedereen. Wat een arm persoon veel minder kan opbrengen dan een 'rijk' persoon. Dat zie je nu terug in allerlei prijsplafonds en subsidie regelingen om de hoge energieprijzen te compenseren voor de kleinverbruikers en de armere.

Daarnaast hebben juist de 'rijke' mensen het geld om energie slurpende apparaten te vervangen door zuinigere apparaten (welke vaak nieuw zijn en vaak ook nog eens relatief duurder), de armere mensen moeten het vaak veel langer met hetzelfde apparaat doen of het doen met een goeie 2ehands (die nog steeds niet zo energiezuinig is).

De EU heeft nu gezegd: Tot zover willen we gaan en niet verder. En ik kan het daar niet mee oneens zijn.
Marve79 @hooibergje2 december 2022 12:54
Dat is de verkeerde insteek. Het is niet zo dat als je maar betaald dat je dan maar onbeperkt mag vervuilen. De milieuschade is er tenslotte niet minder om en geld compenseert dat niet. Geld kun je niet eten, of inademen en je auto loopt er ook niet op. Jouw opmerking is typisch die van een kapitalist. Ik betaal dus ik bepaal maar van die instelling moeten we juist af.
killercow @hooibergje2 december 2022 13:16
Je betaald bijna lange na niet voor de vervuiling die het veroorzaakt. Dat is de issue. Zonder energie kunnen we niet een economie draaiend houden, en dus houden we allerlei kosten nog steeds bij de verbruiker weg. Het misbruiken van die afstand door de energie dan maar weg te flikkeren is niet de bedoeling van die afstand, jouw kerstlampjes, en bitcoin miner zijn alles behalve nuttig voor de economie namelijk.
preske @hooibergje2 december 2022 13:18
En hoe meer mensen zoals jij denken, hoe meer resources we moeten verbruiken.
DonCortizone @hooibergje2 december 2022 09:14
Verbieden vind ik inderdaad te ver gaan. Een milieutaks lijkt me hier een betere oplossing. De vervuiler betaalt principe. Als een 8K 50% meer verbruikt dan een 4K dan mag wat mij betreft die taks erg hoog zijn.
oltk @hooibergje2 december 2022 09:44
Uiteindelijk is het ook een maatschappelijke discussie: hoe wekken we die energie op die de "vervuilende gebruiker" verlangt? Als een groot deel van onze medeburgers lak heeft aan energiebesparing en lukraak gaat consumeren hebben ze ook zichzelf ermee omdat energieopwekking lastiger wordt, duur moet worden ingekocht en uiteindelijk iedereen een probleem heeft.

Je kan zeggen "een linkse gedachte, want mijn zaak" maar alleen maar recente prijsontwikkelingen op de energiemarkt laat zien dat doorgeschoten liberalisme ook negatieve gevolgen kan hebben.
Verwijderd @hooibergje2 december 2022 10:34
Wat ik dan niet begrijp:

Ik koop electriciteit, en daar betaal ik behoorlijk wat belasting voor.
Wat ik daar vervolgens mee doe is helemaal mijn eigen ding.
Enerzijds heb je gelijk, een belangrijk deel van de productie van energie wordt dmv subsidies geproduceerd. Door belasting geld.
Het is onnozel om te stellen ik betaal er voor, dus ik doe wat ik wil,
kijk naar de warmtelampen op terrassen, binnen zit geen hond, buiten de straat verwarmen, gewoon omdat het kan.
Of winkels verwarmen/koelen met de buitendeuren open, hetzelfde verhaal.
Dit soort gedragingen zorgt voor een prijsopdrijvend effect, waar jij waarschijnlijk geen last van hebt, waar duizenden anderen wel last van hebben omdat ze geen geld hebben om de energie rekening te betalen.
Hun toevlucht nemen om op andere manieren te verwarmen, helaas heeft dit al voor dodelijke slachtoofers geleid.
(Twee vrouwen in Brussel die in de woonkamer hun barbecue aan gestookt hebben om enigzins warmte te krijgen, met dodelijke afloop)
GameNympho @hooibergje2 december 2022 11:20
Het jammere is; wij in de EU doen er alles aan, scheiden ons afval etc, maar de landen die het niet zo nauw nemen met de regels, die vervuilen knap, laat ze er dus ook maar voor opdraaien.
De vervuiler betaalt zegt men toch, lijkt meer op, de belastingen betalen dit lekker en wij wassen onze handjes in onschuld.
Vuurvleugelhart @hooibergje2 december 2022 11:35
Vanwaar denk je dat iedereen aan de slimme meter moet? De Rabobank heeft al een CO2-budget geopperd...
Nimac91 @hooibergje2 december 2022 13:17
Het gaat hier om het gemiddelde. Door het verbruik van een product als categorie te limiteren zul je in vrijwel alle huishoudens daarmee ook een vermindering zien van verbruik.

Maar ik ben het verder gewoon met je eens. Echter heeft het wel effect als de overheid limieten opstelt voor producten. Maar dit zorgt ook weer voor kwalitatief betere producten zonder verassingen achteraf. Koop je een wasmachine in Nederland weet je meestal wel dat het goed zit. In Amerika en Azië heb je grote energie verspil merken die misschien goedkoper zijn in aanschaf maar in de lange termijn je meer gaan kosten.

Voor TV's had ik echter de grenzen een stuk hoger gelegd. Iedere techniek in TV's moet apart benaderd worden als eigen categorie. Een Plasma TV, OLED of LED TV zijn absoluut niet hetzelfde product. Ze moeten dus ook elk in hun eigen categorie beoordeeld en vergeleken worden.

Ik kan me voorstellen dat een OLED met een heatsink ook weer meer energie gebruikt dan eentje zonder. Echter gaat een OLED met een heatsink langer mee of kan hierdoor juist efficiënter de helderheid op krikken wat weer betekent dat je minder snel een nieuwe TV hoeft te kopen door burn-in klachten.

Ik denk dat de hoge eisen op LED misschien niet volstrekt eerlijk zijn. OLED gebruikt veel minder stroom maar een OLED TV gaat absoluut niet 20 jaar mee. Met 10 jaar heb je al geluk. Mijn OnePlus 7 Pro heeft een OLED scherm maar die had na 1 jaar al flinke burn-in's. Zelfs nieuwe technologieën die dat tegen willen gaan zullen slechts uit stellen wat op een OLED tv uiteindelijk altijd zal gebeuren.
tmensink @hooibergje2 december 2022 13:45
Het probleem is dat *de massa* meer let op de aanschafprijs dan de prijs na 5 jaar gebruik. Dus om het makkelijker te maken om betere (als in energiezuiniger, duurzamer en goedkoper) keuzes te maken in aanschaf zijn er regels voor.

De stofzuiger is een mooi voorbeeld: jaren lang was het devies: meer watt is betere stofzuiger. Bleek niet waar te zijn. In de afgelopen 5 jaar is er door deze regelgeving heel veel energie bespaard!
catfish @hooibergje2 december 2022 13:52
De vervuiler betaald niet aangezien de elektriciteitsprijs enkel gebaseerd is op de productie+transport en helemaal niet op de gevolgen van de vervuiling.

Dergelijke regels zijn net interessant.
TV's uit de jaren 80 en 90 hadden vaak een standby verbruik van 15 à 25W (een jaar verbruik van 131kWh!).
Op dit moment mogen ze maar 0,5W verbruiken in standby. Dat lukt perfect, want er zijn toestellen op de markt die bijna 0W benaderen.

Ook energieverbruik is innovatie!
Itay @hooibergje2 december 2022 13:56
Just like with cars and other places we pollute. They are trying to push manufacturers to built better products so everyone will benefit.
BlaDeKke @hooibergje2 december 2022 14:33
Soms is het gewoon nodig. Bij ons in België is het maximaal vermogen van een stofzuiger begrenst. Men kocht gewoon de stofzuiger met het hoogste wattage. Dit werd net zoals Ghz gebruikt als marketing. Ik herinner me nog dat redelijk wat mensen nog een nieuwe hebben gekocht vlak voor de wetgeving van kracht ging. Men dacht dat alle stofzuigers vanaf dan slecht zouden werken. Wel, niets is minder waar. De stofzuigers die nu in België verkocht worden doen hun werk beter dan die van voor de wetgeving.

Net gekeken op mijn stofzuiger, er staat nergens meer in het groot het wattage op. Slechts op een klein stickertje vanonder, en dit is er eentje van 800W, een Miele C3. Voor de wetgeving rond stofzuiger vermogen was het vrij normaal om een stofzuiger van 2000W te gebruiken. Doe dat maal 5 miljoen huishoudens. En absoluut geen verandering in comfort.
La1974 @hooibergje2 december 2022 15:28
Dat je het kan betalen kan natuurlijk nooit een argument zijn om maar te mogen vervuilen of onbeperkt energie te mogen gebruiken.

Dat dit het nu wel is, is helaas de werkelijkheid. Maar iedereen moet bijdragen aan het verminderen van de uitbuiting van onze planeet.
Dr C @hooibergje2 december 2022 15:52
het probleem is dat er door tekorten aan stroom en dergelijke de kosten per unit (dus bij stroom kWu) gaan stijgen. dus als resultaat dat mensen die niet zoveel te besteden in de problemen gaan komen. het is dus wel goed dat er wetgeving komt om dat te beschermen. zoiezo hebben we het in nederland goed. ik heb wel eens begrepen dat als de hele wereld leeft zoals we in nederland leven we wel 4 aardes op zijn minst nodig hebben om in alle resources te voorzien. bescherming is dus op zijn plaats en mijns inziens terecht.....
Blokker_1999 @hooibergje2 december 2022 16:12
Maar waarom moeten we stroom duur maken om vervuiling tegen te gaan? Dan zeg je toch ook ergens: als je rijk bent, dan mag je zoveel vervuilen als je wenst. Als je rijk bent, dan mag je de planeet om zeep helpen. En de mensen die als eerste het gelach zullen betalen, zijn de mensen die net geen geld hebben. Want zij hebben het nu al moeilijk om hun energie rekening te betalen. En jij zou die nog verhogen in naam van de vervuiling.
RedGolf @hooibergje2 december 2022 16:14
Kennelijk leef je onder een paddenstoel. Het gaat niet om de belasting die jij betaalt maar om de mate van vervuiling.
brabbelaar @hooibergje2 december 2022 17:29
Ik koop electriciteit, en daar betaal ik behoorlijk wat belasting voor.
Wat ik daar vervolgens mee doe is helemaal mijn eigen ding.
Nee. De planeet en momenteel ook de politieke situatie vragen er om dat we allemaal veel minder energie gaan gebruiken. Het feit dat je het kunt betalen geeft geen moreel recht om veel energie te gebruiken. Dan zouden we energie eindeloos duur kunnen maken, of we reguleren. Dat laatste klinkt een stuk rechtvaardiger als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door brabbelaar op 23 juli 2024 06:57]

SilverRST @hooibergje2 december 2022 17:35
Ik ben het zeker eens met je stelling dat jij, ik en ieder ander zelf mag bepalen wat ie met zijn/haar elektriciteit doet. Echter, als er geen regels zouden komen, zijn bedrijven niets anders dan losgeslagen kudde bizons want ze hoeven/gaan hun best niet meer doen om het verbruik te verbeteren. Zie stofzuigers bijvoorbeeld. Ik kan me onze oude stofzuiger nog herinneren dat meer dan 2000W(!) vebruikt en sinds de regels, is het verbruik afgenomen terwijl de zuigkracht hetzelfde of juist beter is geworden in de loop der jaren.
feuniks @hooibergje2 december 2022 17:55
Hoe meer mijn apparatuur verbruikt, hoe duurder het voor me is. De vervuiler betaalt. Op een gegeven moment kan de stroom zo duur worden dat ik daardoor wordt aangemoedigd om een zuinigere televisie te kopen...
Natuurlijk: als iets te duur wordt, dan ga je daar minder van gebruiken. Dus als je stroom te duur wordt, dan ga je ofwel op zoek naar een zuinigere tv, ofwel ga je hem minder aanzetten. Als de benzine te duur wordt, ga je ofwel een zuinigere auto kopen, ofwel ga je minder rijden.
Maar aan de andere kant kun je dit soort zaken heel goed (of misschien wel beter) over laten aan de overheid. Een fabrikant zal zijn producten pas aanpassen als daar vraag naar is. Om een zuinigere TV te bouwen moet hij investeren en innoveren. Twee zaken die hem geld kosten. En hoewel hij dat geld wellicht kan terugverdienen door de prijs van het product aan te passen, zal dat in de regel betekenen dat hij minder concurrerend ten opzichte van andere fabrikanten.
De EU heeft 450 miljoen inwoners. Door regels op te leggen voor verkoop binnen de EU ga je fabrikanten dwingen om zaken te veranderen. En dat kan gaan over zuiniger, zoals hier, maar ook over bijvoorbeeld verpakkingen, dierenwelzijn of hoe je met je werknemers moet omgaan. En dan wil ik het nog niet hebben over zaken die men in andere delen gewoon kan kopen en eten, maar die hier niet verkocht mogen worden, omdat er gewoon chemicaliën aan zijn toegevoegd, die kankerverwekkend zijn.
Schway @hooibergje2 december 2022 19:18
Jij misschien, maar in de algemene zin doen mensen dat niet.
Een wijs man zei ooit: "A person is smart, people are dumb"

Dus op individueel niveau zou je nog iemand kunnen bereiken, maar hele groepen niet.
Daarom is zoveel beleid gericht op het punt waar alles begint of samen komt.

De fabrikanten beboeten voor de keuzes van de klanten. Roken, alcohol, lachgas, wiet, autos.
casberrypi @hooibergje2 december 2022 20:21
Het probleem is dat stroom zo duur maken dat jij een nieuwe TV gaat kopen enorme consequenties heeft voor bijvoorbeeld bakkers.

We betalen met zijn allen eigenlijk te weinig voor energie. Daarmee bedoel ik dat de prijs van electriciteit niet de milieutechnische schade verdisconteerd.

Dat hebben we als maatschappij nooit een probleem gevonden omdat we daarmee de moderne samenleving mogelijk hebben gemaakt. Bijvoorbeeld mobiliteit heeft ons veel economische voorspoed gebracht.
darknessblade @hooibergje2 december 2022 21:07
Dit is eerder om de fabrikant te forceren energie zuinige apparatuur te maken.

anders zouden fabrikanten niets doen om een energiezuinig paneel te maken voor consumenten producten, en alleen in de topclasse vanaf 10000+ euro 2 watt zuiniger zijn.
laminaatplaat @hooibergje2 december 2022 21:16
Je begrijpt het inderdaad niet.
Terracotta @hooibergje2 december 2022 22:24
De monetaire kost die jij betaalt voor elektriciteit komt niet in de buurt van de schade die het veroorzaakt. Aangezien die elektriciteit ook gebruikt wordt voor basiscomfort, is deze subsidie wel te verantwoorden. Echter komt er dan ook de verantwoordelijkheid bij om te kijken dat dit niet leidt tot gesubsidieerde luxe voor een minderheid op basis van belastingsgeld (of de leefomgeving) van de armere bevolking. Of had je liever dat de kosten 100% op degene die het profijt ervan heeft, verhaald wordt.
arcan @hooibergje3 december 2022 07:05
Niet akoord;

Een welstellend deel van de bevolking kan zich misschien permitteren om electiciteit te verkwisten, dit zorgt ervoor dat mensen die vandaag moeite hebben om rond te komen voor hun verbruik ook meer zullen moeten betalen omdat er simpelweg minder aanbod is.

Hou daarnaast rekening met het feit dat het produceren van energie erg vervuilend is. De productiekost en verkoopsopbrengst staat vandaag allesbehalve in verhouding met de werkelijke ecologische voetafdruk.

Men moet collectief zuiniger omgaan met energie.
Fabrikanten verplichten om zuinigere producten op de markt te brengen is zeker niet verkeerd.
Dit verplicht ze om efficientere apparatuur te ontwikkelen, wat iedereen ten goede komt.

Ik zie veel opmerkingen rond bijvoobeeld prijzen van de nieuwe CPU's of GPU's waarbij de meeste mensen enkel hiermee rekening houden bij het aankopen van een dergelijk product. Het fel gestegen verbruik van die apparatuur heeft een gigantische invloed op de kostprijs van het desbetreffende product tijdens zijn levensloop. Vele mensen houden hier geen rekening mee.
segil @hooibergje3 december 2022 09:05
omdat jij niet de enige bent op de wereld en we rekening met elkaar moeten houden. Anders kan je ook beargumenteren dat je onbeperkt hard op de snelweg moet kunnen rijden, want je hebt de auto ervoor.
Arokh @hooibergje4 december 2022 10:02
Je zou dus bijvoorbeeld een maximumverbruik moeten gaan instellen. Iedereen mag tot X kWh gebruiken in een jaar (plus wat je zelf opwekt en meteen kunt gebruiken bijvoorbeeld met zonnepanelen) en wat je daar mee doet is dan inderdaad aan jou.

Idem met gas, iedereen mag een 1200m3 gebruiken bijvoorbeeld. Als je dan graag kookt op gas en verwarmt met de warmtepomp en of het een jaren 30 woning is of niet: prima.

Een energiebudget dus.
Luinwethion @hooibergje5 december 2022 14:04
Tot de dag van vandaag zie ik mensen in mijn kring die wel klagen over energie rekening en gaan trucjes uitproberen die ze op tiktok hebben gezien om stroom te besparen, maar hebben op plekken waar licht het vaakst aan staat nog halogeen of incandescent lampjes hangen.

Of die een condens drogen kopen of behouden omdat het 150€ goedkoper is dan diegene die ik geadviseerd heb.

Dit is natuurlijk anekdotisch, maar ik vermoed dat mensen niet stil staan bij het verbruik van elektrische apparaten. Want het gaat niet alleen op impact op je eigen portemonnee, maar de belasting op de net, die steeds meer moet leveren + milieu belasting, want jaren geleden hebben we blijkbaar besloten nat Nucleaire not done is en dromen we op een toekomst met windmolens en zonnepanelen, maar vooralsnog leven we in de werkelijkheid met branden van fossiele brandstoffen voor elektra.
Tinboy @hooibergje5 december 2022 22:48
Omdat wij allemaal graag van fossiele brandstoffen af willen. En minder afhankelijk willen worden van andere landen. Beide zijn onmogelijk wanneer wij het energie verbruik niet reduceren.

En omdat er altijd wel een excuus is om het energie verbruik te verhogen blijft het verbruik alleen maar stijgen. Totdat er een grens aan gesteld wordt. En dat wordt hier gedaan.

En wat ik lees. De fabrikanten zeggen, boohoo dit is moeilijk en kost ons geld! EU zegt, wij zien genoeg mogelijkheden om te verbeteren. Dus niet zo janken en doe maar beter je best! De EU is een te grote afzet markt om te laten schieten, die zuinigere schermen komen er wel.
wildhagen @hooibergje2 december 2022 08:51
Wat ik daar vervolgens mee doe is helemaal mijn eigen ding.
Tot op zekere hoogte, ja. Alleen dupeer je daar iedereen mee, want hoe meer je verbruikt, hoe groter je footprint is op het milieu, met vervuiling etc. Daar heeft dus iedereen, niet alleen jezelf, uiteindelijk last van.

Nog even los van het feit dat er capaciteitsproblemen op het stroomnetwerk zijn. Als je dan onnodig veel gebruikt, kunnen anderen daar uiteindelijk dus ook last van hebben, als maar genoeg mensen er zo over denken. Veel kleine beetjes is een hele grote hoeveelheid.

Ik vind het juist heel erg positief dat er eens wat meer naar duurzaamheid van electronische apparatuur wordt gekeken, inclusief het verbruik ervan. Niet alleen vanwege de huidige energieprijzen, maar ook vanwege de (impact op) het milieu.
hooibergje @wildhagen2 december 2022 09:14
Dan zou er van de door mij gegenereerde belastinginkomsten door die stroom dus milieubesparendende maatregelen genomen kunnen worden, zoals zonnecentrales.

Wanneer een deel van de stroom laag belast is, om de arme huishoudens niet nog armer te maken, en de stroom bij groter verbruik veel duurder wordt, dan staat het iedereen vrij om die keuze daarin te maken.
laptopleon @hooibergje2 december 2022 09:56
Dit zou in theorie deels kunnen werken, als ieder huishouden hetzelfde was en iedereen dezelfde behoeften had etc.

In werkelijkheid woont de één alleen en de ander onderhoudt een heel gezin. Ene gezin woont in een oud huurhuis, ander in een nieuwbouw nul-op-de-meter huis. Niet heel realistisch om beiden langs dezelfde energie-meetlat te leggen.

Niemand wil een overheid die tot achter de voordeur komt kijken of je wel goed bezig bent qua energieverbruik etc.

Minimumeisen stellen aan apparaten is een simpele, goedkope, doeltreffende manier om onnodig energieverbruik naar beneden te krijgen.

En tuurlijk, als jij per sé wil, importeer je er gewoon eentje uit Japan en dan houdt niemand je tegen, maar de rest van de straat heeft dat er waarschijnlijk niet voor over.
PageFault @wildhagen2 december 2022 09:01
Als ik het dan omkeer: dan moeten we ook vooral geen EVs meer gaan opladen. En niet aan de warmtepomp.
We gaan dan allemaal ook wandelen naar het werk, want elk type voertuig (benzine, diesel, EV) heeft een ecologische voetprint van jewelste. Het oppompen, kraken en verwerken van olie t.b.v. benzine, diesel, plastic etc. moeten we dan ook maar stoppen. Wat gebruiken we dan? Metaal: ijzererst delven is slecht, kost veel energie en als je ziet wat er aan energie nodig is in de hoogovens, dan moeten we daar ook accuut mee stoppen.

Ik deel je mening dat er kritisch gekeken moet worden om zaken duurzamer, zuiniger etc te maken. Maar er is een kritische ondergrens.

Overigens zie ik het probleem zelf niet zo met de 8k TVs, je zult zien dat er gewoon via Ali die dingen op grote schaal het land binnen gaan komen. En de meeste mensen wonen buiten de EU, dus zo'n enorm gat aan marktaandeel is het nou ook weer niet. Ja., het zijn veel mensen, maar alleen al in India woont een veelvoud van Europa.
84hannes @PageFault2 december 2022 09:06
Ik deel je mening dat er kritisch gekeken moet worden om zaken duurzamer, zuiniger etc te maken. Maar er is een kritische ondergrens.
Ik ben het met je eens. Als je kijkt naar koken, vervoer en verwarming, dan kun je beargumenteren dat die voor iedereen bereikbaar moeten zijn, dus die vallen wat mij betreft in zeker mate boven de grens. Maar als je kijkt naar entertainment, denk aan een videokaart die meer dan 1000Watt verbruikt of dus 8K tv's, dan vind ik dat die onder de grens vallen. Er is in een wereld van schaarste goed te beargumenteren dat daar geen noodzaak voor is.
Robbaman @PageFault2 december 2022 10:00
Maar ook voor de dingen die je noemt zijn toch strenge regels? Auto's moeten ook aan milieu-eisen voldoen. Dus op zich niet gek dat TV's en lampen, en vaatwassers, etc, etc, dat ook moeten.

En v.w.b. die afzetmarkt. Je gaat daar even voorbij aan het feit dat die 'maar' 500mln Europeanen qua besteedbaar inkomen wel veeeeeel meer hebben dan die 1500mln Indiërs. Samsung verkoopt natuurlijk liever 1 8k TV voor 5999, dan 10 voor 599 per stuk.

[Reactie gewijzigd door Robbaman op 23 juli 2024 06:57]

crisp Senior Developer @PageFault2 december 2022 10:03
Als ik het dan omkeer: dan moeten we ook vooral geen EVs meer gaan opladen. En niet aan de warmtepomp.
EV en warmtepomp zijn een vervanging voor nog grotere vervuilers gebaseerd op fossiele brandstoffen. Electriciteit is tenminste (potentieel) hernieuwbare energie, maar je hebt zeker gelijk dat we ook daar zo zuinig mogelijk mee om moeten gaan zolang we dat nog niet altijd en overal in overvloed beschikbaar hebben.
We gaan dan allemaal ook wandelen naar het werk, want elk type voertuig (benzine, diesel, EV) heeft een ecologische voetprint van jewelste.
Dat klopt inderdaad, en wandelen of fietsen zal vaak zeker een goed alternatief zijn. De meeste autoritjes die gemaakt worden zijn over afstanden die prima met bijvoorbeeld een (electrische) fiets afgelegd zouden kunnen worden. In stadssituaties vaak zelfs zonder tijdverlies :)
PageFault @crisp2 december 2022 10:26
Het zou mooi zijn als er steeds meer elektriciteit opgewekt werd via zon, stroming, waterverval, wind ipv kolencentrales, biomassa (dat is pas vervuilend!).

Zeker, ik zie in mijn omgeving ook best wel een toename aan mensen op de ebike, waar men eerst altijd de auto pakte. Er zitten echt hele snelle ebikes bij (allemaal met helm gelukkig) en zelfs met de intredende duisternis en kou, blijven ze maar voorbij zoefen.

Ik denk dat de meeste stadcentra de fiets veel sneller is dan de auto, nog los van waar laat je de auto.
Bartske @PageFault2 december 2022 09:06
En hoeveel van die mensen in India denk je dat een 8K TV kunnen aanschaffen?

Europa is echt een grote markt voor luxeproducten.

De whataboutism straalt van deze post af. Als je je huis kunnen verwarmen op een even hoge prioriteit zet als een 8K ipv een 4K tv kopen..
Olaf van der Spek @PageFault2 december 2022 09:28
Iemand doet een bout uitspraak, ik kom met het tegenvoorstel en jij leest (of begrijpt) de helft niet blijkbaar.
Dat soort vergelijkingen / tegenvoorstellen zijn vrijwel altijd niet / slecht onderbouwd, en daardoor hebben ze weinig van doen met het oorspronkelijke probleem.
Het klinkt altijd als "maar mama, pietje doet het ook..."

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 23 juli 2024 06:57]

debroervanhenk 2 december 2022 10:06
Als dit soort regelgeving wordt geïntroduceerd, roept de desbetreffende industrie dit altijd. “Het kan niet!”, “Dit gaat banen kosten!” etc. Als de rookwolken zijn opgetrokken, blijkt het prima te kunnen en is er geen baan verloren gegaan. Denk aan het verbod op gloeilampen of het maximumvermogen van stofzuigers. Lekker laten roepen en lekker handhaven dus.
mr.loepie @debroervanhenk2 december 2022 10:23
Stofzuig jij wel eens? wij hebben sinds 2 jaar een Miele die aan die max vermogen moet voldoen maar wat een k*t ding qua zuigvermogen!!!! een klein moertje, of een stukje afgeknipt leidingdraad kan het ding niet eens opzuigen als voorbeeld. Onze stofzuiger daarvoor (een Philips 2200 Watt) zoog ALLES naar binnen wat er voor kwam!
Dus jou reactie is wel heel kort door de bocht. Van die banen weet ik dan niet maar qua maximaal vermogen wel degelijk. En die gloeilampen mis je indd niets aan, met Philips Hue is het helemaal perfect en prima licht.
CyBeR @mr.loepie2 december 2022 10:30
Mijn stofzuiger (een Numatic 1200W die standaard op 'low' mode staat, minder verbruik maar ik weet niet hoeveel) kan dat allemaal prima. Jouw stofzuiger is gewoon slecht ontworpen, en dat gold voor heel veel stofzuigers van voor die maximering. Mensen kochten hun stofzuigers op "zo veel mogelijk vermogen en z veel mogelijk lawaai want lawaai = goed zuigen", in plaats van op "voldoende zuigkracht tegen redelijk energieverbruik".

En om dat terug te brengen naar TV's: mensen kopen een TV met het hoogste getal, en ze merken helemaal niet dat je al tussen 1080p en 4K geen verschil ziet op een 40" TV. Laat staan tussen 4K en 8K. Een 40" 8K tv is dus je reinste onzin en een nodeloze verspilling van energie. Ik heb een 55" 4K TV en zelfs ik zie eigenlijk geen verschil tussen 1080P en 2160p content, als ik niet op centimeters afstand sta te kijken.

Fabrikanten moeten dus imo naar het energieverbruik gaan kijken en niet naar nóg meer pixels in zo'n klein oppervlak stoppen.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 23 juli 2024 06:57]

mr.loepie @CyBeR2 december 2022 10:35
Nou een stofzuiger van 500 euro lijkt mij toch geen slecht ding, en qua geluid is die heel erg stil trouwens.
En uit de testen kwam hij toen ook als beste uit de test, maar ook dat zegt niet alles.
Ik zie nu ook weer dat die Miele de beste stofzuiger is van 2022... (Miele Complete C3)

[Reactie gewijzigd door mr.loepie op 23 juli 2024 06:57]

mar88vdv @mr.loepie2 december 2022 11:54
Ik heb dezelfde stofzuiger en herken me totaal niet in wat jij stelt, zuigt hier alles prima op zolang je de juiste zuigmond gebruikt.
mr.loepie @mar88vdv2 december 2022 12:01
Welke mond gebruik jij dan? er zitten meerdere bij namelijk.
Arokh @mr.loepie4 december 2022 10:08
Ik heb de Complete C3 Silence, en ben er extreem tevreden mee. We hebben hem op half vermogen staan, en hebben een marmeren vloer, en zandjes, steentjes, afgeknipte elektriciteitsdraadjes etc. Geen probleem. En op max vermogen is hij maar 550 watt trouwens.

Is de zak niet te vol?

[Reactie gewijzigd door Arokh op 23 juli 2024 06:57]

mr.loepie @Arokh4 december 2022 11:36
Nee de container is leeg en geheel uitgeblazen met perslucht. dus dat is schoon en leeg. Hier staat hij op max vermogen en de zuigkracht is slecht te noemen.
EdwinH. @mr.loepie2 december 2022 12:09
Kwaliteit zit niet in de prijs (behalve bij voedingsmiddelen).
mr.loepie @EdwinH.2 december 2022 12:13
Je weet vast zelf ook wel dat Miele top producten levert, onze Miele wasmachine heeft 22 jaar dienst gedaan zonder reparatie kosten, dus is er ook een Miele voor terug gekomen.
Dus je reactie is te kort door de bocht. Een Parkside boormachine houd het ook niet zo lang vol als een Makita/Festool die een stuk duurder zijn.
EdwinH. @mr.loepie2 december 2022 14:25
Was die Miele wasmachine dan zo goedkoop? Bij een stofzuiger van €500,- verwacht je een topproduct, maar dat klopt niet altijd.
mr.loepie @EdwinH.2 december 2022 15:57
Nee die wasmachine was toen boven de 2000€. Wat je nou één maal voor een Miele wasmachine betaald.

De stofzuiger kwam als beste uit de test dus dan ga je daar ook een beetje van uit. Anders had ik wel een ander gekocht.
keesg @mr.loepie4 december 2022 17:12
heb een wasmachine van 450 euro doet het inmiddels al 7 jaar.....
mr.loepie @keesg5 december 2022 11:44
Das mooi, wij willen een Miele met voor ons de juiste opties die wij gebruiken, waar veel in kan (9kilo) en de machine is energie klasse A+ dat is die van 450 niet.......

[Reactie gewijzigd door mr.loepie op 23 juli 2024 06:57]

Arokh @EdwinH.4 december 2022 10:06
Ook niet bij voedingsmiddelen. Soms wel hoor. Net als bij alle andere producten.
EdwinH. @Arokh4 december 2022 20:59
Bij voedingsmiddelen wel. De ingrediënten kunnen vrijwel hetzelfde zijn, maar de kwaliteit is echt sterk prijsafhankelijk.
catfish @mr.loepie2 december 2022 13:55
Prijs zegt dan ook helemaal niets.
Ik heb een stofzuiger van Karcher (1000W) en die zuigt gewoon kiezels op (gebruikt tijdens de verbouwingen) en een stofzuiger van Rowenta (700W), werkt perfect.

Mijn nonkel heeft zo'n geval van 2000W: vreselijk veel kabaal en veel warmte, maar van die extra zuigkracht merk ik niet veel.
GamingZeUs @CyBeR2 december 2022 14:44
Je hebt niet voor de hele markt te bepalen dat iets overbodige luxe is.
CyBeR @GamingZeUs3 december 2022 02:37
En dat doe ik niet, ik stel alleen dat prioritering belangrijk is. Als fabrikanten meer pixels in hun product willen stoppen is dat prima (en aan te moedigen), maar dan mag dat niet meer energie verbruiken. Dus moeten ze maar manieren vinden om die extra pixels er in te krijgen tegen maximaal hetzelfde energieverbruik. Als ze dat voor elkaar krijgen: mooi! Lukt 't niet? Verder werken.
Sylvia @mr.loepie2 december 2022 11:07
Dat ligt echt aan Miele hoor. Zelf heb ik altijd Miele’s gehad, die gingen wel 20 jaar mee met een beestachtige zuigkracht wat ik met huisdieren ook echt nodig heb. Maar, sinds de regels streng zijn geworden in verbruik lijkt Miele niet is staat een goede stofzuiger af te kunnen leveren. Zelf had ik de eerste zakloze gekocht voor dik €300 maar die zoog ook voor geen meter. Bovendien sleet het handvat zienderogen weg en na 3 jaar totaal onbruikbaar. Nieuw handvat € 79,95. Overgestapt naar een Bosch zakloos was ook drama, zoog redelijk maar die begaf het na twee jaar. Toch weer een nieuwe Bosch gehaald maar dan met zak, uit de BGL8 serie: voorlopig een geweldige stofzuiger! Een aanrader dus ook al weet ik niet hoe die het op langere termijn blijft don natuurlijk (gebruik hem nu 6 maandn naar volle tevredenheid). Oh, en bij Bosch kost dat handvat slechts €19,95 in geval 😉
Heel jammer voor Miele maar daar koop ik geen stofzuiger meer van voorlopig.
mr.loepie @Sylvia2 december 2022 11:10
Aan deze info heb ik iets, onze handvat is ook en vervangen indd 80euro.
Ik wil geen stofzuiger weer met een zak, veel te veel gedoe en onhandig. hopelijk komen er betere stofzuigers als we een nieuwe nodig zijn.
Sylvia @mr.loepie2 december 2022 11:18
Ik dacht hetzelfde over zakloos maar voor slechts €2 bij de Action 5 stuks zakken met net zo’n inhoud, ik dacht 5 liter, als de originele Bosch zakken van €12,95. En de zuigkracht is puik, dus voor mij is de keuze gemaakt.
mr.loepie @Sylvia2 december 2022 11:21
Ik kijk over een paar jaar wel als we een nieuwe nodig zijn, en maak dan wel een keus :D
Jan Onderwater @mr.loepie2 december 2022 10:45
Mwoah, de Spaarlampen die er na de gloeilampen kwamen, waren niet echt milieuvriendelijk. Kwik enzo, moesten in chemisch afval.
debroervanhenk @Jan Onderwater2 december 2022 11:28
Spaarlampen waren inderdaad niet best, maar het verbod op gloeilampen kwam aan het begin van de ledrevolutie (spaarlampen bestonden toen al een tijd). Eerlijk gezegd waren leds in die tijd nog niet zo goed (meestal gaven ze kil wit licht), maar daarna maakte de techniek enorme sprongen.
mr.loepie @Jan Onderwater2 december 2022 10:53
Want denk je van accu's voor de zogenaamde schone elektrische auto ;-) nee daar zit niets chemisch in.
Jan Onderwater @mr.loepie2 december 2022 11:05
ITT Spaarlampen zijn die Accu's waardevol en recyclebaar.
mr.loepie @Jan Onderwater2 december 2022 11:12
Ze kunnen wel recyclebaar zijn maar gaat er ook om hoe de accu's geproduceerd worden, en dat is een zeer vervuilende (milieu) klusje. Met erg veel chemische troep.
brabbelaar @mr.loepie2 december 2022 17:33
De grap is dat de branche gelobbiet heeft voor die beruchte stofzuiger regels. Er was een race om wattage, terwijl dat niet 1 op 1 een maat voor zuigkracht is. En iedereen kan nog gewoon stofzuigen, behalve een paar fanatieke anti-EU types die dit voorbeeld al jarenlang iedere keer afstoffen.
gertrudi @brabbelaar4 december 2022 17:15
Ik ben niet anti eu. Maar ik vind het voor de stofzuigers echt betutteling. De zuigkracht is minder en de milieuwinst is klein. Ik weet niet of het kan maar voor verbruik kijken naar naar een bepaalde zuigkracht was beter geweest.
MMaster23 2 december 2022 08:37
Digital Trends YouTube kanaal had er vorige maand een video over gemaakt die goed uitlegt wat er precies mis gaat (https://youtu.be/Ssgna9Mg6a4).

Kortgezegd, des te kleiner/fijner de pixels, des te meer moeite je moet doen om de back-light door de kleinere opening in het paneel. Sla een gat in een stuk karton en schijn er een lampje doorheen. Vrij makkelijk om te doen en geeft een bak met licht. Maak nu echter het gaatje steeds kleiner.. Je zult zien dat je meer moeite moet doen om dezelfde hoeveelheid licht door het karton te krijgen.

Dit is de reden waarom de 8k groep zich zorgen maakt. Ze worden op dezelfde hoop gegooid als 4k terwijl hun technische mogelijkheid om met dezelfde hoeveelheid energie hetzelfde te presteren fysiek onmogelijk is.

Of 8k nodig is.. Dat is een andere discussie. Maar moeten we innovatie in pixel dichtheid maar per direct de nek omdraaien, per wet?
The Zep Man
@MMaster232 december 2022 08:55
Of 8k nodig is.. Dat is een andere discussie. Maar moeten we innovatie in pixel dichtheid maar per direct de nek omdraaien, per wet?
Volgens mij stimuleren dit soort beperkingen innovatie. Verzin maar een andere manier om 8k als resolutie aan te bieden die niet meer energie kost. Er is ook geen maatschappelijke druk om 8k snel op de markt uit te brengen. Het geeft dus niet als de ontwikkeling wat meer tijd kost.

"Moar powah!" als antwoord op een probleem is geen innovatie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:57]

MxMayne1 @The Zep Man2 december 2022 09:31
Diederik Samsom legt het goed uit in de Rudi & Freddie show, stofzuigerfabrikanten maakten stofzuigers met steeds meer Watt vermogen. Niet dat die beter stof zogen, maar door het hogere getal leek het om een beter model te gaan. Dankzij de EU is die run op stofzuigers met meer Watt gestopt en met het Brussel effect heeft daarna de hele wereld er profijt van gehad.

Goede actie dit!

https://soundcloud.com/de...ar-krijgt-dan-in-den-haag
Shmorky @MxMayne12 december 2022 09:50
Bij stofzuigers kan ik me dat goed voorstellen. Bij de aankoop van een TV kijkt alleen helemaal niemand naar het wattage (hooguit naar een lager verbruik), terwijl de sprong van 1080P naar QHD naar 4K naar 8K power-technisch wel meer eist.

Ik denk dat deze beslissing praktisch gezien gewoon betekent dat dezelfde modellen in de EU met een softwarebeperking op helderheid worden verkocht.
MxMayne1 @Shmorky2 december 2022 09:55
Laten we hopen dat fabrikanten gewoon terug naar de tekentafel gaan. Europa is een hele grote markt en het Brussel effect heeft meermaals aangetoond dat het goed werkt om innovatie de juiste kant op te duwen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Brussels_effect
Kalder @Shmorky2 december 2022 12:06
Is dat de reden dat Ziggo, Nederland één in 4k op kanaal 999 gezet heeft maar de helderheid de helft is van kanaal 001 (Ned 1 in 1080p)?

Kan wellicht ook gewoon een HDR issue zijn, maar op dit moment is de 4K zender nutteloos voor mij.

[Reactie gewijzigd door Kalder op 23 juli 2024 06:57]

laptopleon @MxMayne12 december 2022 09:42
De vergelijking gaat niet op. Stofzuigers zijn niet kwadratisch groter van zuigkracht of zuigoppervlak of zo geworden. TV’s wel.
willemd @laptopleon2 december 2022 09:45
Maar wel efficiënter onder druk van de EU. Dat komt op hetzelfde neer.
laptopleon @willemd2 december 2022 10:10
Binnen het redelijke werkt dit, maar als het doorschiet qua eisen, is het voor fabrikanten niet interessant meer. Dáár gaat het artikel over.

Auto’s moeten van de EU de laatste jaren aan veel strengere veiligheidseisen etc voldoen. Dat is uiteraard een goede zaak.

Alleen.. Met name op de prijs van een kleine auto betekent € 5.000 extra aan techniek een enorme prijsverhoging.

Je ziet nu dat verschillende merken helemaal stoppen met juist de kleinste, zuinigste modellen… Omdat het publiek dan liever een maatje groter koopt aangezien het prijsverschil kleiner is dan eerst.

Je wil als EU niet dat mensen bijvoorbeeld 20 jaar langer in een oude diesel blijven rondrijden omdat een nieuwe, schonere auto te duur voor ze is.
The Zep Man
@laptopleon2 december 2022 14:03
Auto’s moeten van de EU de laatste jaren aan veel strengere veiligheidseisen etc voldoen. Dat is uiteraard een goede zaak.

Alleen.. Met name op de prijs van een kleine auto betekent € 5.000 extra aan techniek een enorme prijsverhoging.
Waardoor tweedehands auto's populairder worden, en er straks weer innovatie zal zijn om de prijs van nieuwe auto's te drukken omdat anders niemand meer een nieuwe auto koopt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:57]

laptopleon @The Zep Man2 december 2022 20:18
Inderdaad zag je recent tweedehands auto’s populairder worden. Alleen is die voorraad ook eindig en daardoor komen we nu op het punt dat die ook weer zo duur worden, dat het verschil met een nieuwe verdwijnt.

Het idee dat er ‘automagisch’ vanzelf altijd wel een prijsverlagende innovatie komt, klopt helaas niet.

De ‘innovatie’ is tot nu toe dat een deel van de kopers dan maar een viertaktmotor brommobiel koopt, want hoeveel niet goedkoop, zijn die zijn nog wel te koop en in vergelijking met een auto goedkoop. Misschien leuk voor een ritje naar de supermarkt, maar voor de meeste forenzen etc geen optie.
gertrudi @laptopleon4 december 2022 17:24
Ik denk niet dat men stopt met de kleinde modellen omdat het publiek niet wil.

Op de kleine autos was de marge altijd al klein. Maar vroeger was iedereen meer merkentrouw.
En dan kon je aan iemand die eerst een kleine auto kocht later een duurdere auto verkopen met meer marge.
catfish @laptopleon2 december 2022 14:18
Niemand verplicht de industrie om van FHD naar 4K te gaan.
Epson heeft bij z'n beamers een tussen oplossing gemaakt die mooier beeld geeft dan FHD, maar geen 4K is. Ik neem aan dat Epson die keuze maakt omdat een 4K oplossing niet haalbaar is binnen de prijssetting die ze willen.
Net zoals dat er bij de opkomst van lcd tv's er veel 720p (HDready) tv's waren.
Fabrikanten zijn blijkbaar wel inventief als ze vrezen dat het product te duur zou zijn voor de consument.
laptopleon @catfish2 december 2022 20:21
Misschien wilde je op iemand anders reageren? Ik heb het niet over FHD, 4K of beamers.
gertrudi @MxMayne14 december 2022 17:28
Alleen zijn ze nu misschien iets te veel door geschoten met het wattage beperken?
WoutervOorschot @The Zep Man2 december 2022 09:22
Er is waarschijnlijk zelfs meer nut (en evt winst) te behalen in onderzoek naar zuinige hoge pixeldichtheid, ook voor smartphones etc kan dat op termijn handig zijn.
aswelter @The Zep Man2 december 2022 09:41
Volgens mij stimuleren dit soort beperkingen innovatie.
En problemen zoals dieselgate.
MMaster23 @The Zep Man2 december 2022 09:35
Zeker waar echter door 8K TVs in dezelfde categorie te zetten als 4K, zullen 8K vrijwel altijd ondermaats presteren. Immers, als je 8K zuinig genoeg kunt maken om te kunnen concurreren met 4K stroomverbruik, kun je dan ook niet de 4K TVs nog zuiniger maken? Waardoor de 8K TVs alsnog weer onzuiniger zijn dan 4K?

Ik zeg niet dat 8K TV maar gewoon een free-pass moeten krijgen qua stroomverbruik.. zeker achter de vodden zitten voor meer innovatie en aandacht daarvoor. Maar op een hoop gooien waar een techniek bijna 2 tot 4x zoveel werk moet doen om hetzelfde te presteren?
SunnieNL @MMaster232 december 2022 10:28
Dat is toch ook wel het idee toch?
Als je de 8k zuiniger weet te maken, dan zal de 4k ook zuiniger worden omdat je dezelfde techniek erin kan gebruiken.

Het probleem is in dit geval ook voornamelijk de backlight en de hoge pixeldichtheid van 8k. Er zijn echter al technieken die geen backlight nodig hebben. Dus waarom die niet inzetten voor 8k? Moet je die technieken alleen nog wat zuiniger zien te krijgen en dan is het hele probleem opgelost. Voordeel is dat als je die techniek zuiniger maakt, dan vrijwel zeker ook de 4k zuiniger wordt.
The Zep Man
@MMaster232 december 2022 13:58
Zeker waar echter door 8K TVs in dezelfde categorie te zetten als 4K, zullen 8K vrijwel altijd ondermaats presteren. Immers, als je 8K zuinig genoeg kunt maken om te kunnen concurreren met 4K stroomverbruik, kun je dan ook niet de 4K TVs nog zuiniger maken? Waardoor de 8K TVs alsnog weer onzuiniger zijn dan 4K?
Als door de ontwikkelingen voor 8k TV's toekomstige TV's met een resolutie van minder dan 8k minder energie vreten, dan zie ik dat als een pluspunt. Over de linie heen zal er dan energie bespaard worden.
Ik zeg niet dat 8K TV maar gewoon een free-pass moeten krijgen qua stroomverbruik.. zeker achter de vodden zitten voor meer innovatie en aandacht daarvoor. Maar op een hoop gooien waar een techniek bijna 2 tot 4x zoveel werk moet doen om hetzelfde te presteren?
Als je het niet op een hoop gooit, dan krijg je 'innovatie' zoals Nvidia het doet: moar powah!

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:57]

RJG-223 @MMaster232 december 2022 13:00
Digital Trends YouTube kanaal had er vorige maand een video over gemaakt die goed uitlegt wat er precies mis gaat
Ik heb het filmpje gekeken. Ik weet de details van de hele zaak niet (o.a. weet ik niet waarom de EU toch besloten heeft om aan de eisen vast te houden - die mensen weten ongetwijfeld wat ze doen), maar deze beste man heeft zelf alleen maar naar de TV-fabrikanten geluisterd, en wil zo te horen vooral z'n verontwaardiging uiten, omdat hij, als rechtgeaarde amerikaan, zich niet de wet wil laten voorschrijven, en zeker niet door een overheid. Zijn verhaal is zeer eenzijdig. Hij vergelijkt bijvoorbeeld dat de EU met een kind dat niet wil luisteren. Ja, zo kan ik het ook. Waarom vergelijkt hij de fabrikanten dan ook niet met een kind dat bijvoorbeeld z'n veters niet 'kan' vastmaken (lees: geen zin heeft, want het kost moeite).
Kortgezegd, des te kleiner/fijner de pixels, des te meer moeite je moet doen om de back-light door de kleinere opening in het paneel. Sla een gat in een stuk karton en schijn er een lampje doorheen. Vrij makkelijk om te doen en geeft een bak met licht. Maak nu echter het gaatje steeds kleiner.. Je zult zien dat je meer moeite moet doen om dezelfde hoeveelheid licht door het karton te krijgen.
Ik heb geen verstand van de techniek van 8k TVs, maar ik weet wel dat een 8k TV dan misschien wel kleinere gaatjes heeft, maar het zijn er wel twee vier keer zo veel. Dus per 'gaatje' heb je veel minder licht nodig om totaal dezelfde hoeveelheid licht te krijgen. En ik vind het sowieso vreemd dat een 8K TV twee (?) keer zo veel energie moet gebruiken als een 4K TV van dezelfde afmetingen. Als dat allemaal in licht omgezet wordt, dan zou de 8K TV dus twee keer zo helder moeten zijn. Dat is ie niet (dat wil niemand), dus is de 8K TV twee keer zo inefficiënt. Logisch dat de EU daar wat aan wil doen.

Edit: correctie: 8k heeft 4 x zo veel pixels (bedankt @kimborntobewild)

[Reactie gewijzigd door RJG-223 op 23 juli 2024 06:57]

kimborntobewild @RJG-2232 december 2022 16:31
Ik heb geen verstand van de techniek van 8k TVs, maar ik weet wel dat een 8k TV dan misschien wel kleinere gaatjes heeft, maar het zijn er wel twee keer zo veel.
Als je vergelijkbare techniek gebruikt, dan heeft 8k 4x zoveel gaatjes dan 4k.
Want 8k =2x breed en 2x zo hoog dan 4k; dat is 4x zoveel gaatjes.

Dan de gaatjes. Als de gaatjes 2,1x zo klein zijn verticaal en 2,1x zo klein horizontaal (precies 2x zal niet lukken - je hebt te maken met een afstand tussen de gaatjes), dan heb je 1,814x zoveel gat-rand bij een gelijke TV-diagonaal. Ik kan me voorstellen dat als je meer rand hebt, dat er in verhouding meer fotonen tegen de randen zullen botsen in plaats van dat ze door het gat gaan. Maar de gaatjes zijn nog lang niet op nano-schaal (zoals fotonen dat wel zijn); zo klein zijn die gaatjes nu ook weer niet. Dus ik verwacht dat dat effect zeer klein is.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 23 juli 2024 06:57]

RJG-223 @kimborntobewild2 december 2022 17:21
Dan de gaatjes. Als de gaatjes 2,1x zo klein zijn verticaal en 2,1x zo klein horizontaal (precies 2x zal niet lukken - je hebt te maken met een afstand tussen de gaatjes), dan heb je 1,814x zoveel gat-rand bij een gelijke TV-diagonaal. Ik kan me voorstellen dat als je meer rand hebt, dat er in verhouding meer fotonen tegen de randen zullen botsen in plaats van dat ze door het gat gaan. Maar de gaatjes zijn nog lang niet op nano-schaal; zo klein zijn die gaatjes nu ook weer niet. Dus ik verwacht dat dat effect zeer klein is.
Ik las in een ander artikel, kort geleden, dat bij beeldsensors de gebruikelijke techniek is om (een deel van) de electronica náást de pixels te plaatsen. Misschien is dat bij schermen ook wel deels zo, zodat pixels van een 8k display duidelijk meer dan 4 keer zo klein moeten zijn als pixels van een 4k display. Dat zou zomaar een extra factor twee kunnen betekenen. En ik kan best snappen, dat het dan moeilijker wordt om te vermijden dat het licht tegen de relatief veel grotere rand botst. Misschien dat ze een spiegelende laag kunnen aanbrengen of zo ? Of het op te lossen is, en hoe veel moeite dat dan kost, kan ik niet beoordelen. Dat zal de toekomst uitwijzen, als de fabrikanten toch met 8k displays komen die wel efficiënt zijn, of juist als ze het niet lukt, en de regels toch afgezwakt worden. Het moge wel duidelijk zijn dat een 8k TV op dit moment blijkbaar aanzienlijk meer energie verspilt (aan warmte uitstraalt) dan een 4k TV. (en dat terwijl er volgens mij eigenlijk amper 8k content is...)
Olaf van der Spek @MMaster232 december 2022 09:30
Maar moeten we innovatie in pixel dichtheid maar per direct de nek omdraaien, per wet?
Dat doen we toch niet? We stellen er wel eisen aan qua energieverbruik en dat lijkt mij niet onredelijk.
MMaster23 @Olaf van der Spek2 december 2022 09:36
Zeker niet onredelijk maar door ze gelijk te stellen aan 4k eisen ondanks de fysieke/natuurkundige limieten, maakt innovatie wel zwaar.
kodak @MMaster232 december 2022 10:01
Dat is niet het argument van de fabrikanten. Die hebben het vooral over verkoop. Fabrikanten kunnen met deze regels net zo goed innoveren, het duurt misschien alleen langer dan gunstig voor hun winstvergroting is.
Cergorach @MMaster232 december 2022 12:32
ondanks de fysieke/natuurkundige limieten
Volgens mij zijn dit puur de huidige techniek limieten, niet de fysieke/natuurkundige limieten. Men stelt hierbij een verbruikslimiet aan TVs, ongeacht de gebruikte techniek, vanuit het oogpunt van algeheel verbruik in de EU. Nu kunnen de makers van de Concorde roepen dat het niet eerlijk is dat de uitstoot normen voor passagiers vliegtuigen niet worden aangepast aan hun stukje techniek, ook al is die techniek prachtig, het gaat om het algeheel belang en niet om het belang van een lobby voor x (in dit geval 8k TVs)...

Even naast de discussie voor het algeheel nut van 8k. Mag er zeker wel worden gekeken naar de kosten (voor de maatschappij/consument) vs. het toevoegd.

We hebben gezien hoe (in Nederland) de TV industrie over de jaren de HD, de Full HD en uiteindelijk 4k heeft zitten pushen tijden EK/WK terwijl voetbalfans dit kochten om maar 'beter' beeld te krijgen, wat in de praktijk niet het geval was. (TV te klein, te grote afstand van de TV, zender zend niet uit in hoog genoege resolutie, etc.)

Note: Ik zit hier achter drie 32" 4k (Eizo) schermen en die 4k is niet voor film/TV/gaming, die is voor het lezen en schrijven van tekst (welke scherper te lezen is op 4k op de afstand waarop ik zit). Bewegend beeldmateriaal is voor 99,99% geen 4k, 1080p en 720p is zo een beetje 50/50 met daarnaast nog met nog lagere resolutie. Ik heb in het verleden zitten testen met bewegend beeld tussen 4k en 1080p en ik kon met m'n neus op het beeld gedrukt zo goed als geen verschil zien. Het verschil tussen 4k en 1080p is mij niet de kosten waard. Daarnaast zie ik ook een flink verschil in verbruik tussen mijn oudere generatie schermen en mijn nieuw generatie scherm (lager verbruik). Ik moet nog gaan testen als ik de schermen kalibreer naar zoveel mogelijk hetzelfde resultaat (net een SpiderX Elite voor gekocht) en hoe dan het verbruik is. Maar ik vermoed dat het verbruik van mijn huidige 4k 32" modellen niet een nieuwe energienorm zou halen. Als ik kijk naar energie labels voor 4k 32" dan zie ik voornamelijk G voorbijkomen met af en toe een F-je...
M1kez 2 december 2022 08:21
Prima naar mijn mening! Ik zie het nut nog niet van 4k als 4k televisie of streaming helemaal nog niet mainstream is. Dan is een lager energieverbruik beter dan het verkopen van een gimmick.
Bulls @M1kez2 december 2022 08:33
Beetje kip en ei, 8k tv heeft geen nut als er geen content is. 8k content heeft geen nut als haast niemand een 8k tv bezit.

Full HD werd pas mainstream toen het wk ging uitzenden en iedereen plotseling een nieuwe tv moest hebben.

8k klinkt leuk maar volgens mij heeft het niet veel toegevoegde waarde behalve als je een scherm van meer dan 2 meter breed hebt. Wat dan eigenlijk 4x 4k schermen zijn.
batjes @Bulls2 december 2022 09:45
4k is al jaren op de markt en zowel lineaire TV als streamen blijft enorm achter. Dat zit nog niet eens op native 1080p.
Kalder @batjes2 december 2022 12:16
Ik weet niet hoe en waar jij TV kijkt, maar bij Ziggo is elke zender minimaal 1080(i/p), ook de meeste streams die ik kijk hebben wel op z'n minst 1080p.
En tegenwoordig heeft Ziggo zelfs een 4K kanaal (kanaal 999, nederland 1 in 4K) maar dat werkt nog niet helemaal goed aangezien de helderheid daarbij (bij mij iig) de helft is van het normale nederland 1 kanaal.
batjes @Kalder2 december 2022 12:55
Ga voor de lol eens een 1080p bluray of 4k film kijken en vergelijk dat met lineage TV of een streamingplatform. 4k heeft bij Ziggo en (o.a.) Netflix een lagere bitrate dan native 1080p.

IMO is het vrij zinloos om de resoluties nog verder omhoog te gooien, als de bitrates zo ver achter blijven. Veruit de meeste TV's benutten de huidig gebruikte resoluties nog niet eens fatsoenlijk.
Kalder @batjes2 december 2022 13:01
Dat laatste ben ik volledig met je eens, slaat nergens op om hogere resoluties te pushen als daarbij de bitrate niet gelijkmatig omhoog gaat, in principe zou je verwachten dat bij 4 keer de resolutie ook de bitrate 4 keer hoger wordt, maar dat is dus niet zo.

Maar ik moet zeggen, op TV gebied merk ik nooit iets van lage bitrates, en als de wifi stabiel is is Netflix dat bij mij meestal ook, dan ziet 4K er toch wel beter uit dan 1080p, desondanks de bitrate niet 4 keer hoger is.

[Reactie gewijzigd door Kalder op 23 juli 2024 06:57]

Bulls @batjes2 december 2022 13:04
Ik kijk geen tv meer, heb de tv voornamelijk voor games, en ook daarbij heeft 8k weinig zit. Tenzij ze de next next gen consoles 4x zo krachtig maken.
Ikzellef @batjes3 december 2022 11:26
Ik zie het vaak voorbij komen in m'n opnames van de tv op m'n Humax recorder.
Opnames van de Belgische tv of de Nederlandse tv of tv5 of BBC first zijn verschillend in bitrate, waarbij die van België en Nederland de hoogste waarde hebben. Toch zijn de beelden van die andere twee ook heel goed. Er is dus duidelijk meer aan de hand als alleen maar bitrate.
Señor Sjon @Kalder2 december 2022 12:20
Het gaat ook om bitrates. Sommige kanalen lijken soms wel geupscaled VHS materiaal. Vooral de kanalen wat verder weg zoals de bonusdiscoveries e.d.
Kalder @Señor Sjon2 december 2022 12:55
Sommige programma's op TV zijn ook gewoon opgenomen op VHS o.i.d. die programma's gaan ze niet opnieuw opnemen met digitaal signaal in het achterhoofd.
Probeer eens Friends te kijken op Comedy Central, dan zie je duidelijk dat dat is opgenomen met oudere beeldtechnieken (waarschijnlijk zelfs gewoon analoog opgenomen).
En analoog signaal omzetten naar digitaal levert ook de nodige artifacts op.
En op veel streaming websites (zoals YT) is de kwaliteit van 1080p streams inderdaad ook niet om aan te zien, en dat heeft inderdaad alles met de bitrate te maken, maar daar kan je als streamer zelf niets aan doen behalve in hogere resolutie streamen.
batjes @Kalder2 december 2022 13:12
Friends is inderdaad op goedkope tape opgenomen. Geldt voor veel sitcoms en simpele/goedkope TV-programma's.

Maar al sinds de jaren 60 bestaat analoog de optie om in resoluties die vergelijkbaar zijn met ~6k op te nemen. Afhankelijk van de kwaliteit van de film (en hoe klein de korrels zijn).

We zijn pas sinds enkele jaren digitaal on par met analoog en dat is voornamelijk aan de hardware kant. De TV's en blurays bv. Ergens is het best een beetje krom dat we anno 2022 naar Netflix of lineaire tv kijken op een kwaliteitsniveau dat we analoog al bijna 100 jaar beschikbaar hebben.
Dazenet @batjes3 december 2022 01:32
Ik weet vrij zeker dat hij analoge video bedoelt en niet film.
Friends zal ook niet op goedkope tape zijn opgenomen. Ik weet niet waarop het gemastered is, maar dat is geen huis-tuin-en-keuken VHS. Het is wel opgenomen in NTSC met 480 beeldlijnen, en dus zie (zag) je zelfs op een PAL TV met 625 lijnen al een verschil.
Maar al sinds de jaren 60 bestaat analoog de optie om in resoluties die vergelijkbaar zijn met ~6k op te nemen.
Dat bestaat al een flink tijdje langer. Zo'n beetje met de introductie van 35mm film is de resoluties al zo'n 4-5K, en 70mm film gaat daar nog een stap overheen. Bovendien is er tegenwoordig zeer goede upscaling mogelijk die dat nog verder op kan schroeven. Zelfs een serie als Friends kan tot een niveau worden geschaald dat er behoorlijk acceptabel uitziet in FHD.

Analoge video is heel veel gebruikt door de jaren heen omdat het (hele productie proces) goedkoper is dan film. In eerste instantie werden, bijvoorbeeld, live televisie uitzendingen nog op film opgenomen. Je moet dat zien als dat de televisie uitzending als het ware op de film geprojecteerd werd. Ik geloof dat dat proces telecine heet, maar quote mij daar niet op. Dat zag er kwalitatief ook niet super goed uit. De introductie van de videotape maakte dat overbodig, maar tape was (en is) ook duur, en kan maar een beperkt aantal maal herbruikt worden. Er zijn heel veel televisie shows verdwenen omdat men de tapes na uitzending herbruikte of simpelweg wistte.

Sommige mensen begrepen dat goed bronmateriaal van belang is voor een lange levensduur. Daarom werden er vanaf de jaren 50 ook sitcoms opgenomen op film. De eerste daarvan was de Lucy Show. Dat is dan ook een van de weinige shows, van die periode, die er vandaag de dag nog goed uitziet.

In de jaren 80 werd video veel meer mainstream en de laatste 20 jaar van de vorige eeuw is er heel veel kwaliteit verloren gegaan omdat bijna alles op (naar huidige maatstaven) slechte video werd opgenomen. Ook drama series ondergingen dat lot, maar af en toe waren er producers met een vooruitziende blik en investeerde iets meer geld zodat ze op film op konden nemen. Bijvoorbeeld de Star Trek series die allemaal op film zijn geschoten.

Gelukkig deed Full HD en digitaal zijn intrede aan het begin van deze eeuw, en begon video (weer) aan een opmars. Nu is de resolutie van digitale video zo hoog dat het film voorbij is gestreeft. Persoonlijk houd ik van film. Het geeft je een beleving. Digitaal kan handig zijn, maar er wordt gelukkig nog heel veel op film gedraaid.

Tot zover mijn Tweakiepedia bijdrage.

Nog even min of meer OT:
Ik vind het wel okay dat er paal en perk gesteld wordt aan het energie verbruik.
Hopelijk gaat dat ook voor dingen als grafische kaarten en CPUs gelden. Het verbruik daarvan loopt echt de spuigaten uit en dat zou ik vandaag de dag bijna crimineel willen noemen.
CyBeR @batjes4 december 2022 23:44
Friends is inderdaad op goedkope tape opgenomen. Geldt voor veel sitcoms en simpele/goedkope TV-programma's.
Friends is helemaal niet op "goedkope tape" opgenomen, Friends is op film opgenomen. En daarom hebben we nu, 20 jaar later, een HD versie van Friends waarbij ze gewoon de film opnieuw ingescand hebben maar dan op HD resolutie. En en passant ook nog in 16:9 ipv 4:3.
Sjaakys @Bulls2 december 2022 08:53
Precies wat jij zegt. Om het verschil van 8k tov 4k te kunnen waarnemen moet je of een belachelijk grote tv hebben of belachelijk dicht op je tv zitten. Beide zijn erg onrealistisch.

Hieronder ongeveer de afstanden voor een 4k tv.
https://www.ep.nl/advies/...aarmee,%2C2%20tot%201%2C7.
sircampalot @Sjaakys2 december 2022 09:18
Die lijstjes veranderen gewoon mee met het aanbod.
In de tijd van de CRT was 80cm tv voldoende voor 5 meter afstand.
Wachten... @Sjaakys2 december 2022 09:23
Het verbaast mij soms ook dat verkopers in winkels het precies verkeerd uitleggen.

Zij denken vaak dat je met een 4k scherper beeld hebt als je op grote afstand zit. Zo werkt het alleen niet. Hoe hoger de resolutie, hoe dichterbij je moet zitten om het verschil te zien.

Denk even aan schermen bij Schiphol of langs de snelweg. Deze hebben een enorm lage resolutie, maar doordat je op zo'n afstand ernaar kijkt, gaan je hersenen zelf de boel invullen en lijkt het "scherp".

Hetzelfde voor mozaïek fotos waarbij ze dan uitzoomen, zoals onderstaand.
https://www.youtube.com/watch?v=UWYNTkyUJS0&t=31

Wederom erg lage resolute, maar hoe verder je weg gaat, hoe scherper het wordt.
InjecTioN @Bulls2 december 2022 08:52
Dit zou wellicht eens innovatie kunnen veroorzaken in de monitoren markt. HiDPI displays zijn nu nog òf onbetaalbaar, òf hebben nog te weinig features. Een monitor wordt dan een goede test case om op door te ontwikkelen, tot ze het juiste verbruik kunnen forceren.

Het valt mij heel erg op dat er een hele hoop laptop's, MacBook's en iMac's zijn met een HiDPI display erin. Terwijl deze HiDPI displays zich ook al echt wel bewezen hebben in beeldkwaliteit, is er om de een of andere reden alsnog nog te weinig incentive om zoiets door te zetten. Een 8K TV is daarin juist een stap de juiste richting op. Dus als ze het niet door kunnen ontwikkelen/produceren zonder het lage verbruik in de televisie markt, dan verwacht ik die ontwikkelingen straks op de monitoren markt.
SunnieNL @Bulls2 december 2022 10:32
Het overgrote deel van bevolking zit ondertussen op een 4k tv. De kip is er dus al, maar het ei, de 4k content, valt wat dat betreft nog steeds wel tegen.
Kijk naar de streaming diensten die live tv niet goed naar 4k kunnen krijgen en waar je vraagtekens kan zetten bij de 4k content (de meeste daarvan krijgt een soort artistieke ruis erin om de stream te drukken en te zorgen dat het daardoor niet zo goed opvalt dat het eigenlijk niet de scherpte heeft van 4k). Kijk naar live tv op de NPO die voetbalwedstrijden niet op 4k kunnen krijgen maar ook de normale uitzendingen nog steeds in fullhd doen.

8k staat zo ver van de wereld af. Laat ze maar gedwongen worden de technieken te verbeteren zodat het energiezuiniger wordt. Dan zullen de 4k tv's daar namelijk ook van profiteren. Want de toppers in 4k techniek zitten al snel in categorie F of G tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 23 juli 2024 06:57]

Miglow @SunnieNL2 december 2022 16:54
En ik ben net blij met mijn nieuwere FHD Sony 43", lol. Dat beeld is al zoveel beter dan mijn oudere Samsung 40".
mar88vdv @Bulls2 december 2022 12:07
Je kunt nog een andere essentiële discussie beginnen: Waarom hebben we het alleen over het energieverbruik van het apparaat dat 8k-content afspeelt. Kost het streamen, uploaden, downloaden en opslaan van 8k-content sowieso niet meer energie ten opzichte van 4k? En is dat het beperkte verschil in beeldkwaliteit waard?
Sissors @M1kez2 december 2022 08:33
Is 4k streaming niet mainstream? Natuurlijk zeker niet iedereen, maar gigantisch veel mensen alsnog streamen Netflix in 4k, dat zijn echt geen uitzonderingen.

Oké, een 4k Netflix stream is qua kwaliteit niet beter dan een 1080p bluray, maar als nog. Los daarvan, als we geen dingen mogen verkopen die energie kosten en nog voorbij mainstream zijn, dan kan ik een hele lange lijst zaken gaan bedenken die verboden moeten worden.

Of je uitzonderingen moet maken speciaal voor 8k, weet ik overigens ook niet. Maar tegelijk zijn deze getallen natuurlijk wel volkomen arbitrair. We zijn van elke TV is A label, maar elke TV is F/G label, en een handje vol is E label. Gewoon op compleet arbitraire waardes gebaseerd. Ze zijn ook doorgeslagen daarin imo. @paulhekje schrijft hieronder dat dat de consument beschermd tegen energieslurpende apparaten, ik vind van niet. Kijk dat het label weinig meer helpt als elke TV A++ is, dat snap ik. Maar dat werkt net zo goed de andere kant op, als elke TV een F/G label heeft, kijk ook niemand daar meer naar. Als je kan kiezen tussen een B label en een E label, dan kijkt er misschien nog iemand naar.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 23 juli 2024 06:57]

The Zep Man
@Sissors2 december 2022 08:51
Is 4k streaming niet mainstream? Natuurlijk zeker niet iedereen, maar gigantisch veel mensen alsnog streamen Netflix in 4k, dat zijn echt geen uitzonderingen.
4k streaming met matige bitrate (zoals Netflix doet) is niet veel beter dan 1080p met een geweldige bitrate.

Het punt is dat je niet enkel naar resolutie moet kijken. Als we straks 8k hebben, dan hebben we vier keer zoveel pixels om te vullen. Als voor 4k nu de bitrate al laag is, dan kan ik mij niet voorstellen dat de verhouding bitrate-8k beter gaat zijn.
n4m3l355 @The Zep Man2 december 2022 09:01
Echter komt dit niet allemaal langzaam aan? Zoals eerder het is een kip ei verhaal en tegelijkertijd zie je met steeds snellere verbindingen dat hogere bitrates en hogere resoluties normaler worden. Thuis kijk ik 80% op 4k (niet in NL overigens), en dat is toch wel een hele stap vooruit als je dan terug gaat naar een oude film maar zelfs 1080i vs 4k mits de bitrate (en compressie) daar is, is het toch wel een heel verschil zelfs op mijn "kleine" 55".
The Zep Man
@n4m3l3552 december 2022 14:32
Echter komt dit niet allemaal langzaam aan? Zoals eerder het is een kip ei verhaal en tegelijkertijd zie je met steeds snellere verbindingen dat hogere bitrates en hogere resoluties normaler worden.
Noem eens waar de bitrate in de afgelopen tijd significant is toegenomen voor dezelfde resolutie.
Ikzellef @The Zep Man3 december 2022 11:32
Ik denk alleen bij streams in h265. En ik heb het idee dat de meeste tv's daar nog niks mee kunnen
Klaus_1250 @The Zep Man2 december 2022 09:25
Bitrate is een probleem dat zich met de tijd vanzelf oplost. Deel van het probleem zit hem erin dat de nieuwe compressie standaarden nog niet breed ondersteund worden en dat er verdeeldheid is in de markt.
HEVC vs AV1 vs EVC en VVC vs AV2 (TBA).
Verder is het aanbod van streaming en de verbetering in beeldkwailteit sneller gegroeid dan de beschikbare bandbreedte ervoor, maar dat lijkt nu ook langzaam op zijn einde te komen. Na 8k, 10bits kleuren en HDR is er niet zo heel veel meer wat je nog kan toevoegen.
The Zep Man
@Klaus_12502 december 2022 14:35
Bitrate is een probleem dat zich met de tijd vanzelf oplost. Deel van het probleem zit hem erin dat de nieuwe compressie standaarden nog niet breed ondersteund worden en dat er verdeeldheid is in de markt.
HEVC vs AV1 vs EVC en VVC vs AV2 (TBA).
Die strijd is al vijf jaar geleden geëindigd. Buiten YouTube om ondersteunen streamingdiensten primair sowieso h.264 en HEVC, naast mogelijk andere codecs. Dat Google afwijkt voor YouTube doet niets af aan dat de rest van de wereld (inclusief hardware mediaspelers) al gekozen heeft voor een de facto standaard. De kans is reëel dat het ook zo zal gaan met VVC.

Verder heb ik in vergelijkingen mooiere h.264 1080p beelden gezien (dankzij een hogere bitrate) t.o.v. dezelfde beelden in HEVC 2160p. Bitrate is het probleem, juist omdat die zo laag is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 06:57]

SonicRPR @Sissors2 december 2022 08:56
Is het misschien niet zo dat 8K misschien eigenlijk juist nu nog niet nodig is voor de consument (kan mij voorstellen met 200" en + schermen voor het bedrijfsleven er vraag naar is). Ik zie de regel dan meer, zorg eerst dat het energieverbruik op orde is voordat we het massaal produceren.

Puur persoonlijk zie ik al bijna geen verschil tussen een BR en een 4K BR op 5 meter afstand en een 75" tv (dit hebben wij thuis), natuurlijk is dat mijn oordeel en kan voor een ander schelen.

Nu hebben wij mensen nu niet echt de beste ogen van het dierenrijk dus al met al, 8K kan nog wel even wachten (weer een mening btw).
Sissors @SonicRPR2 december 2022 08:58
Zoals ik schreef, of je nou uitzonderingen moet maken voor 8k weet ik ook niet. Ik heb er zelf ook niks mee. Ik ben het alleen dus ermee oneens te stellen dat 4k streaming ver van mainstream is, en ik vind de limieten compleet arbitrair. We krijgen nu allemaal standaard een eco modus aan, waarbij het eerste wat iedereen doet die oplet, is die eco modus uitschakelen.
LurkZ @Sissors2 december 2022 08:58
Volgens de specs zijn er inderdaad 4k streams want dat gaat vooral over resolutie.
Met compressie kun je 4k dusdanig verkloten dat 720p nog mooier oogt.
En dat schreef jij natuurlijk al "Oké, een 4k Netflix stream is qua kwaliteit niet beter dan een 1080p bluray"

Ik ben geen eco-type, maar als de EU echt wat wil aanpakken moeten ze de benamingen v/d kwaliteit aanpakken. Mensen willen een 4k TV omdat oa Netflix 4k uitzendingen heeft. Maar omdat de visuele kwaliteit slechts 1080 is zou zo'n uitzending nooit het label 4k mogen hebben. En daarmee vervalt de noodzaak om een 4k TV te kopen.

Dat heeft een dubbel effect. Lagere resolutie is een lager verbruik, en de 1080 TV gaat een paar jaar later op de afvalberg.
joker1977 @M1kez2 december 2022 08:51
Op het moment dat wetgeving technologische innovatie in de weg staat zonder dat er ethische vraagstukken in het geding zijn, is het een grote weef-fout in onze maatschappij.

Nu zijn het 8K televisies, straks zijn het i9-processoren. Dit soort onzinnige wetgeving is een school-voorbeeld waarom de EU-wetgeving voor technologie simpelweg geen goed idee is.

Waarom moet ik als consument beschermd worden tegen 'hoge stroomkosten van een TV?
nachtnet @joker19772 december 2022 08:58
omdat als er geen limiet op verbruik komt er geen reden meer is voor fabrikanten om zuinige apparatuur te maken voor de consument die dat wel wil.
joker1977 @nachtnet2 december 2022 09:02
Dat is simpelweg onjuist. Er is geen limiet aan het vermogen van zoveel zaken opgelegd, toch zijn er bij al die zaken ook "low power" of "laag verbruik" uitvoeringen.

We rijden niet allemaal in een V10 6liter. We hebben niet allemaal een unlockte i9 met een TDP van 350W.

Als er een USP is in deze tijd is het wel een laag energieverbruik, juist door de crisis nog meer aangewakkerd. Er is helemaal geen reden om dit te borgen in wetgeving, de consumenten-vraag is er wel en het aanbod aan lage energie-TV's is er al.
xFeverr @joker19772 december 2022 09:39
Kan je je nog de stofzuigers herinneren waar vol trots en in gigantische lettertypes het vermogen op stond? En dat waren geen kleine getallen. Nee, juist hele grote getallen om het gevoel te geven dat het beter werkt. Terwijl dat dus helemaal niet aan de hand was. Er werden onzuinige motoren en ander spul in geplaatst om een zo groot mogelijk getal op de behuizing te kunnen drukken.

Dat is nu voorbij door die Europese wetgeving. Nu hebben wij als consument zuinigere stofzuigers die net zo goed of zelfs beter werken. Win-win.
Mizgala28 @xFeverr2 december 2022 10:08
Nu hebben wij als consument zuinigere stofzuigers die net zo goed of zelfs beter werken
Niet helemaal

Het is namelijk een beetje doorgeslagen met de stofzuigers viel mij op, het is wel zo dat oudere modellen voor die regels er kwamen gewoon erg onzuinig waren, en onze iets oudere 1200watt zuigt op driekwart vermogen (met nieuwe tot half volle zak) beter dan de oude 2400watt van mijn moeder vroeger.

En tot ongeveer 900watt ging dat goed, maar als ik nu kijk naar huidige stofzuigers (die meestal rond de 550 a 750 watt zitten), zuigen ze overduidelijk slechter.

En natuurlijk is er vast wel iemand die roept "ik heb daar geen last van", en dat is mooi maar dat betekend niet dat het probleem dan niet bestaat.

Zelfs zo'n fancy Dyson is niet zo goed meer.

Wat ik hiermee bedoel is meer dat ja, regels opstellen dat apparatuur zuiniger wordt is een goed iets waar ik mee eens ben.

Maar je kan ermee doorslaan, en de EU doet dat wel met meer dingen dan dat.
xFeverr @Mizgala282 december 2022 10:37
Ik heb een stofzuiger die maximaal 650 Watt heeft. Maar hij staat nooit maximaal, want dan trekt hij bij wijze van spreken de planken uit de vloer. Het is echt een enorm krachtig apparaat wat dat betreft. Kijken naar alleen het vermogen heeft dus helemaal geen zin, want het kan dus wel.

Misschien vind je mijn stofzuiger ook wel minder goed, dat kan ik helaas niet beoordelen. Ik zou in ieder geval niet meer zuigkracht willen want dat werkt op mijn type vloeren dus averechts. Ik heb alleen maar harde vloeren.
Mizgala28 @xFeverr2 december 2022 10:43
Voor laminaat zou ik ook niet klagen met huidige stofzuigers.

Maar zo iemand als mijn moeder die tapijten heeft een groter probleem, ze heeft meerdere modellen geprobeerd van Bosch, Miele en ook paar zakloze modellen.

Op ten duur zelfs een Dyson, en nee die dingen zuigen overduidelijk slechter dan onze 1200watter.

Je puur blind staren naar wattage is inderdaad niet de juiste manier, maar zoals ik al eerder zei kan men gewoon doorslaan met zuinigheid, dan is de balans gewoon weg.

Ik zeg niet dat stofzuigers terug naar 2000+ watt moeten, maar als zelfs zo'n Dyson niet goed met een tapijt om kan gaan, dan weet ik het ook niet meer.

Tenzij de EU denkt dat iedereen harde vloeren of tegels heeft, of ze negeren het feit dat iemand met een tapijt dan 2 keer zo lang moet stofzuigen omdat de stofzuiger niet goed genoeg z'n werk doet. (langer stofzuigen = meer stroomverbruik)

Dus tenzij bedrijven lui zijn (en dat kan best, zou niet de eerste keer zijn) is het anno nu doorgeslagen.

Als er mogelijkheden zijn dat stofzuigers beter zuigen op alle type vloeren, met huidige wattages dan mag EU een forse trap geven aan die bedrijven dat ze beter hun best doen.

Als het gewoon echt niet mogelijk is, dan sloeg EU door en ook dat is een bekend probleem met de EU, eerst doen, dan denken (of te veel lobbyen)

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 23 juli 2024 06:57]

Ikzellef @Mizgala283 december 2022 11:51
Misschien zo'n oude Hoover op de kop tikken, die met die roterende borstel,
Wij hadden zo een 45 jaar geleden, prima ding op vaste vloerbedekking en tapijten. En maar een paar honderd watt.
CAPSLOCK2000 @Mizgala282 december 2022 12:47
En tot ongeveer 900watt ging dat goed, maar als ik nu kijk naar huidige stofzuigers (die meestal rond de 550 a 750 watt zitten), zuigen ze overduidelijk slechter.

En natuurlijk is er vast wel iemand die roept "ik heb daar geen last van", en dat is mooi maar dat betekend niet dat het probleem dan niet bestaat.

<knip>

Maar je kan ermee doorslaan, en de EU doet dat wel met meer dingen dan dat.
Om met de laatste te beginnen, de wereld is (al lang geleden) doorgeslagen, de EU moet er maar mee dealen. Als je wegrent voor een tijger kun je ook niet zeggen dat je er nu wel genoeg van hebt en minder hard wil rennen. Dat bepaal jij niet, dat bepaalt de tijger.

Zelfs als je niet harder kan rennen dan de tijger kun je maar beter zo lang mogelijk voor de tijger uit proberen te blijven, misschien gebeurt er iets dat de situatie verandert.

Neem stofzuigers, mijn primaire stofzuiger gebruikt 15 W. Ja 15, geen 1500 of 150. De zuigkracht is inderdaad niet geweldig en je bent al snel een uur bezig met de kamer zuigen. Dat lijkt een rotstofzuiger maar dat is het niet.. want de stofzuiger is een robotstofzuiger die zelfstandig rondrijdt. Heel snel is het niet maar ik hoef er toch niet bij te zijn. En het is wel makkelijk en zuinig.
Ik moet er wel bij zeggen dat die robotzuiger vaker en langer werkt dan wanneer ik het met de hand doe maar mijn inschatting is dat het netto zuiniger is omdat zo'n laag wattage is.

Een ander voordeel is dat ik (in theorie, ik doe het niet) die stofzuiger kan koppelen aan mijn stroommeter en op alleen op pad sturen als mijn zonnepanelen meer produceren dan verbruik.

Mijn punt is dat de (klimaat)realiteit ons dwingt tot extreme maatregelen. Hopelijk kunnen we op een aantal punten alternatieven vinden die radicaal beter zijn want met alleen zuiniger zijn komen we er niet. Maar tot we wel weten hoe het moet zullen zo hard moeten rennen als we kunnen om tijd te kopen om een betere oplossing te vinden.
Mizgala28 @CAPSLOCK20002 december 2022 16:34
Ik snap de vergelijking met de tijger wel

Maar we vergelijken nu mensen met dieren hier, dieren hebben een andere logica.

Mensen (politici) daartegen, kunnen wel degelijk (als ze dat willen, dat is het probleem) zien wat nut heeft of niet, wat nergens op slaat, wat zinvol is of wat niet haalbaar is ect.

Qua robotstofzuiger verhaal, dat varieert per situatie, maar ik ben er wel deels mee eens.

Qua klimaat echter niet, men wil de echte issue niet aanpakken en daar valt enorm veel over te discussiëren, alleen ik doe dat liever niet, al te vaak gedaan en het resultaat is hetzelfde.

Enige wat ik verder te zeggen heb is dat doorslaan en doorslaan bestaat, de ene is de ander niet.
joker1977 @xFeverr2 december 2022 10:07
En worden er opzettelijk televisies van 1000 Watt gemaakt ? Ofwel, is de situatie van stofzuigers 1-op-1 te betrekken op TV's ? Nee dus. Terwijl deze wetgeving op het (voort)bestaan van 8K TV's wel een impact heeft.

Verder kun je je simpelweg afvragen of het beleid op stofzuigers écht zinvol is/was: Niet alleen durf ik te betwijfelen dat het niet veel heel winst heeft opgeleverd, ik heb mijn 15 jaar oude stofzuiger er eens bijgepakt: 800W. Sinds 2017 is het maximum 900W. Ofwel, N=1 maar in mijn geval heeft dit dus geen impact gehad.

Ik kan zo snel geen concrete data vinden van wat het echte resultaat was van deze wetgeving. Tuurlijk, in de voorspellingen kom je de meest mooie cijfers tegen, maar wat het echte effect is, kan ik niet vinden (is ook lastig te bepalen, snap ik).
xFeverr @joker19772 december 2022 10:23
Ik wil ook niet de vergelijking met televisies maken. Alleen een punt maken op dat wetgeving er dus wel toe doet. En dat de markt of de consumentenvraag niet altijd het goede is. De consument wou gewoon een goede stofzuiger en het leek er sterk op dat je daarvoor gewoon het grootste getal moest pakken.

Je had gewoon apparaten die vol trots meer dan 2000 watt vroegen terwijl dat helemaal niet resulteerde in een zoveel betere zuigkracht. Dankzij wetgeving is dat dus flink omlaag gegaan en kijken we als consument ook niet meer naar de hoogste vermogens. Dat is geen belangrijke specificatie meer.

Met al die regelgeving hebben we nu, in veel categorieën, producten waarbij ook naar het energieverbruik wordt gekeken. Meer prestaties halen met minder vermogen is het onderzoeken nu dan ook waard.
Ikzellef @joker19773 december 2022 11:46
Wat xFeverr schrijft is een heel terechte opmerking.
De 'consument' laat zich nu eenmaal graag van alles aanpraten, vooral dat meer beter is. Er werden al videokaarten genoemd, een hele massa 'consumenten' meent echt dat ze een 4080 van Nvidia nodig hebben, als half Nederland zo'n ding aan zou hebben staan, moeten ze nog een extra windmolenpark neerzetten.
Daarom is het goed dat er een regeling van de overheid komt om idiote uitwassen van energie misbruikers aan benden te leggen.
Zou niet gek zijn als het op veel meer producten zou worden toegepast. B.v. auto's, zou ook best een regel mogen komen voor een maximaal vermogen.
joker1977 @Ikzellef3 december 2022 14:04
Ik ben het zéér sterk met je oneens over een maximaal vermogen op allerlei zaken. Het doet mij héél sterk denken aan "deugen om het deugen" - maar totaal voorbijgaan aan het feit dat het volstrekt niets oplevert in de "grand scheme of things".

Huishoudens zijn klein bier voor energie-verbruik, huishoudens zijn nog geen 15%. In die 15% van huishoudens zit het gros in de verwarming en de auto. De TV sneeuwt daarin volstrekt weg en het allerbelangrijkste: Als je je zozeer daar druk om maakt dan kun je zelf prima de keus maken om een energiezuinige TV te nemen.

Het idee dat je er energie ("het klimaat!!!!11") mee bespaart is vrijwel nihil dat ik het zonde van de energie en tijd vindt om daar wetgeving op aan te zetten.

Als je toch beslist van bovenaf aan het klimaat wilt werken door middel van dwingende wetgeving ga dan alsjeblieft wetgeving maken die wel zoden aan de dijk zet.

Even heel populistisch, maar ook meteen om de schaal even te duiden: Simpelweg het stoppen van het pendelen tussen Straatsburg en Brussel levert een orde van grootte meer energiebesparing op dan het verbieden van 8K TV's op basis van hun maximale vermogen.
nijntje82 @xFeverr2 december 2022 10:16
Of de eerste plasma TVs die je als bijverwarming kon gebruiken ;-)
Hadespuiter @xFeverr2 december 2022 15:03
Een goede 2000 watt stofzuiger zuigt toch echt harder dan jouw 800 watt.
xFeverr @Hadespuiter2 december 2022 15:08
Hij heeft 2,5x meer vermogen, dus natuurlijk mag hij wat meer zuigen. Maar zuigt hij ook 2,5x harder? Werkt hij echt 2,5x beter? Ben je 2,5x sneller klaar?

Een goede stofzuiger moet je op andere kwaliteiten beoordelen. Niet op het vermogen, dat moet slechts een producteigenschap zijn.

Oh en mijn stofzuiger doet maximaal 650 watt.

[Reactie gewijzigd door xFeverr op 23 juli 2024 06:57]

haarbal @joker19772 december 2022 09:00
Het kan ook de ontwikkeling van zuinige 8k tv's stimuleren
peewee. @joker19772 december 2022 16:19
omdat ik beschermd wil worden tegen hoge stroomprijzen op de momenten dat jij 's avonds voor de buis hangt? Ook stroom is een kwestie van vraag en aanbod. En dan heb ik het nieteens over de extra vervuiling die jij niet kunt opruimen en waar je ook niet voor hoeft te betalen.
joker1977 @peewee.2 december 2022 17:44
Even afgezien dat de hoge stroomprijzen van nu komen door een crisis vind ik het wel een heel merkwaardig argument. Breng je dit argument ook in op het moment dat mensen massaal electrisch gaan koken, EV opladen en hun huis verwarmen ?

Want een TV die in plaats van max. 84W een "echte slurper" is van maar liefst 250W is natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat als je voor verwarmen tientallen kWh's pakt met een warmtepomp of het opladen van een electrische auto.
peewee. @joker19772 december 2022 20:53
Ook een druppel op een gloeiende plaat koelt de plaat. Jij remt ook niet af als je weet dat je toch schade gaat lijden aan je wagen?
Klaus_1250 @joker19772 december 2022 09:37
Jammer dat je op 0 word gemod. Ik dacht dat we op inhoud gingen modden en niet op meningen, maar ja...

Ik denk dat er wel iets achter zit waarom de EU dit soort rare fratsen uithaalt (denk aan de 700W stofzuiger limiet). Schaarste. We hebben in het verleden ervoor gekozen om onze toegang tot energie niet door te laten groeien. Maar in de tussentijd zijn we in de EU met veel meer mensen, word alles steeds meer geelectrificeerd. De vraag stijgt harder dan het aanbod.

Normaal zou je dan denken - er moet meer aanbod komen. En daar loop je vast. Grootschalige energie productie betekend of fossiele brandstoffen of kernenergie. En tegen allebei is nee gezegd.

Dan blijven er twee opties over:
- je laat de markt het uitzoeken. Bij weinig aanbod en veel vraag lost de prijs het probleem op
- je grijpt in in de vraagkant

De EU kiest voor het laatste. In mijn ogen een zwaktebod, maar blijkbaar liggen zaken als nucleaire energie politiek te gevoelig binnen de EU.
CAPSLOCK2000 @Klaus_12502 december 2022 14:43
Schaarste. We hebben in het verleden ervoor gekozen om onze toegang tot energie niet door te laten groeien. Maar in de tussentijd zijn we in de EU met veel meer mensen, word alles steeds meer geelectrificeerd. De vraag stijgt harder dan het aanbod.
Niet alleen het aantal mensen groeit maar ook het verbruik per persoon. Gemiddeld genomen kopen we steeds grotere TV's die steeds meer gebruiken. Zelfs als ze zuiniger per pixel worden dan staat daar tegenover dat ze steeds groter worden. En dat geldt niet alleen voor TV's maar voor zo'n beetje alles wat we doen.

Eigenlijk gaat het niet echt over energie maar over CO2 en andere vervuiling. Op dit moment is die relatie zo sterk dat je het makkelijk als hetzelfde kan zien, maar dat hoeft niet zo te blijven.
Normaal zou je dan denken - er moet meer aanbod komen. En daar loop je vast. Grootschalige energie productie betekend of fossiele brandstoffen of kernenergie. En tegen allebei is nee gezegd.
Je vergeet de groene energie. Het aantal windmolens en zonnepanelen is fors gegroeid. We zijn er nog lang niet maar er gebeurt wel wat.
Dan blijven er twee opties over:
- je laat de markt het uitzoeken. Bij weinig aanbod en veel vraag lost de prijs het probleem op
- je grijpt in in de vraagkant

De EU kiest voor het laatste. In mijn ogen een zwaktebod, maar blijkbaar liggen zaken als nucleaire energie politiek te gevoelig binnen de EU.
Het nadeel van dingen door de markt laten uitzoeken is dat de pijn dan typisch terecht komt bij de mensen met de minste mogelijkheid om er iets aan te doen: de armen. De rijken betalen de prijs gewoon zonder dat het wezelijk invloed heeft op hun energieverbruik of de schade daarvan. Toch heb je de rijken hard nodig want die kunnen betalen voor dure overgangstechniek. Zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto's waren er in het begin vooral voor excentrieke miljonairs. Hun geld betaalt voor de verdere ontwikkelingen waardoor nieuwe techniek goedkoper en breder toegankelijker wordt.

Zelfs maatregelen die netto goedkoper zijn kun je niet nemen zonder kapitaal om die maatregelen uit te voeren. Bij nieuwe techniek bestaat ook nog het risico dat je je investering kwijt raakt. Dat kunnen de meeste mensen zich niet permitteren.

Marktwerking lost problemen uiteindelijk op maar het is wel keihard, dan moet je accepteren dat in de winter een miljoen Nederlanders doodvriezen. In een democratie gaat zo'n aanpak niet heel lang werken want het aantal slachtoffers is veel groter dan het aantal rijken. Dat werkt dus niet.

Het voordeel van de vraag aanpakken is dat de rijken gaan investeren in technieken die ook voor anderen toegankelijk worden. Een biljonair denkt niet heel lang na over het verschil tussen een tv van 1000 euro of 2000 euro, die betaalt iedere prijs als de TV maar het juiste formaat heeft (of wat de eisen ook zijn).
De TV dubbel zo duur maken veranderd eigenlijk niks. Maar als je TV's helemaal verbiedt als ze te veel stroom gebruiken dan zullen die rijken gaan investeren in energiezuinige TV's en ze (laten) ontwikkelen als ze nog niet bestaan. Als het eenmaal bestaat en er een markt voor is dán is marktwerking een uitstekend middel om de kwaliteit te verhogen en de prijs te verlagen zodat steeds meer mensen het kunnen betalen.
elleP @joker19772 december 2022 09:52
Omdat we niet de consument beschermen tegen zijn/haar stroomrekening, maar ons klimaat tegen 'onnodig hoog' energieveruik.
Wat het wat mij betreft wel een ethisch vraagstuk maakt.
Loller1 @joker19772 december 2022 14:22
Hoe staat deze wetgeving innovatie in de weg? Dit is letterlijk de EU die zegt: "innoveer want met de stroomvretende meuk die je nu hebt kom je de markt niet op".
joker1977 @Loller12 december 2022 14:28
Nee, de EU zegt :

"Deze innovatie (8K) is niet zuinig genoeg volgens onze volstrekte arbitraire normen en op basis daarvan laten we deze innovatie niet toe".
Luchtbakker @M1kez2 december 2022 08:44
Prima naar mijn mening! Ik zie het nut nog niet van 4k als 4k televisie of streaming helemaal nog niet mainstream is. Dan is een lager energieverbruik beter dan het verkopen van een gimmick.
Dat is het zelfde met 1 en 7gbit glasvezel dat nu aangeboden wordt. Er is amper content waarmee je de lijn volgooit. Is het daarom per definitie onzin het aan te bieden?

Er zijn ongetwijfeld toepassingen waarmee 8K tot zijn recht komt. Aan ieder de keuze of dat hem waard is.
pepsiblik @M1kez2 december 2022 08:55
Lijkt mij dat het succes of falen van 8K bepaald moeten worden op basis van de keuze van consumenten en aanbieders. Niet doordat het bijvangst is van een milieu maatregel.
CopyCatz @M1kez2 december 2022 08:46
8K verbieden lijkt me prima, maar alle microled? Hoe moet ik dit nu lezen:

8k-tv's en microleddisplays

of

8k-tv's en 8k-microleddisplays oftewel 8k-tv's en -microleddisplays

[Reactie gewijzigd door CopyCatz op 23 juli 2024 06:57]

ReVision. @TweakerPas2 december 2022 09:00
Dat zijn misschien 8K panelen maar geen televisies, dus die vallen dan niet onder zo'n verbod.
roccothehelper @TweakerPas2 december 2022 09:05
Ik neem aan dat dit voor consumenten geld niet voor bedrijven etc?
cool1971 2 december 2022 08:26
Prima toch, was gisteren even bij Coolblue en het viel gewoon op dat alle tv's energielabel G hebben...
vassago @cool19712 december 2022 08:32
En zegt dat iets over de TVs of over het (te strenge) energielabel?
wildhagen @vassago2 december 2022 08:35
Dat zegt iets over het feit dat TV's kennelijk erg inefficient zijn met energie, en energie slurpen.

Diverse wit/bruin-goed en andere electronische apparatuur (voor zowel in huis als in de keuken) kan immers wél aan hetzelfde energielabel voldoen, tot aan label A++ aan toe. Alleen TV-fabrikanten kunnen (of willen?) dat kennelijk niet.

Ik vind het positief dat er eens wat meer naar duurzaamheid van electronische apparatuur wordt gekeken, inclusief het verbruik ervan. Niet alleen vanwege de huidige energieprijzen, maar ook vanwege de (impact op) het milieu.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 23 juli 2024 06:57]

Klaus_1250 @wildhagen2 december 2022 08:46
Waarom is een TV met label X inefficient? En waarom slurpt die energie? En labels voor andere goederen staan er helemaal los van. Label A voor een wasdroger heeft niks te maken met Label C voor een stofzuiger.

De Energielabels zijn leuk en handig om producten te vergelijken, maar in absolute zin zijn ze een stuk minder nuttig. Je bent dan afhankelijk hoe goed men over de klassificaties heeft nagedacht en hoe lang het geleden is dat ze herzien zijn.

Probeer eens een normale inbouw koelkast met label A te vinden. Na de herklassificatie bestaan die niet meer en kom je niet verder als C. Alleen een losstaande koelkast met vriezer kan nog de hogere klassificaties halen.
Joe28965 @Klaus_12502 december 2022 09:56
Volgens mij was dat juist de reden dat ze herclassificatie hadden gedaan. Eerder had zo'n beetje elk apparaat A of A+++. Het idee met de nieuwe classificatie was juist dat energielabel A halen weer een uitdaging zou zijn. Wat vroeger A+ was is nu C geloof ik (weet niet exact, maar het was wel een vrij extreme verandering).

In principe begrijp ik dat ook wel, consumenten zullen wel meer naar het energielabel kijken en A of A++ zal misschien weinig uitmaken ("Het is beide heel goed toch?") maar B of C maakt misschien wel meer uit.
SunnieNL @Klaus_12502 december 2022 10:42
De classificatie heeft dan ook een doel om naast inzicht te zorgen voor innovatie.
Stel een fabrikant weet die label C van je inbouwkoelkast naar B te brengen, dan zullen consumenten sneller voor die fabrikant kiezen. Dat zorgt ervoor dat andere fabrikanten ook weer gaan innoveren.

Dat is ook het idee bij de TV's. Ja, die 8k tv is nu onzuinig. Doe er wat aan zodat die zuinig genoeg is. Die techniek kan waarschijnlijk ook in een 4k tv gebruikt worden waardoor die een of twee klassen naar boven gaat.
Sissors @wildhagen2 december 2022 08:41
Diverse wit/bruin-goed en andere electronische apparatuur (voor zowel in huis als in de keuken) kan immers wél aan hetzelfde energielabel voldoen, tot aan label A++ aan toe. Alleen TV-fabrikanten kunnen (of willen?) dat kennelijk niet.
Euhm nee? TVs hebben compleet andere energielabels als een wasmachine bijvoorbeeld. Wat logisch is, het zijn compleet verschillende apparaten, hoe zou jij een wasmachine en een TV vergelijken op energieverbruik?

En TVs hadden tot een jaar of twee geleden ook allemaal A(++) labels. Toen zijn de labels veranderd waardoor elke TV nu een F/G label heeft. Het is niet dat 2 jaar geleden elke TV ineens 10x zoveel is gaan verbruiken waardoor ze ineens veel slechtere labels kregen.
kevlar01 @wildhagen2 december 2022 08:45
Ik ben het deels wel met je eens v.w.b. het duurzaamheidsaspect.
Echter is het ook appels met peren vergelijken, de rekenmethode achter die labels kan niet hetzelfde zijn.
Wit/bruin-goed heeft vaak een ander doel (koelen/vriezen, wassen van vaat of kleren), en bevat vaak ook mechanische onderdelen die dus bewegen. Hierdoor wordt er al op een heel andere manier energie verbruikt dan bij een TV.

[Reactie gewijzigd door kevlar01 op 23 juli 2024 06:57]

Verwijderd @vassago2 december 2022 08:36
Over de TV's. Laat fabrikanten voor nu eerst maar eens investeren in de ontwikkeling van zuinigere TV's in plaats van gimmicks zoals 8k die pas over 10 jaar echt nuttig te gebruiken zijn.
Gropah @vassago2 december 2022 09:06
Ik denk niet dat het label te streng is. De labels zijn net gehereikt, in maart 2021. Hierdoor lijkt het misschien niet efficient, maar toch is een F zuiniger dan A++ met het oude label systeem.

Dit hereiken gebeurd alleen niet heel vaak, waardoor mensen het niet gewend zijn. Ik ben zelf dan ook wel voorstander van een systeem waar vaker word gehereikt en de zuinigste versie van dat moment, in het nieuwe label een C oid krijgt. Dit stimuleert energiebesparing, want fabrikanten zetten liever een A op hun label, dan een C, of G.
sympa 2 december 2022 08:26
Ik begrijp niet dat microleds het verbruik hoger maken. Goed, er is een hele berg aanstuur-elektronica, maar er is tegelijk minder licht dat verspild wordt.
Overigens is het energieverbruik van een tv best relevant, die dingen staan lang aan.
Maar laat de EU ook eens wat doen aan set top boxen, want die zijn nog al te vaak onzuinig.
Wat ik dan wel weer opmerkelijk vond is dat ze een norm hebben voor computers, waar in de formule ook de breedte van de geheugenbus van de grafische kaart voorkomt...
MMaster23 @sympa2 december 2022 08:32
Des te kleiner de pixel, des te kleiner de opening om de back-light doorheen te schijnen. Om dezelfde hoeveelheid helderheid te krijgen, moet je dus flink meer moeite doen. Goede recap hier https://youtu.be/Ssgna9Mg6a4
Bulls @MMaster232 december 2022 08:36
Oled heeft geen backlight
lasharor @Bulls2 december 2022 08:39
Dan nog zijn het 4x meer pixels vergeleken met 4k. Om elke individuele pixel op OLED op te lichten heb je alsnog veel energie nodig.
dwilmer @Bulls2 december 2022 08:39
Microled is geen oled
MMaster23 @Bulls2 december 2022 08:40
Klopt, OLEDs zijn inherent minder zuinig dan andere technieken. 4x zoveel pixels aansturen op een oled brengt ook weer andere problemen met zich mee zoals plaatselijke hitte en genoeg energie om het paneel in zijn geheel aan te sturen.
Sebazzz @Bulls2 december 2022 08:43
Bij LG TV's is de OLED het backlight, waar een kleurenfilter voor zit. Een kleurenfilter met hele kleine gaatjes als het om 8K gaat.
Aartstyle 2 december 2022 08:27
8k? Voor 4K moet je al relatief erg dicht op je tv zien om het verschil te kunnen waarnemen met HD. Laat staan 8K vs 4K.

BInnen de huidige manier van TV kijken heeft 8K (vrijwel) geen toegevoegde waarde.
procyon @Aartstyle2 december 2022 08:47
Dit is een absolute waarheid.
Zeker als je op een meter of 3/4 van je tv af zit moet je meer dan 100" hebben om het verschil te zien tussen 4 en 8K.
Onzinnig.
Klaus_1250 @procyon2 december 2022 10:02
Hangt misschien ook wel af van je ogen. Verschil in zicht tussen mensen kan behoorlijk verschillen. Er zijn mensen die zonder bril de onderste regel bij de opticien lezen en er zijn mensen die met bril maar halverwege komen. Zelfde met kleuren, de één ziet er 10.000, de ander een miljoen en sommige kunnen tot 100 miljoen kleuren waarnemen. Lichtgevoeleigheid net zo goed, de 1 rent in een donker bos zonder moeite , de ander loopt tijdens schermer al tegen een lantaarnpaal aan.

Bij 8K en een 100"is 1 meter perfect (normaal zicht) en tot 3,5 meter maximaal geadviseerd. Maar het hangt volledig ervan af hoe goed of slecht je ogen zijn.
procyon @Klaus_12502 december 2022 10:08
Je hebt gelijk en dit maakt mijn punt nog sterker want ik ging uit van een goed zichtvermogen.
Is dat minder dan optimaal, dan heeft 8K al helemaal geen zin meer.
LurkZ @Aartstyle2 december 2022 09:05
Inderdaad.
Het rare is dat in Pricewatch vrij veel grote monitoren (>40") staan maar geen enkele daarvan in 8k.
8k nuttig voor een monitor waar je 50cm vandaan zit? Ieder zijn mening, maar zeker nuttiger dan voor een TV op 3 meter afstand.
JJQRood 2 december 2022 08:28
Een screensaver van een haardvuurtje op een 8K televisie geeft dus echt warmte af.
Dit noemen we nog eens beleving TV.
Geen probleem in de winter, en in de zomer lekker buiten gaan zitten.
mrc4nl @JJQRood2 december 2022 09:21
Op een oud plasmascherm zou het nog beter werken, ik het begin produceerden die dingen zoveel hitte dat de muren begonnen te verkleuren :D

Die goede oude tijd. Plasmaschermen heeft de overheid dan weer niet verboden, maar geen fabrikant die ze meer levert.
sympa @mrc4nl2 december 2022 10:46
Ze zijn niet expliciet verboden, maar hebben wel een probleem met het energieverbruik. En met het leveren van de gewenste resolutie. En ze hebben dan zogenaamd een goed contrast, maar het scherm zelf was vaak een beetje grijzig, de lichtopbrengst van een vol scherm viel tegen, en er was een probleem met hoge resoluties.
Dus ja.
Verwijderd 2 december 2022 08:49
Prima toch? Enorme en regie slurpers gewoon verbannen. En als het dan "maar" 4k blijft is dat ook ok. Nieuw is niet altijd beter.
Daarna mogen ze van mij de videokaarten wel gaan aanpakken, als dat zo doorgaat hebben die over een jaar een verbruik van 1000W
Sissors @Verwijderd2 december 2022 08:56
Dat kan, maar dan moet je niet denken dat het resultaat is dat de 4090 verboden wordt, dan wordt gewoon alles boven de 4050/4060 verboden. En qua CPUs lijkt mij 45W wel een mooi limiet. Of gewoon hetzelfde als TVs, de PC + monitor samen mag een ~100W gebruiken.
Tantrum @Sissors2 december 2022 09:44
Allemaal waar, maar als ieder lid van een gezin een tv, pc, telefoon en tablet voor zichzelf heeft, is dat beperken van het verbruik eigenlijk een rookgordijn. Of er moet een maximum verbruik per persoon worden ingesteld? Yeah, right. Politieke bemoeizucht ten top.
casecase 2 december 2022 08:58
Over energie limieten:
De Correspondent: De Europese Unie bepaalt hoe jij zuigt (en dat is maar goed ook):
https://decorrespondent.n...t-en-dat-is-maar-goed-ook

[Reactie gewijzigd door casecase op 23 juli 2024 06:57]

sympa @casecase2 december 2022 10:53
Kan je misschien een synopsis plaatsen? Artikel is paywalled.

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