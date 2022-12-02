EU handhaaft strengere energielabels die volgens fabrikanten 8k-tv's das omdoen

De Europese Commissie heeft laten weten dat het de voorgestelde plannen voor strengere energielabels voor televisies niet opnieuw gaat herzien. Volgens de industrieorganisatie betekent dat dat met name 8k-tv's en microleddisplays wellicht niet meer uit mogen komen in Europa.

De Europese Commissie had conform de regels uiterlijk op 25 december de nieuwe vereisten moeten evalueren, de bevindingen moeten voorleggen aan een overlegforum en eventueel met een ontwerpherziening kunnen komen. De Commissie heeft aan een Italiaanse website laten weten dat de eerder voorgestelde, strengere eisen niet opnieuw worden bekeken en dus vanaf 1 maart van kracht zullen worden.

De energievereisten voor televisies golden tot nu toe niet voor 8k-tv's en microledschermen; deze twee categorieën waren in de in 2021 geïntroduceerde regels nog uitgezonderd. Vanaf 1 maart volgend jaar moeten deze twee categorieën voldoen aan dezelfde maximale verbruiksparameters waar ook bijvoorbeeld 4k-televisies aan moeten voldoen. Voor het berekenen van het maximale verbruik conform de vereisten mag een zuinige standaardmodus gebruikt worden waarin de tv wordt geleverd, waarbij het gemiddelde vermogen gedurende 10 minuten maatgevend is.

Onder meer de 8K Association is niet blij met de strengere regels. Volgens de organisatie leiden de nieuwe regels ertoe dat er straks geen 8k-tv's meer verkocht mogen worden in de EU. De organisatie neemt aanstoot aan de rekenmethode; ze vindt dat de limiet voor 8k- en microledschermen arbitrair is vastgesteld en dat de rekenmethode en daarmee de vereisten redelijk waren tot en met 4k, maar niet voor 8k en microled. De 8K Association vindt dat geen rekening is gehouden met de aanzienlijk hogere pixeldichtheid van 8k-schermen en hoe dat onherroepelijk leidt tot een hoger verbruik. Het is zo dat 8k-tv's het backlight harder moet werken doordat er minder licht door de schermen komt.

De Italiaanse website heeft aan de Commissie gevraagd om in te gaan op deze zorgen van de 8K Association. Volgens de Commissie leiden de nieuwe regels er niet toe dat 8k-tv's zullen verdwijnen van de Europese markt: "De informatie waar de Commissie over beschikt, bevestigt dat het voor fabrikanten mogelijk zal blijven om in sommige gevallen compatibele 8k-tv's aan te bieden nadat fabrikanten technische of softwarematige verbeteringen hebben doorgevoerd."

Met dit statement lijkt de Commissie te bevestigen dat het een stuk lastiger voor 8k-tv's zal worden. Waarschijnlijk betekent dat dat fabrikanten naast een algehele verbetering van de energie-efficiëntie wellicht ook iets zullen moeten doen aan het verbruik in de standaardinstelling in sdr waarin de televisies geleverd worden; het is wel toegestaan dat het verbruik toeneemt in andere, minder zuinige beeldmodi. Overigens kunnen op papier ook sommige 4k-tv's in de gevarenzone komen.

Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over de uitdagingen waar 8k-tv's mee te maken hebben en ging daarbij dieper in op het energielabel.