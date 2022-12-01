Hive Social gaat een paar dagen offline wegens 'beveiligingsproblemen'

Hive Social gaat een paar dagen offline. Het socialmediaplatform zegt dat dit nodig is om bepaalde beveiligingsproblemen op te lossen. Om wat voor soort beveiligingsproblemen het precies gaat, is niet bekend.

De ontwikkelaars achter Hive Social schrijven in een tweet dat ze 'beveiligingsproblemen die de stabiliteit van de applicatie en de veiligheid van onze gebruikers beïnvloeden', willen oplossen. Daarom kan het platform de komende dagen niet worden gebruikt. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang het onderhoud precies gaat duren. Volgens Hive Social zijn er geen accounts gecompromitteerd en is het offline halen van de server een preventieve maatregel.

Hive Social is opgericht en ontwikkeld door Kassandra Pop, die tevens bekend staat onder de handle Raluca. In 2019 verscheen de iOS-app van het platform en de bètaversie van de Android-app is vorige maand uitgebracht. Hive Social heeft de laatste maanden bekendheid verworven als alternatief op Twitter, waarvan zakenman Elon Musk in oktober de eigenaar is geworden. Sinds november 2022 heeft Hive Social zo'n 1,5 miljoen gebruikers.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 20:40
20 • submitter: Noxious

01-12-2022 • 20:40

20

Submitter: Noxious

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Reacties (20)

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GertMenkel
1 december 2022 22:00
Vergeten authorisatie te vereisen voor het bekijken en bewerken van andermans (privé-)berichten is nogal een jammere fout.

Het verbaast me niet veel dat zoiets fout ging (bekijk de geschiedenis maar, dit is een project dat is opgezet toen iemand voor het eerst leerde programmeren maar dat hebben ze vandaag nog van de site gehaald). Wat me wel verbaast is hoe makkelijk mensen overstappen op een amateuristische site die toevallig een gelikt thema heeft.
Carn82 @GertMenkel2 december 2022 01:15
Even los van de verhalen omtrent de maker(s); socialmedia platforms (met enige ambitie) moeten wel ontworpen zijn met snel opschalen en degelijke security in het achterhoofd (zeker als er opeens miljoenen gebruikers bijkomen); maar het lijkt niet zo gegaan te zijn. Ik verwacht zelf dat we over een paar dagen een update krijgen dat het nog langer gaat duren en een X-periode later dat men er mogelijk de stekker uit trekt; ik zie zelf niet in hoe men dit goed en snel op de rails kan krijgen. Dat gezegd hebbende, als men hier sterk en goed van terug komt is dat natuurlijk ook helemaal prima :o
punishedbrains @GertMenkel2 december 2022 08:02
Ik denk niet dat je meteen kan zeggen dat het daarom dus altijd fout zal gaan, dat hangt helemaal af van wat er aan zelfstudie gedaan is en hoe capabel de persoon uiteindelijk is. Dat je vervolgens mensen om je heen krijgt waar je je aan kan optrekken zal zeker helpen. Uiteindelijk zal het altijd gaan om het product.

[Reactie gewijzigd door punishedbrains op 26 juli 2024 05:23]

Sebben @GertMenkel2 december 2022 11:10
Ik zie op de actuele about pagina als op die webarchive link van je toch echt dezelfde tekst: "With the frustration of other social media content creators, Raluca begins Hive as a passion project in her bedroom and self-taught herself how to code."

Of bedoel je dat niet?
GertMenkel
@Sebben2 december 2022 11:51
Het lijkt erop dat de wijziging terug was gedraaid of dat er een bug in de CSS. Toen ik de comment plaatste, was het eerste blok van de geschiedenis niet zichtbaar (op mijn apparaat, in elk geval).

Het staat er nu in elk geval zeker wel.
DeCo @GertMenkel2 december 2022 12:08
De website is in https://www.webflow.com gemaakt.. sleur-pleurwerk.
Dat is niet erg verder (if it works it works) maar het komt toch bij mij over als "niet-zo-premium". Een start-up met 1,5 miljoen gebruikers en 20 miljoen in de pocket is in mijn ogen niet echt start-up meer, om dan je website nog onder te brengen bij een kant-en-klaar partij, met alle respect voor Webflow.
DonJunior 1 december 2022 21:19
Is een dergelijke actie niet een doodsteek voor het platform?
Een paar dagen is nogal 'random' en mensen die graag hun mening/gevoel/weet-ik-wat willen uiten gaan echt geen paar dagen wachten maar rustig opzoek naar alternatieven lijkt mij.
Bender @DonJunior1 december 2022 22:53
Een datalek is denk ik eerder dan een paar dagen offline zijn.
slijkie 1 december 2022 20:51
Hive Social is (was) net als Mastodon totaal geen (goed) alternatief op Twitter. Goed idee, goede bedoelingen, maar totaal geen goede uitwerking en/of functionaliteiten.

Letop, Uiteraard is dit een mening en geen feit.

Edit: toevoeging;

Ook grappig dat ze dit melden op Twitter, de #1 concurrent. Blijkt dat ze verwachten dat een deel van hun gebruikers gewoon nog op Twitter zit. (Anders heeft die melding totaal geen zin)

[Reactie gewijzigd door slijkie op 26 juli 2024 05:23]

Louw Post @slijkie1 december 2022 20:59
Er is een beetje een wildgroei aan alternatieven lijkt het.

Zelf heb ik zonet toegang gekregen tot post.news. Wat wel meer op Twitter lijkt wat ik tot nu toe gezien heb. Hive nog niet geprobeerd, maar Mastodon is een beetje te verwarrend heb ik het gevoel.
Carn82 @Louw Post2 december 2022 01:18
Er is een beetje een wildgroei aan alternatieven lijkt het.
Vind ik niet een terechte omschrijving.. Mastodon (2016) en Hive (2019) zijn niet 'nieuw'. Het is eerder dat men nu pas sommige alternatieven ontdekt ;)
Maurits van Baerle @slijkie1 december 2022 21:02
Was het Hive of Post.news die maar alvast accounts aangemaakt hadden voor grote merken om ze min of meer te dwingen bij het verlaten van Twitter naar hen te komen?
Jerra @Maurits van Baerle2 december 2022 07:48
een uiterst sociale actie toch? Ik zie daar geen enkele vorm van dwang in persoonlijk...
Carn82 @slijkie2 december 2022 01:21
Hive Social is (was) net als Mastodon totaal geen (goed) alternatief op Twitter. Goed idee, goede bedoelingen, maar totaal geen goede uitwerking en/of functionaliteiten.
Tja.. maar met name Mastodon is dan ook niet ontworpen als "vervanger voor Twitter"; het concept is anders en daarom werkt het ook anders.
Zer0 @slijkie2 december 2022 05:52
Blijkt dat ze verwachten dat een deel van hun gebruikers gewoon nog op Twitter zit. (Anders heeft die melding totaal geen zin)
Of ze weten dat veel nieuws-organisaties op Twitter zitten, en op deze manier het nieuws oppakken, en het vervolgens publiceren...
Maurits van Baerle 1 december 2022 20:51
Ik heb een hoop kritiek gelezen op de beveiliging van Hive en las vandaag nog een Mastodon post waar de ontdekker van het probleem klaagde dat Hive reageerde door ze te blocken in plaats van in gesprek te gaan. Zal het even zoeken...

Edit: Kan dat blokkeren nog niet vinden maar wel een draadje over hoe het hele platform een soort SQL injectie feest is.

[Reactie gewijzigd door Maurits van Baerle op 26 juli 2024 05:23]

Xesxen 1 december 2022 21:00
In ieder geval een van de issues is dat posts door iedereen aan te passen waren, zie ook https://zerforschung.org/posts/hive-en/
GrasshopperNL 2 december 2022 08:24
Hive, waar ken ik die naam ook alweer van...
Ah, Hyves :P
xONet 2 december 2022 10:10
Hive Social is opgericht en ontwikkeld door Kassandra Pop, die tevens bekend staat onder de handle Raluca.
Is het niet andersom: Ze heet Raluca Pop en gebruikt Kassandra als handle:
Raluca Pop, also known as Kassandra Pop, is a student living in Southern California and the founder and creator of the Hive Social app.

"Sometimes it's tricky for people to pronounce, so I just go by Kassandra," Pop told Newsweek, explaining her alias.
Van: https://www.newsweek.com/...-app-musk-twitter-1761406
cc12 3 december 2022 00:06
Ik vraag me werkelijk af waarom je nou sociale media platform wil oprichten. Alleen al de moderatie slokt enorm veel tijd op.

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