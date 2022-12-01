Hive Social gaat een paar dagen offline wegens 'beveiligingsproblemen'

Hive Social gaat een paar dagen offline. Het socialmediaplatform zegt dat dit nodig is om bepaalde beveiligingsproblemen op te lossen. Om wat voor soort beveiligingsproblemen het precies gaat, is niet bekend.

De ontwikkelaars achter Hive Social schrijven in een tweet dat ze 'beveiligingsproblemen die de stabiliteit van de applicatie en de veiligheid van onze gebruikers beïnvloeden', willen oplossen. Daarom kan het platform de komende dagen niet worden gebruikt. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang het onderhoud precies gaat duren. Volgens Hive Social zijn er geen accounts gecompromitteerd en is het offline halen van de server een preventieve maatregel.

Hive Social is opgericht en ontwikkeld door Kassandra Pop, die tevens bekend staat onder de handle Raluca. In 2019 verscheen de iOS-app van het platform en de bètaversie van de Android-app is vorige maand uitgebracht. Hive Social heeft de laatste maanden bekendheid verworven als alternatief op Twitter, waarvan zakenman Elon Musk in oktober de eigenaar is geworden. Sinds november 2022 heeft Hive Social zo'n 1,5 miljoen gebruikers.