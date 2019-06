Sociaal netwerk Openbook verandert naam naar Openspace na klacht Facebook

Het open source sociale netwerk Openbook verandert zijn naam naar Openspace. Dat gebeurt na een klacht van Facebook, dat een de merknaam 'book' heeft geregistreerd. Het bedrijf presenteert zich als een privacyvriendelijk Facebook-alternatief.

Dat zeggen de makers achter het sociale netwerk in een blogpost. Het bedrijf is benaderd door Facebook, dat niet blij is met het woord 'book' in de naam van het bedrijf. "We kunnen het ons financieel niet veroorloven om dit juridisch aan te vechten met Facebook", schrijft oprichter Joel Hernández. Daarom kiest het bedrijf voor een nieuwe naam.

Volgens de oprichters is de naam Openspace wel toegestaan en komt het niet in de problemen met MySpace. "Ze hebben de woorden 'My' en 'Space' niet vastgelegd zoals Facebook dat met 'Face' en 'Book' heeft gedaan." Ook heeft het bedrijf naar eigen zeggen 'juridische maatregelen genomen' om toekomstige problemen te voorkomen. Het bedrijf wil de naam de komende weken veranderen op de website, in de app en op socialemediakanalen.

Openspace is een open source sociaal medium dat zichzelf neerzette als privacyvriendelijk alternatief voor Facebook. Het project zit nog steeds in de alpha-fase, al zijn de eerste inschrijvingen voor een bèta al geopend. Openbook begon als crowdfundingproject waarvan het eerste doel niet werd gehaald, een vervolg met een lager doelbedrag wel. Achter het initiatief zit ook KPN's chief information security officer Jaya Baloo, en het project wordt ondersteund door cryptografie-expert Phil Zimmerman. Volgens Hernández zou die laatste de naam Openspace hebben aangeraden.