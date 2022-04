Europese privacytoezichthouder start pilot met eigen sociale netwerken

De European Data Protection Supervisor start een pilot met twee eigen sociale netwerken. Op de twee platforms, EU Voice en EU Video, kunnen EU-instellingen onder meer berichten delen en 'de interactie aangaan met het publiek'.

De EDPS schrijft dat de pilot met EU Voice en EU Video op donderdag is begonnen. Op de twee platforms kunnen Europese instanties onder meer berichten en video's plaatsen. Volgens de EDPS worden EU-instellingen hiermee van kanalen voorzien die ze gewoonlijk gebruiken voor pers- en pr-activiteiten.

EU Voice is gebaseerd op Twitter-alternatief Mastodon en is bedoeld voor het delen van korte berichten, afbeeldingen en korte video's. Onder meer EU-instanties als de Europese Commissie, de EDPS zelf en de Europese ombudsman zijn actief op het platform en delen daar nieuws en berichten die betrekking hebben op de EU. Individuele gebruikers kunnen zich ook aanmelden voor het platform en op de berichten reageren. EU Video is op zijn beurt gebaseerd op het videoplatform PeerTube en is bedoeld voor het delen van langere video's en podcasts door Europese instanties.

De twee platforms zijn decentraal en open source, zegt de EDPS. Volgens de privacytoezichthouder wordt data van de platforms niet gedeeld buiten de EU en de Europese Economische Ruimte, zijn er geen advertenties op het platform en worden gebruikers niet geprofileerd. Vooralsnog betreffen het pilotversies, die van feedback worden voorzien door deelnemende Europese instellingen. Wojciech Wiewiórowski zegt van de EDPS dat de toezichthouder hiermee op termijn 'alternatieve socialemediaplatforms wil aanbieden die prioriteit geven aan individuen en hun recht op privacy en gegevensbescherming'.