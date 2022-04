EU waarschuwt Musk om plannen voor lossere moderatie Twitter

Eurocommissaris voor de Interne Markt Thierry Breton waarschuwde Elon Musk op dinsdag dat Twitter zich ook in zijn beheer moet houden aan de EU-wetgeving, op straffe van boetes en een mogelijke ban. Musk wil de moderatie van Twitter minder streng maken, wat in kan druisen tegen de nieuwe Digital Services Act van de EU, die gaat over onder andere nepnieuws.

"We verwelkomen iedereen. We staan open, maar onder onze voorwaarden. We weten tenminste wat we tegen hem moeten zeggen: 'Elon, er zijn regels. Je bent welkom, maar dit zijn onze regels. Het zijn niet jouw regels die hier van toepassing zijn.'" Woorden van die strekking spreekt Breton uit in een tweet en een interview met de Financial Times.

Breton wil Musk een reality check geven, zoals de Eurocommissaris het noemt, inzake diens plannen voor minder strenge moderatie van het platform. De Digital Services Act, waarover de Europese Commissie afgelopen weekend een akkoord over bereikte, verplicht techbedrijven namelijk om onder andere harder op te treden tegen nepnieuws en meer openheid te geven over algoritmes die nepnieuwsverspreiding stimuleren. "Als [Twitter] niet aan onze wet voldoet, zijn er sancties: 6 procent van de omzet en, als ze doorgaan, een verbod op opereren in Europa."

Elon Musk omschrijft zichzelf als een free speech absolutist en wil juist de contentmoderatie op het platform 'losser maken'. Verder omschrijft hij Twitter als het 'de facto dorpsplein' van de wereld. Musk haalde gisteren 41 miljard euro bij elkaar om Twitter te kopen. Tweakers heeft achtergrondverhalen geschreven over zowel de overname van Twitter als de Digital Services Act. Die wet is officieel door de Europese Unie aangenomen en wordt daarmee eind dit jaar van kracht.