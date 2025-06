Twitter belooft 'minder zware maatregelen' te treffen bij overtreden regels

Twitter belooft accounts die de regels schenden minder hard aan te pakken. Enkel bij 'ernstige' of herhalende overtredingen worden accounts geblokkeerd. Daarnaast wordt het vanaf volgende maand mogelijk om bezwaar te maken tegen een accountopschorting.

Onder 'ernstige' overtredingen vallen onder meer betrokkenheid bij illegale activiteiten, aanzetten tot geweld, privacyschending, 'platformmanipulatie of spam' en het gericht lastigvallen van gebruikers, schrijft Twitter. Bij overtredingen die hier niet onder vallen wordt enkel het bereik van de tweets die de regels overtreden, gelimiteerd. Ook is het mogelijk dat Twitter gebruikers vraagt om de desbetreffende tweet te verwijderen alvorens ze weer gebruik mogen maken van hun account.

Vanaf 1 februari wordt het mogelijk voor gebruikers om hun eerdere accountopschorting op Twitter aan te vechten. De overtreding wordt dan opnieuw beoordeeld volgens de soepelere regels. Ook belooft het sociale medium om 'functies uit te brengen die op een transparante manier identificeren wanneer we handhavingsmaatregelen hebben genomen'. Deze functies moeten ook in februari uitgebracht worden, maar verdere info wordt niet gegeven. Wel beloofde Twitter-ceo Elon Musk vorig jaar dat er een update komt waarmee het mogelijk wordt om te zien of je account een shadowban heeft ontvangen en om welke reden.