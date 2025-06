NCSC introduceert Wall of Fame voor securityonderzoekers met beste cvd-meldingen

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum heeft een Wall of Fame gepubliceerd waarin cybersecurityonderzoekers die het afgelopen jaar kwamen met de beste responsibledisclosuremeldingen in het zonnetje worden gezet.

Volgens het NCSC zijn er in 2022 meer dan 2500 cvd-meldingen bij de Rijksoverheid binnengekomen, waaruit nu de zes cybersecurityonderzoekers met 'de beste meldingen' zijn geselecteerd: Chester van den Bogaard, Ibrahim Durmus, Ivan Iushkevich, Kenny Hietbrink, Oussama Kasmi en Ramon Dunker. Ook de organisatie Dutch Institute of Vulnerability Disclosure is opgenomen in de erehal.

Voor de selectie is gelet op drie kwaliteitseisen. Ten eerste moest de betreffende melding 'een grote impact hebben gehad op de digitale veiligheid van Nederland'. Ook moest de kwaliteit van de rapportage in de melding goed zijn, en indien de onderzoeker meerdere meldingen deed, moest het percentage 'goede en kwalitatieve meldingen hoog zijn', aldus de NCSC. Dit is de eerste keer dat de cybersecurityorganisatie een wall of fame publiceert, maar de bedoeling is dat deze vanaf nu ieder jaar terugkeert.

Responsibledisclosuremeldingen, of Coordinated Vulnerability Disclosure-meldingen, worden vaak door ethische hackers gedaan. Deze houden in dat wanneer zij in een systeem een kwetsbaarheid vinden, ze dit eerst melden aan de betreffende organisatie. Zo heeft deze de tijd om de bug op te lossen, voordat iemand met kwaadaardige intenties dezelfde kwetsbaarheid ontdekt en mogelijk veel schade berokkent.