NCSC mag CVE-nummers toekennen aan kwetsbaarheden

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum is geautoriseerd als CVE Numbering Authority. Daarmee mag de organisatie CVE-nummers toekennen aan kwetsbaarheden en beveiligingslekken, zonder daarvoor te moeten wachten op andere organisaties.

Het NCSC is deze week geautoriseerd als CNA door het Common Vulnerabilities and Exposures Program, schrijft de cybersecurityorganisatie. Hierdoor kan het NCSC voortaan zelfstandig kwetsbaarheden en beveiligingslekken van een CVE-nummer voorzien, zonder dat het hiervoor andere CVE Numbering Authorities op de hoogte moet stellen. Dat moet de organisatie in staat stellen om de vertrouwelijkheid van gevonden kwetsbaarheden beter te waarborgen.

Het CVE-programma voorziet kwetsbaarheden in software en hardware van een uniek nummer. Dat maakt het makkelijker om kwetsbaarheden te volgen en om daarnaar te verwijzen. De nummers worden aangemaakt door CVE Numbering Authorities. In totaal zijn er nu zes CNA's in Nederland en een in België.

Deze autoriteiten mogen niet aan alle kwetsbaarheden CVE-nummers toekennen, maar alleen aan kwetsbaarheden die binnen hun domein vallen. Veel bedrijven mogen bijvoorbeeld CVE-nummers aanmaken voor hun eigen software of hardware. In Nederland mag bijvoorbeeld Airbus dat doen, net als Elastic. Daarnaast zijn er instanties zoals het DIVD, dat begin dit jaar als eerste onafhankelijke autoriteit werd aangemerkt als CNA in Nederland.

Bedrijven die zelf geen CVE-nummers mogen registreren, kunnen worden bijgestaan door het NCSC. Het securitycentrum kan ook CVE-nummers uitgeven voor kwetsbaarheden die het zelf vindt. De organisatie kan dat doen voor lekken die 'meerdere systemen of leveranciers treffen en waarbij het NCSC de coördinatie doet'. De organisatie geeft geen CVE-nummers uit voor responsible disclosures die bij de Rijksoverheid binnenkomen.