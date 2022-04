Ontwikkelaars stellen security.txt-standaard voor melden beveiligingsfouten voor

Een groep ontwikkelaars heeft een officiële RFC-draft aangeleverd voor de security.txt-standaard. Beveiligingsonderzoekers pleiten daar de laatste jaren in toenemende mate voor. Een security.txt-bestand bevat informatie over het benaderen van een site voor het melden van beveiligingslekken.

De Internet Engineering Task Force heeft de tekst van de nieuwe standaard online gezet. Met RFC 9116 is een belangrijke stap gezet om een officiële definitie vast te leggen van wat een security.txt-file moet bevatten. Het gaat voorlopig nog om een document met een informational-status, waarin voorstellen worden vastgelegd. Het betreft dus geen officiële internetstandaard.

In een security.txt-bestand staat belangrijke informatie voor beveiligingsonderzoekers die een kwetsbaarheid hebben ontdekt op een website. Security.txt is een tekstbestand waarin staat bij welk e-mailadres een onderzoekers terecht kan met een melding. Veel bedrijven hebben daar een apart proces voor, zoals een responsibledisclosurebeleid, maar de manier waarop ze daarover informatie online hebben staan verschilt vaak per bedrijf. Een security.txt-file moet een uniforme manier aanbieden voor onderzoekers om die informatie te vinden. Via de RFC-standaard moet het ook mogelijk worden daar geautomatiseerd naar te zoeken.

Het voorstel om de informatie te standaardiseren komt van twee ontwikkelaars, Edwin Foudil en Yakov Shafranovich van securitybedrijf Nightwatch. Ze promoten het gebruik van security.txt al jaren en wijzen erop dat grote bedrijven zoals Google en Facebook al een dergelijke file gebruiken. De oprichters hebben ook een website opgezet die automatisch een bestand kan aanmaken voor gebruikers.