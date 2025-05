Internet.nl voegt validatie voor security.txt toe aan domeintest

Internet.nl voegt een test toe voor het controleren van security.txt-bestanden op Nederlandse sites. De dienst controleert of domeinen zo'n document hebben en of dat op de juiste wijze is geïmplementeerd. Security.txt is bedoeld om ethisch hackers in contact te brengen met admins.

Internet.nl voegt de test toe aan zijn al bestaande arsenaal aan controletools. De dienst controleert of Nederlandse domeinnamen voldoen aan bepaalde internetstandaarden zoals de aanwezigheid van IPv6, dnssec of https. Daar is nu security.txt aan toegevoegd. Dat is een relatief nieuwe standaard die onlangs als officiële RFC-draft werd aangenomen.

Een security.txt-file is een bestand met een gestandaardiseerd formaat, waarin informatie wordt opgenomen die bedoeld is voor beveiligingsonderzoekers. Ethisch hackers die een kwetsbaarheid vinden, kunnen via dat bestand direct zien welke persoon of e-mailadres ze moeten benaderen of op welk extern platform er een responsibledisclosurebeleid staat. Door security.txt op altijd dezelfde plaats te hosten, weten onderzoekers meteen waar ze moeten zijn voor die informatie. Tweakers schreef onlangs een achtergrondverhaal over security.txt en sprak met de bedenker ervan.

Op Internet.nl wordt voortaan een controle uitgevoerd op de security.txt-file van domeinen. De dienst kijkt of die aanwezig is en op de juiste plaats staat, en of de inhoud ervan overeenkomt met de standaard. Voorlopig is security.txt alleen nog een aanbeveling op Internet.nl. Dat betekent ook dat de status ervan nog niet wordt meegenomen in de totale testscore. 'Later dit jaar' zegt Internet.nl dat de security.txt-validatie ook in de api van de dienst wordt meegenomen.