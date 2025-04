Exchange Online krijgt ondersteuning voor inbound-SMTP DANE en Dnssec. Ontwikkelaar Microsoft stelt een publieke preview beschikbaar voor die twee beveiligingsstandaarden in de online mailservice.

Microsoft schrijft in een ondersteuningsdocument dat het twee nieuwe securitystandaarden wil integreren in Exchange Online. De eerste daarvan is DNS-based Authentication for Named Entities, ofwel DANE. Dat is een standaard voor SMTP waarbij een TLS-verbinding wordt gelegd met een ontvangende mailserver. Daarmee worden de dns-gegevens van die server geverifieerd, wat het spoofen van domeinnamen of een man-in-the-middleaanval moeilijker maakt.

Voor die verificatie voegt Microsoft ook ondersteuning voor Dnssec toe aan Exchange Online. Daarmee wordt weer geverifieerd of de dns-records authentiek zijn en niet tijdens een verbinding worden aangepast.

Microsoft heeft in 2022 al experimentele outbound-SMTP DANE via Dnssec toegevoegd. Nu komt daar inboundondersteuning bij. Het gaat nog om een publieke bèta die beheerders zelf moeten inschakelen. In augustus wil Microsoft die functie beschikbaar stellen via de Exchange-adminconsole en in oktober moet er brede beschikbaarheid komen. Vanaf februari 2025 wordt outbound-SMTP-DANE verplicht in Exchange Online.