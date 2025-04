Samsung stopt verkoop Galaxy Buds3 Pro tijdelijk voor 'kwaliteitscontrole'

Samsung stopt tijdelijk met de verkoop van de Galaxy Buds3 Pro. Het is niet bekend waarom. Het bedrijf zegt dat het 'een volledige kwaliteitscontrole wil uitvoeren'. Openstaande bestellingen zijn uitgesteld, maar vooralsnog niet geannuleerd.

Verschillende gebruikers op onder andere Reddit melden dat ze een bericht van de electronicafabrikant hebben gekregen over hun bestelling van de oordopjes die eerder deze maand werden uitgebracht. In de mail naar kopers schrijft Samsung dat de bestelling vertraagd is, terwijl het bedrijf onderzoek doet. Ergens 'in de komende weken' hoopt het bedrijf klanten meer informatie te kunnen geven. Klanten kunnen hun bestelling annuleren als ze dat willen.

Het is niet bekend wat er speelt, maar Samsung zegt in een reactie aan Tweakers dat er 'meldingen geweest zijn met betrekking tot een beperkt aantal Galaxy Buds3 Pro-toestellen uit de vroege productie'. "Op dit moment zijn wij bezig met het beoordelen en verbeteren van onze kwaliteitscontroleprocessen", zegt het bedrijf. "Om er zeker van te zijn dat alle producten aan onze kwaliteitsnormen voldoen, hebben wij de leveringen van de Galaxy Buds3 Pro aan distributiekanalen tijdelijk opgeschort om een volledige kwaliteitscontrole uit te voeren voordat de producten naar consumenten worden verzonden."