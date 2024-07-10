Galaxy Buds3 en Buds3 Pro van Samsung hebben 'AirPod-achtige' steeltjes

Samsung introduceert twee draadloze oordoppen, de Galaxy Buds3 en Galaxy Buds3 Pro. Die hebben, anders dan eerdere Samsung-oortjes, een nieuw ontwerp met een steeltje, vergelijkbaar met de Apple AirPods Pro. De Buds3 Pro beschikken bovendien over ingebouwde lampjes.

Zowel de Buds3 als Buds3 Pro hebben een IP57-waterdichtheidsrating. De eerdere Buds2 Pro waren al IPX7-waterdicht, maar de Buds2 waren alleen spatwaterdicht met een IPX2-rating. Het nieuwe ontwerp moet de bediening vergemakkelijken. De Buds3 Pro-dopjes hebben een steeltje met een ingebouwd lampje. Dat kan bijvoorbeeld laten zien wanneer de oortjes in pairingmodus staan en gebruikers kunnen het aanzetten om de oortjes makkelijker terug te vinden. Deze earbuds beschikken, in tegenstelling tot de Buds3, ook over een siliconen dopje dat de gehoorgang afsluit.

Zowel de Buds3 als de Buds3 Pro hebben actieve ruisonderdrukking. De Buds3 Pro hebben net als de Buds2 Pro speak-to-chat, waarmee de ruisonderdrukking uitgaat als gebruikers zelf spreken. Binnenin de Buds3 Pro zitten verbeterde 10,5mm-woofers en 6,1mm-tweeters, in plaats van de enkele 11mm-speakers in de Buds3. Beide soorten oordoppen hebben drie microfoons die volgens Samsung een betere gesprekskwaliteit zouden bieden dan andere oortjes, doordat ze audio tot 16KHz in plaats van 8KHz doorzenden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de realtimevertaalfunctie, die alleen werkt in combinatie met Samsung-smartphones.

Samsung Galaxy Buds3 (wit) en Galaxy Buds3 Pro

De Galaxy Buds3 en Galaxy Buds3 Pro ondersteunen SBC, AAC en de Samsung Seamless Codec. Die laatste kan eventueel 24bit/96kHz-geluid doorgeven, maar alleen op recente Samsung-smartphones met OneUI 6.1.1 of hoger. Voor 360-gradenaudio met headtrackingtechnologie van Dolby is minstens een OneUI 4.1.1-smartphone vereist. Samsung belooft voor de Buds3 een accuduur tot vijf uur met ingeschakelde ruisonderdrukking, terwijl de Buds3 Pro tot zes uur meegaan. Het oplaaddoosje kan de accuduur tot respectievelijk 24 uur en 26 uur verlengen.

De Galaxy Buds3-oortjes zijn vanaf nu vooraf te bestellen en vanaf 24 juli te koop. De Galaxy Buds3 zijn verkrijgbaar voor 179 euro; de Galaxy Buds3 Pro kosten 249 euro. Parallel aan de introductie van de oordoppen komt Samsung ook nog met twee nieuwe smartwatches, de Galaxy Ring en twee nieuwe foldable smartphones.