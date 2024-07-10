Galaxy Buds3 en Buds3 Pro van Samsung hebben 'AirPod-achtige' steeltjes

Samsung introduceert twee draadloze oordoppen, de Galaxy Buds3 en Galaxy Buds3 Pro. Die hebben, anders dan eerdere Samsung-oortjes, een nieuw ontwerp met een steeltje, vergelijkbaar met de Apple AirPods Pro. De Buds3 Pro beschikken bovendien over ingebouwde lampjes.

Zowel de Buds3 als Buds3 Pro hebben een IP57-waterdichtheidsrating. De eerdere Buds2 Pro waren al IPX7-waterdicht, maar de Buds2 waren alleen spatwaterdicht met een IPX2-rating. Het nieuwe ontwerp moet de bediening vergemakkelijken. De Buds3 Pro-dopjes hebben een steeltje met een ingebouwd lampje. Dat kan bijvoorbeeld laten zien wanneer de oortjes in pairingmodus staan en gebruikers kunnen het aanzetten om de oortjes makkelijker terug te vinden. Deze earbuds beschikken, in tegenstelling tot de Buds3, ook over een siliconen dopje dat de gehoorgang afsluit.

Zowel de Buds3 als de Buds3 Pro hebben actieve ruisonderdrukking. De Buds3 Pro hebben net als de Buds2 Pro speak-to-chat, waarmee de ruisonderdrukking uitgaat als gebruikers zelf spreken. Binnenin de Buds3 Pro zitten verbeterde 10,5mm-woofers en 6,1mm-tweeters, in plaats van de enkele 11mm-speakers in de Buds3. Beide soorten oordoppen hebben drie microfoons die volgens Samsung een betere gesprekskwaliteit zouden bieden dan andere oortjes, doordat ze audio tot 16KHz in plaats van 8KHz doorzenden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de realtimevertaalfunctie, die alleen werkt in combinatie met Samsung-smartphones.

Galaxy Buds3 en Galaxy Buds3 ProGalaxy Buds3 en Galaxy Buds3 Pro

Samsung Galaxy Buds3 (wit) en Galaxy Buds3 Pro

De Galaxy Buds3 en Galaxy Buds3 Pro ondersteunen SBC, AAC en de Samsung Seamless Codec. Die laatste kan eventueel 24bit/96kHz-geluid doorgeven, maar alleen op recente Samsung-smartphones met OneUI 6.1.1 of hoger. Voor 360-gradenaudio met headtrackingtechnologie van Dolby is minstens een OneUI 4.1.1-smartphone vereist. Samsung belooft voor de Buds3 een accuduur tot vijf uur met ingeschakelde ruisonderdrukking, terwijl de Buds3 Pro tot zes uur meegaan. Het oplaaddoosje kan de accuduur tot respectievelijk 24 uur en 26 uur verlengen.

De Galaxy Buds3-oortjes zijn vanaf nu vooraf te bestellen en vanaf 24 juli te koop. De Galaxy Buds3 zijn verkrijgbaar voor 179 euro; de Galaxy Buds3 Pro kosten 249 euro. Parallel aan de introductie van de oordoppen komt Samsung ook nog met twee nieuwe smartwatches, de Galaxy Ring en twee nieuwe foldable smartphones.

Door Friso Weijers

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 15:00 31

10-07-2024 • 15:00

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Reacties (31)

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sn33ky 10 juli 2024 15:07
Als je geen voorstander van het nieuwe design. Je kan momenteel de Samsung Galaxy Buds2 Pro verkrijgen voor net iets over € 100,-. persoonlijk lijkt mij dit een veel betere deal dan de Buds3 Pro.
Combineer dit dan met de Android app Wavelet/Poweramp equalizer en je hebt perfecte klinkende oortjes. Zeker in combinatie met een Samsung smartphone, zodat je gebruik kan maken van HQ Samsung Seamless Codec.

[Reactie gewijzigd door sn33ky op 22 juli 2024 14:10]

Creesch @sn33ky10 juli 2024 15:28
De buds 2 pro zijn idd prima oordoppen waar ik zeer tevreden mee ben. Het enige is dat de rubberen tips dus niet los te verkrijgen lijken te zijn. Wat irritant is aangezien deze aan de binnenkant een mesh hebben die bij mij kapot aan het gaan is.

Dus nu ben ik van derde partijen aan het kijken of er vangende tips te verkrijgen zijn die evengoed werken samen met noise canceling. Wat nog best lastig blijkt te zijn.

Nu verwacht ik dat bij de buds3 net zo goed het geval zal zijn. Dus het is meer een waarschuwing voor Samsung buds in zijn algemeenheid.
sn33ky @Creesch10 juli 2024 15:42
Off topic: Ik adviseer deze. Ik heb deze ze zelf voor de Buds2 Pro en de noise canceling werkt inderdaad een beetje beter dan de standaard tips.
vliegendehommel @sn33ky10 juli 2024 16:00
Ik heb een week of 2 terug de overstap gemaakt naar deze traagschuim dopjes ipv siliconen, juist omdat ik de Buds2 Pro niet zo lekker vond zitten (lees: sloten niet lekker af).
Duncank @Creesch10 juli 2024 18:50
Ik heb zelf de eerste buds pro en loop daarbij tegen hetzelfde probleem aan. De originele tips houden hun vorm niet meer lekker en schieten bij het uitdoen vaak van de buds af. Door de ovale connectie passen andere tips hier niet op en Samsung klantenservice stuurt je naar derde partijen als de buds niet meer in de garantieperiode zijn, terwijl ik graag exact dezelfde tips zou hebben (lees: kopen) ter vervanging.
Ik had eigenlijk gehoopt dat bij de buds 2 wel normale eartips zouden passen.
Crp 10 juli 2024 16:42
Het lijkt er op dat Samsung terugvalt in oude gewoontes.
iqcgubon @Crp10 juli 2024 18:10
Apple bashen en paar jaar later gewoon hetzelfde doen?
IJsbreker @iqcgubon10 juli 2024 20:31
Beter goed gejat dan slecht bedacht.
Khalid. @Crp10 juli 2024 22:05
Volgensmij is het juist het tegenovergestelde???
Dutchzilla @Khalid.10 juli 2024 23:36
Apple heeft de design standaard van zoon beetje alles gezet. Dus alles wat je ziet is gewoon een copy van Apple. En dat is prima.
HJVDD @Dutchzilla11 juli 2024 08:38
Tja, maar de Apple oordopjes zijn eigenlijk een rip-off van JBL, maar je ziet bedrijven blijven altijd concurreren en kopiëren, maar volgens mij was deze launch meer om de Amerikaanse markt tevreden te stellen.
Nevalus 10 juli 2024 15:12
Ik snap dat er grenzen zijn in wat je kunt doen in de beperkte ruimte van een dergelijk product, maar dit lijkt er wel heel erg op. Wat was er mis met het oude ontwerp?
watercoolertje
@Nevalus10 juli 2024 15:16
De witte lijken er wel meer op dan de grijze (pro), maar stokjes in mijn oren, nee bedankt, hoop dat de buds die ik nu gebruik het nog jaren vol houden en daarna maar over op een ander merk ofso.
Ramon @watercoolertje10 juli 2024 15:33
Ieder zo z'n ding maar ik heb de volgende oortjes gehad: Samsung Buds Pro, Sony XM4 en nu de nothing ear(2) dus met stokjes. Die laatst hebben voor mij de beste combinatie van draagcomfort en geluidskwaliteit. Het enige waar het aan schort is de batterijduur, die is echt ondermaats. Persoonlijk zal ik deze nieuwe Buds 3 Pro van Samsung dan ook een eerlijke kans geven, zeker als de batterijduur in de praktijk goed is.
watercoolertje
@Ramon10 juli 2024 16:01
Ow ik geloof ook wel dat er betere zijn, ik heb ze tot nu toe 'gekregen' bij telefoons/smartwatches van Samsung, oortjes zitten iig super en het geluid vind ik erg goed (lekker bassig na afstellen in equalizer en daar ligt mijn voorkeur) dus ik heb geen klagen over de huidige.

Tegelijk vind ik looks niet ondergeschikt dus dat neem ik in een eventuele aankoop zeker mee, en met stokjes koop ik gewoon niet, vind dat er bij andere niet uit zien en bij mezelf dus ook niet :)
Vexxon @watercoolertje10 juli 2024 15:42
Je moet de stokjes ook niet in je oren steken.
Florimon 10 juli 2024 15:57
Waarom moet het nou weer met Apple worden vergeleken? Apple was zeker niet de eerste, of de enige met 'stokjes'.
Weer een hoog 'ja maar rounded corners' gehalte.
klonic @Florimon10 juli 2024 19:17
Het is misschien juist het patroon. Als je kijkt naar Microsoft en Google dan is hun vormgeving echt onderscheidend. Maar Samsung en ook Xiaomi hebben heel veel producten die op Apple producten lijken. Omdat we bij sommige bedrijven zoveel gelijkenissen zien en we dus zien dat andere bedrijven wel met eigen designs komen, voelt het sterk alsof Samsung erg veel inspiratie van Apple haalt. Zeker omdat ze vaak Apple wel eerst bekritiseren (zoals bij het weglaten van een oplader bij een telefoon en de stokjes) om het dan vervolgens zelf wel te doen.

Daarmee kan je stellen dat ze ook niet echt integer zijn. Als je een argument gebruikt om iemand af te zeiken, dan moet je niet datzelfde gaan doen.

[Reactie gewijzigd door klonic op 22 juli 2024 14:10]

david-v 10 juli 2024 15:10
Jammer van het design. Ik heb een van de eerste versie van de galaxy buds en ervaar de zachte onderdelen aan de rand die ook nog eens aanpasbaar zijn als zeer prettig. Bij mij gaan andere in ear oortjes altijd wat losser zitten na verloop van tijd. Mijn oude buds doen het nog prima, dus voorlopig hoef ik niks nieuws.
Cihan1988 10 juli 2024 16:08
Ik vind de Galaxy Buds Pro gewoon origineel er uit zien. En veel mooier dan de airpods. Lijkt totaal niet op de airpods. Na jaren Iphone gebruik ga ik wanneer de Galaxy S25 Ultra uit komt overstappen naar Samsung met daarbij deze Buds 3 Pro. Ook de ring lijkt mij interessant. Ik vind dat Samsung veel vernieuwender bezig is. De Fold 6 ziet er ook super mooi uit weer. Wel heel duur.
EnigmaNL 10 juli 2024 16:16
Jammer, wat een ontzettend vreemde keuze. Het feit dat Galaxy Buds geen steeltjes hadden was voor mij juist een selling point. Samsung is echt fout bezig wat mij betreft.
Tijgert 10 juli 2024 15:34
Het uur is daar; de Universal Translator is geboren!
angerfist-yentl 10 juli 2024 16:27
Ik gebruik nog steeds naar alle tevredenheid mijn Galaxy Buds 2 (eerst met de S9 nog en nu met de S23FE) maar als ze stuk gaan zou ik niet voor nieuwe oordopjes gaan met steeltjes, Die tijd heb ik wel gehad hoor :+ ja ik zeg het gewoon het voelt ouderwets aan want vroeger moest het kabeltjes netjes eruit komen en dus kreeg je een steeltje in het ontwerp dus hoop dat Samsung volgend jaar terug komt op sommige ontwerpkeuzes die ze bij deze generatie maken. O-) of voor een ouder model kiezen. (Buds2 pro) maar hoe erg is het dat je oordopjes geen ondersteuning meer krijgt vanuit Samsung?
Mizgala28
10 juli 2024 16:32
Ik wacht de reviews af maar Buds3 (niet Pro) lijken mij wel fijn.

ik kan dopjes die in je oor gaan zoals met silicone/foam tips niet verdragen

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