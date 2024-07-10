Samsung introduceert Galaxy Watch 7 en Watch Ultra en nieuwe slimme ring

Samsung kondigt woensdag verschillende nieuwe wearables aan. Naast de Galaxy Watch 7 en de nieuwe Watch Ultra, introduceert het bedrijf ook een slimme ring, al komt die laatste voorlopig niet naar Nederland.

De Galaxy Watch 7 is een directe opvolger van de Galaxy Watch 6 van vorig jaar. Het horloge komt beschikbaar als variant van 40mm- en 44mm-diameter, die beide als wifi-only- en 4G-variant uitkomen. Qua uiterlijk lijkt de Watch 7 als twee druppels water op zijn voorganger. Hardwarematige veranderingen ten opzichte van de Watch 6 zitten in een verbeterde optische hartslagmeter, de toevoeging van een dual-band gps-ontvanger en Samsungs nieuwe Exynos W1000 pentacore-soc. De Watch 7 is voorzien van een amoledscherm met een diameter van 1,3 of 1,5 inch en een saffierlens. Het horloges is waterdicht tot 50 meter.

De Galaxy Watch 7 draait op Google WearOS 5 met Samsungs eigen OneUI 6-schil. Samsung voegt verschillende nieuwe gezondheidsfuncties toe, waaronder een Advanced Glycation end Products- of AGEs-index, een nieuwe 'Energy Score' en een slaapapneu-functie, al zal die laatste vooralsnog niet in Nederland beschikbaar zijn. De Galaxy Watch 7-modellen zijn even duur als hun voorgangers. Dat betekent dat adviesprijzen afhankelijk van de versie variëren van 319 tot 399 euro.

Galaxy Watch Ultra

De Galaxy Watch Ultra is een compleet nieuw horloge, waarmee Samsung zich richt op het hogere prijssegment en als doel heeft 'gebruikers een compleet inzicht in zichzelf te geven'. De Watch Ultra is gebouwd op dezelfde basis als de Watch 7, maar heeft een grotere titaniumbehuizing die tot honderd meter waterdicht moet zijn. Samsung zegt bovendien dat het horloge tegen extreme temperaturen bestand is. Dankzij een grotere 590 mAh-accu claimt Samsung een accuduur tot honderd uur, al is dat in een spaarstand.

De Galaxy Watch Ultra krijgt ook een 'Quick Button', een derde knop die configureerbaar is en onder andere gebruikt kan worden om de in het horloge ingebouwde sirene te activeren. De Galaxy Watch Ultra is verkrijgbaar in één formaat met een 1,5"-scherm en 4G. Het horloge krijgt een adviesprijs van 699 euro.

Zowel de Watch 7 als de Watch Ultra zijn vanaf woensdag te pre-oderen. Bestellingen worden dan geleverd op 19 juli. De normale verkoop van de horloges begint op 24 juli. Tweakers schreef ook een hands-on preview van de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra.

Galaxy Watch7 Galaxy Watch Ultra Kleur 44mm: Green, Silver

40mm: Green, Cream 47mm: Titanium Silver, Titanium Gray, Titanium White Afmetingen en gewicht 44mm: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8g

40mm: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,8g 47mm: 47,4 x 47,4 x 12,1mm, 60,5g Weergave Sapphire Crystal

44mm: 1,5-inch (37,3 mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display

40mm: 1,3-inch (33,3 mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On Display Sapphire Crystal

47mm: 1,5-inch (37,3mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display Processor Exynos W1000 (5 cores, 3nm) Geheugen & opslag 2GB geheugen + 32GB opslag Accu (typisch) 44mm: 425mAh

40mm: 300mAh 590mAh Opladen Fast Charging (draadloos opladen op basis van WPC) Besturingssysteem Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5) UI One UI 6 Watch Sensoren Samsung BioActive Sensor (Optical Bio-signal sensor+ Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor Connectiviteit LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo

Galaxy Ring

Samsung introduceert ook een slimme ring, die 'Galaxy Ring' gaat heten, maar die komt voorlopig niet in Nederland uit. De ring is voorzien van sensoren die hartslag, bloedzuurstofsaturatie en huidtemperatuur meten. De Galaxy Ring communiceert via bluetooth met de Samsung Health-app en is bedoeld voor '24/7 gezondheidsmonitoring', zegt het bedrijf. Het apparaat meet slaap, waarbij Samsung claimt dat het met een AI-algoritme uitgebreide slaapinzichten biedt, waaronder beweging tijdens de slaap, slaaplatentie en hart- en ademhalingsfrequentie. Op basis hiervan berekent de software ook een slaapscore.

Ook de nieuwe Energy Score van de Galaxy-horloges wordt door de Ring ondersteund. De ring meet daarnaast ook continu hartslag en stappen en herkent automatisch verschillende sportactiviteiten. Op Galaxy-smartphones kunnen gebruikers ook foto’s maken of een alarm uitzetten met een dubbele knijpbeweging van de vinger waaraan de ring gedragen wordt.

De Galaxy Ring is gemaakt van titanium en komt beschikbaar in negen verschillende maten. De ring is voorzien van een 'Nordic MCU' en een accu die afhankelijk van het formaat in grootte varieert van 18mAh tot 23,5mAh. Samsung claimt een accduur tot zeven dagen. Opladen gebeurt draadloos met de meegeleverde laadcase die voorzien is van een eigen 361mAh-accu. De Galaxy Ring gaat 449 euro kosten, maar zal in eerste instantie niet in Nederland geleverd worden.