Samsung introduceert Galaxy Watch 7 en Watch Ultra en nieuwe slimme ring

Samsung kondigt woensdag verschillende nieuwe wearables aan. Naast de Galaxy Watch 7 en de nieuwe Watch Ultra, introduceert het bedrijf ook een slimme ring, al komt die laatste voorlopig niet naar Nederland.

De Galaxy Watch 7 is een directe opvolger van de Galaxy Watch 6 van vorig jaar. Het horloge komt beschikbaar als variant van 40mm- en 44mm-diameter, die beide als wifi-only- en 4G-variant uitkomen. Qua uiterlijk lijkt de Watch 7 als twee druppels water op zijn voorganger. Hardwarematige veranderingen ten opzichte van de Watch 6 zitten in een verbeterde optische hartslagmeter, de toevoeging van een dual-band gps-ontvanger en Samsungs nieuwe Exynos W1000 pentacore-soc. De Watch 7 is voorzien van een amoledscherm met een diameter van 1,3 of 1,5 inch en een saffierlens. Het horloges is waterdicht tot 50 meter.

De Galaxy Watch 7 draait op Google WearOS 5 met Samsungs eigen OneUI 6-schil. Samsung voegt verschillende nieuwe gezondheidsfuncties toe, waaronder een Advanced Glycation end Products- of AGEs-index, een nieuwe 'Energy Score' en een slaapapneu-functie, al zal die laatste vooralsnog niet in Nederland beschikbaar zijn. De Galaxy Watch 7-modellen zijn even duur als hun voorgangers. Dat betekent dat adviesprijzen afhankelijk van de versie variëren van 319 tot 399 euro.

Galaxy Watch Ultra

De Galaxy Watch Ultra is een compleet nieuw horloge, waarmee Samsung zich richt op het hogere prijssegment en als doel heeft 'gebruikers een compleet inzicht in zichzelf te geven'. De Watch Ultra is gebouwd op dezelfde basis als de Watch 7, maar heeft een grotere titaniumbehuizing die tot honderd meter waterdicht moet zijn. Samsung zegt bovendien dat het horloge tegen extreme temperaturen bestand is. Dankzij een grotere 590 mAh-accu claimt Samsung een accuduur tot honderd uur, al is dat in een spaarstand.

De Galaxy Watch Ultra krijgt ook een 'Quick Button', een derde knop die configureerbaar is en onder andere gebruikt kan worden om de in het horloge ingebouwde sirene te activeren. De Galaxy Watch Ultra is verkrijgbaar in één formaat met een 1,5"-scherm en 4G. Het horloge krijgt een adviesprijs van 699 euro.

Zowel de Watch 7 als de Watch Ultra zijn vanaf woensdag te pre-oderen. Bestellingen worden dan geleverd op 19 juli. De normale verkoop van de horloges begint op 24 juli. Tweakers schreef ook een hands-on preview van de Galaxy Watch 7 en Watch Ultra.

Galaxy Watch7 Galaxy Watch Ultra
Kleur 44mm: Green, Silver
40mm: Green, Cream		 47mm: Titanium Silver, Titanium Gray, Titanium White
Afmetingen en gewicht 44mm: 44,4 x 44,4 x 9,7 mm, 33,8g
40mm: 40,4 x 40,4 x 9,7 mm, 28,8g		 47mm: 47,4 x 47,4 x 12,1mm, 60,5g
Weergave Sapphire Crystal
44mm: 1,5-inch (37,3 mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display
40mm: 1,3-inch (33,3 mm) 432x432 Super AMOLED, Full Color Always On Display		 Sapphire Crystal
47mm: 1,5-inch (37,3mm) 480x480 Super AMOLED, Full Color Always On Display
Processor Exynos W1000 (5 cores, 3nm)
Geheugen & opslag 2GB geheugen + 32GB opslag
Accu (typisch) 44mm: 425mAh
40mm: 300mAh		 590mAh
Opladen Fast Charging (draadloos opladen op basis van WPC)
Besturingssysteem Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 5)
UI One UI 6 Watch
Sensoren Samsung BioActive Sensor (Optical Bio-signal sensor+ Electrical Heart Signal + Bioelectrical Impedance Analysis), Temperature Sensor, Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor
Connectiviteit LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2,4+5GHz, NFC, GPS(L1+L5)/Glonass/Beidou/Galileo

Galaxy Ring

Samsung introduceert ook een slimme ring, die 'Galaxy Ring' gaat heten, maar die komt voorlopig niet in Nederland uit. De ring is voorzien van sensoren die hartslag, bloedzuurstofsaturatie en huidtemperatuur meten. De Galaxy Ring communiceert via bluetooth met de Samsung Health-app en is bedoeld voor '24/7 gezondheidsmonitoring', zegt het bedrijf. Het apparaat meet slaap, waarbij Samsung claimt dat het met een AI-algoritme uitgebreide slaapinzichten biedt, waaronder beweging tijdens de slaap, slaaplatentie en hart- en ademhalingsfrequentie. Op basis hiervan berekent de software ook een slaapscore.

Ook de nieuwe Energy Score van de Galaxy-horloges wordt door de Ring ondersteund. De ring meet daarnaast ook continu hartslag en stappen en herkent automatisch verschillende sportactiviteiten. Op Galaxy-smartphones kunnen gebruikers ook foto’s maken of een alarm uitzetten met een dubbele knijpbeweging van de vinger waaraan de ring gedragen wordt.

De Galaxy Ring is gemaakt van titanium en komt beschikbaar in negen verschillende maten. De ring is voorzien van een 'Nordic MCU' en een accu die afhankelijk van het formaat in grootte varieert van 18mAh tot 23,5mAh. Samsung claimt een accduur tot zeven dagen. Opladen gebeurt draadloos met de meegeleverde laadcase die voorzien is van een eigen 361mAh-accu. De Galaxy Ring gaat 449 euro kosten, maar zal in eerste instantie niet in Nederland geleverd worden.

Samsung Galaxy RingSamsung Galaxy RingSamsung Galaxy RingSamsung Galaxy RingSamsung Galaxy RingSamsung Galaxy Ring
Samsung Galaxy Ring
Kleur Titanium Black, Titanium Silver, Titanium Gold
Afmetingen en gewicht 7,0mm x 2,6mm, 2,3g (maat 5) ~ 3,0g (maat 13)
Maat Negen verschillende maten (maat 5 - 13)
MCU Nordic MCU
Geheugen 8MB
Accu Galaxy Ring: 18mAh (US 5) - 23,5mAh (US 13)
Oplaad-case: 361mAh
Tot zeven dagen
Volledig opladen: 80 minuten
Sensor Versnellingsmeter
PPGO
2PD+2LED(G)+2VCSEL(R,IR)
Huidtemperatuur
Connectiviteit BLE 5.4
Duurzaamheid 10 ATM, IP68 / Titanium
Oplaad-case Afmetingen: 48,9 (B) x 48,9 (L) x 24,5 (H)
Gewicht: 61.3g
Materialen: PC + SUS (scharnier)
Accu: voor draagbaar opladen (361mAh)

Door Eric van Ballegoie

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Feedback • 10-07-2024 15:00 36

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Reacties (36)

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Balance 10 juli 2024 15:47
De Exynos W1000 is wel een interessante SoC. Aan de ene kant is het productieproces gloednieuw: Samsung's 3nm, met GAAFET (Gate-all-around field-effect transistors).Tegelijk is het IP (de ontwerpen van de CPU- en GPU-cores) vrij oud:
  • Cortex-A78 is 4 jaar oud en loopt 4 generaties achter (A710, A715, A720, A725)
  • Cortex-A55 is 7 jaar oud en loopt 2 generaties achter (A510, A520)
  • Mali-G68 is 4 jaar oud en loopt 4 generaties achter (G610, G615, G620, G625)
Dat betekent dat je moderne functies mist zoals ARMv9-ondersteuning, moderne codecs en instructies, maar ook de nieuwste efficiëntieverbeteringen.

Maar er zit nu dus wél een "medium" out-of-order core in een smartwatch, waarbij Samsung vroeger enkel kleine in-order cores gebruikte. Apple doet dit al jaren, hun efficiënte cores uit iPhone worden sinds de S4 SiP ook in hun smartwatches gestopt (Tempest in de S4 en S5, Thunder in de S6 t/m S8 en nu Sawtooth in de S9).

De GPU is exact hetzelfde als in de Exynos W920 en W930: Een Mali-G68 MP2, die ondertussen wat ouder wordt maar nog steeds meer performance bied dat je waarschijnlijk in een smartwatch nodig hebt.

Tot slot wordt nu LPDDR5-geheugen ondersteund, wat sneller en zuiniger kan zijn dan LPDDR4 uit de Exynos 9110, W920 en W930.

Dit is een serieuze stap vooruit in CPU-performance van de Exynos W920 en W930, en waarschijnlijk ga je dat in vloeiendheid van de bediening merken. Ik ben erg benieuwd of hij ook energiezuiniger is, gezien het nieuwe process maar ook de grotere core. Tegelijk verwacht ik niet dat hij qua prestaties in de buurt komt van een S9.

Edit: Nog iets anders noemenswaardig wat ik tegen kwam:
In addition, Galaxy Watch7 is the first Galaxy smartwatch to feature a Dual-frequency GPS system, which can more precisely track location even in dense urban environments
Dit zien we nu een aantal jaar op telefoons, navigatie-apparaten en professionele toepassingen. Niet alleen de L1 GNSS-band gebruikt wordt voor locatiebepaling, maar ook de L5-band. Door twee banden te gebruiken kan beter gecorrigeerd worden voor zaken als atmosferische verstoringen en weerkaatsingen via gebouwen. Hier een vrij uitgebreid artikel erover.

Apple introduceerde vorig jaar dual-frequency GNSS met de Watch Ultra en het zit ook in de Ultra 2, maar niet in de Watch Series 8 en Series 9. Garmin heeft het ook in een aantal van hun nieuwere handhelds en smartwatches.

De nieuwste smartphones ondersteunen tegenwoordig zelfs triple-frequency GNSS, waar mee ook de L2-band wordt ondersteund. Hier heb ik eerder wat over geschreven:

[Reactie gewijzigd door Balance op 22 juli 2024 15:13]

xtreme_lunatic 10 juli 2024 15:29
Teleurstellend dat de accuduur van de Watch 7 volgens de presentatie maar 30 uur mee gaat met AOD aan. Ik had verwacht dat men met een oplossing zou komen zoals de OnePlus Watch 2.

Voor mensen die elke dag hun horloge moeten opladen: is dat niet erg irritant c.q. wordt dat niet vaak vergeten?
evers97 @xtreme_lunatic10 juli 2024 15:55
Nee, zelf nooit problemen mee gehad, ik laad mijn horloge iedere ochtend op als ik aan het douchen ben en klaar aan het maken ben voor werk.

Heb een Apple Watch Ultra 2 en Samsung watch 6, bij de Apple watch Ultra 2 heb ik mezelf wel aangeleerd om niet tevaak op te laden omdat deze 5 dagen volhoudt met AOD en netwerkverbinding aan.
Dijkertje @evers9710 juli 2024 20:39
Uit pure interesse, waarom een Samsung en Apple watch tegelijkertijd in gebruik?
Of wissel je ze af? Wat is / zijn de use case(s)?
Absoluut niet veroordelen bedoeld, ben echt benieuwd wat daar achter zit. Misschien breng je me wel op (een) idee(ën) :)
evers97 @Dijkertje11 juli 2024 11:13
Ik wissel inderdaad af! Privé heb ik een iPhone 15 Pro Max en voor werk en cliënten gebruik ik een Galaxy Watch. Ik vind het fijn om niet continu mijn telefoon op te pakken en gewoon mijn agenda, e-mails en berichten op mijn horloge te bekijken.

Om mijn gezondheidsgegevens te bekijken, gebruik ik een WHOOP 4 die ik 24/7 om mijn biceps heb zitten. Zelfs voor het opladen hoef ik hem niet af te doen, omdat je een batterijpack erop zet waarmee je je WHOOP kunt opladen.
GurbieV @xtreme_lunatic10 juli 2024 15:54
Nee, het opladen is niet irritant elke dag. Ik heb de oplader naast m'n bed, en ik hou er niet van om iets om m'n pols te hebben als ik slaap.

Dus elke avond leg ik m'n horloge op de oplader en elke ochtend is die opgeladen.
skai21 @xtreme_lunatic10 juli 2024 15:56
Jep, wireless pad liggen. Als ik ga slapen doe ik hem uit en leg ik hem daarop. Volgende ochtend na het douchen weer aan.

Zit in mijn systeem en vergeet ik tot nu toe nog nooit :)
watercoolertje
@xtreme_lunatic10 juli 2024 16:04
Voor mensen die elke dag hun horloge moeten opladen: is dat niet erg irritant c.q. wordt dat niet vaak vergeten?
Weet niet eens of het wel moet, maar ik doe dat wel.

En nee ik vind dat niet irritant, zou ik waarschijnlijk ook doen als die het 2 a 3 dagen volhoud want juist omdat het nu een dagelijks ding is vergeet ik het niet, als het af en toe moet ga ik het wel vergeten.
SanderBos @xtreme_lunatic10 juli 2024 16:24
Andere mensen zeggen nee, ik zeg ja, wel irritant.

Maar dat is dan met een Galaxy Watch4 (die weer net minder accuduur heeft en langzamer oplaadt), die ik ook bij slapen draag. Ik zou hem als het aan mij zou liggen alleen bij douchen afdoen, maar 20 minuten opladen is niet genoeg voor een hele dag (bij de Watch4 is het iets van 50 minuten voor 30->100%).

Dus ik moet hem ook altijd in de avond even een tijdje op de lader leggen.

Ik reis zelf nauwelijks maar dat zou me ook irritant lijken, dat je zelfs bij een weekendje weg niet je custom laadsnoer moet vergeten.
Bas_f @SanderBos10 juli 2024 19:44
Ik kan mijn Watch6 ook met met mijn telefoon opladen, dus ik heb geen custom laadsnoer nodig.

En net als velen doe ik 'm altijd 's avonds af en pleur 'm gelijk op de lader die ik ingebouwd heb in mijn bureau, naast mijn telefoon. Net als mijn Razer muis laad ik mijn telefoon en horloge iedere dag op. Het is een vast ritueel voor het slapen gaan.
Llopigat
@Bas_f11 juli 2024 12:01
Met de telefoon is wel tergend langzaam (ik heb een S23 + Watch6). De bijgeleverde lader is een kwestie van een kwartier en er is weer 50% lading bij de watch bij, voldoende voor een hele dag.

Met de telefoon heb ik in een kwartier hooguit 5% lading erbij en zowel de telefoon en watch worden dan erg heet.
Llopigat
@Bas_f12 juli 2024 04:57
Let op trouwens: ik lees net dat je vanaf de watch 7 niet meer met je telefoon kan opladen: https://m.gsmarena.com/sa...your_phone-news-63677.php
Bas_f @Llopigat12 juli 2024 21:01
Meh. Samsung gaat een beetje de verkeerde kant op, als je het mij vraagt.

En v.w.b. het draadloos opladen met je telefoon helpt het bij mij om mijn hoesje van mijn telefoon af te halen. Zo worden ze beide niet warm en gaat het laden wat sneller. Nog steeds niet turbo hoor.
lonewolf2nd @xtreme_lunatic11 juli 2024 17:28
Ja en nee, ik wilde hem in eerste instantie hebben voor slaap monitoren.
Maar aangezien ik hem toch elke 1.5 dagen moet opladen, is dat eigenlijk komen te vervallen, want tijdens wakkere uren is een smart watch ook erg handig. Dus gebruik ik daar maar voor. En dat 'snel' laden, als hij binnen 15 min weer helemaal vol zou zijn kon het tijdens douchen, maar helaas duurt het een stuk langer. Dus bedenk goed waar je hem voor wilt gebruiken.
Nu ligt ie bij mij gewoon nachts aan de lader en doe ik hem in de ochtend weer om, dan is het net als een telefoon niet irritant.
herpideperpi 10 juli 2024 15:15
Ring...

NFC?,Google Wallet?

[Reactie gewijzigd door herpideperpi op 22 juli 2024 15:13]

watercoolertje
@herpideperpi10 juli 2024 15:21
Ja beide :)

Er staat dat de 7 hetzelfde is als de 6 met wat uitzonderingen (en die worden dan benoemd), en de 6 ondersteund beide in ieder geval!

Mijn reactie sloeg op de watch maar jij had het blijkbaar (na een refresh/aanpassing) over de ring...

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:13]

herpideperpi @watercoolertje10 juli 2024 15:33
Had ik je te pakken. Inderdaad. Was ondudelijk dus edited.
Ik wil de ring best hebben, maar als ik er niet mee kan betalen .....
ThaJens @herpideperpi10 juli 2024 19:31
Hij heeft 8MB RAM, kan me niet voorstellen dat dat voldoende is om Google Wallet te ondersteunen.
watercoolertje
10 juli 2024 15:13
Gelukkig ook nog een ronde optie voor het horloge, hoop dat ze dat er in houden...

De batterij van de ultra staat mij dan weer wel aan maar de looks en de prijs absoluut niet.
Martin Zijlstra @watercoolertje10 juli 2024 20:33
Gelukkig ook nog een ronde optie voor het horloge, hoop dat ze dat er in houden...

De batterij van de ultra staat mij dan weer wel aan maar de looks en de prijs absoluut niet.
Heb de ultra bij KPN besteld voor 480 euro - 100 euro Samsung = 380 euro
Zie echter nergens iets over de helderheid van 3000 nits en het snel laden 15W

[Reactie gewijzigd door Martin Zijlstra op 22 juli 2024 15:13]

watercoolertje
@Martin Zijlstra11 juli 2024 09:19
Dat vind ik alsnog wat te duur voor een horloge, heb nu de watch 4 (gekocht voor 250 oid met gratis buds pro), en dat wil ik er om de zoveel tijd ook best aan uitgeven.

Wel raar dat ze bij KPN niks over die USP's zeggen, want dat is echt heel fel en snel :)
Llopigat
10 juli 2024 16:45
Wat extreem duur voor die ring zeg. Want wat zit er eigenlijk in? Een kleine microcontroller, wat sensortjes en een kleine accu.

De Watch 7 vind ik wel interessanter, zeker omdat hij met kortingen wel rond de 200 te krijgen zal zijn (had de Watch 6 rond de introductie ook voor dit bedrag).

Met name de Dualband GPS vind ik super.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:13]

Jorah_Newstone @Llopigat11 juli 2024 11:49
Ik vind die ring wel interessant, ik draag zelf antieke horloges en wil geen slimme horloge. Dan is zo'n ring ideaal natuurlijk om dingen te meten. Accuduur is 7 dagen dus ook weinig omkijken naar.
Prijs vind ik wel meevallen, een verloof of trouwring is al snel flink duurder.
Llopigat
@Jorah_Newstone11 juli 2024 11:54
Ja maar zo'n ring is een sierraad voor het leven. Deze ring is een gadget voor een jaar of twee.

Maar als mensen er zo tegenaan kijken snap ik het idee achter de prijsstelling beter ja (al kan ik er zelf nooit zoveel geld tegenaan gooien :) )

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 15:13]

Kaa. 10 juli 2024 15:36
Kun je die 4g horloge nou helemaal stand alone gebruiken om mee te bellen met een e-sim of iets dergelijks? ik lees zoveel verschillende verhalen op sites met wat er nou mogelijk is met de horloges.
Beempje @Kaa.10 juli 2024 15:40
In theorie wel. In de praktijk hangt het ervan af of je provider e-sim aanbiedt voor je device. Vodafone doet dat bijvoorbeeld alleen voor de Apple Watch, niet voor Samsung devices.
Kaa. @Beempje10 juli 2024 15:48
Ik zag dat T-mobile dit wel aanbied. Iemand daar ervaring mee?
Dedier @Kaa.10 juli 2024 16:01
Ik zit bij T-Mobile (Odido) en maak met mijn Watch 5 (pro) gebruik van e-sim. Zelf vind ik het heel prettig bij hardlopen/sporten waarbij ik via Bluetooth oortjes gekoppeld heb aan mijn horloge en gewoon nog steeds volledig Spotify kan gebruiken. Ik gebruik het bellen eigenlijk alleen als ik mijn telefoon ergens heb laten liggen en ik word gebeld. Met oortjes werkt het niet anders dan met een telefoon. Als je geen oortjes hebt, is de ingebouwde speaker/microfoon goed genoeg om een "normaal" gesprek te kunnen voeren.

Het koppelen van de e-sim ging echt vlekkeloos, zelfs met een Pixel-telefoon. Let er wel op dat je ook op je Watch vliegtuigmodus moet aanzetten als je ergens heen gaat, en roaming uit moet zetten, anders kan het snel een duur grapje worden ;).
watercoolertje
@Dedier10 juli 2024 16:06
Let er wel op dat je ook op je Watch vliegtuigmodus moet aanzetten als je ergens heen gaat
Dat moet (meestal) sowieso, ook als je geen E-SIM mogelijkheid hebt. Ook Wifi en BT vallen namelijk binnen de zaken die je (meestal) uit moet zetten...
Martin Zijlstra @Kaa.11 juli 2024 11:21
Stand alone werkt perfect ( Watch 6 classic LTE). Je provider moet het wel ondersteunen. In mijn geval KPN
Alles werkt, ook bellen en contactloos betalen.
FatGoebbelsIM 10 juli 2024 15:44
Veels te klein voor mijn voorkeur, hoop dat ze later een ring met grotere diameter uitbrengen, ga geen ring om mijn pink dragen.
Hoopte toch echt dat ze een watch uitbrengen geinspireerd opp hun Galaxy Gear, maar dan groter (3 inch ofzo) en licht meedraaiend om de pols, met de batterij in het midden en de componeneten aan de uiteinden.
Een smart watch hoeft helemaal niet naar'n klassieke uurwerk te refereren.
Toch wel'n gemiste kans als ze dat concept links laten liggen.
Dennism @FatGoebbelsIM10 juli 2024 18:59
Veels te klein voor mijn voorkeur, hoop dat ze later een ring met grotere diameter uitbrengen, ga geen ring om mijn pink dragen.
Daar hebben ze toch verschillende maten voor, of mis ik iets? Ik zie ik de tabel maat 5 t/m 13 staan. Ofwel als ik Google moet geloven 15,5mm diameter tot 22,25mm in diameter.
FatGoebbelsIM @Dennism10 juli 2024 22:46
Hey, bedankt voor je reactie.
Neen, je mist niets, qua diameter bedient Samsung de meeste mensen op aarde, maar mijn vingers zijn dikker, mijn ringvinger is ong. 24,5 mm, mijn wijsvinger en middle vinger zijn nog dikker.
Normaal gezien geen klachten over, maar wat ringen en handschoenen betreft val ik net buiten de boot ;(
Roel1966 10 juli 2024 22:34
Ik weet niet maar bij die Watch 7 Ultra krijg ik een beetje het idee dat ze even niet wisten wat te doen met het uiterlijk. Is het nou vierkant of is het rond, het is eigenlijk geen van beiden en zeker niet met een Apple watch te vergelijken vind ik. In feite is alleen de behuizing dan meer vierkant maar het scherm zelf nog gewoon rond. Zelf had ik toch liever een 4 kant of rechthoekiger schermpje gezien wat ik wel een voordeel van de Apple watches vind.

Maar evengoed ben ik heel tevreden met mijn Watch 6 en tja, voorlopig zeker geen watch 7 als ik zo naar die prijzen kijk. Zeker als ik bekijk hoe snel en hoeveel die Watch 6 in prijs gezakt is dan kan je beter een tijdje wachten. Nu heb ik dan wel geluk gehad met mijn watch 6 die ik voor rrelatief weing geld nieuw in gesealde doos heb kunnen kopen.
Linksquest Moderator Spielerij 11 juli 2024 07:30
Ik vind die Galaxy Watch Ultra best mooi, maar wel een stevige prijs, vooral als je geen gebruik maakt van die sport functies.
HJVDD 11 juli 2024 08:15
Wanneer komt die ring dan wel uit in Nederland? Is er een manier om het via Duitsland te kopen?

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