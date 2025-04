Samsung-patent toont smartphone met LG Wing-achtig ontwerp

Samsung heeft een patent bij de World Intellectual Property aangevraagd voor een mobiel apparaat met een draaiend en kantelend scherm. Het ontwerp lijkt op dat van de LG Wing. Het is niet duidelijk of de Zuid-Koreaanse fabrikant het apparaat ook op de markt wil brengen.

Uit de documenten die MySmartPrice op het spoor is gekomen, blijkt dat het apparaat twee schermpanelen bevat. Als deze panelen samengevouwen worden, lijkt het apparaat op een reguliere smartphone. Het lijkt erop dat een van de twee schermen 90 graden gedraaid kan worden. In deze opstelling zou de gebruiker over zowel een horizontaal als een verticaal georiënteerd scherm beschikken, zoals dat bij de LG Wing het geval was.

In de patentaanvraag is ook te zien hoe het horizontaal georiënteerde scherm een scharnier bevat waardoor het nog meer naar de gebruiker gedraaid kan worden. Het toestel lijkt ten slotte ook over een camera-eiland te beschikken met daarop minstens drie camerasensoren. Het is niet duidelijk of Samsung dit apparaat ook op de markt wil brengen. Bedrijven dienen immers ook patentaanvragen in voor producten die nooit te koop zullen worden aangeboden.