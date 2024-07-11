Samsung geeft Bixby later dit jaar upgrade met eigen AI-model

Samsung geeft zijn stemassistent Bixby later dit jaar een upgrade met integratie van een eigen groot taalmodel. Dat zegt een topman van het Zuid-Koreaanse bedrijf in een interview. Bixby bestaat inmiddels zeven jaar.

Samsung gebruikt een eigen AI-model voor Bixby in plaats van te leunen op bijvoorbeeld GPT van OpenAI of Gemini van Google, zegt TM Roh van Samsung tegen CNBC. Het is onbekend welke nieuwe mogelijkheden erbij gaan komen met de integratie van het AI-model. De upgrade moet generatieve kunstmatige intelligentie mogelijk maken.

De fabrikant hield deze week een evenement voor de presentatie van nieuwe telefoons, horloges, oordopjes en een slimme ring, maar zei daar niets over Bixby. De stemassistent bestaat sinds 2017. Wanneer de upgrade precies zal komen, zegt Roh niet. Samsung werkt aan functies rond generatie kunstmatige intelligentie onder de naam Galaxy AI. Daarmee is het onder meer mogelijk om webpagina's en notities samen te vatten en om schetsen om te zetten in tekeningen of afbeeldingen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 14:18 23

11-07-2024 • 14:18

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Reacties (23)

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riyakuya 11 juli 2024 15:02
Ze blijven maar vasthouden aan Bixby.. Ik denk dat het voor velen alleen maar een hindernis of ergernis is.
Thomas L @riyakuya11 juli 2024 15:06
En Bixby zit standaard op de aan/uit knop. Echt super irritant. Hoe vaak ik wel niet de vraag heb gekregen. "Ik krijg mijn telefoon niet uit. Er komt iets anders tevoorschijn wat ik niet wil/ken" is niet meer op twee handen te tellen. Bij elke telefoon is de aan/uit knop gewoon de aan/uit knop, maar Samsung vond het nodig om dat ook nog aan te passen. Snap ik echt niet
Poolkabouter @Thomas L11 juli 2024 15:26
Je kan zelf instellen wat er moet gebeuren als je de zijknop 1x of 2x snel indrukt. Ik heb Bixby uitgeschakeld en als ik de zijknop indruk komt er een scherm met uitschakelen, herstarten e.d. en als ik die knop 2x snel indruk wordt de camera gestart.
Thomas L @Poolkabouter11 juli 2024 15:40
Ja, ik kom meestal bij wat oudere mensen, die kunnen dus niet een knop heel snel twee keer indrukken. Ik zet het altijd daarom inderdaad uit, bij iedereen.
evers97 @Poolkabouter11 juli 2024 17:22
Met goodlock kun je de functie volledig zelf aanpassen
lenwar
@Thomas L11 juli 2024 15:54
Bij elke telefoon is de aan/uit knop gewoon de aan/uit knop
Niet helemaal. Bij Apple is de standaard-instelling wanneer hij aan staat:
1 tik: uit
2 tikken: Apple Pay/Wallet (is uit te zetten)
Ingedrukt houden: Siri (is uit te zetten)

en je kunt optioneel achter 3 tikken allerhande toegankelijkheidszaken instellen als ‘begeleide toegang activeren’, witpunt aanpassen, en zo.
Thomas L @lenwar11 juli 2024 18:11
Oh ja. Geen ervaring met Apple, dus dat wist ik niet. Maar bij alle Android telefoons is dit wel mijn ervaring
eettjjuuhh @Thomas L11 juli 2024 17:01
Bij zoveel irritatie zou ik overstappen naar een andere phone.
Thomas L @eettjjuuhh11 juli 2024 18:11
Ja, het gaat vooral om klanten waar ik voor mijn bijbaan langs ga. Zelf zou ik nooit een samsung kopen. Dus ik zelf heb ik die irritatie niet

[Reactie gewijzigd door Thomas L op 22 juli 2024 13:28]

Vaatdoek82 @riyakuya11 juli 2024 15:23
De bloatware van Samsung is "de" reden waarom ik geen Samsung apparaten meer afneem. Bixby wordt door je strot geramd (de frustratie lag hoog :+ )
dog4life @Vaatdoek8212 juli 2024 10:39
Valt reuze mee, het meeste (incl bixby) kun je gewoon uitzetten, of gewoon niet gebruiken. Stapje verder is debloaten, maar is op zich niet nodig.
Hell-Slave 11 juli 2024 15:04
Wordt Bixby wel gebruikt dan?
Het is namelijk het eerste wat ik uitgezet had.
Leonswink 11 juli 2024 15:06
Zal waarschijnlijk een reactie zijn van samsung op de nieuwe siri en daarbij vergelijkbare functies krijgen, ben dan benieuwd of die On device zal draaien
Ralph84 11 juli 2024 15:08
Ik hoop dat dit zal verbeteren en in het Nederlands gebruikt kan worden. Ook heb ik nog nooit iemand over Bixby horen praten, noch ken ik iemand die het gebruikt.
FeareX 11 juli 2024 15:33
Gaat de Bixby button op mijn Galaxy S10+ dan toch nog eindelijk nuttig worden? :o

Kan niet wachten! :D
eurob 11 juli 2024 16:47
Ik gebruik het nooit, het lijkt also niemand hier het echt gebruikt, lijkt me dat Samsung meer telefoons verkoopt als ze dit eruit slopen.
Nephalem 11 juli 2024 16:53
Ben toch echt benieuwd welke gebruikers bixby zo veel gebruiken dat Samsung er geld en tijd in blijft pompen.

Enige keren dat ik er iemand over hoor is om te vragen hoe het uitgezet kan worden.
Koekhapperrr 11 juli 2024 17:13
Samsung gebruikt een eigen AI-model voor Bixby in plaats van te leunen op bijvoorbeeld GPT van OpenAI of Gemini van Google
Benieuwd hoe 'eigen' dit model is. Dacht dat de investeringen om een eigen LLM te ontwikkelen en te trainen wel zodanig hoog zijn dat je als bedrijf hier meestal wel meer geluid omheen maakt dan enkel een integratie met je stemassistent.
ronnyvl1967 11 juli 2024 19:09
Wat kun je eigenlijk nog geloven van samsung haar beloftes ? Ze beloofden van in het begin al dat bixby ook in het Nederlands beschikbaar zou komen maar dat is tot nu toe nog steeds gebakken lucht. Nu beloven ze AI later dit jaar ook in het Nederlands te ondersteunen wat bij voorbaat zeker ook een leugen zal zijn. Het is jammer dat samsung verkoopsargumenten in reclames blijft opvoeren die ze nooit zinnens zijn waar te maken.
bangsat 11 juli 2024 19:17
Gebruik bixby nooit. Is echt hinderlijk. Zou een reden kunnen zijn dat me volgende telefoon geen Samsung meer wordt. Ik vond de s23 een mooi schermformaat hebben en kleinere formaten zijn er ook niet veel meer van.

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