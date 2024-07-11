Samsung geeft Bixby later dit jaar upgrade met eigen AI-model

Samsung geeft zijn stemassistent Bixby later dit jaar een upgrade met integratie van een eigen groot taalmodel. Dat zegt een topman van het Zuid-Koreaanse bedrijf in een interview. Bixby bestaat inmiddels zeven jaar.

Samsung gebruikt een eigen AI-model voor Bixby in plaats van te leunen op bijvoorbeeld GPT van OpenAI of Gemini van Google, zegt TM Roh van Samsung tegen CNBC. Het is onbekend welke nieuwe mogelijkheden erbij gaan komen met de integratie van het AI-model. De upgrade moet generatieve kunstmatige intelligentie mogelijk maken.

De fabrikant hield deze week een evenement voor de presentatie van nieuwe telefoons, horloges, oordopjes en een slimme ring, maar zei daar niets over Bixby. De stemassistent bestaat sinds 2017. Wanneer de upgrade precies zal komen, zegt Roh niet. Samsung werkt aan functies rond generatie kunstmatige intelligentie onder de naam Galaxy AI. Daarmee is het onder meer mogelijk om webpagina's en notities samen te vatten en om schetsen om te zetten in tekeningen of afbeeldingen.