'MediaTeks high-end soc verslaat Apple en Qualcomm op prestaties per watt'

De MediaTek Dimensity 9300+ verslaat de Apple A17 Pro uit de iPhone 15 Pro en de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 op het gebied van prestaties per watt bij hoge belasting, zo blijkt uit tests van Geekerwan.

Geekerwan kon de Dimensity 9300+ testen in de Redmi K70 Ultra, zo blijkt uit een video. Het draaien van benchmarks bij het afstellen van het stroomverbruik vereist roottoegang, die op veel nieuwe telefoons niet mogelijk is. Dat is ook de reden dat er bij iPhones slechts enkele meetpunten zijn en geen doorlopende lijn.

Geekerwan publiceert de resultaten op de eigen site. Daaruit blijkt dat de Dimensity 9300+ bij een stroomverbruik van ongeveer 14W hoger scoort op de Geekbench 5-benchmark dan concurrerende socs. Het verschil met de Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400 uit de Galaxy S24-telefoons van Samsung en de Apple A17 Pro is niet groot. De Tensor G3 van Google uit de Pixel 8-telefoons komt ongeveer tot de scores van de Snapdragon 888 van Qualcomm uit 2021.

Op het gebied van gpu gebruikt Geekerwan de nieuwe Steel Nomad Light-benchmark van 3DMark en hij heeft daarmee tot nu toe vijf socs getest. De prestaties van de Tensor G3 liggen daarbij weer ver onder die van socs van andere makers. Bij een stroomverbruik van 9W is er nauwelijks verschil tussen de Dimensity en de Exynos, met de A17 Pro en Snapdragon 8 Gen 3 erachter. Geekerwan publiceert al enige jaren analyses van socs van smartphones, met aandacht voor het energiegebruik bij bepaalde prestatieniveaus.

Geekerwan: prestaties vs stroomverbruik, CPU en GPUGeekerwan: prestaties vs stroomverbruik, CPU en GPU

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 14:44 54

11-07-2024 • 14:44

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Reacties (54)

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Ruw ER 11 juli 2024 14:58
Toch best bijzonder dat China een bloedhekel heeft aan Taiwan, maar wel vrolijk Mediatek SOC's van ze koopt. Desalnietemin, een mooie prestatie van Mediatek! 15 jaar lang achter de feiten aanlopen, maar ze zijn er nu absoluut in geslaagd om de achterstand in te halen. Een nieuwe speler in de high end SOC markt is altijd goed.
Vlizzjeffrey @Ruw ER11 juli 2024 15:33
15 jaar achter de feiten lopen is een beetje overdreven, 2-3 jaar geleden hadden ze al een soc met betere efficientie dan Qualcomm met de Dimensity 8300 vs Qualcomm hun Snapdragon 8 gen 1, maar het probleem is dat veel mensen Mediatek blijven zien als een low end budget soc maker, wat al jaren niet meer het geval is. Veel mensen weet ook niet dat Mediatek nummer 1 is in marktaandeel op de mobile chip market.
elteck @Vlizzjeffrey11 juli 2024 19:59
Wist niet dat ze de nummer een waren. Maar ze zijn inderdaad ook lekker bezig met een goed 5G modem. Denk dat dit ook een pluim is voor ARM. Qualcomm en Apple maken een eigen core, op basis van de ARM specificaties. Mediatek gebruikt ook het ontwerp van ARM, net als Google/Samsung. Die laatste ARM ontwerpen zijn blijkbaar erg goed.
Turkdale @Vlizzjeffrey11 juli 2024 23:21
Normaal reageer ik niet echt onder Tweakers maar kon het dit keer niet laten.
Kan je één apparaat noemen waarvan mensen echt tevreden over zijn, welke een Mediatek processor heeft? Ik heb tot nu alleen maar troep zien voorbijkomen. Je kan echt niet Snapdragon gaan vergelijken met Mediatek. Maakt niet uit wat Mediatek bereikt of voor elkaar krijgt. Ik denk dat ze het eerder doen voor de mediaaandacht.
Bijvoorbeeld één van de eerste mobiele Snapdragon processoren in een Android, was volgensmij de LG G2 en dat was toch echt wel een beest hoor.
Huawei kwam met allemaal smartphones op de Nederlandse markt op zijn tijd met allemaal crappy Mediatek processoren. In de tijd dat ik in een telefoonwinkel werkte, kwamen mensen super blij aanzetten met een Huawei smartphone van 100 a 150 euro via T-Mobile verschaft i.c.m. abonnement. Ik maakte die telefoons simlockvrij maar erg snelle dingetjes waren het niet bijvoorbeeld.
De softwareondersteuning van Mediatek is ook niet echt denderend vergeleken met Snapdragon bijv. Drivers, tools etc. Dus om even alles op een rijtje te zetten, ze kunnen wel nummer 1 marktaandeel hebben omdat het gewoon goedkoop spul is, maar kwaliteit is in volgensmij nog ver te zoeken.
Tenminste als ik het moet beoordelen vanuit professioneel en persoonlijk perspectief.
Jazco2nd @Vlizzjeffrey12 juli 2024 00:28
Het gaat niet alleen om pure rekenkracht van het CPU gedeelte van de SoC. Ik kan me herinneren dat de GPS van Mediatek SoCs altijd crap was. Maar tegenwoordig zijn er ook zat problemen geweest met teelfoons die een Snapdragon Gen 1+ hebben en bij wandeltempo schiet je locatie alle kanten op.
Laatst had ik dat zelfs in de trein dat ik in Rotterdam was maar mn locatie sprong elke 3-4 seconden naar Amsterdam Oost waar ik maanden niet ben geweest..

Wat de verschillen nu nog zijn geen idee. Ik dacht dat vooral de GPU veel beter en efficiënter was bij Qualcomm.
Vaatdoek82 @Ruw ER11 juli 2024 15:14
Ze zullen wel moeten. Op dit moment de enigste manier op high-end chips te produceren onder de chinese vlag zolang ASML EUV niet richting China mag.
yevgeny @Ruw ER11 juli 2024 16:01
China zou een hekel hebben aan Taiwan ?

China is de belangrijkste handelspartner van Taiwan. Voedsel, bouwmaterialen enz. komen voor een belangrijk deel uit china. In 2022 werd er voor 180 miljard gehandeld tussen taiwan en china.
musje83 @yevgeny12 juli 2024 09:41
Je bent neem ik aan bekend met de geopolitieke situatie van de People's Republic of China (China) en de Republic of China (Taiwan)? Dat ze veel handel met elkaar drijven, staat daar los van. Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie waren tot 22 juni 1941 ook elkaars grootste handelspartners, terwijl ze ideologisch gezien elkaar haatten.
gaskabouter @Ruw ER11 juli 2024 17:08
Vrijwel alles chips uit Taiwan worden verpakt in China. Geld verdienen gaat boven politieke idealen. Er is een levendige handel tussen China en Taiwan. Ook in tech
Kevinp @Ruw ER11 juli 2024 15:46
Dat komt omdat Taiwan ook geen land is. Althans verreweg de meeste landen erkennen Taiwan niet. Dit is inclusief Nederland. Taiwan is daarom nog steeds China maar met een vreemde status vooral door het Amerikaanse leger.
SeenD @Kevinp11 juli 2024 16:04
Nou ja, officieel is het natuurlijk andersom. De regering is naar Taiwan gegaan om te ontsnappen aan de Mao revolutie. Dus eigenlijk is mainland China de afvallige en Taiwan de originele China.
Verwijderd @SeenD11 juli 2024 16:11
Ah, een kenner!
Zowel China als Taiwan vinden dat er maar 1 China is, en dat zij dat zijn. En dat die ander de afvallige/foute is.
De officiele naam van Taiwan is dan ook Republic of China: "Taiwan, officially the Republic of China (ROC), is a country in East Asia."
Florimon @Verwijderd11 juli 2024 17:22
Ik noem China gewoon West-Taiwan :+
sspiff @Verwijderd11 juli 2024 17:25
Taiwan is al decennia lang aan het afstappen van hun claim op China.

Hoewel ze officieel nog geen afstand gedaan hebben van hun de jure zeggenschap over de gebieden onder controle van de PRC, hebben ze al langer het pragmatische beleid om de status quo te aanvaarden.

Ze beseffen dat dit een betere kans geeft op (deelse) internationale erkenning en wellicht beter is voor de bevolking van hun eilanden.

[Reactie gewijzigd door sspiff op 22 juli 2024 15:15]

trapper @SeenD12 juli 2024 09:34
De regering is naar Taiwan gegaan om te ontsnappen aan de Mao revolutie.
Precies, feitelijk is die revolutie dus nog niet afgelopen, en is China nog in staat van burgeroorlog, waarbij beide partijen een deel van het land besturen.
Het conflict duurt echter al zo lang voort dat veel landen, inclusief Taiwan zelf, de status quo accepteren zoals hij nu is. Dat geldt overigens niet voor China.
Tom Paris @Kevinp11 juli 2024 16:14
Er zijn geen Amerikaanse troepen gestationeerd op Taiwan. De VS heeft Taiwan een veiligheidsgarantie gegeven, d.w.z. dat als Taiwan daarom vraagt het Amerikaanse leger zal helpen in het geval van een aanval op Taiwan.
Kevinp @Tom Paris11 juli 2024 16:17
Waar staat dat er troepen staan. Dankzij Amerika heeft taiwan een aparte status. Zonder Amerika was taiwan gewoon volledig china onder het huidige bestuur
k995 @Kevinp11 juli 2024 16:24
Onzin taiwan is al sinds de burgeroorlog onafhankelijk voor de grootste periode zonder enige vs wapens.
Kevinp @k99512 juli 2024 10:19
Maar door (bijna) niemand erkent. En zonder Amerika zou china, zeker de afgelopen 10 jaar taiwan weer hebben ingelijfd.
k995 @Kevinp13 juli 2024 16:49
Twijfelachtig, da zou een enorme militaire, politieke, sociale en geostrategisch zet zijn die enorme gevolgen heeft. China vind de huidige situatie niet zo erg.
dmantione @Kevinp11 juli 2024 17:12
Taiwan heeft tijdens de Chinese Burgerootlog steun van de Amerikanen gehad en dat was omdat die het communisme als vijand zagen. Het is evenwel Japan dat na de Tweede Wereldoorlog de levensader was. Dank zij zijn uitgebreide eilandennetwerk tot vlakbij Taiwan kon Japan Taiwan bevoorraden en vrij vaart bieden. Dat is een belangrijke reden dat Taiwan stand heeft kunnen houden.
TheVivaldi
@Tom Paris11 juli 2024 19:28
Ik lees niks in Kevins reactie over gestationeerde troepen, dus ik begrijp niet helemaal waar je dan vandaan haalt.
RRRobert @Ruw ER11 juli 2024 15:12
China heeft ook geen bloedhekel aan Taiwan, maar erkent Taiwan's zelfverklaarde onafhankelijkheid niet.

[Reactie gewijzigd door RRRobert op 22 juli 2024 15:15]

dmantione @RRRobert11 juli 2024 16:59
Taiwan heeft zich nooit onafhankelijk verklaard en beschouwt zichzelf als de wettige regering van heel China. Lang niet iedere Taiwanees ziet dat nog zo, maar dat doet niets af van de formele kant van de zaak.

De hoofdstad van "Taiwan" is nog altijd Nanking (op het vasteland). Maar ja, omdat die stad bezet is, fungeert Taipei als hoofdstad voor de regering in ballingschap.

[Reactie gewijzigd door dmantione op 22 juli 2024 15:15]

Verwijderd @Ruw ER11 juli 2024 16:07
Je weet dat het westen nog steeds veel inkopen doet in Rusland? Olie, uranium en dat soort zaken.
Jazco2nd @Verwijderd12 juli 2024 00:31
Vooral gas toch? Allang geen olie meer rechtstreeks, wel via via..
Verwijderd @Jazco2nd12 juli 2024 16:34
Dus via via komt er olie naar Europa uit Rusland. Gas juist bijna niet
AlphaWierie @Ruw ER11 juli 2024 15:11
China zit al behoorlijk geinfrilteerd in Taiwan. Lastig voor Taiwan is dat cultuereel grotendeels het zelfde is als China om dat te herkennen en bestrijden. Kans is dus groot dat ook een MediaTek behoorlijk beinvloed en informatie doorspeeld naar China. Dus op dit moment zijn er er juist gebaat bij.
kdekker @Verwijderd11 juli 2024 16:45
Dat moet je dan nog even uitleggen in Taiwan, waar ze het waarschijnlijk niet eens met je zullen zijn: https://nos.nl/artikel/25...e-koesteren-de-democratie

Als je bedoelt: Taiwanezen zijn ook oorspronkelijk Chinezen, dan klopt dat wel beter, alhoewel: Wikipedia: Geschiedenis van Taiwan

Dat China een belangrijke afnemer is, dat zal wel kloppen.
TheVivaldi
@kdekker11 juli 2024 19:30
Officieel heet Taiwan Republic of China. Dus in die zin is Taiwan China. Maar in de praktijk ligt het, zoals je al zegt, veel gecompliceerder.
AlphaWierie @Verwijderd11 juli 2024 16:47
Je hebt gelijk. Taiwan is het echte China. Dat andere land is de Volksrepubliek China ;)
KoffieAnanas @Verwijderd11 juli 2024 17:46
Op zich klopt dat, alleen denken ze daar in mainland China anders over. Daar zien ze Taiwan als afvallige provincie. Terwijl eigenlijk mainland China de afvallige provincie is, onderdeel van het China van de Chinese regering in Taiwan.
Jim80 @Verwijderd11 juli 2024 18:40
Vreemd dat je -1 krijgt door de eerste zin van Wikipedia te citeren.
riyakuya 11 juli 2024 14:59
Meer performance per watt is altijd mooi meegenomen. Mediatek lijkt de goede kant op te gaan met hun processoren.

Ik begin me de laatste tijd wel een beetje af te vragen of al die kracht wel echt nodig is. Heb zelf een s23 en dacht dat dat ik de kracht daarvan wel redelijk benutte. Toen kocht ik een Galaxy Tab a9+ (8gb ram) en besefte dat die de apps die ik gebruik vrijwel identiek draaide, zeker na het uitschakelen van animaties en virtueel geheugen. Het lijkt me dat die high end performance echt alleen maar nodig is voor intensieve games en verder rdelijk overbodig is.
Vaatdoek82 @riyakuya11 juli 2024 15:21
Hoofdreden om een ander telefoon te kopen voor mensen die niet gamen op zijn of haar toestel lijkt mij vooral omdat er geen updates meer voor uitkomen en/of de batterij af is.
Mijn oude OnePlus 3 zou voor mij nog snel genoeg zijn zij het niet dat bankzaken/Digid het OS niet meer ondersteunen (en logisch ook).
The Zep Man
@Vaatdoek8211 juli 2024 15:37
Mijn oude OnePlus 3 zou voor mij nog snel genoeg zijn zij het niet dat bankzaken/Digid het OS niet meer ondersteunen (en logisch ook).
Zet er LineageOS op en dergelijke zaken werken prima.

[edit]
Ik zie net dat de 3 niet meer ondersteund wordt. Tough luck. Misschien is er nog een andere AOSP-gebaseerde distributie met ondersteuning voor dit toestel?

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:15]

Cerberus_tm @Vaatdoek8211 juli 2024 18:00
De belangrijkste hoofdreden die ik hoor is toch wel dat de opslag vol zit.

Accu hoor je ook wel, en gebroken scherm.

'Langzaam' hoor je ook wel, maar dan is het werkgeheugen de grote boosdoener, niet de processor.

Geen updates meer speelt pas na zo'n lange tijd dat de bankapplicatie niet meer wil werken (wat een keuze van de bank is: technisch gezien zou het nog prima kunnen).
TheVivaldi
@Cerberus_tm11 juli 2024 19:32
En dan hoor ik de echte tweakers al roepen: prik er dan meer werkgeheugen in. ;)

(Is een grapje, hè. :P )
Cerberus_tm @TheVivaldi13 juli 2024 02:42
Kon het maar! Bij een normale computer kan dat gewoon, maar helaas zijn telefoons ongebruiksvriendelijk. Misschien kan het bij de Fairphone?
nst6ldr @riyakuya11 juli 2024 15:41
Prestaties per watt vertalen direct naar accuverbruik, dat is een andere meeteenheid dan maximale prestaties. Dus ja, in dit geval kan het niet hoog genoeg zijn.
Jan Onderwater @riyakuya11 juli 2024 16:12
Ik begin me de laatste tijd wel een beetje af te vragen of al die kracht wel echt nodig is. Heb zelf een s23 en dacht dat dat ik de kracht daarvan wel redelijk benutte.
Het zal waarschijnlijk niet lang duren voor er ARM Windows laptops komen met een Mediatek SoC die de concurrentie aangaat met de Snapdragons van Qualcomm.
Ik persoonlijk zal dat alleen maar toejuichen. Meer concurrentie betekend meer innovatie, ook van Intel, AMD en Apple.
Coolstart @riyakuya11 juli 2024 18:25
Het lijkt me dat die high end performance echt alleen maar nodig is voor intensieve games en verder redelijk overbodig is.
20% sneller voel je niet dus heel vaak is het idd nutteloos om vet beste van het beste te willen. Die laatste extra snelheid kost je onevenredig veel geld. Je moet al benchmarks draaien of applicaties die een lage schokkerige framerate produceren om het verschil te voelen tussen een A17 en een A16 SOC.

Dat wil wel niet zeggen dat de vooruitgang aan zich nutteloos is. Zeker met AI in het achterhoofd heb je voordeel bij een sterke NPU en veel geheugen.

Ook op video’s te bewerken in 4K heb je best geen midrange SOC.

Als je geen verschil kan voelen dan zou ik idd niet investeren in een snellere SOC. mat vaak gaat een snellere SOC ook samen met een beter scherm, camera etc dus je koopt niet iets op basis van 1 specificatie.

Als ik een oude telefoon vastneem of een midrange telefoon valt het met echt op hoe traag die diengen zijn dus de evolutie gaat echt wel gestaag verder.

En wat iedereen vergeet is dat snelle socs binnen een lineup ook efficiënter zijn. Zo zal een Apple A17 efficiënter een foto kunnen bewerken dan een A16 net omdat hij op zijn minst sneller met het zelfde verbruik. De taak is sneller afgerond en verbruikt dus minder energie.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 22 juli 2024 15:15]

_Pussycat_ 11 juli 2024 14:54
Sjonge jonge, mijn Tensor G3 ziet er wel treurig uit in deze grafiek :/. Gelukkig heeft de pixel 8a een grote batterij.

Op welk proces is de Dimensity gemaakt? Het ziet er uit alsof het TSMC zou moeten zijn.
wildhagen @_Pussycat_11 juli 2024 14:57
Op welk proces is de Dimensity gemaakt? Het ziet er uit alsof het TSMC zou moeten zijn.
Klopt, hun 4nm-procede:
De soc is de eerste van MediaTek die op TSMC's 4nm-procedé wordt gemaakt.
Zie nieuws: MediaTek toont Dimensity 9300+-soc die llm's op smartphones kan aanst...
Lekker Ventje @_Pussycat_11 juli 2024 15:44
Volgens mij loopt Google al achteraan vanaf het moment dat ze zelf chips ontwerpen voor hun telefoons
De Vliegmieren @Lekker Ventje11 juli 2024 18:52
zolang ze litho diensten van Samsung afnemen denk ik niet dat dit gaat veranderen op de korte termijn.

Wellicht heeft Samsung ze een goedkope overeenkomst gegeven voor de IP licenties voor de SOC maar een vereiste dat ze de Samsung fab dienst afnemen ?
FeareX @_Pussycat_11 juli 2024 16:26
Ja, maar dat was ook al breed bekend geloof ik. Ze focussen zich meer op het AI gedeelte van de chip (al doet die niets beter dan Qualcomm's chips volgens mij).

De Pixel's zijn gewoon compactcamera's die kunnen bellen. Want mooie foto's maken kunnen ze wel!
nst6ldr @FeareX12 juli 2024 11:56
Dat is de grap: pas vanaf de Pixel 8 doen ze wat taken niet offloaden naar de cloud, die Tensor SOC doet in de praktijk bijzonder weinig AI berekeningen.
FeareX @nst6ldr12 juli 2024 13:07
Ja het enige "AI" wat ze op die Tensors doen is de camera bewerking volgens mij. Verder weet ik niet wat erop leunt.

Er zijn wat benchmarks op die AI delen van de chip, maar Exynos en Snapdragon walsen over de Tensors heen. Vandaar dat ik de Pixel maar als een compactcamera zie, want dan is 'ie fantastisch.
Verwijderd 11 juli 2024 16:12
Oh, jammer: ik dacht dat dit ging over een ARM-chip voor laptops.
Emielio @Verwijderd11 juli 2024 16:57
Dat zal denk ik komen op het moment dat de Qualcomm-exclusiviteit voor Windows op ARM is beëindigd. (Dit jaar?)

Want ik kijk ook met smart uit naar breedgedragen ARM op de laptop. De ultrabook die ik nu heb met intel CPU is een heethoofd!
Jan Onderwater 11 juli 2024 15:59
Als het om Mediatek en Intel gaat heb ik na de ervaringen van het verleden de instelling, eerst zien, dan geloven.
maanvaren 11 juli 2024 23:06
De Dimensity 9300 haalde even hoge framrates in PUBG/Genshin Impact maar beduidend sneller in Mech Arena dan de Snapdragon 8 Gen 3. De reden zou zijn dat Mech Arena ook geoptimaliseerd is voor de Dimensity en PUBG/GI (nog?) niet. De Dimensity was beduidend lager dan de A17 en de Snapdragon in exporteren 4k video.
Mediatek is een pro China bedrijf. Hun vestigingen in China zijn gelegen in Mainland China, die omschrijving leest de Chinese overheid graag, TSMC zet de mensenrechten op hun corporate site in de kijker, dat is een middelvinger naar diezelfde overheid.

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