'MediaTeks high-end soc verslaat Apple en Qualcomm op prestaties per watt'

De MediaTek Dimensity 9300+ verslaat de Apple A17 Pro uit de iPhone 15 Pro en de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 op het gebied van prestaties per watt bij hoge belasting, zo blijkt uit tests van Geekerwan.

Geekerwan kon de Dimensity 9300+ testen in de Redmi K70 Ultra, zo blijkt uit een video. Het draaien van benchmarks bij het afstellen van het stroomverbruik vereist roottoegang, die op veel nieuwe telefoons niet mogelijk is. Dat is ook de reden dat er bij iPhones slechts enkele meetpunten zijn en geen doorlopende lijn.

Geekerwan publiceert de resultaten op de eigen site. Daaruit blijkt dat de Dimensity 9300+ bij een stroomverbruik van ongeveer 14W hoger scoort op de Geekbench 5-benchmark dan concurrerende socs. Het verschil met de Snapdragon 8 Gen 3, Exynos 2400 uit de Galaxy S24-telefoons van Samsung en de Apple A17 Pro is niet groot. De Tensor G3 van Google uit de Pixel 8-telefoons komt ongeveer tot de scores van de Snapdragon 888 van Qualcomm uit 2021.

Op het gebied van gpu gebruikt Geekerwan de nieuwe Steel Nomad Light-benchmark van 3DMark en hij heeft daarmee tot nu toe vijf socs getest. De prestaties van de Tensor G3 liggen daarbij weer ver onder die van socs van andere makers. Bij een stroomverbruik van 9W is er nauwelijks verschil tussen de Dimensity en de Exynos, met de A17 Pro en Snapdragon 8 Gen 3 erachter. Geekerwan publiceert al enige jaren analyses van socs van smartphones, met aandacht voor het energiegebruik bij bepaalde prestatieniveaus.