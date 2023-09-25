'Lager geklokte Apple A17 Pro-kernen zijn concurrentie ver vooruit, gpu niet'

YouTube-kanaal Geekerwan heeft zijn analyse van de Apple A17 Pro-soc online gezet. Vooral de zuinigere cpu-kernen op de soc presteren indrukwekkend, zegt Geekerwan. De gpu daarentegen maakt minder indruk.

De prestatiekernen van de A17 Pro boosten naar 3,78GHz en daardoor kan de soc in benchmark SPEC CPU2017 beter presteren dan zijn voorgangers en de concurrentie, maar wel tegen een hoger stroomverbruik, meldt Geekerwan. De zuinigere kernen draaien op 2,11GHz en bieden daarmee ongeveer de prestaties van Arm Cortex A710-kernen met het stroomverbruik van A510-kernen. Daarmee is het stroomverbruik bij dezelfde prestaties dus minder dan de helft dan bijvoorbeeld dat van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Bij de gpu lijkt Apple zich alleen gericht te hebben op MetalFX-upscaling en raytracing, want de prestaties zelf liggen op het niveau van de MediaTek Dimensity 9200+, maar onder het niveau van de Snapdragon 8 Gen 2. In GFXBench 5.0 bij de Aztec Ruins 1440P-test heeft de A17 Pro meer dan 11W nodig, terwijl de Snapdragon 8 Gen 2 bij dezelfde prestaties rond 7W vraagt.

Op het gebied van koeling kunnen de iPhone 15-modellen nog altijd minder warmte afvoeren dan sommige Android-concurrenten, vooral omdat Apple daar relatief weinig aandacht aan lijkt te besteden. Daardoor blijft throttling een terugkerend fenomeen bij iPhones, concludeert Geekerwan. De Neural Engine presteert in een Stable Diffusion-test beter dan bij voorgangers, maar doet dat tegen een hoger stroomverbruik. Geekerwan heeft afgelopen jaren een reputatie opgebouwd voor diepe analyses van mobiele socs. De A17 Pro-soc zit in de iPhone 15 Pro-telefoons, die afgelopen vrijdag zijn uitgekomen.