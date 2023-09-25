'Lager geklokte Apple A17 Pro-kernen zijn concurrentie ver vooruit, gpu niet'

YouTube-kanaal Geekerwan heeft zijn analyse van de Apple A17 Pro-soc online gezet. Vooral de zuinigere cpu-kernen op de soc presteren indrukwekkend, zegt Geekerwan. De gpu daarentegen maakt minder indruk.

De prestatiekernen van de A17 Pro boosten naar 3,78GHz en daardoor kan de soc in benchmark SPEC CPU2017 beter presteren dan zijn voorgangers en de concurrentie, maar wel tegen een hoger stroomverbruik, meldt Geekerwan. De zuinigere kernen draaien op 2,11GHz en bieden daarmee ongeveer de prestaties van Arm Cortex A710-kernen met het stroomverbruik van A510-kernen. Daarmee is het stroomverbruik bij dezelfde prestaties dus minder dan de helft dan bijvoorbeeld dat van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Bij de gpu lijkt Apple zich alleen gericht te hebben op MetalFX-upscaling en raytracing, want de prestaties zelf liggen op het niveau van de MediaTek Dimensity 9200+, maar onder het niveau van de Snapdragon 8 Gen 2. In GFXBench 5.0 bij de Aztec Ruins 1440P-test heeft de A17 Pro meer dan 11W nodig, terwijl de Snapdragon 8 Gen 2 bij dezelfde prestaties rond 7W vraagt.

Op het gebied van koeling kunnen de iPhone 15-modellen nog altijd minder warmte afvoeren dan sommige Android-concurrenten, vooral omdat Apple daar relatief weinig aandacht aan lijkt te besteden. Daardoor blijft throttling een terugkerend fenomeen bij iPhones, concludeert Geekerwan. De Neural Engine presteert in een Stable Diffusion-test beter dan bij voorgangers, maar doet dat tegen een hoger stroomverbruik. Geekerwan heeft afgelopen jaren een reputatie opgebouwd voor diepe analyses van mobiele socs. De A17 Pro-soc zit in de iPhone 15 Pro-telefoons, die afgelopen vrijdag zijn uitgekomen.

Apple A17 Pro - GeekerwanApple A17 Pro - GeekerwanApple A17 Pro - GeekerwanApple A17 Pro - GeekerwanApple A17 Pro - GeekerwanApple A17 Pro - Geekerwan

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-09-2023 10:45 63

25-09-2023 • 10:45

63

Lees meer

Apple iPhone 15 Pro

vanaf € 1.208,95

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Apple iPhone 15 Pro Max

vanaf € 999,-

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Tot op het randje?

7 okt 2023 | met video

Tot op het randje?

Apple iPhone 15 Pro en 15 Pro Max Review

137
'MediaTeks high-end soc verslaat Apple en Qualcomm op prestaties per watt'
'MediaTeks high-end soc verslaat Apple en Qualcomm op prestaties per watt' Nieuws van 11 juli 2024
Apple werkt aan software-update om oververhitting van iPhone 15 tegen te gaan
Apple werkt aan software-update om oververhitting van iPhone 15 tegen te gaan Nieuws van 1 oktober 2023
Gerucht: Apple kiest goedkoper productieproces voor soc iPhone 16 en 16 Plus
Gerucht: Apple kiest goedkoper productieproces voor soc iPhone 16 en 16 Plus Nieuws van 25 september 2023
Eerste benchmarkresultaten bevestigen snelheidswinst Apple A17 Pro
Eerste benchmarkresultaten bevestigen snelheidswinst Apple A17 Pro Nieuws van 16 september 2023
Apple kondigt iPhone 15-telefoons aan, goedkoper dan voorgangers
Apple kondigt iPhone 15-telefoons aan, goedkoper dan voorgangers Nieuws van 12 september 2023
'Apple is begonnen met ontwerp van M3-soc op TSMC's 3nm-procedé'
'Apple is begonnen met ontwerp van M3-soc op TSMC's 3nm-procedé' Nieuws van 23 augustus 2022
Meer producten en artikelen
Smartphones Apple iPhone

Reacties (63)

-Moderatie-faq
63
63
24
1
0
36
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
bzzzt
25 september 2023 11:07
Geekerwan heeft afgelopen jaren een reputatie opgebouwd voor diepe analyses van mobiele socs.
Sorry, maar het draaien van een aantal benchmarks is tegenwoordig 'diepe analyse'?
Misschien is die Apple GPU op andere performance benchmarks geoptimaliseerd of zijn juist de drivers van die Snapdragon heel erg getuned op die specifieke benchmark. Of dat dan nog iets zegt over 'beter vs slechter' is dan maar de vraag.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @bzzzt25 september 2023 11:22
Sorry, maar het draaien van een aantal benchmarks is tegenwoordig 'diepe analyse'?
Nee. Maar het draaien van benchmarks en dat kunnen doen mét en zonder extreme externe koeling; op verschillende kloksnelheden en op diverse clusters van kernen, waarbij je óók het afzonderlijke stroomverbruik van die clusters kan meten, is iets dat ik niemand anders op het wereldwijde web zie doen.
HADES2001 @arnoudwokke25 september 2023 11:45
klopt, meeste andere reviews gaan niet verder dan "Oh op 50% brightness kunnen we X uur netflix kijken". Veel dieper als wat Geekerwan doet kan je niet gaan, en mooi te zien dat Apple wel weer een hoogstandje levert. iPhone 13 Pro Max destijd genomen omdat die als beste uit de test kwam wat betreft accuduur, mooi te zien dat Apple daar nog steeds focus op heeft
PolarBear @HADES200125 september 2023 12:19
"Oh op 50% brightness kunnen we X uur netflix kijken".
Dit is wel hetgeen 90% van de gebruikers merkt. De rest is leuk qua techniek en onderzoek maar uiteindelijk niet zo relevant.
walletje-w @PolarBear25 september 2023 12:25
Het is zeer zeker relevant. De x uur netflix kijken is namelijk ook niet alles. Daar zijn achtergrond processen, WiFi sterkte/stabiliteit en omliggende factoren zoals het weer, heel vaak niet meegenomen.
Daarnaast is dit een manier om te controleren of Apple daadwerkelijk goed bezig is qua ontwikkeling van hun mobiele processoren of dat ze artificieel de boel sneller laten lijken dan dat de processor echt is.

Het zegt absoluut niet alles deze technische test maar het geeft een beter beeld dan enkel de x uur netflix test.
Superstoned @walletje-w25 september 2023 21:52
Daarbij is het ook gewoon interessant, er zijn maar een paar cpu fabrikanten en Apple doet mee in de top. Daarbij zijn ze ook de eerste die het nieuwe 3nm process van TSMC gebruiken dus geven de prestaties van hun chips een kijkje in de nabije toekomst van de rest van de cpu producenten. Kortom - super interessant!
_Pussycat_ @PolarBear26 september 2023 02:03
En daarom is het ook op Tweakers, hier zijn de 10% die zich wel voor details en techniek interesseren.
bzzzt
@arnoudwokke25 september 2023 13:45
Nee. Maar het draaien van benchmarks en dat kunnen doen mét en zonder extreme externe koeling; op verschillende kloksnelheden en op diverse clusters van kernen, waarbij je óók het afzonderlijke stroomverbruik van die clusters kan meten, is iets dat ik niemand anders op het wereldwijde web zie doen.
Ok, maar dan zit je nog puur te kijken naar externe factoren. En sorry, een warmtecamera op een device richten wordt echt wel vaker gedaan al is het wel een begin om te kijken hoe warm een core wordt en of ze allemaal voldoende belast worden.

Wat mij interesseert is vooral waarom die chip zo presteert. Een diepe analyse zou in mijn ogen betekenen dat er meerdere benchmarks gedaan worden en de sterke en zwakke punten van de Metal/Vulkan implementatie boven water proberen te halen.
Dus wat minder platslaan tot een 'bite sized' grafiekje maar wat meer nuance. Zo'n enkel benchmark resultaat zegt in mijn ogen eigenlijk helemaal niets.
Superstoned @bzzzt25 september 2023 21:54
Tja video’s zijn hier niet zo geschikt voor. Bij anandtech deed Andrei Frumusanu altijd super deep dives maar ja die is weg. Erg spijtig.
shakedown 25 september 2023 10:54
Zijn we inmiddels de extreme prestaties niet al even voorbij? Ik heb het gevoel dat we in de mobile wereld een soort gelijke trend hebben als in de desktop wereld.

Ja, in de de top en specifieke workloads maakt de juiste CPU/GPU een wereld van verschil. Maar bij de normale gebruikers, daar waar 90 procent van de pc/laptop en ook mobiele gebruikers inzitten, maakt het helemaal niets uit of ik nu een Intel Core 5 9de generatie, een AMD 3600, een Dimention 9000 of een Snapdragon Gen 1, in een lapopt/pc/mobiel heb. Daar is de workload niet naar.

Ik snap dat het leuk staat op de specs en test en reviews en dat in het verbruik een super snelle CPU natuurlijk minder is(omdat het vooral niets doet). Maar ik heb het gevoel dat dit zo langzamerhand in een competitie verzand waarbij de gebruiker volledig uit het oog verloren is en de reviewers het belangrijkste is.
Osiummaster @shakedown25 september 2023 11:11
Performance per watt is juist wat prestaties drijft op mobile. Dit vertaalt meestal vrij direct naar een zuinigere telefoon in dagelijks gebruik.

Een nieuwe Snapdragon chip is in dagelijks gebruik vaak een stuk zuiniger dan een nieuwe Mediatek. Ook voor het maken van videos en foto's kan het een groot verschil maken in hoe goed de compressie en image quality etc is.
Palindrome @Osiummaster25 september 2023 11:16
Wat verder ook alleen leuk op papier. In theorie kan de zuinige Apple chip langer op dezelfde accu als een gemiddelde Android telefoon meegaan echter kiest Apple ervoor om gewoon een kleinere accu mee te leveren waardoor die zuinigheid zich verder niet echt vertaald in dagelijks gebruik.
Osiummaster @Palindrome25 september 2023 11:21
Wat er weer voor zorgt dat de telefoon veel lichter is en lekkerder in de hand ligt. Iets wat mensen nu recent op begint te vallen met 6.5" koelkasten met 5000Mah batterijen die als bakstenen in de hand liggen

De accu is het zwaarste onderdeel van de telefoon en neemt het meeste ruimte in. Het MKBHD dillemma van iemand die een paar jaar terug continu bleeft zeuren om grotere accu's en zich nu afvraagt waarom telefoons zo zwaar zijn.
Raphire @Osiummaster25 september 2023 11:33
Apple maakt echter niet echt gebruik van het voordeel in gewicht wat ze kunnen hebben. In veel gevallen zijn de iPhones alsnog zwaarder (of even zwaar), ondanks de veel kleinere accu's.

De iPhone 14 pro max is net iets zwaarder dan de s23 ultra bijv. De iPhone 15 pro net iets lichter (door switch naar titanium). Maar de s23 ultra is ook wat groter qua dimensies.

Dat komt uiteraard omdat Apple met keuze van staal/titanium de telefoon veel zwaarder maakt dan nodig.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 00:24]

Osiummaster @Raphire25 september 2023 15:14
Ik ga hier geen Apple verdediging spelen, heb zelf een S10E. Zou zelf graag weer een lichte plastic achterkant zien ipv glazen metalen troep etc.

Maar laten we eens een apples to apples comparison bekijken (badum tss) met een Exynos vs Snapdragon chip in exact dezelfde telefoon:

Uit dit artikel: https://www.xda-developer...tra-snapdragon-vs-exynos/
the Exynos variant and the Snapdragon variant drained 11.84W and 7.76W respectively. That is a massive difference in power consumption and shows how inefficient the Exynos chipset can be.
Of hier nog wat extra vergelijkingen: https://www.notebookcheck...ragon-model.604775.0.html
Raphire @Osiummaster25 september 2023 17:57
Mijn punt is dat apple door de efficientie niet zo zwaar hoeven te zijn omdat de accu's veel kleiner zijn (wat je in jouw vorige comment benoemd). Maar door de materiaal keuzes die ze maken zijn ze vaak alsnog zwaarder dan de concurrentie die grotere accu's hebben in het zelfde formaat toestel.

Ik weet niet zo goed wat exynos vs snapdragon efficiëntie hier mee te maken heeft.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 23 juli 2024 00:24]

Osiummaster @Raphire25 september 2023 20:07
Zou je aanraden dan even naar boven te scrollen mijn comments gingen niet over Apple maar over het nut van een zuinigere processor.
Palindrome @Osiummaster25 september 2023 11:44
Samsung Galaxy s23 ultra met 5000mah accu is 231 gram.

Een phone 14 pro max is 240 gram met 4300mah accu.

Iphone gaat dus ook al richting de 5000mah langzamerhand zie ik en de praktijktesten staan ze wel bovenaan in praktijk test echter lopen ze alleen flink uit tijdens de 4g browse test (+21%)

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 23 juli 2024 00:24]

memen @Palindrome25 september 2023 13:37
Je gebruikt 3 verschillende eenheden voor elk voorbeeld, en dat zonder hoofdletters. Wat bedoel je precies?
Ah of mAh = (milli) Ampere hour, (milli)amperes wat voor een uur geleverd kan worden [0].
Wh of mWh = (milli) Watt hour, (milli) Watt uur, aantal Volt x Ampere wat voor een uur geleverd kan worden [1].

mwah = matige batterij? :D

[0]: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re-uur
[1]: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Milliwattuur
lordawesome @Osiummaster25 september 2023 12:25
Je bent Nederlander, dat betekent dat je bij de langste mensen ter wereld hoort en dus ook de grootste handen ter wereld hebt. Als de rest van de wereld 'zware' telefoons van 5000mah goed kan gebruiken is het een beetje raar dat jij, als internationale reus, gaat klagen over het gewicht. Tenzij je toevallig klein bent.
Osiummaster @lordawesome25 september 2023 14:46
Denk dat je heel verbaast gaat zijn.

Het probleem is niet heel eventjes optillen maar langdurig vasthouden van een telefoon. Als je een object een zeer lange tijd vasthoud (30-60 minuten) beginnen alle grammetjes heel zwaar te tellen.
Arjant2 @Osiummaster25 september 2023 12:41
Je vraagt je af waar Apple dan meer gewicht in stopt want ze zijn zwaarder dan bijvoorbeeld vergelijkbare Samsungs.
k995 @Osiummaster25 september 2023 13:04
.? Iphones zijn juist altijd zware phones.
Een S23 is even groot iets lichter maar heeft een 15% grotere batterij.

S23 ultra is 5% groter, weegt 5% meer maar heeft een 12% grotere batterij (5000mah) dan een iphone 15 pro max.

S23+ is 5% kleiner, 12% lichter en heeft toch een 5% grotere batterij.
Finraziel @Palindrome25 september 2023 12:10
Dat is toch niet mijn ervaring... De twee jaar oude tweedehands iPhone 11 die ik gebruikt heb na mijn Galaxy S20 FE en de S9 Plus daarvoor ging duidelijk langer mee. De 14 plus die ik nu heb maakt gehakt van de Galaxy's daarvoor. Het is zeer zeldzaam dat ik onder de 50% kom op een dag terwijl die Samsungs in de avond wel eens begonnen te mekkeren dat ze onder de 15% zaten.
k995 @Finraziel25 september 2023 13:06
raar :https://www.gsmarena.com/compare.php3?&idPhone2=9848&idPhone3=10377&idPhone1=11861

Waarschijnlijk eregns settings op die s20 fe die funky stonden en ergens een drain veroorzaakte
Finraziel @k99525 september 2023 16:00
Je doelt op de endurance rating? Naar mijn idee is het probleem met dat soort accuduur testen altijd dat ze heel artificieel zijn. Het zijn volledig schone toestellen met niks geïnstalleerd buiten de apps die ze gebruiken om de test uit te voeren. Ik begrijp ook wel waarom, het is anders heel erg lastig om vergelijkingen te maken... alleen, mijn ervaring met Android is dat als je ze werkelijk gebruikt de prestaties steeds slechter worden. Er zal inderdaad iets in de achtergrond een drain veroorzaken, maar dat is bij mij in ieder geval altijd met elk toestel gebeurt na een bepaalde tijd.

De iphone 14 plus gebruik ik nu zo'n 9 a 10 maanden en daar merk ik totaal niks van dat hij met de tijd slechter wordt. Het is denk ik een overblijfsel van het verschil in mentaliteit van de systemen. iOS is altijd heel erg gesloten geweest wat als voordeel heeft dat het veel makkelijker is om te zorgen dat apps zich niet kunnen misdragen (en je accu leegtrekken), terwijl Android veel opener is. Je kunt alles op Android, maar het nadeel is dat er ook veel meer mis kan gaan.

Vroeger kon ik iOS niet uitstaan vanwege de beperkingen maar naar mijn idee zijn ze genoeg verbeterd dat ik het tegenwoordig wel een fijn systeem vind terwijl het toch de voordelen van een strakker geregiseerd systeem behouden heeft. Of misschien ben ik zelf ook wat veranderd (ouder geworden) waardoor ik minder behoefte heb aan customizen :P
PaulHelper @Finraziel25 september 2023 17:43
Hmm, ik ben het met je eens dat artificiële endurance test altijd nummers blijven en geen perfecte vergelijking voor individuele gebruikers. Ik heb een tijd een iPhone 12 gehad tussen Android apparaten. Mijn ervaring was dat de iPhone korter mee ging. Met als kanttekening, Android instellingen zijn cruciaal.
Ik zorg er altijd voor dat apps precies genoeg machtigingen en batterij krijgen voor wat ze nodig hebben, iets wat op iOS en maar deels kan. Ik vind apps soms prettiger dan alternatieven als die er al zijn. Vandaar dat ik de apps dan toch download maar alle achtergrond activiteiten beperk/uit zet. Er zijn maar een aantal apps die actief moeten blijven om meldingen etc te kunnen ontvangen of dingen op achtergrond te kunnen doen.
Dus voor mijn optimalisatie is het vaak enigszins gelijk tussen iPhone en Android maar zodra ik alles goed instel met dezelfde apps en toepassing dan geeft Android mij een betere batterij en vaak ook prestaties (in dezelfde prijsklasse/vergelijkbare toestellen)

[Reactie gewijzigd door PaulHelper op 23 juli 2024 00:24]

k995 @Finraziel25 september 2023 19:52
Tja dat is dan eerder gebruiker natuurlijk, hier geen enkel probleem door die apps gewoon de rechten te geven die ze nodig hebben.

Die test is juist appels met appels en laat zien hoe die zich vertalen naar elkaar.

Beide systemen zijn fijn en al lang naar elkaar gegeroeid. EN merk niks dat de prestaties minder zouden worden. Enige smartphone waar ik dat ooit had was de iphone 6s die hardware problemen had met de batterij. iphone 3g/4s/se samsung s8/10e/omnia nooit problemen mee gehad zelfs na jaren gebruik.
n4m3l355 @Osiummaster25 september 2023 11:26
Performance per watt is mooi maar dan dient de CPU niet te trottlen wil je daar baat bij hebben. Ook merk je die performance enkel wanneer je zware taken uitvoert. Ik weet niet hoe het bij jou zit maar de afgelopen 3-4 generaties mobiel merk ik gewoon het verschil niet meer terwijl ik toch regelmatig grote PDF's open, grote foto's bekijk, soms een spelletje speel.

Dus wat betekend die performance die ik dus zelf zelden tot nooit nodig heb. Zolang een mobieltje kan doen wat ik normaal doe en het einde van de dag haalt (wat zowel m'n S21 en iPhone 14 halen) houdt het toch verder op?

Onderhand is die performance echt geen selling point meer, zeker niet wanneer Apple zijn thermals niet on orde heeft. Dat zal ze niet beletten om dit helemaal kapot te vermarkten, maar bottom line als gebruiker heb ik er niks aan.
slijkie @shakedown25 september 2023 11:13
Eens, en oneens.

Als je puur en zuiver naar de huidige features & workloads kijkt, heb je gelijk.

Echter, als wij bijvoorbeeld ineens kunnen Facetimen met een auto-vertaal functie, of een hele andere functie die extreem handig is maar veel meer ‘power’ nodig heeft om te functioneren.

Het is dus niet nodig voor de features van huidig en het verleden. Maar bied zeker opties voor nieuwe features en opties van de toekomst.
youridv1 @shakedown25 september 2023 11:57
Naja nee. Hoe meer prestaties per watt, hoe beter de batterij duur, dus laat apple maar lekker door pushen met hun SoC ontwikkeling. Daardoor kunnen de accu's in iPhones des te kleiner worden voor dezelfde accuduur. Meer doen met minder is een universeel goed iets.

Verder wel eens dat dit soort SoC's qua ruwe performance al heel lang op een hoog genoeg niveau zitten.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 00:24]

lordawesome @youridv125 september 2023 12:32
Wat is het doel dan; om de twee dagen opladen? Ik denk dat dat eerder voor meer problemen zorgt, namelijk om het te vergeten, dan dat het goed doet.

Momenteel laadt men een telefoon dagelijks. Mijn 4 jaar oude Android haalt dat makkelijk. Ik hoef werkelijk nooit tussentijds te laden.

En een telefoon moet een bepaalde grootte hebben vanwege het scherm, dus die accu hoeft niet kleiner.

Ja, energiezuiniger is leuk, maar tegenwoordig onbelangrijk.
youridv1 @lordawesome25 september 2023 13:19
En een telefoon moet een bepaalde grootte hebben vanwege het scherm, dus die accu hoeft niet kleiner.

Ja, energiezuiniger is leuk, maar tegenwoordig onbelangrijk.
Uh nee. Het doel is een kleinere accu bij dezelfde accuduur om zo minder zware metalen te gebruiken voor het produceren van een smartphone. Lithium accu's zijn een noodzakelijk kwaad, geen verantwoorde oplossing.

Energiezuinigheid is alles behalve onbelangrijk tegenwoordig.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 00:24]

lordawesome @youridv125 september 2023 13:22
Dus het doel is dat het iets beter voor het milieu is? Okay. Worden die li-ion accu's niet recycled? Plus, een telefoonaccu stelt natuurlijk niks voor, want er rijden ook elektrische auto's rond met 100x zoveel accu's.

Wat zeg ik, 40kWh is normaal voor een electrische auto en 4000mah voor een telefoon. 4000mah is 3.7V x 4 = 14,8Wh. 40.000 / 14,8 = 2700. Dus een EV heeft 2700x zoveel li-ion als een telefoon.

Er zijn in Nederland zo'n 230.000 EV's en bijna iedereen heeft een smartphone en sommige een tweede. Dus zeg maar 20 miljoen smartphones. 20 miljoen / 230 duizend = 87, dus dat zijn 87x zoveel smartphones. 2700 / 87 = 31. Dat betekent dat er 31x zoveel li-ion naar electrische auto's gaat dan smartphones.

[Reactie gewijzigd door lordawesome op 23 juli 2024 00:24]

youridv1 @lordawesome25 september 2023 13:24
Dat ze gerecycled kunnen worden wil nog niet zeggen dat de milieu impact ineens irrelevant is. Zat mensen recyclen hun oude smartphones (of uberhaupt elektronica/accu's) helemaal niet en hebben ze ergens in een la liggen.

De "het stelt niets voor" instelling is precies waarom we met global warming en andere milieu problemen zitten. Er worden meer dan 200 miljoen iPhones per jaar geproduceerd. Dus volgens jouw berekening zijn dat ongeveer 74.000 EV's aan accu.
En dat zijn alleen iPhones. In 2022 zijn er 1,2 miljard smartphones verkocht.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 00:24]

lordawesome @youridv125 september 2023 13:32
Ik was nog even aan het rekenen, maar volgens mij wordt er 31x zoveel li-ion in Nederland in EV's gestopt dan in smartphones. Zie hierboven.
youridv1 @lordawesome25 september 2023 13:35
Nederland is allemaal leuk en aardig, maar als je wereldwijde EV en wereldwijde smartphone verkoop even tegen elkaar uitzet.

1,2 miljard smartphones / 2700 = 444.444 EV's equivalent
10 miljoen EV's verkocht in 2022.

Dan zitten smartphones op 4% van de benodigde accu capaciteit van EV's. Dat vind ik niet niks, want het ene is een broek zak apparaatje en het andere is een voertuig van 2000 kilo
lordawesome @youridv125 september 2023 13:56
Props voor de vergelijking en het opzoeken van de wereldwijde cijfers. Interessant om te zien dat wereldwijd smartphones op 4% batterijcapaciteit zitten tov EV's. Dat is wel een leuk feitje om te weten.

Trouwens, om even terug te komen naar mijn cijfer van 31 in Nederland. Wereldwijd zou dat dan 10.000.0000 / 444.444 = 22,5 zijn. Dat zou betekenen dat er in Nederland 50% meer EV's worden verkocht dan het wereldwijde gemiddelde. Dat klinkt aannemelijk.
youridv1 @lordawesome25 september 2023 14:15
Trouwens, om even terug te komen naar mijn cijfer van 31 in Nederland. Wereldwijd zou dat dan 10.000.0000 / 444.444 = 22,5 zijn. Dat zou betekenen dat er in Nederland 50% meer EV's worden verkocht dan het wereldwijde gemiddelde. Dat klinkt aannemelijk.
Ja klopt. Wij zijn echt een van de grotere EV landen. Zal wel te maken hebben met de relatief korte reis afstanden en omdat wij relatief veel geld in het wegennet stoppen en daarmee ook in de laadpalen (voor zover ik weet) en natuurlijk subsidie
_Pussycat_ @lordawesome26 september 2023 02:08
Mijn 2 jaar oude S21 heeft bij dagen met veel activiteit grote moeite de avond te halen. Ligt ook aan je gebruik he. Ik gebruik hem voor navigatie op de motorfiets in de zomerzon, dan gaat het wat harder. Ook features als always-on display maken het moeilijker voor de batterij.
Coolstart @shakedown25 september 2023 12:22
Maar bij de normale gebruikers, daar waar 90 procent van de pc/laptop en ook mobiele gebruikers inzitten, maakt het helemaal niets uit of ik nu een Intel Core 5 9de generatie, een AMD 3600, een Dimention 9000 of een Snapdragon Gen 1, in een lapopt/pc/mobiel heb. Daar is de workload niet naar.
1. Wie is de normale gebruiker? Willen we niet allemaal een soc die zuinig is en toch snel is? Is de normale gebruiker een gamer of photo enthousiast is.

2. De jaarlijkse incidentele update van 20% sneller gaat uw workflow niet beïnvloeden maar als je SOC na een paar jaar 5x tot 10x sneller is dan ga je dat toch echt merken omdat er mobile games zijn of goede camera’s en apps die de rekenkracht van de SOC en NPU effectief benutten.

Als je natuurlijk niet gamed, geen nood hebt aan betere foto’s, video’s, AI etc en gewoon wil browsen met een paar apps dan koop je idd best een midrange soc zonder die extra kracht. Midrange is idd al jaar en dag meer dan voldoende. Maar is dat niet van alle tijden?

Straks wil die ‘normale’ gebruiker stable diffusion AI draaien omdat een ‘simpele’ app om geboortkaartjes maakt dat nodig heeft :) local AI zal nog een ding worden voor ‘normale gebruikers’ met ‘normale apps’ .
k995 @Coolstart25 september 2023 13:13
omdat er mobile games zijn of goede camera’s en apps die de rekenkracht van de SOC en NPU effectief benutten.
Iets dat de doorsnee gebruiker gebruikt? Betwijfel het.
Probleem is dat die 5 of 10 keer sneller (btw +20% elke jaar is na 5 jaar 2.5 keer zo snel) enkel optreed in bepaalde gevallen. ALs je iets laad bijvoorbeeld. Of facebook na 2.5s opengaat of na 1 seconden maakt weinig uit. IK heb een 5 jaar oude smartphone (S10e) en als ik die naast een Iphone14 leg voelt die amper sneller aan.

Natuurlijk gebruikt ik gewoon wat de doornsee gebruiker daarop doet en game ik daar niet op noch doe ik daar video bewerkingen ed op.
Yzord 25 september 2023 10:56
Op papier dus een matige gpu, maar in de praktijk lijkt het toch anders. Dat is omdat ze iOS om de soc kunnen bouwen, waar bijv. Android rekening moet houden met meerdere types.
elmariachi @Yzord25 september 2023 11:22
Dat leest alsof Android het mobiele Windows is tegenwoordig ;-)
youridv1 @elmariachi25 september 2023 12:00
Is het in de zin van optimalisatie ook en om dezelfde reden. Windows/Android moet op van alles en nogwat kunnen draaien. Ze kunnen dus niet (zo goed) op OS niveau optimalisaties inbakken voor specifieke hardware en leunen meer op abstractie lagen dan iOS hoeft te doen. Apple weet exact op welke hardware iOS draait en kan dus tot op de individuele instructie afstemmen op de architectuur van hun devices. Daar valt echt significante performance mee te winnen. In theorie hoeft apple bijna helemaal niets te abstraheren.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 00:24]

Wraldpyk @elmariachi25 september 2023 12:02
Dat is het ook. Als app developer voor zowel iOS als Android is dat heel duidelijk geweest. Als je een app publiceerde dan was ie compatible met maximaal iets van 20 verschillende iOS devices, maar voor Android zit je al snel op 10.000, waarbij er gigantische verschillen zitten in performance, functionaliteit, scherm-resolutie, resolutieverhouding, scherm-density en alle mogelijke combinaties daartussen. En dan heb je ook nog eens te maken met cpu/memory performance van super traag tot super snel.

In de praktijk kwam 't er op neer dat we testen met 2 iOS devices, en 20 Android devices, waarbij we de 20 meestvoorkomende devices in verschillende klasses pakten, en dan hopen dat de rest soort van okay is.
Atilim @Yzord25 september 2023 11:29
We hebben het over verschillende prio's, om het nu een matige GPU te noemen ga je wel heel ver. Wat zou Apple nu bereiken als ze de soc prestaties met 50% zouden verbeteren?
walletje-w @Atilim25 september 2023 12:28
Dat je grofweg 2x zo lang kunt gamen op dezelfde accu lading?
lordawesome @Yzord25 september 2023 12:35
Dat klinkt leuk, maar is een erg vage stelling. Dat is zoiets als 'console optimalisatie'. Heb je enig idee wat het scheelt in performance voor Apple? 1%, 10%, 50%? Ik heb nog nergens een test of benchmark van deze claim gezien. Het klinkt eerder als een broodje aap dan iets merkbaars.
Balance 25 september 2023 11:04
De E-cores hebben echt een enorme sprong vooruit gemaakt deze generatie. Gekeken naar de SPEC-benchmarks, is integer performance redelijk vergelijkbaar met de helft van het energieverbruik van de Cortex-A715. En bij floating point is de E-core dik 15% sneller met 40% minder energieverbruik. Bij beide is een gedeelte daarvan natuurlijk te danken aan TSMC's 3nm process.

De E-cores zijn nu echt wel een soort "medium" cores geworden, ze zijn niet meer small. Je ziet het ook aan het verbruik, wat wel is gestegen van 0,49 naar 0,79 watt, dik 60% meer. Ik ben dus ook benieuwd of Apple werkt aan een kleinere, meer efficiëntere CPU-core, die dan in een small-medium-big configuratie wordt ingezet. 2 tot 4 nog kleinere kernen voor achtergrond taken zouden nog best voordelig kunnen zijn. Apple's E-cores. Arm heeft met de Cortex-A510 en -A520 nog steeds moderne in-order CPU cores, waar Apple enkel de krachtigere out-of-order superscalars gebruikt.

Het is wel opvallend dat Apple niet wat meer marketing aandacht op de nieuwe E-cores heeft gevestigd. Het lijkt een van de grootste sprongen in de afgelopen generaties.
PaulHelper @Balance25 september 2023 18:05
Ik snap je idee over small-medium E cores, niet alleen small of zoals jij zegt medium. Ik denk alleen dat dit in de praktijk niet voordelig is. Sowieso willen fabrikanten voor kosten zo weinig mogelijk variaties. Het kost ook meer om small en medium ook nog eens te tunen en hoe die tussen elkaar weer afwisselen voor taken. Daarnaast denk ik dat het voordeel wat er mogelijk is naast al deze dingen relatief klein is voor de moeite/het geld in het kapitalisme van bedrijven.
Rinzwind 25 september 2023 11:30
Nog steeds verre van repareerbaar met zo'n beetje alles gesoftlocked.
https://youtu.be/dbRKQ0OjQeE?t=340
Mizgala28 25 september 2023 11:20
Op het gebied van koeling kunnen de iPhone 15-modellen nog altijd minder warmte afvoeren dan sommige Android-concurrenten, vooral omdat Apple daar relatief weinig aandacht aan lijkt te besteden. Daardoor blijft throttling een terugkerend fenomeen bij iPhones, concludeert Geekerwan.
Zo zonde dat een bedrijf met een eigen custom chip en design daar geen prioriteit aan legt.

Zeker gezien dat de 15 Pro modellen dikker zijn geworden, je zou juist denken dat ze nu meer plek hebben daarvoor.
Dutchzilla 25 september 2023 11:49
Die chips van snapdragon zouden nog beter functioneren als ze gebruikt worden met een goed geoptimaliseerd OS. Want daar komt Google echt te kort. En doet Apple het lichtjaren beter.

Google moet de regie terug in handen nemen. De knelpunten oplossen. Een strak design hanteren, en out of the box reclame en bloatware verbieden.
Want het voelt gewoon slugisch. Het kan zoveel meer zijn.
SinergyX @Dutchzilla25 september 2023 11:54
'en bloatware verbieden'.. Je hebt het over Google he?
SRI @Dutchzilla25 september 2023 12:16
Maar android is in de basis open source. Ze mogen ermee doen wat ze willen. Oké als je de Google services erbij wilt kunnen ze eisen stellen. Maar daar moet je ook weer mee oppassen vanwege hij machtspositie.

Ook blijft de grote diversiteit van hardware gewoon een ‘probleem’ qua optimalisaties. Er zitten ook verschillen in het besturingssysteem die de efficiëntie beïnvloeden.
_Pussycat_ @Dutchzilla26 september 2023 01:57
De telefoons van Google zelf zijn ook niet echt beter in batterijverbruik. En toen de Samsung-watches van Samsung's OS naar Android Wear gingen werd de batterijtikd een stuk korter. Ik denk dat de problemen bij Android dieper liggen.
Invictus @Dutchzilla26 september 2023 15:10
Sluggish? Ik wed at mijn S23 Ultra meer vloeiend/smooth aanvoelt dan de iphone 14 PM.
graey 25 september 2023 13:22
Als ik kijk naar de enige graph die de Dimensity 9200+ weergeeft, word ik ook wel erg benieuwd naar de resultaten van die SoC in de andere benchmarks, die curve lijkt die van de A17 Pro te matchen, maar dan een klein puntje hoger? Is dat alleen daar zo, of ook in de rest?
slamhk 25 september 2023 13:45
Een van de eerste mobiele ARM processors op de TSMC N3 node.
Ik vind de ST performance van de P-cores erg indrukwekkend, ze komen in de buurt van een i9-13900K. D
De core designs van de A17 Pro zullen terugkomen naar de M3 series, maar ik ben benieuwd of Apple nog aanpassingen doet gezien de A17 Pro voornamelijk op de A16 lijkt kwa core design.
Ik ben toch wel een beetje verrast dat er niet zoveel vooruitgang is gemaakt met performance/watt ookal is het op de meest moderne node gemaakt. Ik denk dat er nog een aantal software mankementen erin zitten.

De vooruitsprong die gemaakt is met de GPU design komt ook met een kost aangezien het nog steeds niet Qualcomms Adreno kan bijbenen in de synthethic test. De Solar Bay ray tracing test is ook teleurstellend aangezien het HWRT heeft.


De video laat ook zien dat het RE:Village stabiel op 30FPS kan draaien met ~4W power consumption, dat is toch wel erg indrukkend opzich.
Gamebuster 25 september 2023 14:02
Ik dacht eigenlijk dat Apple altijd een enorme voorsprong had maar obv die grafieken zie ik dat het allemaal ongeveer "Trading blows" is

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.