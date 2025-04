Apple werkt aan software-update om oververhitting van iPhone 15 tegen te gaan

Apple laat weten dat het een paar problemen heeft gevonden die ervoor kunnen zorgen dat de iPhone 15 en 15 Pro oververhit raken. Dat komt volgens het bedrijf onder meer door een bug in iOS 17. Apple zegt dat die in een toekomstige software-update verholpen wordt.

Het oververhittingsprobleem leidt volgens de fabrikant niet tot een kortere levensduur van de iPhone 15, laat Apple weten in een verklaring aan MacRumors en Forbes. De fix verschijnt vermoedelijk als onderdeel van iOS 17.1, die naar verwachting eind oktober verschijnt. Het zou echter kunnen dat Apple al eerder een kleinere software-update gaat uitbrengen om het probleem sneller op te lossen.

Daarnaast zouden ook 'recente updates voor apps van derden' ervoor zorgen dat het apparaat overbelast wordt. Apple laat weten dat het samenwerkt met de ontwikkelaars van die apps om deze problemen op te lossen. Het zou in ieder geval om Instagram, Uber en de racegame Asphalt 9: Legends gaan. Voor eerstgenoemde is reeds een software-update uitgebracht die moet voorkomen dat de iPhone bij gebruik van de app oververhit raakt.

De iPhone 15-serie verscheen vorige week. Sindsdien hebben meerdere gebruikers melding gemaakt van een oververhitte telefoon. 9to5Mac beweert dat de telefoon bij een gebruiker zelfs een temperatuur van meer dan 46 graden Celsius bereikte, al was dat wel tijdens het uitvoeren van veeleisende taken. Android Authority schrijft dat ook telefoons waarop simpele taken werden uitgevoerd, na verloop van tijd oververhit kunnen raken. Het zou overigens om alle modellen gaan van de iPhone 15-serie, en dus niet alleen om de Pro-varianten.

Ondanks dat het probleem zich ook voordoet bij de niet-Pro-varianten, zei analist Ming-Chi Kuo eerder dat hij verwacht dat de behuizing van titanium van de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max voor de oververhitting zorgt, omdat titanium een slechte warmtegeleider zou zijn. Volgens Kuo kon het probleem alleen worden opgelost door de prestaties van de A17 Pro-chip kunstmatig te verlagen. Dat ontkent Apple nu. Tegen Forbes laat het bedrijf weten dat het ontwerp van de telefoons niks te maken heeft met het oververhittingsprobleem. Ook zou de update waarin de bug wordt opgelost, geen invloed hebben op de prestaties van de A17-chip.