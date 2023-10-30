Videoapp Detail maakt gelijktijdig opnemen met twee iPhones mogelijk

De start-up Detail heeft een functie uitgebracht waarmee gebruikers gelijktijdig video's kunnen opnemen vanaf twee iPhones of iPads. De functie heet Multiplayer en synchroniseert automatisch de video- en audiofeeds van de twee toestellen, zonder dat er kabels nodig zijn.

De Multiplayer-feature is bedoeld voor het vastleggen van videopodcasts, interviews en evenementen, en is geoptimaliseerd voor TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts. De functie werkt alleen als de twee iPhones of iPads 'in dezelfde ruimte' zijn. Het is dus niet mogelijk om de functie op afstand te gebruiken, wat bij het opnemen van podcasts regelmatig gebeurt.

Videopodcasts zijn de laatste jaren in populariteit gegroeid, onder meer omdat videoclips beter deelbaar zijn via socialemediakanalen dan enkel audio. In veel gevallen wisselen beelden van de gastheer en de gast af. De Multiplayer-functie van Detail maakt het mogelijk om beide sprekers tegelijk in beeld te tonen.

Detail bracht eerder dit jaar zijn iOS-app uit, nadat het in 2022 zijn Mac-app introduceerde. Detail is een video-editor met functies zoals automatische captions, een teleprompter en een livegreenscreen.