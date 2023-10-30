Videoapp Detail maakt gelijktijdig opnemen met twee iPhones mogelijk

De start-up Detail heeft een functie uitgebracht waarmee gebruikers gelijktijdig video's kunnen opnemen vanaf twee iPhones of iPads. De functie heet Multiplayer en synchroniseert automatisch de video- en audiofeeds van de twee toestellen, zonder dat er kabels nodig zijn.

De Multiplayer-feature is bedoeld voor het vastleggen van videopodcasts, interviews en evenementen, en is geoptimaliseerd voor TikTok, Instagram Reels en YouTube Shorts. De functie werkt alleen als de twee iPhones of iPads 'in dezelfde ruimte' zijn. Het is dus niet mogelijk om de functie op afstand te gebruiken, wat bij het opnemen van podcasts regelmatig gebeurt.

Videopodcasts zijn de laatste jaren in populariteit gegroeid, onder meer omdat videoclips beter deelbaar zijn via socialemediakanalen dan enkel audio. In veel gevallen wisselen beelden van de gastheer en de gast af. De Multiplayer-functie van Detail maakt het mogelijk om beide sprekers tegelijk in beeld te tonen.

Detail bracht eerder dit jaar zijn iOS-app uit, nadat het in 2022 zijn Mac-app introduceerde. Detail is een video-editor met functies zoals automatische captions, een teleprompter en een livegreenscreen.

Multiplayer-functie Detail

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 17:09 26

30-10-2023 • 17:09

26

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Reacties (26)

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CAPSLOCK2000 30 oktober 2023 17:14
Wat is "in de buurt" precies? Bluetooth afstand?

Werkt dit ook bij concerten? Bij een beetje groot concert zijn er op ieder moment wel 1000 mensen aan het filmen met hun telefoon. Als we al die camera's zouden kunnen combineren in 1 feed zou je een geweldige 3D video van het concert kunnen maken.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 23 juli 2024 08:21]

xFeverr @CAPSLOCK200030 oktober 2023 17:22
Ik denk dat er gewoon bedoeld wordt dat het werkt als je met elkaar op hetzelfde netwerk zit, beetje gek geformuleerd voor: het werkt niet over het internet.
mjl @xFeverr30 oktober 2023 19:33
VPN zou dan kunnen maar er zal wel een Bluetooth verbinding vereist zijn verwacht ik. Het zal vooral zijn om voldoende bandbreedte te hebben/granderen voor beide streams (binnen eenzelfde wifi netwerk kan je dat wel verwachten).

Maar er is toch vast wel software die 2 of meerdere video bestanden achteraf kan alignen, dan heb je aan een Bluetooth verbinding om de individuele opnames te starten genoeg.

Als dit voor live streamen is is het wat anders uiteraard, dan moeten beide streams vanaf 1 telefoon naar internet (of je moet er nog een saas instance tussen zetten die real time de feeds combineert).

Genoeg ideeen in ieder geval :)
Coolstart @mjl31 oktober 2023 07:24
Ik denk dat het idd een frane sync issue is en geen bandbreedte probleem. De twee telefoons moeten exact op dezelfde tijd lopen om beeld en geluid later te combineren.

Samen starten met de zelfde tijdsklok lijkt idd een minimum maar ik ziet niet in waarom de datastransfer zelf niet over wifi kan.

Tijd sychroniseren over het internet lijkt me niet mogelijk. Je hebt altijd wel 10 tot 100ms* dat je uit sync loopt. Met bluetooth kan veel accurater syncen.

Daarnaast heeft video last van tijdsdrift. 1ms per minuut. Dus bij lange episodes kan je best tussendoor synchroniseren. Zeker als je de audio van bron A en video van bron B wil.

Volgens mij kan wifi-sync wel maar dan gaan ze op een andere manier tijd moeten syncen zoals via GPS. Gps is extreem precies.
mjl @Coolstart31 oktober 2023 07:43
Als het beeld live gecombineerd moet worden dan is in sync starten wel noodzakelijk inderdaad, hoewel broadcasting companies daar ook mee overweg kunnen bij live uitzendingen, maar als het in post gecombineerd wordt zou je aan de hand van audiomatching de video’s toch wel netjes in sync kunnen krijgen?
Coolstart @mjl31 oktober 2023 08:02
Het gaat niet persé over live combineren maar over uberhaupt de zelfde tijd te hebben in ms per frame om ze nadien te kunnen combineren.

Voor voetbal wedstrijden syncen ze de camera’s voor de wedstrijd met hun eigen software.

Maar als je audio/video nauwkeurig wil syncen van twee mensen die 100km van elkaar staan en beide iets anders filmen heb je een gelijke externe klok nodig als je frame per frame een sync wil. Ik zou gps gebruiken door even naar buiten te wandelen, tijd fixen en weer naar binnen te gaan.

Als je in dezelfde ruimte zit (in dit geval) zou je ook op basis van geluiden of lichten die flitsen in de ruimte een sync kunnen maken via algoritmes. Maar dan denk ik dat Bluetooth gewoon simpeler is omdat je de clock toch al hebt bij het low-res streamen van elkaars video stream. Simpel en accuraat.
MrBreaker @CAPSLOCK200030 oktober 2023 17:24
“Twee” kan mij ook echt geen voorstelling maken hoe een feed van 1000 telefoons er überhaupt uit zou zien 🤔
CAPSLOCK2000 @MrBreaker30 oktober 2023 17:34
Ik zou het niet als 1000 losse feeds willen bekijken maar aan de computer te vragen om één hoge kwaliteit video te reconstureren uit de losse opnames van al die telefoons. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar niet onmogelijk.
Herko_ter_Horst @CAPSLOCK200030 oktober 2023 18:10
Hele andere toepassing dan waar dit over gaat.
nms2003 @CAPSLOCK200030 oktober 2023 20:04
Of er een 4D Gaussian Splatting stream van maken 🙌
Zwaai Haai @nms200330 oktober 2023 22:14
Gaussian Splatting stream :? https://www.youtube.com/watch?v=w43KV79LsFw aaah Gaussian Splatting stream, cool! :P true Herko_ter_Horst, dat is inderdaad een hele andere toepassing, en een verdere fantasie van deze techniek. Maar... dan kan je dus op iedere plek in de zaal, lucht of zelfs op het podium gaan liggen om de show te bekijken.
nms2003 @Zwaai Haai30 oktober 2023 22:37
Er gingen voor mij welgeteld 2 weken overheen tussen dat ik een Gaussian Splatting demo gezien had en dat ik het zelf kon testen. Vervolgens een week later stelde iemand 4D gaussian splatting voor en nog eens een week later kwam ik er research over tegen met demo videos.
Het gaat vrij snel deze ontwikkelingen.
Zie (duurt even voor alles geladen is) https://guanjunwu.github.io/4dgs/

En inderdaad deze techniek gaat mogelijk maken dat je elk moment van een evenement vanuit elke hoek kunt kijken, wanneer je maar wilt. Dus onafhankelijk van of er toevallig 1 ultra dure camera net cool langs zwiept.

[Reactie gewijzigd door nms2003 op 23 juli 2024 08:21]

CR35 @CAPSLOCK200030 oktober 2023 17:50
Zoiets wat microsoft ooit deed met Photosynth en foto's, maar om dat realtime met video te doen zal nog wat lastiger zijn. Overigens zijn er nu al mensen die concerten op de manier editen met multicam opstelling vanuit het publiek en deze op youtube zetten. Zo heb ik in ieder geval van de Rolling Stones al wat nummers gezien. De Xiaomi camera kan volgens mij ook multicam opstelling maken doormiddel van een extra telefoon, echter nog nooit gebruikt.

Denk trouwens dat dit echt voor die rond de tafel podcasts iets is. Waarbij je van cam wil switchen als iemand praat, gezien ze ook andere functies aanbieden waar dit supplementair aan is.
mjl @CR3530 oktober 2023 19:34
Of front en back camera simultaan gebruiken en de telefoon tussen de deelnemers zetten, kwaliteit van de selfie cam is vaak wel wat minder, maar ach… het is maar streaming 😂
Hans C @CAPSLOCK200030 oktober 2023 22:54
Op de site staat dat het in dezelfde kamer moet zijn. Ik denk dat de app synct op hoorbaar geluid in de kamer.
Animal @Hans C31 oktober 2023 01:55
Of timecode via direct wifi/wideband enz?
Hans C @Animal31 oktober 2023 10:41
Daar hoef je niet in dezelfde kamer voor te zitten toch?
tlwn @Hans C31 oktober 2023 16:22
Dit lijkt mij het meest aannemelijk, een 'klapje' is voor video-editors al jaar en dag een betrouwbare en eenvoudige (backup) methode om beeld en geluid te kunnen synchroniseren.
DeTeraarist 30 oktober 2023 17:44
VVS is al niet fijn, maar dit is dubbele VVS als ik het fotootje mag geloven. Twee mensen die met elkaar in gesprek zijn op elkaar stapelen... het zou niet mijn keuze zijn geweest.
Oon @DeTeraarist31 oktober 2023 08:57
Er staat dan ook letterlijk dat het is geoptimaliseerd voor de korte verticale content, niet voor volwaardige video's.

Lijkt mij daarmee ook meteen een heel beperkte doelgroep, want iedere echte podcast heeft gewoon een fatsoenlijke setup en edit daarna korte clips voor TikTok e.d.
StGermain 30 oktober 2023 17:26
Ik doe dat gewoon in de nabewerking?
Verwijderd @StGermain30 oktober 2023 18:24
Ik doe dat gewoon in de nabewerking?
En daarom is er dus nu een app zodat je dat niet meer in de nabewerking hoeft te doen. Vanwaar de vraagteken aan het einde van je zin?
Annihlator @Verwijderd30 oktober 2023 19:03
Het hoeft niet zo veel moeite te kosten om dat genoeg te synchroniseren, maar het lijkt erop dat ie daar in ruil voor een heleboel vrijheid terugkrijgt.

De functie van de app komt op mij over alsof je dan meten hatsboempaf een vvs video óf een normale krijgt, maar met editing synchroniseer je de boel eenmaal en je kan vervolgens beiden resultaten produceren.

Voor een workflow middels deze app moet je dan op meer dingen letten en vooraf afstemmen, de flexibelere optie is om het tijdens editing te doen.
Oon @Verwijderd31 oktober 2023 08:57
Deze app gaat geen vervanging zijn voor volwaardige setups voor podcasts
joho 30 oktober 2023 23:23
Je zou toch als eerste voorbeelden uit de pr0n industrie verwachten...
barkeeper30 31 oktober 2023 11:56
Alleen jammer dat deze app 8,99 per maand kost, dat vind ik het dan weer niet waard. Waar is de tijd gebleven dat je eenmalig een bedrag betaalde en dan alle features onbeperkt kon gebruiken.

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