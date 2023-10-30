Mastodon ondersteunt voortaan gepersonaliseerde lijsten in Android-app

De Android-app van Mastodon ondersteunt vanaf heden gepersonaliseerde lijsten. Gebruikers kunnen door middel van deze lijsten gevolgde accounts categoriseren op basis van specifieke onderwerpen. Content die in een lijst verschijnt, verdwijnt uit de feed op de startpagina.

Ook is de startpagina van de Android-app vernieuwd om 'eenvoudige navigatie tussen de startpagina, de lijsten en gevolgde hashtags mogelijk te maken', schrijft Mastodon-oprichter Eugen Rochko in een blogpost. Het is niet bekend wanneer gepersonaliseerde lijsten beschikbaar worden voor iOS-gebruikers. Lijsten waren al beschikbaar via de webversie van Mastodon.

Mastodon is een gedecentraliseerd sociaal medium, dat gezien wordt als een alternatief voor het voormalige Twitter, X. Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld Bluesky van Twitter-oprichting Jack Dorsey en Threads van Meta.

Mastodon voegt lijsten toe aan Android-app

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 30-10-2023 18:36 21

30-10-2023 • 18:36

21

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Reacties (21)

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Lord Driminicus 30 oktober 2023 19:29
De meeste mastodon gebruikers (mezelf incuis) gebruiken de "officiele" app helemaal niet. Ik ben zelf bijvoorbeeld tevreden gebruiker van tusky https://tusky.app/.
nolihc @Lord Driminicus30 oktober 2023 19:58
Eens, ik ben gek op Megalodon for Mastodon
brecht_vb @Lord Driminicus30 oktober 2023 20:13
Indien graag zonder app: Phanpy is eenvoudig (ook weinig settings) en zeer goed op mobile.

Elk probeert twitter te immiteren.

Verder gebruik ik graag Mammoth, versie 2 in ontwikkeling (closed beta).

[Reactie gewijzigd door brecht_vb op 23 juli 2024 01:05]

_han @Lord Driminicus30 oktober 2023 20:53
Ikzelf gebruik ook een third party app (Ivory), maar ik vraag me af of jouw claim (dat de meeste Mastodon gebruikers niet de officiële app gebruiken) waar is. Heb je daar een bron voor?
Maurits van Baerle
@_han31 oktober 2023 11:01
Normaal gesproken kun je er inderdaad van uit gaan dat verreweg het grootste deel van de mensen de officiële app gebruikt.

Bij Mastodon ben ik daar minder zeker van omdat er al jaren een heel gezond ecosysteem van third-party apps was voordat de officiële apps uit kwamen.

Het lijkt me sterk dat iemand die al jaren tevreden gebruiker is van bijvoorbeeld Tusky nu ineens over zou stappen op de officiële app.
P_Tingen @Lord Driminicus30 oktober 2023 20:54
Ik heb al een paar apps geprobeerd, maar ik kom eigenlijk elke keer weer terug bij de gewone webinterface van Mastodont (.nl in mijn geval). Ook op mobiel, werkt als een dolle.
UPPERKEES @Lord Driminicus31 oktober 2023 08:05
Aantal downloads van de officiële Mastodon app is anders wel 2x zoveel. Wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die app nog steeds gebruikt. Maar populair is het wel.
bartvdn 30 oktober 2023 22:39
Wat een goed idee!

Ben eigenlijk altijd voorstander van chronologisch geweest toen top stories werd opgedrongen. Maar nu ik op Mastodon zit, merk ik de nadelen van alleen maar berichten op tijd, wanneer je iets volgt dat veel berichten geeft. Dat domineert de feed dan wel heel erg.

Ik ga hier zeker gebruik van maken om mijn eigen top stories lijst te maken.
phizzie @bartvdn30 oktober 2023 22:56
Inderdaad, daar werd op de server waar ik me aansloot (mastodon.world, beheerd door een Nederlander) al wel over gehint. Het doel is niet het eindeloos herhalend roeptoeteren of erg vluchtige zaken te posten. Iets andere etiquette, waarvan ik het tempo wel weet te waarderen.
Als voorbeeld heb ik dus enkele 'vluchtige bronnen van roeptoeterij' zoals feeds van kranten uit mijn te volgen bronnen gegooid. Als ik er naar wil kijken, doe ik dat wel 'live'.
Verder, als je je medemens wilt steunen, vul serieus de alt-text van plaatjes die je deelt in. Zo kan ook de minder goed ziende internetgebruiker makkelijker deelnemen aan de inhoud.
jake1996 30 oktober 2023 19:23
De IOS Mammoth app ondersteunt ook “ lijsten”. Gebruik de officiële Mastodon app al een tijdje niet meer oa. vanwege het ontbreken van de lijst ondersteuning.
smiba 30 oktober 2023 19:51
Dit is volgens mij een default feature van Mastodon, maar de app loopt vrij ver achter op het supporten van features. Weet dat dit minimaal al een jaar lang via de web-app kan en via applicaties die de API er van supporten.
reinouts 30 oktober 2023 20:12
Er zijn steeds meer applicaties die integreren met het ActivityPub-protocol, waar Mastodon gebruik van maakt, zoals GitLab en WordPress.
voorstad 30 oktober 2023 20:23
Ook ik ben al een jaar over naar Mastodon (mastodon.nl). Ik heb in het afgelopen jaar veel leukere interacties en gesprekken gehad (en contacten opgedaan) dan in al die jaren op TwiX. Helemaal zelf te beheren, gefedereerd en gedecentraliseerd, dus niet afhankelijk van millionairs met zo z'n eigen ideeen.

En er komen steeds meer overheden en instellingen naar Mastodon, het wordt er steeds gezelliger!

Ik gebruik eigenlijk altijd de webbrowser, zowel op Android als op de PC, werkt prima.

[Reactie gewijzigd door voorstad op 23 juli 2024 01:05]

Verwijderd 30 oktober 2023 19:16
Bestaat dat nog? Ik was het oprecht alweer vergeten. Usk houdt zijn Twitter lekker in het nieuws, zon tech ding lukt dat maar niet waardoor het bij het grote publiek in de vergetelheid raakt
henkbiertank @Verwijderd30 oktober 2023 19:32
Zeker! Er is bijvoorbeeld een instance voor PHP-programmeurs: phpc.social. Maar ook de overheid heeft een eigen instance: social.overheid.nl. En daar komen steeds meer aan de overheid gerelateerde accounts bij. Zo hoef ik geen X te gebruiken.
Kerfuffle
@Verwijderd31 oktober 2023 07:41
Ja, en het is er beter toeven dan het de afgelopen 5 jaar was op Twitter. Zeker in de tech & kunst wereld zijn veel mensen al overgestapt, en zelfs de rijksoverheid zit er nu op. Journalisten & nieuws platforms komen er ook steeds meer. Het zijn m.i. de standaard "share this" linkjes die veel sites ondoordacht nog alleen naar X en Facebook laten wijzen, die achterlopen op die realiteit.
Wolfos @Verwijderd30 oktober 2023 23:59
Zit genoeg volk op tegenwoordig. 1,8 miljoen actieve gebruikers.
wimswa 30 oktober 2023 20:26
Zolang X niet uitsluitend voor betalende klanten wordt, heeft Mastodon natuurlijk nauwelijks kans van slagen. Helemaal nu de van Mastodon naar X teruggekeerden nu hun heil zoeken op Bluesky. En in Amerika is er dan ook nog eens concurrentie van Threads.
mickeyhouse @wimswa30 oktober 2023 22:12
Volgens mij is Mastodon al behoorlijk geslaagd. Het gaat niet om de grootste voor mij, het gaat om de fijnste om te gebruiken. Ik heb meer lol op mastodon dan ooit op Twitter.
runaround @mickeyhouse31 oktober 2023 11:22
Misschien moet ik het dan toch nog een keer proberen. Toen ik erop zat vond ik de kwaliteit van de posts echt laag
krosis @wimswa31 oktober 2023 07:44
De enige aantrekkingskracht van Bluesky is de exclusiviteit. Zodra dat opgeheven wordt gaat de interesse juist dalen denk ik. Grote migraties zijn niet echt meer van deze tijd.

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