Mastodon ondersteunt voortaan gepersonaliseerde lijsten in Android-app

De Android-app van Mastodon ondersteunt vanaf heden gepersonaliseerde lijsten. Gebruikers kunnen door middel van deze lijsten gevolgde accounts categoriseren op basis van specifieke onderwerpen. Content die in een lijst verschijnt, verdwijnt uit de feed op de startpagina.

Ook is de startpagina van de Android-app vernieuwd om 'eenvoudige navigatie tussen de startpagina, de lijsten en gevolgde hashtags mogelijk te maken', schrijft Mastodon-oprichter Eugen Rochko in een blogpost. Het is niet bekend wanneer gepersonaliseerde lijsten beschikbaar worden voor iOS-gebruikers. Lijsten waren al beschikbaar via de webversie van Mastodon.

Mastodon is een gedecentraliseerd sociaal medium, dat gezien wordt als een alternatief voor het voormalige Twitter, X. Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld Bluesky van Twitter-oprichting Jack Dorsey en Threads van Meta.