Truth Social lijdt sinds oprichting 73 miljoen dollar verlies

Truth Social, het sociaalnetwerkplatform van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, heeft al 73 miljoen dollar verlies geleden. De sociaalnetwerksite bestaat sinds februari 2022.

Volgens enkele fiscale documenten tikte het verlies eind 2022 al tegen de 50 miljoen dollar aan. Daar kwam dit jaar volgens Reuters minstens 23 miljoen dollar verlies bij. De boekhouders van het bedrijf hebben naar verluidt zorgen geuit om de financiële toestand en toekomst van Truth Social.

Het sociale medium is in februari 2022 opgericht op initiatief van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Trump werd in januari 2021 van verschillende sociale media verwijderd na de bestorming van het Amerikaanse Capitool door Trump-aanhangers. Truth Social is sinds februari van vorig jaar beschikbaar via iOS en sinds oktober 2022 ook in de Play Store van Google te vinden. De code van de app is gebaseerd op Mastodon, een al langer lopend project voor een opensourcesocialemediaplatform. In mei van 2022 had het platform naar verluidt 2 miljoen actieve gebruikers.

