Google laat app van sociaal netwerk van Donald Trump toe in Play Store

Google heeft Truth Social toegelaten in de Google Play Store. Het platform van Donald Trump heeft volgens Google de nodige contentmoderatiemaatregelen getroffen waardoor de app niet meer in strijd is met de regels van Google Play.

Truth Social werd in augustus nog door Google geweerd uit diens appwinkel omdat de app toen het beleid van Google omtrent apps in Play Store schond. Google verklaarde zich toen zorgen te maken om content zoals fysieke bedreigingen en oproepen tot geweld en merkte op dat Truth Social geen actief moderatiesysteem had. Zo’n systeem was volgens Google nodig om toegang te krijgen tot Google Play. Intussen zou Truth Social volgens Axios de problemen hebben opgelost waardoor Google de app nu wel toelaat in zijn appwinkel.

Het sociale medium is in 2022 opgericht op initiatief van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Die is in januari 2021 van verschillende sociale media verwijderd na de toenmalige bestorming van het Amerikaanse Capitool door Trump-aanhangers. Truth Social is sinds februari van dit jaar beschikbaar via iOS. Toen bleek dat de code van app is gebaseerd op Mastodon, een al langer lopend project voor een opensourcesocialemediaplatform.