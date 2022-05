App van op Mastodon gebaseerd sociaal netwerk Trump komt uit voor iOS

De app voor het sociale netwerk van de Amerikaanse oud-president Donald Trump is uitgekomen in de App Store. De interface van Truth Social doet veel denken aan die van Twitter. De code is gebaseerd op Mastodon.

Gebruikers kunnen op het netwerk Truths plaatsen, die andere gebruikers kunnen verspreiden via een ReTruth. De centrale plek in de interface is een feed van posts, zo blijkt uit screenshots van de interface in de App Store. Truth Social wil zich onderscheiden door een 'sociaal netwerk vrij van politieke discriminatie' te zijn.

De code is gebaseerd op Mastodon, een al langer lopend project voor een opensourcesocialmediaplatform. Dat Truth Social de code heeft gebruikt, blijkt op de opensourcepagina van het nieuwe sociale netwerk. Daar is een zip te vinden met de broncode van Mastodon.

Truth Social is een initiatief van een bedrijf van oud-president Donald Trump. De grote socialemediabedrijven verwijderden vorig jaar zijn accounts na de opstand van 6 januari 2021. Die opstand had als doel om te voorkomen dat de verkiezingswinst van Trumps tegenstander Joe Biden bekrachtigd zou worden. Het is nog onbekend of en wanneer een Android-versie van Truth Social zal uitkomen.