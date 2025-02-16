Truth Social van Donald Trump leed vorig jaar 401 miljoen dollar verlies

Truth Social, het socialemediaplatform van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft vorig jaar 400,9 miljoen dollar verlies geleden. Dat is bijna zeven keer zoveel als in het jaar daarvoor, toen een verlies van 58,2 miljoen dollar werd gemeld.

Volgens de jaarcijfers van Truth Social steeg het verlies in 2024 met 589 procent ten opzichte van 2023. Dat komt volgens het bedrijf onder meer door forse investeringen in Truth+, een tv-streamingplatform dat vorig jaar in de Truth Social-app werd geïntegreerd. Andere kosten kwamen van de fusie met Digital World Acquisition Corporation, een special purpose acquisition company. Dat is een lege vennootschap die als doel heeft om te fuseren met een particulier bedrijf en dit naar de beurs te brengen. Via deze constructie hoeft het private bedrijf, in dit geval Truth Social-moederbedrijf TMTG, zelf geen beursgang voor te bereiden.

De omzet daalde met twaalf procent naar 3,6 miljoen. Dat wijt Truth Social aan 'een wijziging in een overeenkomst over de inkomstenverdeling met een advertentiepartner'. Het bedrijf zegt te verwachten dat het de komende tijd 'aanzienlijke kosten en verliezen' zal blijven maken, aangezien het zijn streamingactiviteiten gaat uitbreiden en momenteel slechts een beperkt aantal adverteerders heeft.

Het sociale medium werd in februari 2022 opgericht op initiatief van Donald Trump. Trump werd in januari 2021 van verschillende sociale media verwijderd na de bestorming van het Amerikaanse Capitool door Trump-aanhangers. Het is niet duidelijk hoeveel actieve gebruikers het platform heeft. Truth Social zegt in zijn jaarverslag dat het dergelijke 'traditionele prestatiecijfers' niet deelt, omdat ze in 'de beginfases van de ontwikkeling' niet belangrijk zijn.