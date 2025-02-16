Truth Social van Donald Trump leed vorig jaar 401 miljoen dollar verlies

Truth Social, het socialemediaplatform van de Amerikaanse president Donald Trump, heeft vorig jaar 400,9 miljoen dollar verlies geleden. Dat is bijna zeven keer zoveel als in het jaar daarvoor, toen een verlies van 58,2 miljoen dollar werd gemeld.

Volgens de jaarcijfers van Truth Social steeg het verlies in 2024 met 589 procent ten opzichte van 2023. Dat komt volgens het bedrijf onder meer door forse investeringen in Truth+, een tv-streamingplatform dat vorig jaar in de Truth Social-app werd geïntegreerd. Andere kosten kwamen van de fusie met Digital World Acquisition Corporation, een special purpose acquisition company. Dat is een lege vennootschap die als doel heeft om te fuseren met een particulier bedrijf en dit naar de beurs te brengen. Via deze constructie hoeft het private bedrijf, in dit geval Truth Social-moederbedrijf TMTG, zelf geen beursgang voor te bereiden.

De omzet daalde met twaalf procent naar 3,6 miljoen. Dat wijt Truth Social aan 'een wijziging in een overeenkomst over de inkomstenverdeling met een advertentiepartner'. Het bedrijf zegt te verwachten dat het de komende tijd 'aanzienlijke kosten en verliezen' zal blijven maken, aangezien het zijn streamingactiviteiten gaat uitbreiden en momenteel slechts een beperkt aantal adverteerders heeft.

Het sociale medium werd in februari 2022 opgericht op initiatief van Donald Trump. Trump werd in januari 2021 van verschillende sociale media verwijderd na de bestorming van het Amerikaanse Capitool door Trump-aanhangers. Het is niet duidelijk hoeveel actieve gebruikers het platform heeft. Truth Social zegt in zijn jaarverslag dat het dergelijke 'traditionele prestatiecijfers' niet deelt, omdat ze in 'de beginfases van de ontwikkeling' niet belangrijk zijn.

Truth Social

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 16-02-2025 10:12
199 • submitter: wildhagen

16-02-2025 • 10:12

199

Submitter: wildhagen

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Kerfuffle 16 februari 2025 10:26
Gezien het feit dat Truth Social al begon door Mastodon te kopiëren, de licentievoorwaarden daarvoor te overtreden en daarover te liegen, verbaast het me niet dat het op meer fronten blijkt een flater te zijn. Het belang van een propagandeplatform is echter groot, dus ze zullen er nog wel geld tegenaan blijven gooien. Ik betwijfel namelijk, dat Trump voor z'n communicatie helrmaal afhankelijk wil zijn van Musk's X.
kwakzalver @Kerfuffle16 februari 2025 21:34
Zolang meneer zijn geld binnenharkt zal het hen een worst zijn. Zo ook met zijn coins. Die heeft aan het begin natuurlijk een fikse lading op voorraad en verkocht. Uit lucht harde dollars tevoorschijn gehaald.
De essentie, het maakt niet uit of bedrijven verlies draaien. Zolang je als persoon geen financiële risico’s hebt is het alleen een middel om te gebruiken.
Larmoth @kwakzalver16 februari 2025 21:46
+ x PROCENT van alle transactiekosten gingen ook naar het bedrijf waarin Trump aandelen geeft TJA
Darkstriker @kwakzalver16 februari 2025 23:40
Trump is aan de macht om zijn vermogen de groeien (en te voorkomen dat hij de gevangenis in moet waar ie eigenlijk terecht hoort). Vergeleken met de financiele voordeel die hij trekt uit de macht die je als President kan uitoefenen zijn €400 miljoen een schijntje. Zeker als je al zoveel vermogen hebt geerfd.
RogerWilco2 @Darkstriker18 februari 2025 16:35
En binnenkort krijgt Truth Social waarschijnlijk meer dan $400 millioen aan "subsidie" voor "het beschermen van de vrijheid van meningsuiting" of iets dergelijks.

Als hij straks een boel "lastige" en "overbodige" mensen in overheidsdienst ontslagen heeft, dan heeft hij dat geld wel "over". Mensen van het Consumer Financial Protection Bureau, allerlei juristen van het ministerie van justitie, vliegtuigverkeerstleiders. Hij heeft een hekel aan "experts".

Truth Social maakt volgend jaar winst!
Darkstriker @RogerWilco218 februari 2025 19:41
Het probleem ist uiteraard dat zoveel mensen in onze westerse samenlevingen blijkbaar een hekel hebben aan experts. En vervolgens figuren als Trump, Wilders, Baudet, Orban en Weidel kiezen. Dan heb je uiteraard een probleem als democratie.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 18 februari 2025 19:43]

Darkstriker @mjtdevries17 februari 2025 17:31
Trump's vermogen groeide in zijn eerste termijn niet omdat de FED in het interesse van de normale burgers handelde door de rente te verhogen. Als het aan Trump had gelegen, was dat niet gebeurt en was de inflatie nog veel hoger geworden dan ie al was (en was zijn vermogen vele malen groter geweest).

Dat vermogen groeit is normaal. Dat presidenten actief beslissingen nemen die hun eine posities in waarde laten stijgen is dat niet.
svane @mjtdevries17 februari 2025 13:28
En denk je dat hij zijn vermogen expres niet liet groeien?

Dit verlies had alles te maken met Covid, en niks te maken met het zijn van een degelijke president. Zijn vermogen is inmiddels alweer 3 keer zo groot als na zijn laatste presidents-periode.

Zijn doel is om zelf beter te worden van zijn presidentschap. Dat hij een tijdelijk dipje had door de pandemie doet hier niks aan af.

Elk ander persoon zou al lang in de gevangenis zitten.
svane @mjtdevries17 februari 2025 13:46
Elk ander persoon zou helemaal niet vervolgd zijn, omdat dat duidelijk een politiek proces was.
Tuurlijk joh. normale mensen worden niet vervolgt voor 34 misdrijven. Pas na 35 keer krijg je een keer een tik op de vingers. Vandaar dat die gevangenissen ook zo leeg zijn in de VS |:(
Als hij geen president zou zijn geworden dan zou zijn vermogen veel harder gegroeid zijn.
Onbegrijpelijk dat zijn fans dit echt geloven. Hij laat zich aan alle kanten 'legaal' omkopen. 10 miljoen van X hier, 25 miljoen van Meta daar. Denk je oprecht dat iedereen zo'n 'schadevergoeding' kan krijgen? Of denk je stiekem ook dat hij dat alleen maar krijgt omdat hij nu president is?

Zijn eigen 'trump' munt waar hij goed aan verdient. Lekker golfen bij z'n eigen club waar hij per keer meer aan verdient dan de meeste Nederlanders in hun hele leven. Als je echt niet ziet dat een presidentschap goed is voor zijn portemonnee, dan kijk je echt bewust de andere kant op.
Jouw mening wat zijn doel was is niks anders dan jouw mening, zonder enige onderbouwing.
En dit complot over 'politieke processen' is dan natuurlijk een vaststaand feit wat geen onderbouwing nodig heeft..... /s
Gurd @mjtdevries17 februari 2025 15:16
En je hoeft mij niet te geloven, je kunt het zelf in de rechtbank documenten bekijken.
Misschien moet je dat zelf eens gaan lezen in plaats jouw "nieuws" te geloven.
Donald-J.-Trump-Indictment.pdf

Het was niet één factuur of misdrijf maar het waren in totaal 34 fraudeleuze boekingen in de bedrijfsadministratie. Elk een afzonderlijk misdrijf wat bewezen moet worden.
...beweert dat Trump wist dat het over betalen van een afperser ging, maar waar geen enkel bewijs van is.
Dus er is volgens jou nu iemand president in de VS die zijn handtekening onder checks zet (9 van de 11) en betalingen laat doen vanaf o.a. zijn persoonlijke bankrekening zonder dat hij wist waarvoor?

Je mag geloven wat je wil maar geen enkel jurylid was zo naïef om dat te geloven en er was er maar één nodig voor vrijspraak.
Gurd @flossed19 februari 2025 01:51
[rant]
Valt wel mee, men heeft imhoo vooral een hekel aan dat links/rechts denken, ik iig wel, dat alles alleen maar zwart of wit kan zijn. Wat je ziet aan beide kanten (imho, één kant meer dan de ander) is dan een lang relaas vol met meningen, stellingen en napraten. Onderbouwing mist en als men ergens mee komt is het stil aan de overkant, en als er toch iets komt meer stellingen en meningen maar vaker slechts beledigingen, dat je het niet ziet of dat je links/rechtse wappie bent. Gemotiveerd en onderbouwd discussiëren, creating a record, wordt meer en meer een nostalgische iets. Men wil enkel gelijk hebben en de ander overtuigen dat een mening net zo goed is als een feit.

Qua Trump bijvoorbeeld ziet men niet dat verdedigen wat fout is, juist ondermijnt om objectief te kijken naar wat hij wel goed doet en omgekeerd. Kind met het badwater weggooien of zoiets
[/rant]
NielsFL @Kerfuffle16 februari 2025 13:52
Ter volledigheid, inmiddels is de Truth Social versie van Mastodon wel te downloaden: https://codeberg.org/TruthSocial/truth-social
wildhagen
16 februari 2025 10:20
Om eerlijk te zijn verbaasd het me nog dat het verlies zo beperkt is.

Ik ben in het begin daar een keer wezen kijken, puur uit belangstelling, meer niet. Alleen lezen, niets geposts.

Maar het niveau is écht dramatisch, en er wordt enorm veel aan nepnieuws verspreid. Dat zie je uiteraard op alle social media wel, maar op Truth Social is het wel héél extreem. Er lijkt, zover ik dat heb kunnen waarnemen, ook absoluut helemaal niets tegen het verspreiden van nepnieuws te gebeuren.

Verder een heleboel persoonlijke aanvallen die ik er langs zag komen.

Daarom verbaast het me dat er sowieso nog gebruikers op zitten, en er dus nog enige inkomsten gegenereerd worden. Had zelf dus een veel kleine userbase verwacht en dus ook minder inkomsten of meer verlies, net hoe je het bekijkt.
B_FORCE @wildhagen16 februari 2025 10:43
Persoonlijke aanvallen is helaas iets wat ik overal tegenkom.
Het lijkt de laatste jaren ook steeds erger te worden.

Met name wanneer je gewoon een inhoudelijke discussie probeert te voeren, vind men het nodig om heel lelijk te gaan doen.
Dingen die helemaal niks met de inhoud te maken hebben en vooral een toxische en onveilige omgeving creëren.

Een van de redenen dat forums en online discussies bij mij op een laag pitje zijn gekomen.

Overigens is dat vooral te wijten aan (zeer) slechte moderators. (Soms gewoon helemaal niet)
In de meeste gevallen wordt er überhaupt weinig goed en objectief een discussie geleid.
Of sijpelt er wel heel veel persoonlijke subjectiviteit door van een moderator.

Verbaast mij dan ook alles behalve dat het op dat platform een nog groter probleem is.
Abertje @B_FORCE16 februari 2025 12:14
Het persoonlijk aanvallen is een bewuste strategie. Ook het creëren van “een toxische en onveilige omgeving” is ook een bewuste strategie.

Zie ook de documentaire van Louis Theroux (Forbidden America) dan zie je deze strategie toegepast worden door Tim Gionet toen Theroux hem probeerde te interviewen. Vragen werden niet of nauwelijks beantwoord, Theroux werd - behoorlijk intimiderend - zelf ook gefilmd (voor Gionet zijn vlogs) en uitgemaakt voor leugenaar en alles waar ultra-rechts een hekel aan heeft. Er was dus helemaal geen gedachtewisseling mogelijk. En dat willen ze ook helemaal niet. Daar hebben ze geen belang bij.
B_FORCE @Abertje16 februari 2025 12:32
Bedankt voor de tip!

Heb al een lange tijd geen Louis Theroux docu's meer gekeken.
Eens kijken waar ik deze kan vinden.

Hoe treurig ook, snap ik dit van mensen met een politieke agenda.
Ik begrijp het echter niet van Jan en alleman?
Daar zijn toch nauwelijks tot geen belangen mee gemoeid?
Darkstriker @B_FORCE16 februari 2025 23:48
Jan en allemaal zit het alleen na te apen. Discussieren leer je met mazzel op de middelbare school (hoewel ik zelfs op het VWO geregeld mensen zag worstelen met de basisregels van objective discussies en het herkennen van drogredenen - geen bewijs uiteraard maar mijn waarneming). Vervolgens leef je de rest van je leven in de meeste gevallen in een samenleving waar niet perse de juiste informatie het wint, maar vooral het persoon dat het meest overtuigend overkomt. Tegenwoordig leveren politici een enorm wanvoorbeeld kwa debatcultuur gevolgd door steeds minder aandacht voor de waarheid in de media (en dan heb ik het niet over journalisten maar over talk-shows en dergelijke) en influencers zijn vaak nog erger wat kwaliteit betreft. Met als resultaat dat wij met z'n alle wennen aan dit niveau van discussie.

Doe er nog bij dat er een enorme golf aan letterlijk false gegevens wordt verspreid (via social media, bots en "clickbait" media) waardoor er een grote groep mensen is die letterlijk geloofd in een parallel universum te leven waar heel veel keihard bewezen feiten (vaak ook uit de natuurwetenschap) niet waar zijn. Als al de fysieke werkelijkheid ter discussie staat, dan is sowieso moeilijk debatteren.
B_FORCE @Darkstriker17 februari 2025 01:16
Ik heb zelf een wetenschappelijke achtergrond. Ik kan helaas uit ervaring delen dat ook na de middelbare school het niet veel beter wordt en wanneer het allemaal wat qua werk wat commerciëler gaat worden, gaat het al helemaal bergafwaarts.
Zelfs voor met mensen PhD en een Master opleiding.

Bijzonder, het herkennen van drogredeneringen is een fundamenteel bouwsteen van de wetenschap.

Maarja, het feit dat mensen dat al zien als een soort van organisatie of geloof (met als "geloof jij in wetenschap") zegt natuurlijk al alles.

Ik antwoord dan altijd met: "geloof jij liever in de bakker en de slager"?
Darkstriker @B_FORCE17 februari 2025 17:12
"geloof jij in wetenschap"
Dat is inderdaad de ban van onze tijd. Anekdotetijd: Ik zat laatst met wat een paar vrienden en kennisen in een gesprek en de een beweerde dat klimaatverandering helemaal niet mensgemaakt kan zijn omdat hij 10 jaar geleden iets in een boek in zijn eerstejaars cursus aan de universiteit had gelezen. En een tweede zei dat hij de afgelopen jaren hier en daar wat documentaires had gekeken en wel vond dat een deel van het klimaatprobleem wel echt waar zou zijn. Geen van beide met een noemenswaardige verstand van natuurkunde (boven middelbare school) laat staan klimaatwetenschap. Na 20 minute van die onzin kwaksalverij vroeg ik of zij het niet een beetje belachelijk vonden dat ze zichzelf toemeten dat zij beter weten dan de paar duizend professionele klimaatwetenschappers die hier voltijd mee bezig zijn en een duidelijk ander standpunt hadden. Toen was het stil. Maar of het echt is doorgedrongen? Ik weet het niet en dat soort gevallen maaken me inmiddels wanhopig voor de toekomst van de mensheid (en vooral het vrije westen waar dit veruit het meest voorkomt). Vrijheid heeft blijkbaar een prijs en het lijkt er steeds meer op dat de prijs van vrijheid (in een moderne internetsamenleving) de waarheid is.

[Reactie gewijzigd door Darkstriker op 17 februari 2025 17:13]

B_FORCE @Darkstriker17 februari 2025 17:57
Mijn bakker/slager vraag komt daar eigenlijk precies op neer.

Zelfs als de bakker/slager nog zo slim zou zijn, heeft deze simpelweg niet genoeg tijd over om zulke problemen helemaal goed te behappen en te doorgronden.
Er zitten maar zoveel uur in een dag, dagen in een week, maand en jaar.

Voor iemand die echt in het vakgebied zit, valt er misschien nog een argument te maken dat hij/zij iets kan inschatten, maar daar blijft het ook bij.

Dit is overigens de reden waarom ik mij nog zeer zelden meng in discussies in het algemeen (nog meer in mijn eigen vakgebied), maar nog minder in "politieke" discussies.
Veel problemen zijn zo enorm complex, met zoveel uitkomsten, variabelen en voors- en tegens.
Daarnaast is soms het antwoord dat er (helaas) gewoon goede oplossing is

Als we het over vrijheid spreken, vraag ik weleens mensen of ze voor iemand zouden stemmen waarvan bekend is dat deze mentaal gehandicapt en daardoor dus niet in staat is om consequenties van zeer ingewikkelde problemen in te zien.
Mensen vinden die vraag meestal overdreven en absurd, of ik krijg je reactie "nee natuurlijk niet".
Vrijheid heeft niet enkel een prijs, maar ook grenzen.

Het idee dat dus kennelijk elke idioot (objectief gezien vanuit het standpunt van vrijheid) zomaar een extreem belangrijke rol kan uitoefenen, zonder ook maar enige vorm toetsing op (minimale) competenties is zeer beangstigend.
Overigens ook extreem hypocriet en ironisch, aangezien zoiets voor veel mensen ineens wel weer de minimale eis is tot bijvoorbeeld een baan, incl een baan in de overheid als bv ambtenaar.

Ik weet overigens niet of dit een modern probleem is?
Zulk soort taferelen speelden zich ook eeuwen terug af.
Echter is de wereld wel een enorm stuk drukker (understatement) dan 70-80 jaar geleden.
Laat staan eeuwen terug.

Persoonlijk denk ik nog steeds dat dit met name het grootste probleem is.
Niet enkel qua klimaat, maar ook wat qua maatschappij en sociaal nog haalbaar is (en nog een hoop meer).
Uiteindelijk is het allemaal statistiek, met een groeiende samenleving groeien de rotte appels ook mee.
Een of twee malle Pietjes kun je nog wel handelen, maar duizenden wordt een anders verhaal.
Temeer wanneer die andere mensen kunnen overtuigen, die anders misschien helemaal niet die kant op waren gegaan.
mjtdevries @Darkstriker17 februari 2025 12:25
Je maakt een uitzondering voor journalisten, maar die doen daar net zo hard aan mee.
Ze willen allemaal als eerste een nieuwsfeit brengen. Dus tijd nemen om een nieuws item uit meerdere onafhankelijke bronnen te verifieren voor je het publiceert nemen ze niet, want dan is een ander wellicht eerder.

Aan de andere kant leven we nu ook in een samenleving waarin het veel makkelijker is om je eigen informatie te vergaren. Dus we zien het nu ook makkelijker dat veel mensen de waarheid verhullen of ronduit liegen.
Dat was in het verleden veel moeilijker te constateren, dus we kijken ook met een roze bril naar het verleden.
Darkstriker @mjtdevries17 februari 2025 17:05
Ik maak geen uitzondering voor journalisten op het punt dat jij aanhaalt. Dat de feitelijkheid ook bij goede journalisten onder druk staat is meer een economisch fenomeen en de meeste oprecht journalistieke media doen dat over het algemeen gewoon goed. Zekere kanalen zijn (en waren) in dat opzicht altijd wat minder kwalitatie.

Maar daar ging mijn uitzondering niet over. Het probleem is dat goed onderbouwde en onderzochte (=journalistiek) verslagen steeds minder zendtijd en ruimte krijgen omdat het en duur is en meestal juist niet schandaleus (hoewel er ongetwijfeld weer 4 jaar echte schandalen uit het witte huis in de wacht staan). De debatten in talk-shows zijn kwa niveau inmiddels volstrekt door de vloer gezakt (toch een van de weinige plekken waar openbare debatten plaatsvinden). Er worden veel te veel afspraken gemaakt over vragen die in live-interview niet mogen worden gesteld en weerwoord van moderatoren (om wille foute argumentatie of onwaarheden) wordt steeds zeldzamer omdat zekere delen van ons politiek en maatschappelijk landschap zich dan als slachtoffers van "de media" insceneren. In talk-shows wordt een klimaatwetenschapper met verstand van zaken tegen een olie-executive gezet die niet geloofd dat klimaatverandering mensgemaakt en loeigevaarlijk is. Of een medisch wetenschappen tegenover een moeder gezet die in het wangeloof verkeerd dat haar kind autisme heeft gekregen van een vaccinatie. Vervolgens krijgt de wetenschappelijke waarheid evenveel zendtijd en wordt in het gesprek gelijkwaardig behandelt met regelrechte, economisch gemotiveerde leugens (van de olie-executive) of de naieve verbandlegging van een wanhopig moeder die er niet mee kan omgaan dat haar kind autisme heeft en een schuldige zoekt.
mbbs1024 @B_FORCE16 februari 2025 15:02
Het bewijst alleen maar dat de politieke propaganda, die mensen tegen elkaar ophitst, de verdeel en heers politiek wel degelijk werkt.

Diezelfde soort propaganda wordt ook gebruikt om hele bevolkingsgroepen zodanig tegen elkaar op te zetten dat oorlogen verantwoord gevonden gaan worden, waarbij de burger als kanonnenvlees ingezet kan worden ten behoeve van de machts- en geldhonger van een bepaalde zogenaamde elite.
biggydeen2 @Abertje16 februari 2025 13:20
Dat zijn bewuste strategien. Een moderator op een random platform en de "normale" gebruiker heeft daar echt geen idee van maar passen het onbewust wel toe.
IStealYourGun @themadone16 februari 2025 13:32
Platformen als truth social bestaan alleen omdat de andere platformen iedereen de mond snoeren die niet in het gewenste plaatje praat.
De ironie is dat de mensen achter truth social net een stuk extremer zijn met mensen de mond te snoeren. Zo is oa Associated Press geband van de oval office omdat ze weigerde de term "Gulf of America" te gebruiken.

En dat is wat je vaak zie bij extreme partijen. Roepen over dat ze gecancelled worden of sensuur. Tot ze zelf aan de macht komen en enkel nog vrijheid van meningsuiting toelaten zolang die menig binnen hun ideologie past.
nhimf @IStealYourGun17 februari 2025 08:26
Waar ik mij vooral "zorgen" over maak is dat we steeds verder polariseren. Waar Nederland altijd lekker gematigd was en je een mening kon verkondigen waar je vervolgens een lekkere discussie over kon houden. Of niet omdat men jouw mening ook wel prima vond, niet dat diegene het er perse mee eens was maar dat men niet overal hun gelijk moest halen.

Wat mij enorm stoort is dat we steeds meer de cultuur van de VS overnemen. Waarbij je voor of tegen iets bent. Je bent Republikein of Democraat, maar er tussen is niet ok en bij voorkeur zijn je familie en vrienden van dezelfde partij.
In Nederland zie je links steeds linkser worden en rechts steeds rechtser. En als je er tussenin zit kan je het vaak al helemaal niet goed meer doen. Zeker online is dat zo, in de echte wereld is dat gelukkig (nog...) wat minder aan de hand.

Dingen als Truth Social zijn eigenlijk heel typisch Amerikaans, staat je de toon van een platform niet aan, dan bouw je een eigen zodat je lekker kan rondecho-en. BlueSky is in wezen hetzelfde maar dan de "andere kant", hetzij wat minder extreem.
_Pussycat_ @nhimf18 februari 2025 01:45
Ik woon al lang niet meer in Nederland, en vraag me af waar je dit aan vastmaakt. Ervaar je dat in eigen vrienden-/familiekring? Of online?
B_FORCE @themadone16 februari 2025 13:19
Ik begrijp niet wat dit te maken heeft met wat ik eerder zei, en begrijp nog minder wat links of rechts hier te maken heeft?
Des te meer omdat er al jaren geen linkse regering is geweest?
gut2000 @B_FORCE17 februari 2025 11:02
Ik denk dat in deze gepolariseerde wereld elke andere denkwijze dan rechtse, als 'linkse' propaganda weggeschreven wordt of omgekeerd. Ook al is dit absoluut niet zo. Het is vooral spijtig dat het gezond verstand aan het verdwijnen is.
Tha_Clown @B_FORCE17 februari 2025 14:04
Volgens extreem-rechts (wat nu zowel hier als in de USA aan de macht is) is alles wat niet aan hun denkbeelden voldoet 'links'.

Dus hier in Nederland zal extreem rechts zelf de VVD links noemen, omdat dat ook beter in hun polariserende propaganda-praatjes past.
Volgens die redenatie is natuurlijk elke regering die er vóór deze is geweest links, of extreem links
Rolfie @themadone16 februari 2025 13:04
Je bedoelt de media, waar haat, discriminatie, racisme en fake nieuwe wel aangepakt wordt?

Turth Social is gewoon een propegande kanaal geworden voor Trump en zijn volgers. En dus de bijbehorende kwaliteit van MAGA.
watercoolertje @Rolfie17 februari 2025 08:35
Turth Social
Is die typo bewust? Ik las het als turd social en dat zal vanaf nu de enige manier zijn hoe ik over dat platform praat.
Elminster @watercoolertje17 februari 2025 09:46
Ok. Volledig offtopic.

Maar "Turd Social". :D

Die ben ik nog niet tegengekomen. Wat een leuke vondst.
Mathijs Kok @themadone16 februari 2025 20:38
zo zijn dat de meeste mensen hier inmiddels niet meer intrappen en vervolgens dus op zoek gaan naar een plek waar het wel kan.
Uhhhh, je begrijpt dat Truth Social bijzonder slecht loopt omdat er veel te weinig gebruikers zijn en het er elke dag minder zijn? Ik snap dat dat niet in je wereldbeeld past waarin 'de meeste mensen er niet meer intrappen' maar dat is de harde werkelijkheid. De meeste mensen zijn wat slimmer dan je denkt en is een beerput waarin alle mag na een paar weken zat. Thruth Social heeft extreem weinig mensen die actief blijven (maar een zeer kleine groep die extreem aan het roeptoeteren is.

themadone, je hebt recht op je mening, zelfs mocht ik hem verwerpelijk vinden. Je mocht je verhaal hier ook plaatsen, Dat recht heb je. Zolang dat mag maak ik me niet veel zorgen. Zeker niet omdat tweakers je mening net zo onzinnig als ik blijken te vinden. Maar reageren met argumenten die het feitelijk nieuwsbericht tegenspreken lijkt me niet de wijze om je mening breder te delen zoals je lijkt te willen.
watercoolertje @themadone17 februari 2025 08:41
Jaja alles is altijd de schuld van van anderen, we kennen het standaard riedeltje ondertussen wel :)
Centurion183 @B_FORCE17 februari 2025 09:06
Ja hier loop ik ook tegenaan op Social Media, voor mij een reden om maar niet meer te reageren al is dat soms moeilijk. Het is ook jammer dat die grote social media platforms de fora hebben vervangen, zoals Facebook. Daar is totaal geen controle en iedereen denkt maar alles te kunnen zeggen.
gut2000 @Centurion18317 februari 2025 11:05
Zelfde hier, het gezond verstand is volledig weg. En moest ik niet in een club zitten die alles via messenger of facebook regelt zou ik geen facebook meer hebben.
SactoriuS @B_FORCE16 februari 2025 18:27
Ik word juist vaak gebanned om mijn mening op reddit omdat die niet aansluit op de groep.
DropjesLover @SactoriuS17 februari 2025 09:49
Een mening die niet aansluit bij de groep kan je nog steeds respectvol opschrijven/delen, of met (betrouwbare) bronnen onderbouwen. Ook op reddit.
SactoriuS @DropjesLover17 februari 2025 09:50
Dat kan, betekend niet dat je niet gebanned word
Jack Flushell @DropjesLover17 februari 2025 17:26
Nou nee, dat zie je helaas steeds vaker. Ook populaire Nederlandse subs zijn steeds vaker extreem daarin tegenwoordig. Als het de mods niet aanstaat, ban - zonder opgaaf van reden. Ik post echt nooit een extreme mening en onderbouw volgens mij mijn betogen altijd, maar ben bijvoorbeeld laatst zonder pardon van een sub als r/tokkiefeesboek afgegooid geen idee waarom en uitleg krijg je ook niet. Niet dat ik er anders van wordt, er zijn véél belangrijker zaken 8-) , maar Reddit is ook niet meer wat het geweest is.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @wildhagen16 februari 2025 10:26
Maar het niveau is écht dramatisch, en er wordt enorm veel aan nepnieuws verspreid.
Dat is op zich al ernstig genoeg maar het maakt de naam "Truth" wel heel ironisch.
Pyronick @Bor16 februari 2025 10:44
Het doet erg denken aan de communistische Pravda (eveneens "de Waarheid") uit de Sovjet Unie.

[Reactie gewijzigd door Pyronick op 16 februari 2025 10:44]

TheVivaldi
@Pyronick16 februari 2025 11:16
En wij hadden ook een gelijknamige krant met communistische signatuur: Wikipedia: De Waarheid (krant)

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 16 februari 2025 11:16]

Hoboist @TheVivaldi16 februari 2025 22:34
O interessant. Het "als we maar heel hard roepen dat we x zijn dan zijn we dat ook" doet mij ook denken aan de landen die heel erg benadrukken dat ze voor het volk zijn:
Volksrepubliek China
Deutsch Demokratische Republik
Democratische volksrepubliek Korea (Noord-Korea).
Nox @Hoboist17 februari 2025 10:05
United States of America kan er nu ook wel bij. Een en al polarisatie nu.
Tonkie1967 @Pyronick16 februari 2025 16:48
Yep Pravda Social, waar alle (zeer beperkte) menselijke input bijna uitsluitend vanuit lage lonen (speciale aanpak van Make America Great Again om alles van buiten de US te regelen) landen en bijna alle MAGA merchandise een "made in China" sticker heeft) heeft wel een hele ruime interpretatie van "Truth" en wint het qua onzin verkopen van Stalin en alle Kimmies bij elkaar.
Als het niet zo gevaarlijk zou zijn is het bijna lachwekkend
Petje_Kroketje @Pyronick17 februari 2025 13:52
De Pravda kon je vroeger gewoon kopen in Amsterdam. Daarmee lieten wij duidelijk zien dat wij niet bang waren voor een andere mening.

Tegenwoordig is de website van Russia Today rt.com (propagandakanaal van Putin) gesloten voor EU burgers, omdat wij blijkbaar niet zelf in staat zijn om nepnieuws te onderscheiden.

Als vervolgens de vice-president van de VS daar een opmerking over maakt, is de wereld te klein.

En om te bewijzen dat ik gelijk heb, voorspel ik dat ik een -1 krijg voor mijn reactie.
Pyronick @Petje_Kroketje17 februari 2025 14:18
De EU blokkeert RT.com, wat laat zien dat we, zoals Joeri Bezmenov decennia geleden al waarschuwde, in een fase van demoralisatie zitten. Mensen zijn zo beïnvloed dat feiten en waarheid er niet meer toe lijken te doen.

Vroeger vertrouwden we op vrije meningsuiting en kritisch denken van onze medeburgers, maar nu moet de overheid ingrijpen wanneer informatie 'gevaarlijk' is. Dit betekent dat we óf nepnieuws niet meer kunnen herkennen, óf het bewust gebruiken voor politieke controle. Ironisch genoeg bestrijden we propaganda nu dus met censuur en massamanipulatie.

Maar tegelijkertijd kunnen de EU en nationale overheden dus nauwelijks anders: desinformatie heeft inmiddels geleid tot mensen die zichzelf ‘soeverein’ noemen en bereid zijn om desnoods ambtenaren en burgers aan te vallen. Hierdoor verschuift de grens tussen bescherming en onderdrukking steeds verder.
Hoboist @Petje_Kroketje19 februari 2025 08:57
Hdiiwbakpaocehvwidjwbqidywvfwvi fjsihvwdjwjvej djsujsbebdf uujdbbdejeuwooddw.

En om te bewijzen dat ik gelijk heb, voorspel ik dat ik een -1 krijg voor mijn reactie.


Tja, zo kan ik het ook. Als je voorspelling over een moderatie klopt zegt dat natuurlijk niet zoveel over of je gelijk hebt of niet.
B_FORCE @Bor16 februari 2025 10:46
Is niet inmiddels alles wat die man doet en zegt ironisch?
Het lijkt soms een continue stroom van zichzelf constant tegenspreken?

Zo erg dat het inmiddels ironisch wordt om het nog ironisch te noemen.
freshy98 @Bor16 februari 2025 14:36
Dat zie je verkeerd. Het is "alternatieve waarheid" ;)
Elminster @Bor17 februari 2025 09:49
Wikipedia: Ministries in Nineteen Eighty-Four

Voor sommigen fictie, voor anderen een handboek.
Robbierut4 @wildhagen16 februari 2025 10:24
Om eerlijk te zijn verbaasd het me nog dat het verlies zo beperkt is.
Ik vind het juist knap, zo heel duur is het niet om een website en app te bouwen toch? Doe er een handvol moderators bij en je zou eigenlijk niet meer dan een paar miljoen per jaar aan kosten hoeven hebben.
Jaapvaak @Robbierut416 februari 2025 10:50
Ze hebben dikke juridische kosten gemaakt door 'obstakels' bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.
Wat ook (enorm) duur was waren de aandelenpakketten voor werknemers die werden beloond met 107 miljoen dollar aan aandelen. En daarnaast nog winstdelingovereenkomsten van bestuurders en wat niet.

Al met al is het puur een geldmachine, waarbij de juridische kosten zeer waarschijnlijk gedaan zijn door de vrienden van Trump en de overgrote rest het belonen van de bestuurders en werknemers.
TheekAzzaBreek @Jaapvaak16 februari 2025 11:05
Winstdeling bij een verlieslatend bedrijf kan niet heel begrotelijk zijn, lijkt me?
Goldwing1973 @TheekAzzaBreek16 februari 2025 11:39
Tuurlijk kan dat wel, alleen het verlies wordt dan alleen maar groter en het meer een bonusdeling dan winstdeling.
Musk heeft dat toen ook gedaan met Tesla, die heeft jaren verlies gedraaid.
En zolang investeerders geld blijven pompen kan dat gewoon doorgaan.
dez11de @Goldwing197316 februari 2025 13:03
Een gedeelde bonus is gewoon een bonus.
Herr_Boogie @Goldwing197316 februari 2025 14:42
Bij tesla was er echter sprake van een groei die groter was dan het verlies van het jaar ervoor. Hier gaat het over een "bedrijf" dat zijn beurswaarde haalt van de sycofants van een ambiërende autocraat. Er zijn zo goed als geen inkomsten en kosten worden enkel groter.
Mathijs Kok @Herr_Boogie16 februari 2025 20:45
Precies, en Tesla is extreem winstgevend geworden voor de investeerders en Thruth Social zal dat met aan zekerheid grenzende verwachting nooit worden. Er zijn gewoon niet genoeg mensen die zich prettig voelen in een beerput.
dez11de @Jaapvaak16 februari 2025 12:59
Iemand betalen in aandelen kost niks, dat is de hele reden om iemand te betalen in aandelen.
GeroldM @dez11de16 februari 2025 23:25
Nee, er zijn nog een heleboel andere redenen om mensen in aandelen te betalen. De werknemer heeft zich nu te schikken naar de wens van de werkgever. Normale loondienst zorgt daar al voor, maar met aandelen komen daar nog een boel redenen bij.

Zo mag je die aandelen niet meteen verkopen na het eindigen van een dienstverband. Niet zonder het fiat van de andere aandeelhouders. Je zal die aandelen ook eerst aan moeten bieden aan diezelfde aandeelhouders voor een prijs die niet marktconform is. Dat wil zeggen: een stuk lager dan de huidige koers, indien het een succesvol bedrijf is. En als het niet succesvol is dan zal die prijs nog lager uitvallen.

Ben je als werknemer in de situatie dat je een heleboel aandelen hebt en wil je die aandelen in 1 keer dumpen, dan mag dat niet, want dan breng je "de stabiliteit" van het bedrijf in gevaar. Dus mag het alleen in fases. Telkens eerst aanbieden aan andere aandeelhouders voordat deze op de vrije markt verhandelt mogen worden.

Betaald worden in aandelen...dat is vooral een teken dat het bedrijf jou niet wil betalen wat je waard bent. En het bedrijf heeft nu ineens een methode in handen om jou dageijks veel langer te laten doorwerken, want "aandelenprijs, je wilt jezelf toch niet in je vingers snijden? blah blah".

En ben je eindelijk "doorgebrand" en denk je je aandelen te kunnen cashen tegen de op dat moment geldende koers, dan zijn er ineens een heleboel regels en stipulaties te vinden waar je eerst andere aandeelhouders jouw aandelen aan moet bieden. En zij kunnen jou dan flink plagen door jou nogal lang te laten wachten voordat zij jou onder de marktprijs gaan betalen. Je vaste lasten, daar hebben de andere aandeelhouders geen boodschap aan, dus je bent zo arm als een straatrat op dat moment.

Moderne slavendrijverij, meer is het betalen in aandelen niet. Net zoals dat op de massa word toegepast, maar dan specifiek voor hoogopgeleiden.
FreezeXJ @GeroldM17 februari 2025 09:15
Dat hangt nogal af van het contract dat er aan die aandelen hangt, en dit klinkt als een of andere gare startup die eigenlijk door de groot-geld-bezitter uitgewrongen wordt zodat je er toch al weg wilde gaan. Als ik zulke dingen in m'n contract zie weet ik al dat ik niet teken.
theobril @Jaapvaak16 februari 2025 17:10
Mogelijk snap ik je niet: wat zijn de kosten van het uuitdelen van aandelen van je eigen bedrijf? Sneu voor de eerdere aandeelhouders die hun aandeel zien vewateren, maar voor het bedrijf elf, wat zijn daar de kosten voor behalve administratieve kosten?
Jaapvaak @theobril17 februari 2025 11:55
Nee inderdaad, kost geen direct geld, maar ze vertegenwoordigen wel een kostenpost voor een bedrijf. Ze verwateren de waarde van bestaande aandelen wat de waarde van het bedrijf verlaagt. Ook moet het de waarde van uitgegeven aandelenpakketten als een uitgave opnemen in hun financiële overzichten. Dit beïnvloedt de winstgevendheid enorm.
CH4OS @Robbierut416 februari 2025 14:23
Zoals de tekst ook aangeeft, het verlies zit hem dus ook niet in de website en de app, maar het toevoegen van een streamingdienst, dat blijkbaar Truth+ heet. Daar heb je o.a. content voor nodig en content kost... Geld... Zeker als adverteerders beperkt zijn.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 16 februari 2025 14:24]

kodak
@wildhagen16 februari 2025 13:26
Social media proberen uit verschillende bronnen inkomsten te genereren. Bijvoorbeeld door geen duidelijke aantallen gebruikers te hebben maar naar ondernemere te doen alsof het waardevol is om voor advertenties te betalen. En dat kan zo te lezen dus net zo goed een gebrekkige bron van inkomsten zijn, bijvoorbeeld omdat ze veel adverteerders niet lang weten te behouden.

Dat er gebruikers en adverteerders zijn is niet zo vreemd. Er zijn altijd wel mensen te vinden voor een bekendere dienst die andere mogelijkheden geeft dan bekende grotere concurrenten. Maar bekendheid en een aantal bronnen van inkomsten hebben is niet zomaar genoeg als de eigen investering enorm is zonder duidelijke meerwaarde voor lange duur. Dus de vraag is eerder wie de investeerders zijn en wie er ondertussen wel voordeel bij hebben.
STFU @wildhagen16 februari 2025 21:51
Vrijheid van meningsuiting heet dat op planeet MAGA. Daar snappen wij Europeanen niks van. Dat komt omdat wij in een dictatuur leven, volgens de tweede derde man van de VS.
iAR @wildhagen17 februari 2025 09:41
Ja, dit was te verwachten. Nepnieuws, persoonlijke aanvallen en gescheld is toch wel typisch voor ontevreden kiezers die voor populisten zijn. Het lijkt wel alsof er steeds meer zijn. En het jut elkaar zonder andere viewpoints alleen maar op in die specifieke bubbels.
TweakerCarlo @wildhagen16 februari 2025 21:24
Ik vind het facinerender (bij deze is dat een woord) dat een verlies van bijna een half miljard als normaal gezien word.

// 1.000.000.000

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 16 februari 2025 21:28]

phoenix2149 @wildhagen17 februari 2025 13:24
Beetje wat Neil DeGrasse Tysonooit zei:

Als het enige wat je gelooft nepnieuws is ga je op gegeven moment nepnieuws niet meer geloven.

YouTube: RIP Internet 🪦 w/ Neil deGrasse Tyson
freespeech_nl @wildhagen17 februari 2025 16:45
Ik ben benieuwd hoe je het onderscheid maakt tussen nep nieuws en de waarheid? Is dat een vergelijking met nu.nl/nos of zit er wat meer achter?

Op diverse fact check sites heb ik inmiddels zoveel "debunks" gezien die nergens op slaan dat ik wel een beetje klaar ben met wat ze ons hier in de maag willen splitsen.

Mooi voorbeeld vind ik altijd wel deze "debunk" van nu.nl: https://www.nu.nl/nucheck...aspoort-ongefundeerd.html . Over vaccinatiepaspoorten.

Daar stond eerst dat daar helemaal geen sprake van was, terwijl toen de documenten er al lang lagen (uit 2019 en eerder zelfs). Een half jaar later pasten ze het artikel aan, maar lieten wel mooi de disqualifier "De EU werkt in het geheim aan een vaccinatiepaspoort waarmee reisbeperkingen kunnen worden opgelegd aan mensen die niet gevaccineerd zijn" in de titel staan. Zodat iedereen die spreekt over een vaccinatiepaspoort en de mogelijke implicaties daarvan alsnog wordt weggezet als complot denker. Terwijl er van een complot geen sprake kan zijn met informatie die al jaren openbaar was...

Ik zeg niet dat er niet heel veel fake news op TS staat hoor, zelf zit ik er niet op. Maar ik ben heel benieuwd hoe wij het verschil tussen nep nieuws, ongewenst nieuws en echt nieuws nog zouden moeten zien zonder daar zelf heel veel tijd in te steken. Naar mijn mening heb je daar aan fact check sites, legacy media outlets die allemaal onder het zelfde concern vallen en constructies van NGO's die de waarheid in pacht hebben helemaal niets. En gezien nu blijkt dat al die instellingen sterk gesubsidieerd worden vanuit de VS (USAID) valt de onafhankelijkheid ook wel gewoon weg.
RogerWilco2 @wildhagen18 februari 2025 16:36
Persoonlijke aanvallen en het verspreiden van nepnieuws en misleiding is het doel.
Oh, en de Trump aanhang zoveel mogelijk uitmelken.
Remzi1993 @wildhagen16 februari 2025 20:38
Hoe heb je je kunnen registreren? Met een VPN? Het lukte mij niet, ik was ook wel benieuwd wat er allemaal wordt gepost daar.
Remzi1993 @eesiediesie17 februari 2025 08:50
Ik heb het gisteren weer geprobeerd en het lijkt erop dat de limieten zijn opgeheven. Nu kan iedereen zich registreren ongeacht waar ze wonen.
Bever! 16 februari 2025 10:37
Opzich knap een omzet van 3.6 miljoen en 400 verlies....
_Pussycat_ @Bever!16 februari 2025 11:29
En nog veeeeeel knapper (want geld verliezen kan ik ook): 6.59 MILJARD DOLLAR market capitalisation.
mtim @_Pussycat_16 februari 2025 13:15
Dat die aandelen bij elkaar zoveel waard zijn is compleet absurd, en ik zie er maar een paar verklaringen voor:
-kleine investeerders/particulieren die in zijn bullshit trappen en hopen dat het nog wat waard wordt
-rijke mensen en buitenlandse mogendheden die via het kopen van veel aandelen de prijs opdrijven en daarmee Tr*mps aandeel meer waard maken, dus op die manier gewoon geld naar hem toe sluizen in de hoop (of afspraak) daarmee gunsten van hem te verwerven. Pure corruptie dus.
Martin_1966 @mtim16 februari 2025 13:34
Ik hoop niet dat er veel mensen zijn die dit aandeel voor de lange termijn gekocht hebben. De relevante enige "activiteit" van de Trump Media & Technology Group bestaat uit het exploiteren van de naam Trump. En die wordt voornamelijk gedragen door een 78-jarige met overgewicht.
RogerWilco2 @Martin_196618 februari 2025 16:43
Een 78-jarige met overgewicht een heel veel macht en geen geweten. Het gaat inderdaad mogelijk wat minder om de hele lange termijn, maar Trump en consorten hebben duidelijk haast en vinden we wet en wetgeving niet zo belangrijk. Voor bepaalde mensen dus op de korte termijn wel een goede investering.

Ik weet niet of Putin aandelen heeft, of liever TRUMP COINs gekocht heeft. Maar als hij zijn uitgaven in Oekraïne er mee kan verlagen, dan verdient een paar honderd miljoen of een miljard zich binnen een dag of twee terug.
_Pussycat_ @mtim17 februari 2025 02:27
Trump Voter Loses $700K of His Grandpa's Money on an Inauguration Day DJT Stock Bet
Deze gast heeft in elk geval 700k als kleine investeerder verloren in de hoop dat het aandeel snel zou stijgen. Ik zou het als verlenging zien van wedden op cryto-pump-n-dumps, gamestop, en sneakers.
RogerWilco2 @_Pussycat_18 februari 2025 16:43
Je bedoelt TRUMP COIN, Trump bijbels en Trump sneakers?
Coolstart @Bever!16 februari 2025 12:27
En een dalend aantal gebruikers op een platform maar maar een select clubje op wil adverteren. Dat kan enkel functioneren als propagandakanaal waar trump zoveel mogelijk rechtse stemmers wil bereiken.
JeanB42 @Coolstart16 februari 2025 13:12
Ik heb ook een tijd terug ergens gelezen dat aan de gebruikersgroep weinig te verdienen valt, het is heel veel onderkant van de samenleving met weinig te besteden. Als het financieel niet aantrekkelijk is, dan moet het dus een andere reden hebben, zoals jij suggereert.
telenut @JeanB4216 februari 2025 18:29
rare redenering ergens... ik merk dat die onderkant van de samenleving net het meest vatbaar is voor belachelijke uitgaves te doen op basis van reclame
sfc1971 @telenut17 februari 2025 10:56
Maar je moet wel het geld hebben om iets te kopen op basis van reclame.

Je kunt nog zoveel coca-cola reclame tonen, als je publiek alleen maar walmart-cola kan veroorloven dan houd het snel op.

Dit zie je ook aan de politieke donaties door individuele kiezers. Veel kleine donaties, democraten halen een stuk meer binnen van de gewone man maar halen weer minder binnen van de 1% die veel meer kan doneren dan alle gewone kiezers bij elkaar.
freespeech_nl @sfc197117 februari 2025 16:49
Democraten halen veel meer binnen van de grote bedrijven, republikeinen relatief gezien veel meer van de kleine man. Het budget van de Harris campagne ging ook over de 1 miljard dollar, voornamelijk door de steun van big corporates.
sfc1971 @freespeech_nl17 februari 2025 19:37
Liar https://www.opensecrets.o...erview/donor-demographics

Zie grafiek onder How many donors have given over $3.300 (the maximum allowed contribution to a single candidate) in contributions in the 2024 cycle?

Wie krijgt de grote donaties en wie de kleine.

[Reactie gewijzigd door sfc1971 op 17 februari 2025 19:39]

telenut @sfc197118 februari 2025 12:27
ik zie anders best veel mensen met amper budget met een Iphone rondlopen...
Zelfs als ze geen geld hebben geven ze het uit aan onnodige dingen
SPee @JeanB4217 februari 2025 10:45
Als je het aanbiedt met achteraf betalen, kun je daar nog flink veel geld mee verdienen.
Lekker een hoog percentage (20% ofzo) en laat ze maar de minimale betaling doen om zo lang mogelijk de lening uit te smeren.
JeanB42 @Bever!16 februari 2025 10:42
Ik dacht even dat het een fout moest zijn in het artikel, maar die omzet klopt echt.
Er zijn bedrijven voor minder omgevallen.
Remzi1993 @Bever!16 februari 2025 20:39
Ik denk dat die verliezen express worden geleden zodat het belastingtechnisch allemaal afgetrokken kan worden. Het zal me niks verbazen als dit allemaal een belastingaconstructie is.
Rob vd Hoeven 16 februari 2025 11:25
Ik vraag me af wie voor het verlies opdraait. Ik vermoed dat het niet Trump is. Ook interessant: Hoeveel van het verlies is "salaris" voor Trump en zijn vriendjes.
Groningerkoek @Rob vd Hoeven16 februari 2025 13:17
Investeerders zijn vooral bevriende zakenlieden om uiteenlopende redenen en politici die ook gelijk roepen dat ze dit niet doen voor een endorsement die echter wel een paar keer heft plaatsgevonden rondom de investering.
koelpasta @Rob vd Hoeven16 februari 2025 17:13
Vrijwel alle rijken nemen de winst voor zichzelf maar schuiven verlies (en andere kosten) af op de maatschapij.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 16 februari 2025 10:15
Ik ken persoonlijk niemand die een account heeft op Truth Social en naast dat je soms leest dat Trump daar iets heeft vermeld is het ook in de media behoorlijk stil rond het platform. De pretentieuze naam en de reden voor de ontwikkeling van het platform (de ban op andere social media) doen het bedrijf vast ook geen goed.
B64 @Bor16 februari 2025 10:35
Dat platform wordt ongetwijfeld bevolkt door mensen die daarmee hopen een wit voetje te halen bij de grote baas: Republikeinse politici, die-hard Trump-fans, mensen met zakelijke belangen.
En natuurlijk journalisten en persbureaus.
Jack Flushell @B6417 februari 2025 17:09
Een soort Twitter, maar dan nog dommer, zeg maar.
Mol_1248163264 16 februari 2025 10:17
Sinds Elon X heeft overgenomen en de bans bij de meeste mensen heeft opgeheven is er geen rede meer om op Truth Social actief te zijn. Al die mensen zijn weer teruggekeerd naar X.
Truth Social zal waarschijnlijk een stille dood sterven.

[Reactie gewijzigd door Mol_1248163264 op 16 februari 2025 10:18]

closefuture @Mol_124816326416 februari 2025 10:44
Bans opgeheven? Maar Elon zei dat er geen bans opgeheven ging worden voordat er een "content moderation council with widely diverse viewpoints" opgericht was en naar de bans zou kijken. Hoe kan dat nou. Zou Elon misschien wat gejokt hebben?

[Reactie gewijzigd door closefuture op 16 februari 2025 10:45]

Jack Flushell @Mol_124816326417 februari 2025 17:19
Elon Musk heeft Twitter overgenomen voor een belachelijk bedrag en het daarna hernoemt naar zijn obsessie, de letter X. Het draait alleen maar om hem en niet om zogenaamde vrijheid van meningsuiting, want kritiek op hem wordt steeds vaker en harder gecensureerd op Twitter. De reden dat mensen overstappen van het ene medium met een bespottelijke naam (Truth) naar het andere (Twitter, aka X) is inderdaad omdat ze nu op beide "media" los kunnen zonder filter, behalve dan onwelgevallige berichten met kritiek op één van de eerder genoemde narcisten. Waarom pikken mensen dit nog? Ik vind het onbegrijpelijk. Ik heb in elk geval geen account op één van die door en door rotte (a)social media.
StefanDingenout 16 februari 2025 10:20
Het punt is ook niet om winst te maken, het is om leugens en haat te verspreiden.
Cyb @StefanDingenout16 februari 2025 11:56
Of juist andersom. Bij iemand als Trump is financieel voordeel op de lange termijn, het uiteindelijke doel. Leugens en haat zijn daarin slechts een middel om dat doel te behalen. Het financiele voordeel zal hij waarschijnlijk niet halen als je naar Truth Social in isolatie bekijkt, ook zijn andere projecten/conflicten moeten er in mee worden genomen. Denk bijv. aan @Trump coin, waarmee hij en zijn club miljarden hebben verdiend, ten koste van zijn fans. Die fans lokt/mobiliseert hij met platformen als Truth Social.
Het is een transactioneel persoon, alles wat hij doet draait om eigen gewin, of het nou gaat om social media (denk ook aan zijn 180graden draai in standpunten om X en TikTok) of om delen van de wereld (EU, Groenland, Panama, Mexico, Taiwan, Oekraine, Canada) alles wordt zo veel mogelijk uitgespeeld/gechanteerd om eigen gewin. Trump speelt zelfs de VS uit, want deze zal op de lange termijn bondgenoten verliezen.
gut2000 @Cyb17 februari 2025 11:20
Dit is volgens mij de meest accurate omschrijving. Het gaat enkel om zichzelf, persoonlijk denk ik ook dat er op termijn een conflict tussen Trump en Musk gaat ontstaan. Beide hun ego's gaan nog botsen maar zolang het opbrengt voor hem...
jozefu 16 februari 2025 11:26
Tuurlijk maakt het platform verlies. Je zou kunnen zeggen dat alles wat hij aanraakt wel een keer failliet zal gaan. Zijn het geen casino's of andere bedrijven die ten onder gaan onder zijn 'leiding', dan is het wel de economie van de VS zelf.

<sarcasme modus> Zoals hij 't zelf zou zeggen met zijn harmonica armpjes: Hij is tenslotte een goede zakenman. Een hele goede zakenman. Een echte Amerikaanse zakenman. Misschien wel één van de beste zakenmannen die er zijn op de wereld. Beter kun je waarschijnlijk niet vinden. </sarcasme modus>
Bender @jozefu16 februari 2025 15:57
Dat is natuurlijk onzin.
Er zijn volgens mij 6 bedrijven van Trump ooit failliet gegaan, van de 500+ die er onder hem vallen..
k995 16 februari 2025 10:16
Zoals zowat elke bedrijf van trump. De bedoeling is dan ook hem rijk maken niet succesvolle bedrijven oprichten.
THM0 @k99516 februari 2025 10:45
En in dit geval, weer president worden. Mission accomplished, geld komt in veelvoud op andere plekken terug.
NicoJuicy @THM016 februari 2025 11:03
Zijn share in Truth Social is ongeveer 3,6 miljard waard.

Money grift succeeded.
Atmosfeer @NicoJuicy16 februari 2025 12:53
Ben wel benieuwd wat er maandag gebeurd als de beurzen open gaan.
Frame164 16 februari 2025 10:13
Er wordt dus eigenlijk alleen maar geld ingepompt en verder doet het bedrijf niets. Die 3,6 miljoen is verwaarloosbaar.

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