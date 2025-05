'Meta richt robotica-afdeling op, denkt na over humanoïde robot'

Meta zou een team hebben opgericht dat zich toelegt op de ontwikkeling van robotica. Het Amerikaanse bedrijf overweegt om een eigen humanoïde robot te maken, maar zou ook een onderliggend softwareplatform willen ontwikkelen dat door andere bedrijven kan worden gebruikt.

Persagentschap Bloomberg schrijft dat de focus van de eerste humanoïde robot voornamelijk op huishoudelijke taken zal komen te liggen. Het Amerikaanse bedrijf wil daarnaast werk maken van onderliggende AI, sensoren en roboticasoftware die door andere bedrijven kunnen worden aangekocht. Meta zou hierover al gesprekken hebben gevoerd met verschillende roboticabedrijven, waaronder Unitree Robotics en Figure AI.

Marc Whitten zal het team naar verluidt leiden. Whitten heeft de voorbije jaren ervaring opgedaan bij Microsoft Xbox, Sonos, Unity en Cruise. Dat laatste bedrijf is onderdeel van de Amerikaanse autofabrikant General Motors met een focus op zelfrijdende wagens. Andrew Bosworth, de chief technology officer bij Meta, zou in een interne memo hebben gezegd dat bepaalde technologieën van Meta complementair zijn aan de technologieën die nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van robotica. Meta heeft op dit moment nog geen verklaring afgelegd over de oprichting van het team.

Als de geruchten kloppen, is Meta niet het enige Amerikaanse techbedrijf dat robots wil ontwikkelen. Anonieme bronnen stelden begin 2024 dat Apple ook werkt aan robots voor in huis. De ontwikkeling bevond zich toen nog in een zeer vroeg stadium. Tesla had in 2022 ook een eerste prototype van een humanoïde robot gepresenteerd: Optimus. In het najaar van 2023 toonde het Amerikaanse bedrijf de tweede generatie van deze robot: Optimus Gen 2.