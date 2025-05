'Apple Intelligence krijgt ondersteuning voor Google Gemini'

Apple Intelligence zal mogelijk ondersteuning voor Google Gemini krijgen. Dat blijkt uit code die ontdekt is in de vermoedelijke backend van Apple. Apple heeft de geruchten nog niet bevestigd, al heeft het bedrijf wel al eerder verwezen naar de integratie van Google Gemini.

MacRumors-medewerker Aaron Perris heeft een afbeelding op X geplaatst met daarop code die rechtstreeks vanuit de backend van Apple zou komen. Op de afbeelding zijn twee keuzes te zien voor AI-modellen van derde partijen: Google en OpenAI. Het is niet duidelijk of er nog andere alternatieven beschikbaar zullen zijn voor Apple Intelligence.

Het is al langer bekend dat Apple gesprekken voert met Google over de mogelijke integratie van Google Gemini in Apple Intelligence. Het bedrijf deed dat naar verluidt ook met Meta. Apple heeft momenteel een samenwerking met OpenAI lopen. Apple heeft sinds iOS 18.2 ChatGPT van OpenAI geïntegreerd in Apple Intelligence. Het is niet duidelijk wanneer Apple de AI-modellen van Google precies wil toevoegen aan Apple Intelligence.