'Apple werkt aan 27"-5k-scherm met miniledbacklight'

Apple werkt aan een nieuwe externe Studio Display-monitor, claimt bekende schermanalist Ross Young. Het scherm krijgt wederom een 27"-diagonaal, maar beschikt over een miniledbacklight en moet daarmee een betere beeldkwaliteit leveren.

Ross Young schrijft op sociale media dat het scherm mogelijk eind dit jaar of begin 2026 uitkomt, merkte MacRumors op. Young is een analist voor Display Supply Chain Consultants en heeft een goed trackrecord op het gebied van Apple-geruchten. De monitor moet de huidige Studio Display opvolgen, die in 2022 uitkwam. Ook Bloomberg-journalist Mark Gurman verwacht dat Apple tegen 2026 met een nieuwe miniledmonitor komt.

De voornaamste upgrade van Apples komende monitor wordt de miniledbacklight. Daarbij worden, zoals de naam doet vermoeden, veel losse kleine ledjes gebruikt voor de backlight. Die leds worden opgedeeld in verschillende dimmingzones, die afzonderlijk van elkaar in- en uitgeschakeld kunnen worden. Daarmee zorgen minileds voor een hoger contrast en betere zwartwaarden. Mogelijk biedt het scherm ook een hogere helderheid.

Verder krijgt het scherm wederom een 27"-formaat en een 5k-resolutie, net als de huidige Studio Display. De refreshrate van het nieuwe scherm is niet bekend. Het huidige scherm van Apple doet 60Hz. Apple bracht die monitor in maart 2022 op de markt tegen een adviesprijs van 1779 euro.