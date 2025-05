Apple introduceert vernieuwde Mac mini met M4-soc en kleinere behuizing

Apple heeft een nieuwe Mac mini aangekondigd. Deze krijgt een vernieuwd ontwerp, met een kleinere behuizing en USB-C-poorten aan de voorkant. De mini-pc wordt uitgerust met een M4- of M4 Pro-soc en komt op 8 november uit vanaf 719 euro.

Apple geeft de nieuwe Mac mini voor het eerst in jaren een volledig herontwerp. Volgens de techgigant is de vernieuwde behuizing aanzienlijk compacter dan het voorgaande model. Het apparaat is 12,7cm breed en diep, met een hoogte van 5,0cm. Het voorgaande apparaat had een breedte en diepte van 19,7cm en een hoogte van 3,58cm.

Daarnaast heeft de nieuwe Mac mini voor het eerst twee USB-C-poorten aan de voorkant, naast een 3,5mm-jack voor audio. Aan de achterkant zitten nog drie Thunderbolt 4-aansluitingen, een HDMI-poort en een stroomaansluiting. De mini-pc krijgt standaard gigabitethernet, maar Apple stelt ook een optionele upgrade met 10Gbit/s-ethernet beschikbaar. Er zitten geen USB-A-poorten meer op de nieuwe Mac mini. Opvallend genoeg zit de aan-uitknop deze generatie aan de onderkant van de pc.

M4-soc met snellere Neural Engine en een geheel nieuwe M4 Pro

Apple levert de nieuwe Mac mini met een M4-soc, die eerder ook in de iPad Pro en nieuwe iMac 24" is ingezet. De chip wordt gemaakt op een verbeterd 3nm-procedé van TSMC en beschikt in de Mac mini standaard over tien cpu- en gpu-cores, naast een verbeterde Neural Engine met 38Tops aan AI-rekenkracht. Apple voorziet de Mac mini met M4-chip standaard van minimaal 16GB geheugen, dubbel zoveel als het vorige instapmodel. Dat kan worden uitgebreid naar 32GB. De opslagcapaciteit bedraagt 256GB tot 2TB.

Het is daarnaast de eerste Mac die geleverd kan worden met een M4 Pro-soc. Deze Pro-chip komt beschikbaar in twee varianten: een met twaalf cpu-cores en zestien gpu-cores, en een variant met veertien processorkernen en twintig gpu-cores. De Mac mini met M4 Pro wordt standaard geleverd met 24GB geheugen en 512GB ssd-opslag, maar dit kan vanuit de fabriek worden uitgebreid tot maximaal 64GB ram en 8TB opslag. Daarnaast ondersteunen de drie USB-C-poorten aan de achterkant van het M4 Pro-model Thunderbolt 5.

Releasedatum en prijzen

De Mac mini met M4-soc ondersteunt verder twee 6k-schermen en een 5k-monitor, schrijft Apple. De M4 Pro-variant ondersteunt drie 6k-schermen op 60Hz. De mini-pc krijgt ondersteuning voor Apple Intelligence, waarvan de eerste functies sinds macOS 15.1 beschikbaar zijn in het Amerikaans Engels. De techgigant schrijft verder dat dit de eerste Mac is die CO₂-neutraal is.

Apple brengt de vernieuwde Mac mini op vrijdag 8 november uit, hoewel preorderen nu al mogelijk is. Het instapmodel met M4-soc, 16GB geheugen en 256GB opslag kost 719 euro. De M4 Pro-variant komt beschikbaar vanaf 1669 euro. Dat model heeft standaard 24GB geheugen en 512GB opslag. De Mac mini wordt exclusief toetsenbord en muis geleverd.