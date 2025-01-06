MSI onthult Cubi NUC AI-minicomputers met Intel Core Ultra-cpu

MSI kondigt twee mini-pc's aan uit de Cubi NUC AI-serie. Zowel de Cubi NUC AI 1UM als de grotere AI+ 2M hebben een Intel Core Ultra-processor met een npu voor AI-taken. De adviesprijzen en releasedata zijn nog niet bekend.

De Cubi NUC AI+ 2M heeft een volume van 0,826 liter en bevat een Intel Core Ultra-chip met de Lunar Lake-architectuur. MSI onthult niet om welk model het precies gaat. Het systeem komt wel in aanmerking voor Microsofts Copilot+-platform.

Op de behuizing is naast een vingerafdruklezer ook een Copilot-knop aangebracht om snel aan de slag te gaan met de AI-assistent. Overige functionaliteit omvat een ingebouwde microfoon en speakers, alsook twee Thunderbolt 4-poorten. Eentje daarvan kan tot 100W aan stroom ontvangen. Hierdoor kan het systeem rechtstreeks door een monitor worden gevoed, mits die monitor voldoende stroom kan leveren via een USB-C-PD-kabel.

De Cubi NUC AI 1UM heeft een compact ontwerp, met een hoogte van 37,5mm en een volume van 0,51 liter. Ook de AI 1UM bevat een Intel Core Ultra-cpu, al is het opnieuw niet duidelijk welke chip er precies is ingebouwd. De fabrikant noemt bij dit model geen termen zoals Lunar Lake of Copilot. Het apparaat moet tot vier displays tegelijk kunnen aansturen via de twee hdmi- en twee Thunderbolt 4-poorten.

Beide mini-pc's ondersteunen MSI Power Link, waardoor gebruikers het stroomverbruik kunnen regelen via bepaalde monitors van het merk. Naast Thunderbolt 4 noemt de fabrikant twee USB Type-A-poorten van 10Gbit/s, Wi-Fi 7 en tweemaal 2,5GbE.