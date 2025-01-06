MSI onthult Cubi NUC AI-minicomputers met Intel Core Ultra-cpu

MSI kondigt twee mini-pc's aan uit de Cubi NUC AI-serie. Zowel de Cubi NUC AI 1UM als de grotere AI+ 2M hebben een Intel Core Ultra-processor met een npu voor AI-taken. De adviesprijzen en releasedata zijn nog niet bekend.

De Cubi NUC AI+ 2M heeft een volume van 0,826 liter en bevat een Intel Core Ultra-chip met de Lunar Lake-architectuur. MSI onthult niet om welk model het precies gaat. Het systeem komt wel in aanmerking voor Microsofts Copilot+-platform.

Op de behuizing is naast een vingerafdruklezer ook een Copilot-knop aangebracht om snel aan de slag te gaan met de AI-assistent. Overige functionaliteit omvat een ingebouwde microfoon en speakers, alsook twee Thunderbolt 4-poorten. Eentje daarvan kan tot 100W aan stroom ontvangen. Hierdoor kan het systeem rechtstreeks door een monitor worden gevoed, mits die monitor voldoende stroom kan leveren via een USB-C-PD-kabel.

De Cubi NUC AI 1UM heeft een compact ontwerp, met een hoogte van 37,5mm en een volume van 0,51 liter. Ook de AI 1UM bevat een Intel Core Ultra-cpu, al is het opnieuw niet duidelijk welke chip er precies is ingebouwd. De fabrikant noemt bij dit model geen termen zoals Lunar Lake of Copilot. Het apparaat moet tot vier displays tegelijk kunnen aansturen via de twee hdmi- en twee Thunderbolt 4-poorten.

Beide mini-pc's ondersteunen MSI Power Link, waardoor gebruikers het stroomverbruik kunnen regelen via bepaalde monitors van het merk. Naast Thunderbolt 4 noemt de fabrikant twee USB Type-A-poorten van 10Gbit/s, Wi-Fi 7 en tweemaal 2,5GbE.

MSI Cubi NUC AI

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:34 5

06-01-2025 • 20:34

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Reacties (5)

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acreed166 6 januari 2025 20:44
Even voor mijn duidelijkheid, wat houd nou Copilot+PC in? Ik zie dat tegenwoordig overal, Copilot heeft op elke Windows machine een gratis variant en een betaald variant als je onbeperkt wilt gebruiken.

Proberen ze hiermee gewoon aandacht te trekken? Of krijg je Copilot plus gratis erbij in plaats van maandelijks betalen?

[Reactie gewijzigd door acreed166 op 6 januari 2025 20:45]

WoutervOorschot @acreed1666 januari 2025 20:56
Copilot+ betekend dat er een snelle NPU op het apparaat zit zodat je lokaal AI-taken kunt uitvoeren (bijvoorbeeld Recall, wat alleen lokaal kan draaien). Staat dus los van eventuele copilot-abonnementen.
Uruk-Hai 6 januari 2025 21:17
Mag MSI dit wel NUC noemen?

Ik dacht dat de NUC naam was overgegaan van Intel naar Asus.
xyonix @Uruk-Hai7 januari 2025 08:01
Ja want de NUC naam is vrij gegeven door Intel.
Mag dus officieel door meer bedrijven gevoerd worden.
Asus heeft het design en volgens mij de model aanduidingen alleen overgenomen en dus niet de naam NUC erbij. Ze waren wel de eerste die hem in de markt ging voeren daardoor. Maar eigenlijk gewoon goede marketing gedaan door hun in het begin.
Koppensneller 6 januari 2025 23:09
Zijn dit soort apparaten nou interessant voor iemand die bijvoorbeeld Home Assistant in combinatie met een (licht) lokaal AI model wil draaien? Vooral qua aanschafprijs en stroomverbruik bedoel ik dan.

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