Gerucht: Geekom maakt 'als eerste' mini-pc met Snapdragon X Elite-processor

Geekom zou werken aan een mini-pc met Snapdragon X Elite-processor, wat de eerste ter wereld zou worden. Wat het apparaat moet gaan kosten en wanneer het verschijnt, is niet duidelijk. Ook zijn veel specificaties nog onbekend.

Op het Chinese sociale medium Weibo is een eerste foto uitgelekt van de mini-pc, meldt Neowin. Daarop is al wel te zien dat het apparaat twee USB-A-poorten krijgt, een audiojack en een aan-uitknop op de voorkant.

Verder is dus duidelijk dat de mini-pc een Snapdragon X Elite van Qualcomm bevat. Deze soc zit vooralsnog alleen in laptops en een tablet van Microsoft, maar nog niet in een mini-pc. Qualcomm kondigde in mei een Windows-devkit aan met de processor, maar zei in oktober dat het project geschrapt is. De mini-pc heeft volgens de fabrikant 'niet voldaan' aan zijn gebruikelijke normen.