Geekom toont een van de eerste mini-pc's met Qualcomm Snapdragon X Elite-soc

Geekom onthult tijdens de CES 'de eerste mini-pc met een Qualcomm Snapdragon X Elite-soc'. Het bedrijf toont ook modellen op basis van nieuwe AMD- en Intel-processors. Ze gaan rond de 1000 euro kosten en zijn eind februari beschikbaar.

De Geekom QS1 beschikt over de X1E-80-100-soc, waarmee het een van de eerste mini-pc's met een Snapdragon X Elite-soc is. Het systeem is te configureren met maximaal 64GB Lpddr5x met een snelheid van 8400MT/s. De opties voor ssd-opslag bestaan uit een M.2-2280-slot met PCIe 4.0 x4 en nog een M.2-2242-exemplaar met PCIe 4.0 x2. Beide ondersteunen ssd's van maximaal 2TB.

De fabrikant heeft vooraan twee USB 3.2 Gen 2 Type-A-poorten geplaast. Naast een hoofdtelefoonaansluiting is er een powerknop met ingebouwde vingerafdruklezer. Achterop bevindt zich DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 2,5Gbit/s-ethernet, USB 2.0 en USB 3.2 Gen 2 Type-A en eenmaal USB4. Draadloos verbinden kan via Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. Verder beschikt het systeem over vier ingebouwde microfoons.

Het Chinese bedrijf onthult ook nieuwe mini-pc's met AMD- en Intel-processors, die zich op verschillende manieren van elkaar onderscheiden. De AMD Ryzen AI 9 HX-gebaseerde A9 Max bevat bijvoorbeeld een tweede M.2-slot voor een PCIe 4.0-ssd, al is die beperkt tot de kleinere 2230-formfactor. Het AMD-systeem bevat bovendien een extra 2,5Gbit/s-ethernetpoort en USB4-poort en heeft vier snelle USB 3.2 Gen 2 Type-A-poorten op de voorkant.

De Geekom IT15 met Intel-processor beschikt over een enkel M.2-slot voor PCIe 4.0-ssd's, terwijl de extra M.2-2242-connector beperkt is tot SATA 3.0-snelheden. Gebruikers kunnen wel aan de slag met een harde schijf van 2,5" met SATA. Ook deze mini-pc heeft een extra USB4-poort ten opzichte van de QS1, maar geen ingebouwde vingerafdruklezer of microfoons.

Alle drie de mini-pc's gaan rond de 1000 euro kosten. Vergelijkbare configuraties qua ram en ssd-opslag zullen naar verwachting een prijsverschil van hooguit 200 euro vertonen. Geekom gaat de computers eind februari op de markt brengen.