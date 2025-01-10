Geekom toont een van de eerste mini-pc's met Qualcomm Snapdragon X Elite-soc

Geekom onthult tijdens de CES 'de eerste mini-pc met een Qualcomm Snapdragon X Elite-soc'. Het bedrijf toont ook modellen op basis van nieuwe AMD- en Intel-processors. Ze gaan rond de 1000 euro kosten en zijn eind februari beschikbaar.

De Geekom QS1 beschikt over de X1E-80-100-soc, waarmee het een van de eerste mini-pc's met een Snapdragon X Elite-soc is. Het systeem is te configureren met maximaal 64GB Lpddr5x met een snelheid van 8400MT/s. De opties voor ssd-opslag bestaan uit een M.2-2280-slot met PCIe 4.0 x4 en nog een M.2-2242-exemplaar met PCIe 4.0 x2. Beide ondersteunen ssd's van maximaal 2TB.

Geekom QS1Geekom QS1

De fabrikant heeft vooraan twee USB 3.2 Gen 2 Type-A-poorten geplaast. Naast een hoofdtelefoonaansluiting is er een powerknop met ingebouwde vingerafdruklezer. Achterop bevindt zich DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 2,5Gbit/s-ethernet, USB 2.0 en USB 3.2 Gen 2 Type-A en eenmaal USB4. Draadloos verbinden kan via Wi-Fi 7 en Bluetooth 5.4. Verder beschikt het systeem over vier ingebouwde microfoons.

Het Chinese bedrijf onthult ook nieuwe mini-pc's met AMD- en Intel-processors, die zich op verschillende manieren van elkaar onderscheiden. De AMD Ryzen AI 9 HX-gebaseerde A9 Max bevat bijvoorbeeld een tweede M.2-slot voor een PCIe 4.0-ssd, al is die beperkt tot de kleinere 2230-formfactor. Het AMD-systeem bevat bovendien een extra 2,5Gbit/s-ethernetpoort en USB4-poort en heeft vier snelle USB 3.2 Gen 2 Type-A-poorten op de voorkant.

Geekom IT15 A9 MaxGeekom IT15 A9 MaxGeekom IT15 A9 MaxGeekom IT15 A9 Max

De Geekom IT15 met Intel-processor beschikt over een enkel M.2-slot voor PCIe 4.0-ssd's, terwijl de extra M.2-2242-connector beperkt is tot SATA 3.0-snelheden. Gebruikers kunnen wel aan de slag met een harde schijf van 2,5" met SATA. Ook deze mini-pc heeft een extra USB4-poort ten opzichte van de QS1, maar geen ingebouwde vingerafdruklezer of microfoons.

Alle drie de mini-pc's gaan rond de 1000 euro kosten. Vergelijkbare configuraties qua ram en ssd-opslag zullen naar verwachting een prijsverschil van hooguit 200 euro vertonen. Geekom gaat de computers eind februari op de markt brengen.

Mini-PC Geekom QS1 Geekom IT15 Geekom A9 Max
Processor Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100 Intel Core Ultra 9 285H / Core Ultra 5 225H AMD Ryzen AI 9 HX 365 / 370 / 375
Npu 45Tops 13Tops 55Tops
Ram Tot 64GB Lpddr5x, 8400MT/s Tot 64GB DDR5-5600 Tot 64GB DDR5-5600
Opslag M.2-2280 PCIe Gen 4x4 (tot 2TB)
M.2-2242 PCIe Gen 4x2 (tot 2TB)		 M.2-2280 PCIe Gen 4x4 (tot 2TB)
M.2-2242 SATA 3.0 (tot 2TB)
1x 2,5" SATA hdd		 M.2-2280 PCIe Gen 4x4 (tot 2TB)
M.2-2230 PCIe Gen 4x2 (tot 2TB)
I/o 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1x USB 2.0 Type-A
1x USB4 Type-C
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.4
1x 3,5mm-audiopoort
1x SD-kaartlezer 3.0
4x digitale microfoons
Vingerafdruklezer in powerknop		 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1x USB 2.0 Type-A
2x USB4 Type-C
2x HDMI 2.0
DisplayPort via 1x Type-C
1x 3,5mm-audiopoort
1x SD-kaartlezer 4.0		 5x USB 3.2 Gen 2 Type-A
1x USB 2.0 Type-A
2x USB4 Type-C
2x HDMI 2.0
DisplayPort via 1x Type-C
1x 3,5mm-audiopoort
1x SD-kaartlezer 4.0
Ethernet Intel 2500 Mbit/s RJ45 Intel 2500 Mbit/s RJ45 2x Intel 2500 Mbit/s RJ45
Wlan Intel Wi-Fi 7 Intel Wi-Fi 7 Intel Wi-Fi 7
Bluetooth Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4 Bluetooth 5.4
OS Windows 11 Pro Windows 11 Pro Windows 11 Pro

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 10-01-2025 15:59 25

10-01-2025 • 15:59

25

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Reacties (25)

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machiel 10 januari 2025 16:02
Ik vraag me af hoever de Linux support is op die ARM chips
- peter - @machiel10 januari 2025 16:26
Snapdragon X gaat al de goede kant op qua laptops. Ik draai een Dell XPS 13 op Ubuntu. Natuurlijk nog wat rough, maar CPU en GPU support is prima en ik gebruik hem ipv mijn AMD desktop tegenwoordig.

Echter, probleem bij ARM is dat je voor elk device een DTB nodig hebt, die alle hardware beschrijft. Anders kan je er niets mee. Ik vrees dat als de fabrikant zoals van deze mini pc's zelf niet zo meewerkt, t dan een tijd kan duren voordat die enigzins beschikbaar komt.
JonKoops @machiel10 januari 2025 16:07
Jammer genoeg doet Qualcomm zelf heel weinig met Linux support voor dit soort apparaten, vaak is er geen UEFI en ACPI support dus moet voor elk apparaat los een Devicetree in de kernel aangemaakt worden.
jctjepkema @JonKoops10 januari 2025 16:16
Wat je zegt klopt voor de SoC's die in telefoons zitten, maar voor de snapdragon X Elite is er wel degelijk een UEFI. Phoenix, bekend van de BIOSsen en UEFI's heeft bijvoorbeeld ook een UEFI beschikbaar: https://www.phoenix.com/n...ragon-x-series-platforms/

Het is immers niet alsof Microsoft voor ieder ARM apparaat een custom build gaat maken. Dat wordt veel te duur.
Qualcomm is zelfs bezig met upstream kernel support. Nu is mijn ervaring wbt support tbv Linux Kernels dramatisch, maar ze zijn er in ieder geval wel mee bezig.
Het is overigens niet gek dat ze aan Linux support werken, de Anrdoid Kernel is natuurlijk een derivaat van de Linux kernel, en drivers kunnen nog steeds goed geport worden tussen beide besturingssystemen.
Blokker_1999 @JonKoops10 januari 2025 16:42
Qualcomm ondersteund al jaren Linux voor de SoCs die ze maken voor laptops en ook de X Elite heeft gewoon drivers in de kernel gekregen. Wel heeft het enige tijd geduurd voordat deze hun weg vonden naar mainstream distributies. Er is onder andere een Ubuntu 24.10 community versie die het op de meeste apparaten ondersteund: https://discourse.ubuntu....-snapdragon-x-elite/48800
jja2000 @JonKoops12 januari 2025 12:49
Naast de opmerkingen van anderen wil ik ook nog aangeven dat de ACPI tabellen die er (wel) zijn, heel erg inspelen op het drivermodel in Windows en niet compatible zijn met die van Linux. Er zijn wel wat goodies uit te halen zoals beeld bij het booten om debugging makkelijker te maken, maar daar stopt het wel.
Bossie 10 januari 2025 16:13
1000 Euro voor een mini-pc met x-elite, mis ik iets of prijzen ze zichzelf een beetje uit de markt?
GertMenkel @Bossie10 januari 2025 16:56
Als performance per watt een criterium is, zijn er weinig alternatieven. De Mac Mini is goedkoper en misschien zelfs sneller, maar de performance van Intel en AMD op laag vermogen vind ik maar tegenvallen.

Misschien dat performance in het algemeen ook nog wel een punt kan zijn waar de Qualcom in uitblinkt, aangezien bij dit soort kleine PC's de performance vaak net zo goed wordt bepaald door de koeling als de processor die erin zit. Als de Qualcom snel en koel kan blijven, kan hij wellicht zijn grotere broertjes van AMD en Intel ook nog wel verslaan.

Ik zou het niet betalen, maar ik zie wel waarom anderen zouden betalen.
Bossie @GertMenkel10 januari 2025 19:11
Is dat versus current gen Intel/AMD of de laatste aankondigingen?
GertMenkel @Bossie10 januari 2025 20:00
Ik geloof aankondigingen pas zodra er onafhankelijke benchmarks zijn. Apple, AMD, Intel, en Qualcomm hebben allemaal gelogen in hun aankondigen.
Rvs020 @GertMenkel30 januari 2025 21:08
Ik lees ook dat er virussen opstaan en de meegeleverde window 11 pro ook problemen mee zijn (zie Amazon review)
Andreas Werner
1,0 van 5 sterren GT Geräte von GEEKOM sind mit schadhafter Software verseucht.
Beoordeeld in Duitsland op 22 december 2024
Ich habe jetzt 2 gleiche GEEKOM GT mini PCs der Intel Ultra Serie erhalten. Beide PCs waren je, mit 5 Trojanern und anderer Schadhafter Software infiziert. Gleich bei der ersten Inbetriebnahme hat der Defender einen Wurm gefunden.
Ich würde empfehlen keine dieser mini PCs so zu verwenden, sondern die Festplatte zu formatieren und ein neues Windows 11 PRO zu installieren. Und da soll man den Chinesen noch trauen?
desalniettemin @Bossie10 januari 2025 16:21
Inderdaad, best prijzig. Ik als Linux gebruiker gebruik altijd refurbished Dell Opti Plex mini's. Ik ben geen gamer en hoef ook niet de latest and greatest. Die Dells werken prima met Linux.
Uruk-Hai @desalniettemin10 januari 2025 17:24
Interessant. Ik ben ook van plan die kant op te gaan met mijn hardware thuis. Waar koop jij die refurbished pc's?
arbraxas @Uruk-Hai10 januari 2025 17:43
v&a aangeboden: HP Prodesk 405 G4 Mini PC Ryzen 5 Pro – 8GB – 256GB SSD – Win...

Laatst deze gekocht, maar dan met 16GB geheugen voor schoonpa. Voor mail, youtube en marktplaats voldoet dit meer als zat.
desalniettemin @Uruk-Hai10 januari 2025 21:05
Hier: https://www.pcmagazijn.nl/refurbished-pc/

https://tvdlcomputers.nl/...efurbished-dell-systemen/

[Reactie gewijzigd door desalniettemin op 10 januari 2025 21:09]

psychicist @Bossie10 januari 2025 17:41
Hoe is dat anders dan een mini-PC van 1000 euro met een Intel of AMD processor?
Blokker_1999 @Bossie10 januari 2025 20:35
Aan de andere kant is de vraag ook hoe correct de prijzen zijn. Geekom zelf heeft geen prijzen bekendgemaakt, en ik heb al een andere site gezien die de vanaf prijs op minder dan $500 plaatst volgens hun bronnen. Die $1000 kan dus potentieel voor een 64GB model zijn, en dan prijs je jezelf ineens niet meer uit de markt imho.
djwice
@Bossie10 januari 2025 22:47
De goedkoopste laptop met Qualcomm X1E-80-100 is €1249,- die daarna €1449,-
categorie: Laptops

[Reactie gewijzigd door djwice op 10 januari 2025 22:54]

metalmania_666 10 januari 2025 16:11
Is die beperking van de grootte van 2TB voor een Nvme-SSD hardwarematig of softwarematig?
Ik dacht dat het gewoon mogelijk moest zijn om gewoon de grootste versie die er is in te stoppen
Verwijderd @metalmania_66610 januari 2025 16:18
Ik zou eerder denken dat dit de maximale grootte is die je kan krijgen als optie bij aankoop. Groter moet gewoon werken lijkt mij.
metalmania_666 @Verwijderd10 januari 2025 16:45
Omdat er echt staat
Beide ondersteunen ssd's van maximaal 2TB.
Daarom ging ik twijfelen
Verwijderd @metalmania_66610 januari 2025 16:48
Het kan maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk om heel eerlijk te zijn.

Ik denk dat dit gewoon een foutje is. Want er zijn eigenlijk geen geldige redenen waarom meer dan 2tb niet zou gaan.
t_captain 11 januari 2025 10:01
Zo’n mini PC is tegenwoordig eigenlijk wel een leuke vervanger voor een laptop in sommige use cases. Als je op al je werkplekken een docking station hebt met toetsenborden en monitors, is het een nog mobieler alternatief voor een laptop :)

Wel een vraagje over die Snapdragon: is dat compatible met de ARM based runtime bij AWS? Met andere woorden, kun je een Lambda functie bouwen die native libraries gebruikt en deze deployen naar AWS?
panterarosso @t_captain11 januari 2025 11:57
Een docking station zou je eerder voor je laptop gebruiken.

Deze zou kunnen zeker de arm versies als je een beeldscherm met kvm en usc incl laden hebt, neem aan dat deze systemen wel binnen de 60w blijven
Rvs020 30 januari 2025 21:10
Ik lees dat er virussen opstaan en de meegeleverde window 11 pro ook problemen mee zijn (zie Amazon review)

Andreas Werner
1,0 van 5 sterren GT Geräte von GEEKOM sind mit schadhafter Software verseucht.
Beoordeeld in Duitsland op 22 december 2024
Ich habe jetzt 2 gleiche GEEKOM GT mini PCs der Intel Ultra Serie erhalten. Beide PCs waren je, mit 5 Trojanern und anderer Schadhafter Software infiziert. Gleich bei der ersten Inbetriebnahme hat der Defender einen Wurm gefunden.
Ich würde empfehlen keine dieser mini PCs so zu verwenden, sondern die Festplatte zu formatieren und ein neues Windows 11 PRO zu installieren. Und da soll man den Chinesen noch trauen?

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