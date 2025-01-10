ASRock toont nieuwe DeskMini X600-mini-pc's met Thunderbolt 4 en DisplayPort

ASRock heeft nieuwe versies getoond van de DeskMini X600-mini-pc's, die nu werken met modernere AMD- en Intel-cpu's. Ook hebben beide modellen nu een Thunderbolt 4-poort en een extra DisplayPort-aansluiting om meer monitors aan te sluiten.

Tweakers zag de DeskMini's op de CES-beurs. ASRock brengt er twee modellen van uit. De DeskMini X600/USB4 is bedoeld om te kunnen gebruiken met AMD-cpu's met AM5-socket. De mini-pc wordt als barebone geleverd, maar dat kan ook met een AMD Ryzen 8700G-cpu. Verder kunnen er maximaal twee DDR5-5600-geheugensticks van Crucial in de pc worden geleverd, naast een PCIe 4.0-M.2-ssd.

Er komt ook een Intel-variant die simpelweg de DeskMini B860 heet, wat verwijst naar de chipset in het model. Dat apparaat is niet alleen verkrijgbaar in de barebonevariant, maar ook met een Arrow Lake-processor.

Beide modellen zijn kleine pc's van 155x155x80mm en hebben een inhoud van 1,92 liter, net als het al bestaande model. Het grote verschil zit voor de AMD-variant in het feit dat de video-output is bijgewerkt van een standaard D-sub-VGA-poort naar USB4. Dat model kan daarmee maximaal drie schermen aansturen. De Intel-variant van de X600 kan schermen ook aansturen met een Thunderbolt 4-aansluiting en een extra, tweede DisplayPort 1.4-poort. Met die poorten, naast de HDMI 2.1-poort, is het mogelijk vier schermen aan te sluiten.

De twee mini-pc's hebben verder grotendeels dezelfde specificaties als de modellen die vorig jaar uitkwamen. Ze hebben nog steeds dezelfde USB-A- en USB-C-poorten aan de voorkant en nog eens twee poorten aan de achterkant, naast een 2,5Gb-ethernetpoort. De afmetingen zijn identiek. ASRock zegt niet wanneer de modellen te koop zijn en wat ze gaan kosten.