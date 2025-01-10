ASRock toont nieuwe DeskMini X600-mini-pc's met Thunderbolt 4 en DisplayPort

ASRock heeft nieuwe versies getoond van de DeskMini X600-mini-pc's, die nu werken met modernere AMD- en Intel-cpu's. Ook hebben beide modellen nu een Thunderbolt 4-poort en een extra DisplayPort-aansluiting om meer monitors aan te sluiten.

Tweakers zag de DeskMini's op de CES-beurs. ASRock brengt er twee modellen van uit. De DeskMini X600/USB4 is bedoeld om te kunnen gebruiken met AMD-cpu's met AM5-socket. De mini-pc wordt als barebone geleverd, maar dat kan ook met een AMD Ryzen 8700G-cpu. Verder kunnen er maximaal twee DDR5-5600-geheugensticks van Crucial in de pc worden geleverd, naast een PCIe 4.0-M.2-ssd.

Er komt ook een Intel-variant die simpelweg de DeskMini B860 heet, wat verwijst naar de chipset in het model. Dat apparaat is niet alleen verkrijgbaar in de barebonevariant, maar ook met een Arrow Lake-processor.

Beide modellen zijn kleine pc's van 155x155x80mm en hebben een inhoud van 1,92 liter, net als het al bestaande model. Het grote verschil zit voor de AMD-variant in het feit dat de video-output is bijgewerkt van een standaard D-sub-VGA-poort naar USB4. Dat model kan daarmee maximaal drie schermen aansturen. De Intel-variant van de X600 kan schermen ook aansturen met een Thunderbolt 4-aansluiting en een extra, tweede DisplayPort 1.4-poort. Met die poorten, naast de HDMI 2.1-poort, is het mogelijk vier schermen aan te sluiten.

De twee mini-pc's hebben verder grotendeels dezelfde specificaties als de modellen die vorig jaar uitkwamen. Ze hebben nog steeds dezelfde USB-A- en USB-C-poorten aan de voorkant en nog eens twee poorten aan de achterkant, naast een 2,5Gb-ethernetpoort. De afmetingen zijn identiek. ASRock zegt niet wanneer de modellen te koop zijn en wat ze gaan kosten.

ASRock Deskmini X600ASRock Deskmini X600ASRock Deskmini X600ASRock Deskmini X600

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 10-01-2025 14:19 35

10-01-2025 • 14:19

35

Lees meer

Acemagic kondigt F3A AI-mini-pc met Zen 5-cpu van AMD aan
Acemagic kondigt F3A AI-mini-pc met Zen 5-cpu van AMD aan Nieuws van 14 februari 2025
ASMedia en Cabletec demonstreren eerste externe-gpu-docks op basis van USB4
ASMedia en Cabletec demonstreren eerste externe-gpu-docks op basis van USB4 Nieuws van 10 januari 2025
Geekom toont een van de eerste mini-pc's met Qualcomm Snapdragon X Elite-soc
Geekom toont een van de eerste mini-pc's met Qualcomm Snapdragon X Elite-soc Nieuws van 10 januari 2025
ASRock toont eerste Thin Mini-ITX-moederbord voor mini-pc's met AM5-socket
ASRock toont eerste Thin Mini-ITX-moederbord voor mini-pc's met AM5-socket Nieuws van 26 juli 2024
ASRock introduceert barebones voor AMD Renoir-apu's en Intel Comet Lake-cpu's
ASRock introduceert barebones voor AMD Renoir-apu's en Intel Comet Lake-cpu's Nieuws van 8 augustus 2020
ASRock kondigt Z370-variant van DeskMini-barebone met mxm-videokaarten aan
ASRock kondigt Z370-variant van DeskMini-barebone met mxm-videokaarten aan Nieuws van 1 maart 2018
Asrock toont wifi-router met iot-ondersteuning
Asrock toont wifi-router met iot-ondersteuning Nieuws van 1 juni 2016
Meer producten en artikelen
Barebones ASRock DeskMini CES 2025

Reacties (35)

-Moderatie-faq
35
35
17
2
0
16
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Donderstraaltje 10 januari 2025 14:31
Ik hoop dat voor deze een 12v voeding weer mogelijk wordt; in de x600 welke verleden jaar geïntroduceerd werd is alleen nog 19v mogelijk. Dat 12v werkte was ongedocumenteerd en veel mensen op het SFF forum waren hierover verbouwereerd. Dit leverde een extreem kleine doch krachtige x86 mini pc op; exact de doelgroep. Er is wel een mod bedacht maar vervalt wel de garantie mee; hopelijk komt deze functie terug!


Voor mod zie hier details;
https://smallformfactor.n...-stx-12v-input-mod.19671/
GewoonWatSpulle @Donderstraaltje10 januari 2025 16:18
Er zijn ook mods met een USB-C naar barrel adapter, dan kan je hem met USB-PD gebruiken en dus ook met een 12v bron (auto oplader).
Contagion @GewoonWatSpulle10 januari 2025 20:45
Precies dit, hoewel mijn X300 te veel vermogen trekt om daadwerkelijk door te starten (ik heb echter geen 20V/5A (100W) adapter maar slechts een 20V/3.25A (65W), dus daar kan het aan liggen).

Echter, het zou natuurlijk helemaal fraai zijn als Asrock gewoon een USB-C poort toevoegt zodat je direct met PD kan opladen, _zonder_ barrel plug. Die wens lees ik al jaren, maar kennelijk in deze generatie nog steeds niet ingewilligd.

[Reactie gewijzigd door Contagion op 10 januari 2025 20:45]

Olaf van der Spek @Donderstraaltje10 januari 2025 15:14
Wat is het voordeel van 12V? Gebruik in een auto / camper?
Donderstraaltje @Olaf van der Spek10 januari 2025 15:21
Inderdaad dat is een toepassing, of van een accu. Eigenlijk kleven er zelfs heel veel nadelen aan 19v; intern moet deze 19v ook eerst weer omgezet worden naar 12v dus extra circuitry. Voor SFF is ruimte altijd schaars.

Zie ook;
https://smallformfactor.n.../a-guide-to-12v-psu.1270/
Olaf van der Spek @Donderstraaltje10 januari 2025 15:35
Eigenlijk kleven er zelfs heel veel nadelen aan 19v; intern moet deze 19v ook eerst weer omgezet worden naar 12v dus extra circuitry.
Juist, waarom wordt dan 19V gebruikt?
Donderstraaltje @Olaf van der Spek10 januari 2025 15:41
Deze zijn voornamelijk ooit ontworpen voor laptops welke intern een aantal batterijen van 3,7v in serie en/of parallel gebruiken. 19v is schijnbaar het meest efficiënt om op te laden. En er worden zo veel laptops geproduceerd en minder behoefte aan 12v dat waarschijnlijk kostentechnisch gewoon gekozen wordt eenzelfde in te kopen en omheen te ontwerpen. Dit laatste is wel een aanname.
andru123
@Donderstraaltje10 januari 2025 18:53
In theorie heeft 19V minder verliezen dan 12. 12V wordt niet rechtstreeks gebruikt met de CPU, de CPU werkt dynamisch op 0,1-3,3V, dus de VRM-module converteert 12V altijd naar een lagere spanning. Als VRM 12V nodig heeft, dan ja. Maar als het voor VRM niet uitmaakt of de ingang 12 of 19V is, dan maakt het niet zoveel uit, toch?
M2M @Olaf van der Spek10 januari 2025 15:27
Die powered ook de gpu denk ik. Met 12v heb je daar geen converter meer voor nodig.
youridv1 10 januari 2025 14:21
ASRock heeft nieuwe versies getoond van de DeskMini X600-mini-pc's, die nu werken met modernere AMD- en Intel-cpu's. Ook hebben beide modellen nu een Thunderbolt 4-poort en een extra DisplayPort-aansluiting om meer monitors aan te sluiten.
Denk dat X600 beter weg kan. De X600 werkt toch echt alleen met AMD cpu's, niet intel. Dat is de B860 die ook genoemd wordt.
Er komt ook een Intel-variant die simpelweg de DeskMini B860 heet, wat verwijst naar de chipset in het model.
In tegenstelling tot de X600, waar de X600 niet naar de chipset verwijst. Oh wacht... ;)
X600 verwijst ook simpelweg naar de chipset en is geen modelcode of naam van ASRock zelf
De Intel-variant van de X600 kan schermen ook aansturen met een Thunderbolt 4-aansluiting en een extra, tweede DisplayPort 1.4-poort. Met die poorten, naast de HDMI 2.1-poort, is het mogelijk vier schermen aan te sluiten.
De Intel variant van de DeskMini

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 10 januari 2025 14:25]

De Vliegmieren @youridv110 januari 2025 14:37
Welke X600 chipset? Heb je een link naar een pagina van AMD?

Is het niet gewoon dezelfde Knoll Activator chip die op Asrock's chipset-loze AM4 en AM5 borden wordt gebruikt?

[Reactie gewijzigd door De Vliegmieren op 10 januari 2025 14:38]

youridv1 @De Vliegmieren10 januari 2025 15:41
Bij mijn weten vallen die min of meer onder A620 of nog een categorie lager. Het zou een variant op PRO 600 kunnen zijn, die ook geen extra IO biedt.
https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am5.html

Net als de X300 uit de DeskMini voor AM4, waar de X300 chipset onder A300 vermeld stond https://www.amd.com/en/products/processors/chipsets/am4.html
Is het niet gewoon dezelfde Knoll Activator chip die op Asrock's chipset-loze AM4 en AM5 borden wordt gebruikt?
Ja dat denk ik, maar volgensmij zijn X300 en X600 daar dus namen voor. De AM5 site vermeldt alleen X600 niet expliciet zoals de AM4 site dat wel met X300 doet.

Deze tekst over oa X300 suggereert dat
To satisfy customers who value the smallest form factors, AMD X300, A300, and PRO 500 chipsets provide processor-direct access for excellent performance.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 10 januari 2025 15:51]

De Vliegmieren @youridv110 januari 2025 22:53
Eerlijk gezegd denk ik dat die namen (A300/X300/X600) puur marketing zijn, en niet relateren aan specifieke hardware.

Dezelfde 'X300 Knoll Activator' chip zit ook op mijn am5d4id en ondersteunt Ryzen 9-series en Epyc CPUs in am5 formaat, als op die Deskmeet X300 am4 borden.
bgttje @youridv111 januari 2025 14:17
Zit CO in dus B650 chip
De Vliegmieren @bgttje12 januari 2025 07:40
Wat is CO ?
Wildfire @De Vliegmieren10 januari 2025 22:23
Het is in ieder geval wel wat Asrock zelf vermeldt bij de specificaties:
Chipset
- AMD X600
thepeet 10 januari 2025 16:07
Als je van industriële stijl houdt, is het toch geweldig,
En lekker luchtig, vind het zeker niet verkeerd !
Justevo 10 januari 2025 16:07
Echt HDMI 2.1 of TMDS?
Van der Berg 10 januari 2025 14:27
Ik zou zo klein systeempje willen met een top videokaart en processor. Ik denk dat een mini-ITX niet veel kleiner zal zijn.
Djarune @Van der Berg10 januari 2025 14:34
Het moederbord van de Deskmini heeft een Mini Socket Technology EXtended (Mini-STX) form factor. Een lengte x breedte verhouding van 147mm x 140mm.

Mini-ITX form factor is juist groter met 170mm x 170mm.
Pat-Juh @Van der Berg10 januari 2025 14:34
Dan heb je het over de Deskmeet variant :). Die kan een 2-Slot 200mm GPU aan. Om en nabij een 4060/7600XT gok ik. Geen high-end. Los van de beperkte PSU. Er zijn zelfbouw opties met meer opties :).
SuperDre @Van der Berg11 januari 2025 00:42
Nou, wil je een top videokaart dan kun je echt niet kleiner dan een beetje standaard schoenendoos, zoals zo'n fractal design Terra, en daar zal je al moeite moeten doen om een top kaart te vinden die daar in past (en relatief koel te houden).
klakkie.57th 10 januari 2025 14:54
Hoe lelijk kun je iets maken 8)7
Wie bedenkt dit in godsnaam en dan nog een externe voeding ….

[Reactie gewijzigd door klakkie.57th op 10 januari 2025 14:56]

kdw2060 @klakkie.57th10 januari 2025 15:09
Mooi is ie idd niet, maar die Deskmini reeks wordt eerder vaak gekocht om als homeserver te dienen (omdat ze zuinig zijn en niet te duur) en krijgt dan een plek onder het bureau / in de meterkast / ...
AtariXLfanboy @klakkie.57th10 januari 2025 15:40
ASRock maakt ze er inderdaad niet mooier op ;) Een externe voeding is vrij normaal voor miniPC's. Ik denk toch dat de hitte van mijn 7940HS miniPCtje veel eerder problematisch zou worden als deze een interne voeding had gehad.
cmegens @klakkie.57th10 januari 2025 16:38
Ik ben het met je eens. Is het nou zo moeilijk om er even een product ontwerper wat fatsoenlijks van te laten maken? Het oog wil ook wat.
andru123
@klakkie.57th10 januari 2025 16:42
Dat is precies wat ik dacht op de eerste blik :) Een gewone ATX torentje uit de jaren 90, maar dan klein. Niet voor de woonkamer of naast de TV, misschien achter de TV verborgen of in de meterkast.
vinkjb 10 januari 2025 16:25
Niet perse moeders mooiste.
uiltje 10 januari 2025 17:38
Ik zie iets wat er uit ziet als een VESA mount, maar moet die dan ook niet aan de andere kant zitten? Meestal plaats je zo'n ding toch tussen het scherm en de mount?

NB en ik zou deze ook graag ver weg willen stoppen. Wat een lelijk ding. De powerknop design uit 1970, het afgeserveerde "brushed" look voorkant (ofzo) en dan dat grote HDMI logo aan de onderkant. Serieus...

[Reactie gewijzigd door uiltje op 10 januari 2025 17:40]

dewfuz @uiltje10 januari 2025 19:34
Ik dacht altijd dat die bedoel zijn om op de vrije VESA gaten in je monitor zijn. Voorwaarde is dan dat die dus ook echt vrij zijn. En dat is tegenwoordig lang niet altijd zo met monitoren , maar er zijn modellen waarbij de voet onder of iig alternatief gemount is.
UnknownTweaker 11 januari 2025 13:35
Mooi kastje, genoeg airflow, alleen lijkt er iets te missen, in het midden van de zijkap ? Ben wel benieuwd naar de prijs van het 'barebone' AMD model. Lijkt me een contender voor me nieuwe build, deze zomer.
BLACKfm 11 januari 2025 22:28
Ik vraag mij af, als ik naar het IO schield kijk, waar om het moederbord zo 'gecentreerd' zit en niet dichter tegen de 'achterkant' van de behuizing is geplaatst. Dit zou óf ruimte laten om een hogere koeler te kunnen plaatsen óf de mogelijkheid bieden om toch op enige wijze een voeding in de behuizing te verwerken.

Ik ben 'bang' dat deze ruimte nu is gereserveerd voor de mounting hardware van een VESA bevestiging.
Behalve dat je hier zelf kunt kiezen welke CPU/RAM je er in zet is er weinig anders aan te passen dan de meeste 'nucs' met een ingebakken CPU én geheugen.

Nu spreek ik waarschijnlijk voor mijn beurt als ik zeg dat een systeem dat je achter je monitor zou willen bevestigen nou zo specifiek kwa (CPU) hardware moet zijn dat je op dit systeem uit komt, maar een VESA-mounted pc met een sterke laptop CPU (de ingebakken varianten) en 32gb geheugen zijn nou ook niet heel veel duurder en toch een stuk compacter.

Stel dat deze X600 refresh ~225 euro moet gaan kosten, dan stop je daar een CPU van ~175 euro in (8500g/8600g) en 32gb geheugen ~100 euro. Kom je op een totaalprijs van 500 euro uit. Dan moet je nog opslag en een wifi/BT kaart hebben en een O/S (windows?), ben je zo weer 150 euro verder.

Ben je onder aan de streep wel goedkoper uit voor betere prestaties, maar met een 'no nonsens' totaaloplossing kom je dan al bijna uit bij een Mac Mini voor die prijs.

En als je alleen maar in de windows omgeving moet zijn ben je met die 'N100' systeempjes van 100-150 euro (disclaimer: China zooi) al helemaal gesetteld.
Pedro 63 @BLACKfm12 januari 2025 21:56
Ik heb zelf de x300,Daar kun je aan de onderkant van het moederbord nog sata schijven plaatsen daarom zit het moederbord in het midden van de behuizing
BLACKfm @Pedro 6313 januari 2025 09:38
Dank voor de verduidelijking. Had het vast op internet kunnen vinden als ik wat had doorgezocht, maar ondanks dat ik af en toe naar deze specifieke kastjes kijk (heb nog een AM5 CPU liggen van voor de 9800X3D upgrade) ben ik die uitleg nog niet tegengekomen :).
KonradV @BLACKfm19 januari 2025 00:14
De plaatsing van het moederbord heeft waarschijnlijk meer de "mini-STX" standaard te maken. Zelf heb ik meer dan zes jaar geleden een klein systeem in elkaar gezet met een Silverstone SST-VT02 kast, die toen aan de Mini-STX standaard voldeed, en daarin een Asus mini-STX moederbordje met een Pentium proc geplaatst. Laat nou zowel aan de voorzijde (de beide USB-connectors en phone/mike) als het blik voor de connectors aan de achterzijde precies op de zelfde hoogte zitten als in de Asrock Deskmini X300 (en dus ook X600) . Ook de ruimte voor twee HDD's/SSD's onder het moederbord is identiek.

De deskmini zit dus gewoon in een industrie-standaard mini-STX kast

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.